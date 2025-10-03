VIDEO/ Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: Trebuie să pregătim sectoarele economice care vor prelua gazele din Marea Neagră – Pachetul de reformă a administrației va fi gata saptămâna viitoare – Impozitul pe cifra de afaceri trebuie reevaluat

România trebuie să își asigure un mix energetic competitiv, la prețuri care să sprijine companiile și consumatorii, finalizarea investițiilor în hidrocentrale, termocentrale și centrala nucleară de la Cernavodă fiind esențiale în acest sens, a declarat vineri premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă în care a prezentat rezultatele primelor 100 de zile de mandat, precum și prioritățile viitoare ale executivului.

Premierul a precizat totodată că este important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră.

În aceeași logică, Ilie Bolojan a anunțat intenția Guvernului de a susține sectoarele economice cu potențial de creștere, având programate mai multe discuții cu jucători importanți din industria alimentară, spre exemplu, pentru a vedea ce politici publice i-ar putea sprijini.

”E nevoie să ne asigură securitatea energetică. Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele aflate într-o stare avansată și termocentralele care lâncezesc”, a declarat Ilie Bolojan, dând exemplu termocentralei Iernut, începută în 2016 și nefinalizată în prezent.

”Fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă nu vom avea o producție suficientă și deci nu ne putem gândi la un preț mai redus”, a avertizat premierul, soluțiile aflate în implementare fiind simplificarea legislației pentru finalizarea hidrocentralelor și susținerea accelerării proiectelor de la Cernavodă, ”în așa fel încât, în anii următori să avem un mix de natură să asigure o energie competitivă în România, nu doar constantă, ci și competitivă, la un preț bun.”

Tot legat de acest subiect, prim-ministrul a precizat că, pe termen scurt, trebuie să susținem proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări pentru că avem în derulare proiecte pe fotovoltaic importante.

”Eroarea pe care cred că am făcut-o e că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit cum facem sistemul național eficient și fără a finanța capacități de stocare importante, fără a nu mai finanța niciun panou fotovoltaic fără capacitate de stocare însemnă dezechilibre majore”, a spus el.

Este important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră

Costul energiei este un element de bază care asigură competitivitatea companiilor românești pe piața globală, mai ales acolo unde consumul energiei reprezintă un cost important de producție, a avertizat prim-ministrul, adăugând că o parte din ce vedem că se întâmplă în zona industriei metalurgice este și un efect al costului energiei.

”Este important să pregătim sectoare economice care din 2027 să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, în așa fel încât să nu facem ce facem azi cu producția agricolă, să o exportăm neprocesată, acest gaz o bună parte din el să fie valorificat în țara noastră, în companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, pentru petochimie, în zona metalurgică, în așa fel încât să punem în valoare acest potențial important care înseamnă resursele de gaz”, a mai declarat premierul.

Susținerea industriei agroalimentare

Ilie Bolojan a anunțat totodată intenția executivului de a susține sectoarele economice cu potențial de creștere.

”Avem mai multe sectoare unde avem un mare potențial, unde nu am pus lucrurile în valoare așa cum ar fi trebuit: mă gândesc la procesarea produselor agricole și la susținerea industriei agroalimentare românești. Importăm o bună parte din produsele care astăzi sunt pe piața românească, sunt sectoare de activitate unde avem capacitatea ca în plan intern, dacă ducem politici de susținere să creștem capacitatea mult în anii următori.

Să ne susținem campionii acestei zone pentru a-și exporta produsele, iar din întâlnirile pe care le-am avut, cu marile rețele comercial, am convenit că așa cum dânșii aduc în România produse de bune calitate din alte țări, pot să facă acest lucru și cu produsele noastre dacă sunt competitive în țările vecine. Săptămâna viitoare voi avea două întâlniri cu cele mai importante companii din acest sector în așa fel încât să stabilim politici cât se poate de clare, să vedem cu ce îi putem susține pentru a-și crește producția, a-și diversifica producția în așa fel încât să avem mai multă producție internă, dar și să ne susținem exporturile”, a comentat premierul.

El a precizat că în aceste domenii sunt importante investițiile în capacitățile de stocare, în depozite, în susținerea standardizării producției agricole din fermele mici, în așa fel încât această producție să ajungă să fie vândută în marile rețele de magazine.

Pachetul 3 – reforma administrației publice centrale și locale – ar urma să fie finalizat săptămâna viitoare

Premierul a precizat că pachetul trei de măsuri, respectiv reforma administrației centrale și locale, ar urma să fie finalizat săptămâna viitoare, în acest moment singurele negocieri fiind asupra cuantumului reducerilor de personal.

