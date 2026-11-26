Jean Valvis, președintele Valvis Holding, a susținut necesitatea unui pact pentru agricultură, bazat pe măsuri tehnice și structurale asumate de guverne succesive, care să crească competitivitatea sectorului de la fermă la raft. El a identificat trei priorități: infrastructura, stimulentele financiare pentru crearea de valoare adăugată și modificările legislative.

La capitolul infrastructură, Valvis a cerut investiții prioritare în irigații, drumuri de acces, acumularea și stocarea apei, precum și în depozite organizate de asociații, pentru ca fermierii să nu fie obligați să-și vândă producția imediat, în condiții dezavantajoase.

Declarațiile au fost făcute la conferința România recoltelor: „Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare miercuri, 25 noiembrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

A doua măsură vizează scheme de sprijin care să recompenseze fermierii care își procesează propria producție și comercializează produse finite, nu doar investițiile în capacități de procesare. În plan legislativ, a solicitat eliminarea barierelor pentru amenajarea perdelelor forestiere pe terenurile agricole, inclusiv pentru producerea de biomasă.

Valvis a mai pledat pentru cadastrarea și comasarea terenurilor, care ar facilita accesul la credite și investiții, și pentru o reprezentare mai fermă a intereselor României în negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună. El a avertizat că fermele mari trebuie susținute pentru rolul lor economic și strategic, fără a neglija fermele mici, cu funcție socială, și a propus stimulente pentru asocierea și comasarea suprafețelor.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Mă onorează invitația din partea CursdeGuvernare, mulțumesc mult. Și mă onorează să vorbesc în acest spațiu al Universității .Și să vă spun, știu că am 20 de minute să răspund la trei întrebări pe care le-am văzut aici, care mi-au fost adresate. Și întrebarea mea a fost: trei politici publice care ar putea crește competitivitatea agriculturii românești, de la fermă la raft. Doamnelor și domnilor, mă ocup de agricultură din 2012, când am propus la Consiliul Investitorilor Străini să facem o echipă, un task force pentru problemele agriculturii. Nu vă imaginați cu câți miniștri ai Agriculturii m-am întâlnit. Pot să spun că cele șapte-opt puncte pe care le-am propus să fie un schelet, o structură pentru un pact pentru agricultură, încă sunt de absolută actualitate.

Am impresia că munca mea voluntară pentru binele agriculturii României a fost făcută fără mare efect. Care este esența lucrurilor pe care le-ar fi conținut acest pact pentru agricultură? Și de ce vorbesc de pact pentru agricultură, trebuie să fie clar pentru toată lumea. Sunt chestiuni tehnice, cum este termoizolarea la camera în care ne aflăm, care nu depinde de viziunea politică de centru, stânga sau dreapta ai. Termoizolarea este cea care este. Sunt chestiuni absolut tehnice. Care sunt lipsurile esențiale, structurale, organice, care ar trebui să constituie o platformă de comun acord pentru toate guvernele succesive?

Ce am constatat? Nu există acest pact pentru agricultură, n-am reușit să-l fac, un partid nu l-a semnat. Dar era gata să-l accepte. Ce constat și din experiența mea, pe scurt, Ministerul Finanțelor, în general, nu se ocupă de agricultură pentru că o subestimează. Este o concluzie, se vede și astăzi, este o concluzie constantă. Ministerul Finanțelor nu susține agricultura. Ce putea să facă Ministerul Finanțelor? Garanții pentru investiții în agricultură nu sunt în țară. Fond pentru agricultură. Sectorul privat, cu asigurările, este numai o societate din 12 pe care le-am contactat care acceptă să asigure riscul legat de pierderile în domeniul agriculturii.

Comasarea terenurilor, care putea să meargă, ca să fie folosite. Ce înseamnă comasarea? Practic, înseamnă să fie făcut cadastrul și, când ai cadastru, poți să te duci la banca privată și poți să obții un credit pentru agricultură. Nefiind comasarea la nivelul la care trebuie, nefiind cadastrarea la nivelul la care trebuie, nu poți să-l depui ca garanție și fermierul nu poate să obțină o finanțare pe baza unui activ dovedit juridic.

Dar aceste chestiuni sunt de bază, e ABC-ul, e grădinița agriculturii, dar nu interesează pe nimeni până astăzi. Pentru că agricultura e lăsată fără un schelet, fără o ideologie patriotică, până la urmă. Eu vorbesc de pact, care e tehnic, nu e ideologic. Dar nici tehnic nu se urmărește ca un schelet, ca o cristalizare, ca o strategie. Vorbim atât de mult de strategie, am început să fiu foarte antipatic cu acest cuvânt, pentru că e un bla-bla teoretic, care concret nu înseamnă nimic.

