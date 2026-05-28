VIDEO Lucian Băltaru, CEO al Sameday Group: Am început cu patru curieri pe bicicletă, acum vizăm locul întâi în Europa Centrală și de Est

Lucian Băltaru, CEO al Sameday Group, a prezentat traseul unei companii construite de la zero în 2007, când avea 23 de ani și un buget care permitea doar patru curieri pe jos sau pe bicicletă.

Declarațiile au fost făcute la la conferința „Capitalul autohton al României – nivelul următor: marile companii competitive la nivel regional şi european și politicile economice de stimulare”, organizată marți, 26 mai de CursDeGuvernare, la Parlamentul României.

Astăzi, Sameday operează în România, Ungaria și Bulgaria, are peste 6.000 de angajați și o cifră de afaceri de peste 400 de milioane de euro. După aprobarea achiziției Cargus, compania va depăși jumătate de miliard de euro și 10.000 de angajați, cu o cotă de piață estimată la circa 35% pe segmentul de curierat din România.

Avantajul competitiv central este rețeaua easybox, creată intern în 2018 ca răspuns la creșterea e-commerce-ului. Sistemul IoT permite diagnosticare și auto-remediere, reducând punctele de fricțiune dintre curier și destinatar. „E o inovație best-in-class în zona aceasta de Europă”, a spus Băltaru.

Expansiunea a fost finanțată prin private equity, nu prin bursă. Fondul Prosus, cu o valoare de peste 100 de miliarde de euro, a investit peste 350-400 de milioane de euro în companie, diluând participația fondatorului la 5%. Băltaru a explicat că o listare la BVB ar fi fost imposibilă în faza de creștere agresivă: „Nimeni nu ne-ar fi crezut. Cu greu ne-a crezut un private equity.”

Întrebat dacă Sameday riscă să nu mai fie o companie românească după un eventual exit al fondului, Băltaru a răspuns direct: „Indiferent de cine deține compania, headquarter-ul și nucleul de cultură organizațională rămân aici. Tot o companie românească este.”

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Mulțumesc pentru invitație, probabil că mai degrabă sunt invitat aici în calitatea mea de antreprenor și o să vă dau puțin context legat de povestea mea și Sameday, pentru că sunt, cumva, legate foarte tare. Sameday a început în 2007, când aveam 23 de ani, deci acum 19 ani.

Am început cu patru curieri, care erau pe jos sau pe bicicletă, atât ne permitea bugetul la acel moment. Am intrat pe piața de livrări în acea zi, în 2007, pentru că era o piață fără bariere de intrare. Era o nișă în care nu aveai nevoie de investiții în depozite, în linii de sortare. Tot ce preluai azi, livrai tot azi. Deci era un flux direct. Și a fost o modalitate foarte bună de a pătrunde în piața aceasta.

De-a lungul timpului am crescut. Astăzi, Sameday este prezentă în trei țări: România, Ungaria, Bulgaria. Suntem peste 6.000 de colegi în Sameday. O cifră de afaceri undeva la peste 400 de milioane de euro, și, dacă e să adăugăm tranzacția care ne-a fost recent aprobată, de a achiziționa Cargus, ne ducem spre mai mult de jumătate de miliard de euro cifră de afaceri, cu peste 10.000 de oameni.

Ce cotă de piață? Cota de piață e discutabilă. Dacă facem 1 plus 1 într-un merger, ne ducem spre 41%, dar știm bine că niciodată într-un merger nu poți aduna cifrele. Am văzut și exemple de 1 plus 1 care au făcut sub 1. În piața noastră de curierat sunt foarte grele fuziunile. Împreună cu Consiliul Concurenței, noi am estimat undeva la 35%, că va fi o finalitate rezonabilă, rămâne de văzut.

Din perspectiva noastră, visul meu în Sameday și visul nostru, al colegilor noștri, este să devenim cea mai iubită și populară companie de curierat din centrul și sud-estul Europei.

