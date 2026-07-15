Video / ”Măcel” făcut de Ucraina în Marea Azov – a lovit 116 nave și petroliere rusești în doar 9 zile – Începe o campanie similară în Marea Neagră – Lavrov acuză Ucraina de terorism

Ucraina și-a intensificat masiv campania de atac împotriva navelor și petrolierelor rusești, lovind doar în ultimele 9 zile 116 nave în Marea Azov, conform cifrelor anunțate de Kiev, citate de Reuters. Kievul a atacat doar în cursul nopții de marți spre miercuri 11 nave rusești în Marea Azov și 20 în Marea Neagră, potrivit comandantului forțelor ucrainene de drone, Robert Brovdi.

Într-un mesaj publicat pe Telegram, Brovdi a precizat că țintele recente din Azov au inclus cinci petroliere, cinci nave de transport de mărfuri uscate și un remorcher. Raportul său nu a menționat atacuri asupra unor nave care transportau cereale. Analiștii punctează că Ucraina își îndreaptă acum atenția către Marea Neagră, unde a început o campanie similară cu cea din Marea Azov.

Serghei Lavrov a acuzat Ucraina de terorism – prin Marea Azov trece aproximativ un sfert din exporturile rusești de cereale

Surse din industrie, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al subiectului, au declarat pentru Reuters că mai multe nave cu cereale au fost lovite în zilele de 13 și 14 iulie și au luat foc. În răspuns, Rusia a acuzat Ucraina de terorism în contextul în care prin Marea Azov trece aproximativ un sfert din exporturile rusești de cereale.

⚡️ Overnight, Ukraine's Unmanned Systems Forces struck the first 20 vessels of Russia's shadow fleet in the Black Sea – Madyar



"The first round of the naval battle is over: 116 shadow fleet vessels in the Sea of Azov. Now it's the Black Sea – 20 in one night: tankers and a… https://t.co/Zs6QXKcAfV pic.twitter.com/NJwUnVnxV3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 15, 2026

„Stau acolo ca niște ținte în fața unui pluton de execuție. În câteva zile, nu va mai rămâne nicio navă intactă în Marea Azov, ci doar nave avariate”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

„Ceea ce face regimul ucrainean depășește chiar și pirateria. Pirații, cel puțin, jefuiesc și păstrează prada pentru ei. Dar aici nu beneficiază nici ei, nici altcineva — scopul este pur și simplu să provoace pagube și să intimideze. Este terorism, pur și simplu”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

O sursă militară ucraineană a declarat pentru Reuters: „Forțele Armate ale Ucrainei lovesc doar obiective militare sau obiective care contribuie la consolidarea capacității de luptă a Rusiei. Transporturile civile nu se numără printre acestea. Vorbind despre atacuri asupra navelor civile, Rusia caută un pretext pentru a-și justifica loviturile cinice asupra infrastructurii civile ucrainene”.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră începând de la sfârșitul anului trecut, iar oficialii ucraineni afirmă că porturile din regiunea Odessa ar putea înregistra o reducere de până la o treime a capacității lunare de export de cereale.

Navigația în Marea Azov, restricționată

Navigația în Marea Azov a rămas restricționată marți, potrivit surselor Reuters. Marea se află la vărsarea fluviului Don, care traversează principala regiune producătoare de cereale din sudul Rusiei, și este folosită în principal de nave de dimensiuni mai mici, pentru transporturi de coastă.

O sursă a declarat luni pentru Reuters că navele comerciale nu puteau intra sau ieși din Marea Azov prin Strâmtoarea Kerci ori prin canalul Azov–Don, care leagă marea de fluviul Don.

În ultimele luni, Ucraina a desfășurat o serie de atacuri asupra rafinăriilor rusești, depozitelor de combustibil, porturilor și altor infrastructuri energetice, provocând penurii de carburanți în Rusia și perturbând exporturile.

Transporturile ar putea fi redirecționate

Nici Ministerul Agriculturii de la Kremlin, nici Ministerul Transporturilor nu au confirmat restricționarea traficului în Marea Azov. Ministerul Agriculturii a recunoscut însă marți că exporturile ar putea fi redirecționate către alte rute.

„Având în vedere capacitatea semnificativă a Rusiei de transbordare a mărfurilor agricole în diferite regiuni, logistica livrărilor va fi redirecționată, dacă va fi necesar”, a transmis ministerul într-un comunicat.

Exportatorii de cereale au afirmat că mărfurile ar putea fi redirecționate prin terminalele de cereale de mare adâncime de la Marea Neagră sau prin porturile de la Marea Baltică, deși unele dintre acestea au fost atacate de drone ucrainene.

Potrivit ministerului, această soluție i-ar permite Rusiei să își respecte obligațiile de export.

Rusia își va îndeplini integral angajamentele privind exporturile de cereale către partenerii externi, în pofida situației din Marea Azov, a transmis Uniunea Exportatorilor și Producătorilor de Cereale din Rusia.

Rusia a început recoltarea noilor culturi în regiunile sudice, însă noile cantități de cereale abia încep să ajungă în porturi.

„Principalul obiectiv este reducerea la minimum a impactului dificultăților logistice temporare asupra valorificării noii recolte de către fermieri”, au transmis autoritățile locale din Rostov, una dintre principalele regiuni producătoare de cereale.

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