VIDEO / Maia Sandu declară că ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum pe această temă

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, într-un interviu cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România, scrie news.ro.

În interviul cu jurnaliştii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, care găzduiesc cel mai mare podcast politic din Marea Britanie „The Rest Is Politics”, Maia Sandu a vorbit timp de o oră despre situaţia politică din Republica Moldova şi din regiune. Interviul a fost acordat la Chişinău, la sediul Preşedinţiei.

Maia Sandu a vorbit despre copilăria sa din URSS, despre cum a reuşit să supravieţuiască limba română sub regimul asupritor comunist şi despre mişcările de renaştere naţională de la sfârşitul anilor ’80.

„La sfârşitul anilor ’80, au fost mişcările de renaştere naţională şi, bineînţeles, au fost discuţii despre reunirea cu România, deoarece Moldova făcea parte din România înainte. Dar atunci, desigur, nu puteam şti câţi oameni ar fi sprijinit unirea cu România, pentru că nu am avut un referendum. Dar dacă e să judecăm după numărul mare de oameni care s-au alăturat mişcării din Piaţa Marii Adunări Naţionale, au fost sute de mii, putem spune că am fi avut un sprijin pentru unirea cu România”, a explicat Maia Sandu.

Întrebată în acest moment al interviului dacă ea personal ar susţine unirea cu România, ea a răspuns ferm: „Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Întrebată de ce, Maia Sandu a spus: „Priviţi la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviţi la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o ţară mică precum Republica Moldova să supravieţuiască, să existe ca democraţie, ca ţară suverană şi, desigur, să ţină piept Rusiei”.

Pe de altă parte, Maia Sandu a recunoscut că este conştientă că în acest moment nu mai există în Republica Moldova o majoritate favorabilă unirii. „Ca preşedinte al Republicii Moldova, înţeleg, mă uit la sondaje, că nu există o majoritate astăzi care să sprijine unirea cu România. Dar există o majoritate care sprijină aderarea la UE şi noi acţionăm în sensul acesta”, a adăugat ea. „Este un obiectiv mult mai realist şi ne ajută să rezistăm ca democraţie”, a explicat preşedinta Republicii Moldova.

