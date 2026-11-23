NATO își consolidează apărarea pe întregul flanc estic, inclusiv în Marea Neagră, printr-o coordonare militară strânsă între România, Bulgaria și Turcia, a declarat luni secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

Acesta a explicat că NATO a trecut de la misiunile de poliție aeriană la un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă, care funcționează unitar din Finlanda până la Marea Neagră.

Totodată, Rutte a avertizat că Rusia nu va putea impune o retragere a dispozitivului militar aliat în cadrul discuțiilor privind o nouă arhitectură de securitate europeană ce vor avea loc ca parte din negocierile pentru pacea din Ucraina.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei sesiuni extinse de întrebări și răspunsuri, organizată luni, la Berlin, în cadrul celei de-a 72-a sesiuni a Adunării Parlamentare NATO. Secretarul general a abordat atât consolidarea apărării la Marea Neagră și negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, cât și problemele industriei occidentale de apărare, inclusiv producția insuficientă de rachete interceptoare și reducerea capacităților europene de rafinare a petrolului.

NATO coordonează apărarea în Marea Neagră. Rutte: Nu vă pot spune totul în această sesiune publică

Rutte a afirmat că există o coordonare permanentă între autoritățile politice și militare ale României, Bulgariei și Turciei pentru gestionarea amenințărilor din Marea Neagră, inclusiv a incidentelor cu drone și a riscurilor pentru navigația comercială. Secretarul general a subliniat rolul Turciei în sprijinirea celorlalți doi aliați riverani, fără să ofere detalii despre măsurile militare suplimentare pregătite de NATO.

„Ne coordonăm foarte strâns în această privință, inclusiv la nivel politic. Sunt în contact permanent cu liderii Bulgariei și României, precum și cu miniștrii de Finanțe și de Externe. Dar, mai important, autoritățile noastre militare sunt în consultare foarte strânsă și lucrează cu șefii armatelor, inclusiv cu cei ai Turciei, bineînțeles, pentru că avem trei aliați riverani Mării Negre. Știu că Turcia joacă un rol foarte pozitiv aici și oferă sprijin Bulgariei și României în măsura posibilităților sale. Nu vă pot spune totul în această sesiune publică, dar vă pot asigura că responsabilii noștri militari de rang înalt sunt pe deplin conștienți de situație și fac tot ceea ce pot pentru a ne asigura că reacționăm și că suntem capabili să răspundem cât mai puternic posibil”, a declarat secretarul general al NATO.

Ulterior, întrebat despre necesitatea unor măsuri permanente de protecție a spațiului aerian, a apelor teritoriale și a transporturilor comerciale de la gurile Dunării, Rutte a precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, lucrează direct cu conducerile militare ale statelor riverane pentru îmbunătățirea capacității de răspuns.

„Este vorba despre uscat, mare și aer. Toate aceste elemente funcționează împreună. Vă pot asigura că, atunci când discut cu generalul Grynkewich, acest subiect apare întotdeauna în conversațiile noastre, din partea amândurora, pentru că este o preocupare majoră pentru noi. El lucrează foarte strâns cu șefii armatelor și cu miniștrii Apărării din țările dumneavoastră pentru a se asigura că, împreună cu Turcia, găsim cele mai creative modalități posibile de a contracara această situație. Dar, repet, nu vă pot spune totul. Poate dumneavoastră știți mai multe, poate eu știu mai multe, poate știm amândoi aceleași lucruri. Dar nu putem compara aceste informații, pentru că nu putem vorbi despre ele. Trebuie să obținem un control mai bun asupra acestei situații”, a explicat Rutte, la o întrebare a unui delegat român.

Rutte: Flancul estic funcționează ca un sistem unitar de apărare, din Finlanda până la Marea Neagră

Secretarul general a explicat că una dintre schimbările importante intervenite în dispozitivul NATO după invazia Rusiei în Ucraina este integrarea apărării aeriene și antirachetă pe întregul flanc estic. În locul misiunilor de poliție aeriană, orientate în principal către supravegherea și interceptarea aeronavelor, Alianța urmărește acum apărarea împotriva unui spectru mai larg de amenințări, inclusiv rachete și drone.