În termeni mai clari de business, vrem să fim cea mai mare companie din centrul și sud-estul Europei. În momentul de față, suntem a doua ca mărime din această regiune. Cei mai mari sunt InPost, din Polonia, ei sunt lideri în această zonă, care s-au și extins în vestul Europei destul de agresiv. Ei sunt listați la bursa din Polonia.

Întrebare Radu Crăciun, moderator:

Aveți în vedere o listare pentru extinderea mai departe în alte țări?

Răspuns:

În momentul de față, nu, pentru că avem un fond de investiții foarte puternic în spate, Prosus, un fond de investiții de peste 100 de miliarde de euro valoare. M-am finanțat prin equity (prin BVB). Ne-am listat, a fost o perioadă foarte scurtă, în 2015, când s-a lansat piața AeRO și am fost prima companie listată pe AeRO, în 2015. Dar după listare ne-am dat seama că, dacă vrem să ducem acest vis mai departe, bursa nu ne putea asigura finanțarea de care aveam nevoie, din multe considerente. Și am decis să ne delistăm și să ne uităm spre proiecte, către cum să reușesc să conving un fond mare să sprijine povestea pe care vrem să o dezvoltăm. Cred că suntem doar la jumătatea drumului față de visul nostru, deci mai avem foarte mult de lucru.

Avantajul nostru competitiv major în piață și în Europa, în momentul de față, sunt easybox-urile, un produs creat de la zero în 2018, ca răspuns la nevoia de creștere a e-commerce-ului. În general, în perioada respectivă, cererea de a livra colete era mai mare decât capacitatea operațională a curierilor și, când mă uitam pe un orizont de 10 ani, acesta creștea constant.

Și am fi sfârșit prin a avea 20.000-30.000 de curieri în 2030-2033 și ne-am gândit cum putem să scalăm foarte mult această piață de curierat și așa am ajuns să ne uităm la modele similare în Polonia, care atunci începeau să crească, sau în China, și am decis să construim o infrastructură de livrare.

Practic easybox-urile sunt o infrastructură de livrare în care curierul lasă coletul, clientul își ridică coletul. Deci am redus foarte mult punctele de fricțiune între curier și destinatar.

E o inovație, credem noi, foarte, foarte valoroasă, foarte best-in-class în zona aceasta de Europă, pentru că e un sistem IoT, un sistem în care easybox-urile se pot diagnostica singure, își repară erorile singur prin restarturi ale diferitelor componente sau își pun singure un tichet în aplicația de service și cer să vină un tehnician să le rezolve problema. Deci sunt sisteme foarte complexe în spatele acelui dulap metalic.

Asta e ceea ce se vede. Ceea ce nu se vede în cei 20 de ani de Sameday sunt pilonii cei mai importanți pe care am construit cultura organizațională, de care am avut foarte, foarte multă grijă și în care am investit mult, în dezvoltarea colegilor și a modului în care noi lucrăm și ne comportăm.

Tehnologia e una dintre cele mai mari investiții din Sameday, urmată de easybox, următoarea investiție. Eficiența și excelența operațională sunt ceilalți piloni foarte, foarte importanți pentru rezultatul nostru.

Întrebare Radu Crăciun, moderator:

Aș vrea să vă întreb, la urma urmei, cum apare viziunea aceasta de a deveni cel mai tare, de a deveni cel mai important actor din Europa Centrală și de Est? Cine are această ambiție? De unde pleacă?

Răspuns:

De la ambiția unui tânăr de 20 de ani, o ambiție împărtășită mai departe cu acționarii. Evident că la început nu o luau foarte în serios. Spuneau: uite, și jumătate din ceea ce vrei să realizezi, dacă se întâmplă, noi suntem mulțumiți. Am realizat acea jumătate la care ei se refereau mult mai repede, undeva în 2022-2023.