”Pe administrație, lucrurile sunt practic rezolvate și eu sper că în afară de discuția legată de cuantumul de reducere, pe care toți colegii le recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală și cu cât mai repede se clarifică și celelalte aspecte care care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre în acest pachet și celelalte puncte pe care vi le-am prezentat, cred că poate fi făcut cât mai repede un pachet trei, în așa fel încât în această lună să-l putem adopta”, a declarat premierul.

El a confirmat că acest pachet va include și măsuri precum creșterea vârstei de pensionare anticipată, interzicerea cumulului pensie-salariu și dispunerea a circa 20%-30% din jandarmi din birouri și dispecerate pe străzi.

Alte declarații importante:

Un element important este cel al piețelor financiare și e nevoie să mobilizăm resurse pe piețele financiare din România. Avem rezerve importante care pot fi valorificate dacă vom lista la bursă pachete minoritare ale unor companii publice care și astăzi sunt listate, fără să ne pierdem controlul asupra acestor companii sau să listăm la bursă companii care astăzi nu sunt listate, CEC-ul, de exemplu, Aeroportul Otopeni. În felul acesta, vom asigura o mai bună gestionare a acestor companii, vom revigora bursa, vom folosi mai bine banii pe care îi avem în fondurile de pensii, vom îmbunătăți transparența acestor companii și, cu siguranță, având și un acționar privat, vor fi mai bine administrate, vom avea servicii mai bune și profituri mai bune. E o zonă pe care n-am exploatat-o suficient și trebuie să o declanșăm în perioada imediat următoare.

Un element important pentru a fi o ţară care este predictibilă cu investiţiile este să ai un sistem de taxe şi impozite care nu le descurajează şi impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) este un element care cred că trebuie reanalizat în aşa fel încât să-i penalizăm pe cei care, într-adevăr, abuzează de preţuri de transfer, care nu vor să plătească impozite, dar în acelaşi timp să nu penalizăm investiţiile pentru că altfel le descurajăm să vină în România. Orice formule de debirocratizare, de simplificare a obţinerii autorizaţiilor, de transparenţă vine să susţină atât investiţiile străine, dar şi activitatea de zi de zi a companiilor care astăzi sunt în economia românească

În următoarele 100 de zile, sunt două constante pe care nici un guvern nu le va putea evita și pe care trebuie să le urmărim. E vorba să ne încasăm veniturile și, de asemenea, să limităm și să reducem cheltuielile de funcționare. Doar în felul acesta vom avea niște bugete echilibrate și vom putea finanța investițiile, pentru a crea condiții de dezvoltare. De ce trebuie să ne încasăm în continuare taxele și impozitele și să facem efort pentru asta? Pentru că degeaba am mărit taxele dacă banii nu sunt colectați și nu intră efectiv în bugetul statului. Pentru aceasta e nevoie să avem o disciplină financiară în continuare, să finalizăm digitalizarea ANAF-ului și a Vămii, să combatem ferm evaziunea fiscală, să ne asigurăm că prețurile de transfer sunt la un nivel care permit plata unor impozite serioase în România și nu depășesc o limită a normalității de către toate companiile și, de asemenea, să combatem munca la negru. Aceste elemente care țin de combaterea evaziunii fiscale și de încasarea veniturilor sunt foarte importante pe componenta de disciplină fiscală.

E nevoie apoi de o reformă a ordinii publice și ceea ce s-a prezentat la Ministerul de Interne zilele trecute este o bază a acestei reforme. Gândiți-vă că avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora din pază și îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine și siguranță publică în zonele unde avem probleme. E nevoie să integrăm sistemele de dispecerate. Avem astăzi câte patru dispecerate într-o reședință de județ, toate separate. Aduceți-vă aminte cum erau dispeceratele de la ambulanță și de la SMURD în anii trecuți, cum intrau într-o competiție și uneori nimeni nu răspundea. Acești oameni pot să fie în stradă, iar supravegherea care să însemne mai multă siguranță, mai puține infracțiuni și contravenții pe stradă în zonele aglomerate, să se facă niște sisteme eficiente pentru ca siguranța cetățenilor noștri pe stradă, în apartamente, în locuințe să fie mult mai mare. Asta înseamnă mai puțini oameni în pază, în dispecerate și la birouri, un calcul corect al forțelor și mai mulți oameni în teren, acolo unde sunt probleme.

Un element important, pe care trebuie să-l avem în vedere în continuare, este atragerea investițiilor străine. Dacă în acești ani România s-a dezvoltat, acest lucru s-a datorat nu doar companiilor din România, ci și investițiilor străine care au însemnat finanțări, tehnologie, dar mai ales acces pe piețe. Și atunci, avem foarte multe zone în care ne importăm o bună parte din produse. Gândiți-vă că pe componenta de medicamente, peste 90% din ceea ce este pe piața noastră este importat.

***