Deci, pentru a răspunde la invitația Curs de Guvernare, trei chestiuni. Infrastructura. E prima chestiune la care răspund. De cât timp spun că nu trebuie să ne rugăm la Dumnezeu ca să avem recolte. Irigații, drumuri de acces, acumularea și stocarea apelor disponibile. Îmi amintesc că în 2014–2015 au fost aprobate cele 250 de milioane de euro pentru primele programe de irigații. Am luat patru proiecte, de un milion fiecare, că nu puteam să-l fac mai mare, am luat patru și le-am realizat. Și am 1.500 de hectare astăzi făcute cu fonduri primite de la AFIR. Dar cu cât efort, după 14 ani. Spun că statul român ar trebui să dea mai mare prioritate irigațiilor.

Și când vorbesc de infrastructură, nu este numai cea de irigații. Vorbim și de drumurile de acces, care nu sunt întotdeauna garantate, dar și de depozite, depozite ale asociațiilor, depozite ale produsului finit. Dacă asociațiile și depozitele nu sunt organizate, fermierul român va fi întotdeauna la mâna supermarketului final și a angrosistului care exploatează momentul în care e captiv că trebuie să-și lichideze marfa și nu poate să o stocheze undeva pentru a o vinde la un preț mai bun mai târziu. Deci, irigațiile, drumurile de acces, stocarea apelor, dacă se poate și pe teren arabil, ceea ce nu se permite astăzi, stimate domnule secretar de stat de la minister. Nu se permite să pui un bazin de stocare a apei pe teren arabil. Păi, eu am nevoie de apă și am nevoie să o stochez pentru a o folosi în momentul respectiv, nu? Se fac forajele ilegale.

Numărul doi, stimulente financiare. Ați observat, toată lumea vorbește de valoare adăugată. Iarăși abstract. Ce înseamnă valoarea adăugată? Că eu fac, nu știu, floarea-soarelui și mă duc, o procesez, fac ulei de floarea-soarelui și nu cumpăr floarea-soarelui care îmi vine de la Olanda, dar îl folosesc pe al meu. Deci am făcut valoare adăugată prin procesarea verticală.

Observați acum, și am pus întrebarea domnului de la Uniunea Europeană, există o schemă prin care să stimulăm? Stimulăm ce înseamnă? Spunem că suntem toți de acord că așa trebuie să fie făcut. Să nu vând eu grâul meu marilor traderi și să plece din țară, nu. Să-l vând după ce am procesat și după ce am făcut valoarea adăugată. Dar pentru valoarea adăugată în acest sens nu există o schemă. Adică îți dau banii pentru că ai trei vaci. Asta e pe capete. Îți dau banii pentru că ai un hectar. Asta e pe suprafață. Dar îți dau banii pentru că ai făcut o chestiune pe verticală. E așa de simplu.

Vrei să o promovezi ca stat? Nu să o spui la nivel de slogan, ci să o faci? Inventezi o schemă în care spui clar pe câte hectare, câte tone, iei pe acele hectare, procesezi producția și le vinzi ca produs finit. Trebuie bani suplimentari pentru asta. Acolo îl stimulezi. Acolo vii cu o schemă. L-am întrebat pe invitatul de la Bruxelles: ai schemă pentru valoare adăugată? N-am primit răspunsul. Da, am schemă pentru banii de procesare. Dar e altceva. Eu nu vorbesc de investițiile pentru procesare, separat. Eu vorbesc ca cel care a făcut materia primă și a avut grijă să o transforme și să o proceseze să primească puțin mai mulți bani. Și atunci ai o schemă de stimulare. Și atunci îl motivezi. Și ce zice fermierul? Măi, dacă fac și asta, încasez mai bine. În loc să încasez 200, încasez, nu știu, 350 pe hectar. Pentru că am procesat. Și am creat o valoare adăugată. Acolo vorbim de valoare adăugată. Și are sens.Asta în ceea ce privește verticalizarea agriculturii.

Al treilea punct, măsuri legislative. Suprafețele mari de la șes, avem foarte multă suprafață de șes. Știți că trebuie perdele forestiere, pentru că crește productivitatea cu perdelele. Nu ai acest aer care te bate așa. Nu pot să fac, legislativ, o perdea pe teren arabil, pentru că e forestieră. Adică avem o contradicție legislativă aici. Eu vreau să fac multă producție pe un teren arabil, dar pe care nu pot să fac perdea. Păi, rezolvă-mi, domnule, găsește-mi un text să pot să o fac.