„În prezent, întregul flanc estic funcționează ca un tot unitar. Aceasta este o diferență majoră față de trecut. Am trecut de la misiuni de poliție aeriană la apărare aeriană. Avem acum un sistem integrat de apărare aeriană și antirachetă. Iar când spun că funcționăm ca un tot unitar, mă refer la întregul teritoriu de la Finlanda până la Marea Neagră. Așadar, întregul flanc estic, nu doar anumite părți ale sale. Și permiteți-mi să mai spun ceva celor care nu se află geografic pe flancul estic. Am o veste pentru voi: și voi sunteți pe flancul estic. Cele mai noi rachete rusești vor avea nevoie de numai cinci minute în plus pentru a ajunge la Lisabona, Roma sau Haga, față de timpul necesar pentru a ajunge la Tallinn, Varșovia sau Helsinki. Așadar, suntem cu toții pe flancul estic”, a declarat Rutte.

Rutte respinge revendicările Rusiei privind retragerea NATO la dispozitivul din 1997

Rutte s-a referit și la negocierile conduse de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, negocieri care au inclus și vor include și pe mai departe discuții despre o nouă arhitectură de securitate europeană și viitoarele relații dintre NATO și Rusia.

Rutte a precizat că Alianța respinge categoric revendicările formulate de Moscova în decembrie 2021, înaintea invaziei Ucrainei, prin care Kremlinul solicita retragerea prezenței militare aliate din statele admise în NATO după 1997 – adică inclusiv din România. Secretarul general al NATO a spus că orice modificare a dispozitivului militar al Alianței trebuie decisă exclusiv de statele membre, fără implicarea Rusiei sau a altor puteri externe.

„Pentru noi toți este absolut clar că propunerile prezentate de Rusia în 2021, prin care se solicita practic ca NATO să se retragă din pozițiile actuale și să revină la limitele din 1997, sunt inacceptabile. Nu există nimeni în NATO care să considere că aceasta este o idee bună. Așadar, sunt inacceptabile. În privința dispozitivului militar al Alianței, poziția noastră este la fel de clară: numai aliații decid asupra acestuia, nimeni din afara NATO. Acestea sunt principii directoare foarte clare, limite care trebuie respectate în discuțiile cu rușii, atunci când vor începe negocieri mai substanțiale, cu participarea europenilor”, a declarat Rutte.

Secretarul general a afirmat că SUA, Ucraina și partenerii europeni și-au aliniat pozițiile în urma discuțiilor trilaterale de la Abu Dhabi, primele negocieri cu rușii din februarie. Pentru viitoarele negocieri, reprezentarea europeană va fi asigurată de Franța, Germania, Italia și Polonia, împreună cu Marea Britanie și instituțiile UE, în timp ce NATO va participa prin expertiză și consultări.

„Atunci când discutăm despre pacea în Ucraina va exista inevitabil și o discuție despre preocupările de securitate mai largi pe care le-ar putea avea rușii și despre preocupările pe care le-am putea avea noi. Aceste discuții ar urma să constituie un cadru mai larg pentru un eventual acord între Rusia și Ucraina. Deocamdată, acel acord nu există. Rușii trebuie să fie dispuși să coopereze, iar în prezent această disponibilitate este, ca să mă exprim delicat, foarte limitată. Dar apreciez foarte mult ceea ce fac (negociatorii SUA Jared) Kushner și (Steve) Witkoff, sub conducerea președintelui Trump, pentru a depăși acest blocaj. Fără conducerea americană în acest proces ar fi imposibil să obținem un rezultat. Lucrul bun este că americanii sunt pe deplin aliniați cu europenii și cu Ucraina”, a declarat Rutte.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, Rutte a reafirmat că perspectiva integrării în Alianță rămâne valabilă, conform declarației summitului de la Washington din 2024, însă în prezent nu există unanimitate între aliați pentru primirea Kievului. El a precizat că decizia privind admiterea unor noi membri aparține exclusiv NATO, chiar dacă problema ar putea fi abordată și în negocierile cu Rusia.

Rutte: Europa este prea dependentă de SUA pentru apărare, deși are 600 de milioane de locuitori

Secretarul general al NATO a criticat și dependența militară a aliaților europeni de Statele Unite, în contextul noilor eforturi de creștere a cheltuielilor pentru apărare și de extindere a capacităților industriei europene de armament.

Rutte a comparat populația statelor europene membre NATO cu cea a Statelor Unite și a Rusiei, argumentând că Europa trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.

„Este totuși puțin ciudat că, deși pe teritoriul european al NATO trăiesc 600 de milioane de oameni, suntem atât de dependenți de o țară aflată la opt ore de zbor de aici, cu 340 de milioane de locuitori, pentru a ne apăra împotriva unei Rusii cu 140 de milioane de locuitori”, a declarat Rutte.

