VIDEO Ministrul Oana Țoiu a făcut apel la solidaritate cu Republica Moldova, de la tribuna ONU

Solidaritate cu Republica Moldova, reforma Consiliului de Securitate al ONU și o pace justă în Orientul Mijlociu sunt punctele din agenda globală a priorităților strategice ale României „pentru o lume mai sigură și mai dreaptă”.

Acestea au fost transmise duminică, la New York, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, în cadrul intervenției naționale de la tribuna Adunării Generale a Națiunilor Unite.

„Am avut onoarea să prezint intervenția României la Adunarea Generală a ONU în acest an cu o semnificație specială: marcăm 70 de ani de la aderarea țării noastre și 80 de ani de la crearea organizației. Am transmis prioritățile noastre strategice pentru o lume mai sigură și mai dreaptă, viziunea României asupra provocărilor globale care înseamnă dialog pentru a obține pacea în conflictele fierbinți și de a respecta ordinea internațională bazată pe reguli”, a scris Țoiu, pe Facebook, potrivit Agerpres.

Mesajul șefei diplomației române a vizat puncte din agenda globală care necesită acțiune. Oana Țoiu a tras un semnal de alarmă „ferm” privind situația din Republica Moldova, unde duminică au loc alegeri parlamentare. „Am denunțat campania de dezinformare și interferența externă malignă, orchestrată de Federația Rusă la o scară fără precedent, cu scopul clar de a submina dreptul suveran al cetățenilor moldoveni de a-și decide singuri viitorul”, a punctat ministrul.

„Mesajul nostru este consecvent și inspirat de tradiția diplomatică a lui Nicolae Titulescu, fost președinte al Ligii Națiunilor, pe care l-am amintit de la tribuna ONU înainte să expun câteva puncte din agenda globală care necesită și acțiune, nu doar vorbe”, a precizat Oana Țoiu.

În privința reformei Consiliului de Securitate, ministrul consideră că este „un nonsens moral și juridic ca un stat agresor să aibă puterea de a bloca, prin dreptul de veto, orice acțiune a comunității internaționale menită să oprească un război pe care tot el l-a început, neprovocat și neinvitat”.

„Am cerut, în numele României, ca acest instrument fundamental pentru pacea globală să fie reformat pentru a reflecta realitatea dureroasă și pentru a nu mai putea fi paralizat de chiar cei care încalcă Carta ONU”, a explicat Țoiu.

Totodată, Oana Țoiu a pledat pentru „o pace justă în Orientul Mijlociu și asistență umanitară”.

„Pe lângă aceste puncte, am reiterat sprijinul nostru de neclintit pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și am subliniat angajamentul nostru pentru drepturile omului, lupta împotriva schimbărilor climatice și dezvoltarea durabilă”, a mai transmis ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu.

***