VIDEO / Liviu SAV, Co-fondator – BRIDGE-to-INFORMATION: Carrefour a plătit un impozit de 70% pe profit în 2024, puternic alterat de IMCA

La nivelul mediului privat din România, între 2018 și 2024, cifra de afaceri a crescut cu 79%, iar profitul cu 103%. Totuși, în perioada recentă, 2023-2024, creșterea cifrei de afaceri a fost modestă (+3%), iar profitabilitatea a început să scadă, atât din perspectiva valorică, cât și a marjei profitului, potrivit unei analize realizate de Liviu Sav, co-fondator BRIDGE-to-INFORMATION.

Declarațiile au fost făcute la conferința anuală „Bugetul și fiscalitatea 2026: Efectele fiscalității și așteptările economiei", organizată marți de Conferințele CDG și Academia de Studii Economice (ASE).

Analiza profitului brut arată un punct de inflexiune. Între 2021 și 2022, profitul brut a înregistrat creșteri semnificative (+44% în 2021 față de 2020 și +35% în 2022 față de 2021), însă după 2022 a început să scadă.

În paralel, impozitul pe profit și venit a crescut accelerat: după stagnarea perioadei 2018-2020, s-a înregistrat o creștere în 2021, urmată de creșteri tot mai mari între 2022 și 2024. Corelația dintre scăderea profitului brut și creșterea impozitului indică presiunea fiscală tot mai mare asupra companiilor.

„Haideți să ne uităm cum a performat Carrefour în ultimii ani: cifra de afaceri în creștere, profitul în scădere – iar asta spune multe despre presiunea fiscală asupra companiilor românești”, a punctat SAV.

Redăm în continuare principalele declarații:

Voi prezenta o perspectivă a părții de taxare din punctul de vedere al IMM-urilor.

Știrea lunii octombrie a fost potențiala plecare a Carrefour. Au fost diverse interpretări, cum că există o problemă la nivel mondial sau că sunt turbulențele economice din România. Eu vreau să prezint o altă perspectivă. Haideți să ne uităm cum a performat Carrefour în ultimii ani: avem o cifră de afaceri în creștere cu 71% din 2018 până în 2024, în același timp profitul companiei a scăzut cu 80%. Iar dacă ne uităm pe perioada 2021-2024 vedem un trend descrescător atât din punct de vedere al ratei de profit net, cât și pe partea de pondere a capitalurilor proprii în total active. Cum am menționat, avem în continuare o creștere a cifrei de afaceri pe această perioadă, dar dacă ne uităm la datele din 2024 avem o alterare puternică a IMCA asupra impozitului general pe care l-a plătit compania. În loc de un interval de 17%-21% cât a fost în cei 6 ani precedenți sărim la 70% în acest caz.

Dar ce vreau eu să întreb: credeți că IMCA este singura componentă care care alterează modul de impozitare al companiilor românești?

Cum a performat mediul privat al României în ultimii 7 ani? Toate analizele pe care le am au în spate informații din atlasul interactiv al business-ului românesc. Ca idee despre sursa datelor.

Pe de o parte, avem o creștere puternică a cifrei de afaceri și a profitului, cu 79%, respectiv 103%, în cei 7 ani – 2024 vs. 2018. Pe de altă parte, dacă ne uităm la variația dintre 2024 și 2023 vedem doar o mică creștere de cifră de afaceri, de 3%, dar partea de profitabilitate deja începe să sufere. Atât din punctul de vedere al profitului valoric, cât și din punctul de vedere al marjei profitului. Avem o reducere. Iar această tendință nu e pornită din 2023, ci putem să o regăsim și în 2022. Ca să vă reamintesc, Carrefour a avut o creștere similară, de 71% a cifrei de afaceri pe același interval, dar deja la Carrefour, partea de profitabilitate era mult sub nivelul din 2018.

Haideți să vedem cum a evoluat partea de profit brut. Avem o creștere foarte puternică în 2021 față de 2022 cu un +44%, respectiv 35% în 2022 față de 2021. Apoi intrăm pe un punct de inflexiune. Începând cu 2022 profitul brut este în scădere. Pe de altă parte, în momentul în care ne uităm la evoluția impozitului de profit și pe venit vedem o stagnare între 2018 – 2020, după aceea o creștere în 2021 și apoi o creștere din ce în ce mai accelerată din 2022 până în 2024. Să ne uităm puțin la o corelație între cele 2: începând cu 2022 profitul brut e în scădere. Cu toate acestea, partea de impozit pe profit și pe venit a crescut. Și am făcut o defalcare pe cele 4 tipologii de companii, micro, mici, mijlocii și mari. Pentru a înțelege cum se sparge acest impozit plătit de fiecare categorie.

Dacă facem un zoom-in pe perioada 2021-2024 puteți vedea că avem 2 etape de creștere: în 2022 față de 2021, unde a fost presiunea pe companiile mari cu un plus a profitului de 5,6 miliarde de lei și apoi avem un nou salt în 2024 față de 2023, dar de data asta presiunea a fost pe zona de IMM cu un plus de 4,7 miliarde de lei suplimentar.

Am comasat cele 3 categorii de IMM pentru a vedea o comparație între IMM și mari pentru a vedea cum stăm din perspectiva acestui impozit în momentul în care îl analizăm, cumulat. Vedem că în 2022 și 2023 au fost grosso-modo la același nivel. În 2024 presiunea pe IMM a crescut, cea mai mare creștere pe partea de impozitare pe partea de impozitare a fost în 2024 pe zona de IMM-uri.

În final vă prezint din nou această corelație prezentată și mai devreme, acum doar pe partea de IMM: în perioada 2022-2024 am avut o scădere de 8% a profitului brut realizat de IMM-uri, dar în aceeași perioadă a fost o creștere a impozitului pe venit și pe profit de 44% în ceea ce privește IMM-urile.