Trump a cerut cvadruplarea producției de rachete interceptoare Patriot

Totodată, răspunzând la o altă întrebare a delegaților din țările NATO, Rutte a atras atenția asupra dificultăților în creșterea producției de armament, în special a rachetelor interceptoare pentru sistemele Patriot. Secretarul general a spus că președintele american Donald Trump le-a cerut marilor producători din SUA să își majoreze de patru ori producția, pentru a răspunde cererii sporite a aliaților și necesarului de armament al Ucrainei.

„În special când vorbim despre rachetele interceptoare, avem de-a face cu tehnologii foarte avansate. Creșterea producției necesită timp. O mare parte a acestor tehnologii provine din Statele Unite. Companii precum Raytheon și Lockheed Martin lucrează la această problemă, în special în ceea ce privește sistemele Patriot. Știu că președintele american este personal extrem de implicat și exercită presiuni considerabile asupra acestor companii pentru a face mai mult. Le-a cerut să își mărească de patru ori producția. Eu însumi discut în mod regulat cu directorii acestor mari companii americane responsabile pentru creșterea producției de rachete interceptoare. Cred că, în prezent, toate fac ceea ce trebuie să facă. Poate ar putea face și mai mult, dar, din perspectiva noastră, situația se îmbunătățește”, a spus Rutte.

Acesta a precizat că NATO încearcă să stimuleze investițiile în noi capacități industriale prin agregarea comenzilor statelor membre și prin creșterea predictibilității cererii de armament. Potrivit unei estimări NATO, statele europene vor cheltui în 2025 și 2026, cumulat, cu aproximativ 250 de miliarde de dolari mai mult pentru apărare decât anterior, a spus Rutte.

El a explicat că o problemă în relația cu producătorii militari a fost solicitarea repetată a acestora cu privire la contracte pe zece ani, o solicitare pe care Rutte a calificat-o drept excesivă pentru companiile comerciale. El a mai afirmat că, în paralel, băncile și fondurile de pensii au început să accepte într-o măsură mai mare finanțarea industriei militare, după ani în care politicile de investiții limitau accesul sectorului la capital.

„Dacă vreți contracte pe zece ani, practic deveniți parte a sistemului guvernamental și ar trebui să fiți naționalizați. Vreți asta? – Nu, nu, nu, nu, nu vrem asta. Bine. Atunci încetați să mai cereți contracte pe zece ani. Vestea bună este că acum intră în sistem bani suplimentari. Europa cheltuiește cu 250 de miliarde mai mult în doi ani decât înainte. Vorbim despre 2025 și 2026, cumulat, și despre 250 de miliarde de dolari, cred, în cheltuieli suplimentare pentru apărare. Companiile știu că banii există. Nu mai aud atât de des asemenea solicitări, pentru că producătorii văd acum oportunitățile existente”, a explicat secretarul general.

Rutte: Europa închide rafinării, deși ar avea nevoie de ele pentru a alimenta 750 de avioane F-35

Dincolo de producția de armament, Rutte a vorbit și despre o vulnerabilitate importantă în industria energetică europeană, respectiv reducerea capacităților de rafinare a petrolului, vitale pentru aprovizionarea forțelor armate în eventualitatea unui conflict de durată.

Secretarul general a dat exemplul complexului petrochimic de la Rotterdam, care tot taie din capacități în condițiile în care statele NATO ar avea nevoie de cantități uriașe de combustibil pentru aviație, nave militare și blindate, în caz de conflict. Problema a fost discutată cu reprezentanții Comisiei Europene, în contextul pregătirilor pentru creșterea capacității de apărare, a mai spus Mark Rutte.

„Trebuie să ne asigurăm că Europa dispune de capacitățile de rafinare necesare. Pentru că, dacă izbucnește un război și trebuie, de exemplu, să alimentăm 750 de avioane F-35 pentru a le menține în zbor, dar și toate navele și tancurile noastre, avem nevoie de capacități uriașe de rafinare. Adevărul este însă că reducem aceste capacități la scară largă. Cel mai mare complex petrochimic din Rotterdam va deveni din ce în ce mai mic în anii următori. Așadar, aceasta este o problemă pe care am discutat-o cu Uniunea Europeană. Președinta Comisiei și comisarul european responsabil sunt pe deplin conștienți de această problemă. Lucrăm împreună, foarte strâns, pentru a ne asigura că păstrăm capacitățile de rafinare ca parte a eforturilor noastre de apărare, în eventualitatea izbucnirii unui război prelungit”, a declarat Rutte.

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