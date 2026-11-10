VIDEO/ Interviu cu Stéphane Garelli, profesor de Competitivitate Mondială: Birocrația, fragmentarea și lipsa de curaj țin Europa în urmă

Europa riscă să piardă teren în competiția economică globală, prinsă între ofensiva industrială a Chinei și protecționismul Statelor Unite. Stéphane Garelli, profesor emerit la IMD și fost director general al Forumului Economic Mondial, avertizează, într-un interviu pentru CursdeGuvernare.ro , că excesul de reglementare, fragmentarea pieței europene și dificultatea transformării inovației în afaceri competitive afectează dezvoltarea companiilor. Soluția nu constă neapărat într-o strategie industrială impusă de la centru, ci în crearea unui mediu economic care să încurajeze productivitatea, investițiile și capacitatea de adaptare.

Unul dintre principalele dezavantaje este fragmentarea pieței europene, în contrast cu piața unică americană, unde companiile se pot extinde mai ușor. În plus, birocrația și complexitatea administrativă îi determină pe mulți antreprenori să își vândă afacerile înainte ca acestea să ajungă la maturitate. Europa riscă astfel să piardă atât companii, cât și tineri specialiști, atrași de oportunități mai bune în alte economii.

Garelli consideră că intrarea companiilor chineze și americane pe piața europeană nu trebuie privită exclusiv ca o amenințare, ci și ca un semnal de trezire pentru mediul de afaceri european. Companiile trebuie, la rândul lor, să își regândească modelele de business, să anticipeze concurența din alte sectoare și să valorifice tehnologiile și competențele existente pentru a identifica noi oportunități.

O altă provocare majoră este capacitatea de schimbare. Companiile de succes tind să își repete modelele care le-au consacrat, devenind vulnerabile în fața transformărilor pieței. Schimbarea nu trebuie amânată până la apariția unei crize, ci anticipată și integrată în strategia de dezvoltare.

Cele mai importante idei:

Prea multă reglementare, prea puțină competitivitate: Europa trebuie să mute accentul de la birocrație la productivitate și inovare.

Inovarea trebuie transformată în companii: Startup-urile trebuie să devină afaceri solide, care creează locuri de muncă și valoare economică.

Piața europeană este prea fragmentată: Lipsa unui cadru unitar îngreunează extinderea companiilor.

Europa riscă să piardă talente: Lipsa oportunităților și birocrația îi împing pe tinerii specialiști către alte piețe.

Concurența externă poate fi un stimulent: Prezența companiilor chineze și americane ar trebui să determine Europa să devină mai competitivă.

Companiile trebuie să se reinventeze: Tehnologiile și competențele existente pot fi valorificate în sectoare noi.

Cel mai mare risc al succesului este incapacitatea de a te reinventa înainte ca piața să te oblige să o faci.

Stéphane Garelli este profesor de Competitivitate Mondială, profesor emerit la Institutul pentru Dezvoltarea Managementului (IMD) și fost Director General al Forumului Economic Mondial și al reuniunilor anuale de la Davos. Interviul a fost acordat în cadrul Summitului organizației patronale Concordia, din 6 noiembrie.

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