Dar suntem ajutați de această piață de e-commerce din România, o piață care crește accelerat și o piață care mai are foarte mult de crescut.

România, e-commerce-ul în total retail e undeva până la 10%, spre deosebire de Polonia, unde e 17-18%, UK 30%, China 65%. Deci, chiar dacă retailul nu crește în valoare absolută, doar dacă adopția e-commerce-ului în totalitate crește, e o piață adiacentă, cea de curierat și transport, care crește și mai accelerat. De ce crește mai accelerat? Pentru că e-commerce-ul, dacă crește cu 10% în valoare de la un an la altul, piața de curierat crește chiar mai accelerat de atât, pentru că scade average order value, scade valoarea medie a unei comenzi. Și, în materie de număr de colete, acestea cresc chiar cu 12-13% de la un an la altul. E o piață în care eu personal cred foarte mult, investitorii la fel, și ei cred.

Evident, piața în care, cumva dintr-un noroc, am aterizat și am decis să cresc, e o piață care are nevoie de foarte mult CAPEX, foarte multe investiții, foarte mulți bani. Ceea ce (ca deținere) m-a diluat foarte tare, pentru că astăzi mai dețin 5% din companie, restul de 95% fiind deținut de fond – dar s-au investit peste 350-400 de milioane de euro în Sameday până astăzi, deci o investiție foarte mare.

Întrebare Radu Crăciun, moderator:

Întrebarea pe care mai vreau să v-o adresez — și nu știu dacă aveți răspunsul — dar, în ultimă instanță, fondurile de private equity vând celui care are oferta cea mai bună. Dar atunci întrebarea este: cum facem ca o companie creată de un antreprenor român să rămână românească și să nu ajungă să fie deținută de o altă companie europeană? Credeți că e o soluție la asta? Inclusiv, poate, într-o zi, prin listare ar fi o soluție, ceea ce nu prea practică fondurile de private equity, din păcate.

Răspuns:

Dacă noi ne duceam cu listarea pe masă la BVB, de exemplu, și cu planul pe care îl aveam în minte pe următorii 10 ani, nimeni nu ne-ar fi crezut. Cu greu ne-a crezut un private equity.

Era mult prea devreme. E aproape imposibil. Cred că listarea la bursă, pentru o companie care are nevoie de foarte mulți bani să investească, vine mai degrabă atunci când compania este matură și când planurile de investiții nu mai sunt atât de riscante.

Întrebare Radu Crăciun, moderator:

Dar sunteți în drum spre maturizare?

Răspuns:

Cred că suntem deja într-o zonă de maturitate. Cred că, la finalul zilei, e o companie românească pentru că, gândiți-vă, oricare va fi acționarul Sameday — și poate că eu nu voi mai fi în compania aceasta 10 ani de acum înainte — core-ul companiei, headquarter-ul companiei este românesc. Oricât de mult ne-am extinde în centrul și sud-estul Europei, headquarter-ul va fi tot aici.

Este imposibil să schimbi acest nucleu de cultură organizațională, de inovație, în altă țară. Deci, la finalul zilei, indiferent de cine deține compania, din punctul meu de vedere, tot o companie românească este și este un exemplu că putem crește companii campion în regiune.

Comentariu Andrei Gemeneanu:

În primul rând, vreau să-l felicit pe Lucian, pentru că e o poveste de succes extraordinară și este exact, cumva, distilarea a ceea ce vorbim noi azi. Și sunt total în asentiment cu ceea ce ai spus tu. Practic, ce trebuie să facem? Trebuie să creștem această piață a fondurilor de private equity și venture capital focusate pe România de așa manieră încât tichetele de ordinul de mărime de care a avut nevoie Lucian pentru dezvoltarea companiei lui să poată fi servisate în mod real de fonduri care sunt legate ombilical de economia României. Deci, cumva, exact în această direcție milităm și noi. Exact de asta trebuie să găsim modalitatea să mobilizăm acest capital românesc local, instituțional.