Și era un slogan de foarte mult timp, care merge împreună cu subiectul de perdele forestiere, adică noțiunea de biomasă. Câte discuții se fac pentru dependența energetică a Europei, a României, de ce să nu rezolvăm și să ajutăm această nevoie de energie termică, pe care poate să ne-o dea o perdea care, fiind plante tehnice cu ciclu scurt, se taie. Ai și perdea pentru o agricultură mai eficientă, ai și materia de biomasă pentru a încălzire.

Dar vreau să concluzionez cu o problemă pe care o consider capitală. Mă gândesc, știți că iubesc această țară, dar nu pot să nu văd că polonezii, când merg la negociere, sunt mai determinați.

Intervenție moderator: Sunt mai uniți.

Răspuns Jean Valvis:

Uniți putem să fim, chestiunea este să fim și determinați. Adică, la primul obstacol, cum este domnul de la Comisia Europeană, care spunea să lăsăm decizia la autoritățile locale, dar este și ceva comun. Deci la nivel comun, vino aici, te tai eu la gât și după te descurci, pentru că e comun. Nu. Ar trebui să înțelegem și să trimitem acest mesaj, cum au făcut polonezii la precedentul ciclu de discuții de PAC, dacă vă amintiți.

Erau trei-patru puncte, au bătut cu mâna în masă și au spus „nu” și s-au făcut excepții pentru ei. Deci ar trebui să trimitem niște oameni care să fie plini de energie și determinare în ceea ce privește apărarea acelor puncte pe care particularitatea României le impune. Deci să fim determinați. Sper că acea comisie care va fi trimisă sau omul pe care domnul ministru îl va desemna să conducă aceste negocieri să insiste. Vă spun sincer, vă asigur că, dacă scoatem aceste plăți directe, vă dați seama că domnul Anghel (n.r: Cerealcom Dolj), care are o suprafață mare de teren, are o problemă uriașă de deșertificare, nu glumesc.

Deci se impun niște lucrări și niște investiții superioare la noi pentru a nu pierde această chestiune. Și vorbim totdeauna de scară mică, scară mică, scară mică. Dar nu e scara mică cea care a făcut America atât de performantă la grâu, sau Ucraina, sau Rusia. Deci nu e scara mică. Scara mare trebuie să fie salvată, pentru că comprimă cheltuielile și e chiar o problemă și de siguranță națională.

Intervenție – Claudiu COADA, Director, AFIR :

O chestiune scurtă legată de ce spunea domnul Valvis. Nu are legătură cu atribuțiile instituției pe care o reprezint, dar avem și noi feedback-ul din piață. Este 100% corect ce a spus și nu o spun de complezență. Și eu văd la fel cum vedeți dumneavoastră lucrurile. Chestiunea legată de fermierul mic este alta și nu mai e colegul nostru de la APIA aici, dar voi o știți mai bine decât noi. E o componentă socială și acolo. Și în acea componentă socială, statul trebuie să vegheze și asupra acelei nișe sau sector, nu știu cum să-i spunem.

Este foarte corect ce spuneți, valoarea adăugată, eficiența economică și continuitatea în activitate în sectorul agricol vin, în primul rând, de la fermele acestea mari. Dar s-au construit, totuși, s-au consolidat, în ce măsură s-au consolidat sau în ce măsură pot să reziste pe piață și aceste ferme mici, care au o componentă socială. Sunt ferme de familie, nu sunt foarte viabile economic, dar nici nu poți să le închizi. E greșit să facem o concurență între fermele mari și fermele mici, dar trebuie totuși să ne uităm și la cele mari, așa cum spuneați, dar să nu punem deoparte fermele mici, mai ales din perspectiva componentei sociale.

Și eu cred că acolo ar trebui să vină un sprijin, neapărat din pilonul dedicat dezvoltării rurale, pentru că, de multe ori, pe activitățile de genul acesta APIA are 700.000 de cereri de plată, dar fermieri, deținători de teren, sunt până la 2.800.000, dacă știm bine, astăzi. Acolo nu vorbim neapărat de o componentă economică agricolă, ci mai degrabă de o componentă socială și sprijinul pentru acea componentă trebuie să vină, din punctul meu de vedere, din altă anvelopă, care e legată de dezvoltare rurală și agricultură.

Răspuns Jean VALVIS:

Sunt absolut de acord. Stimulente pentru comasare acolo ajută foarte mult problema asta despre care vorbiți. Pentru că el e neperformant pentru că e micuț și nu își permite să ia un tractor sau un echipament sau să se digitalizeze. Deci, fiind micuț, ar trebui ca, împreună cu vecinul lui sau cu vărul lui, să unească suprafețele. Acolo e utilă o politică de stimulare a comasării.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană

***