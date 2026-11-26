Agricultura României se confruntă cu venituri reduse în cazul fermelor mici, un deficit important de finanțare, un nivel scăzut de organizare și expunere crescută la fenomene climatice extreme, a declarat Gijs Schilthuis, director pentru sustenabilitate în cadrul Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene.

Oficialul a arătat că 87% din sprijinul pentru venituri ajunge la 20% dintre beneficiari și a pus în discuție eficiența actualei distribuții a fondurilor. El a susținut orientarea mai bună a plăților către fermele mici și mijlocii cu perspective de dezvoltare, precum și utilizarea instrumentelor financiare, a garanțiilor și a asigurărilor pentru stimularea investițiilor și gestionarea riscurilor.

Declarațiile au fost făcute la conferința România recoltelor: „Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare miercuri, 25 noiembrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Schilthuis a evidențiat necesitatea dezvoltării procesării și creșterii valorii adăugate, a cooperării între fermieri și a investițiilor în educație, competențe, cercetare și inovare.

În perspectiva PAC 2028–2034, statele membre ar urma să beneficieze de mai multă flexibilitate în adaptarea intervențiilor, dar și de responsabilități sporite în direcționarea sprijinului. Potrivit oficialului, plafonarea și degresivitatea propuse de Comisie vizează exclusiv componenta de sprijin direct pentru venituri, fără a afecta ecoschemele, măsurile de agromediu, plățile pentru zonele cu constrângeri naturale sau sprijinul cuplat. El a precizat că România poate concepe scheme pentru susținerea procesării și comercializării produselor agricole și a subliniat că fondurile publice trebuie să contribuie nu doar la susținerea veniturilor, ci și la reziliența și sustenabilitatea fermelor pe termen lung.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Ceea ce vă propun să facem în următoarele minute este să analizăm câteva dintre provocările cu care se confruntă agricultura românească, apoi să prezint pe scurt modul în care Politica Agricolă Comună (PAC) încearcă să răspundă acestor provocări în prezent și, în final, să privim spre viitor, respectiv spre aspectele pe care le vom discuta în legătură cu politica agricolă pentru perioada 2028–2034, la care s-a făcut deja referire.

În ceea ce privește provocările, acest grafic prezintă venitul pe lucrător în funcție de dimensiunea exploatației agricole. Se observă foarte clar o situație bine cunoscută: veniturile foarte scăzute ale unui număr mare de ferme mici din România, în contrast cu veniturile pe lucrător considerabil mai ridicate în cazul exploatațiilor agricole mari. Aceasta este o observație importantă, care are legătură și cu discuțiile privind degresivitatea și plafonarea plăților de venit. Unde este cu adevărat necesar să utilizăm instrumentele de sprijinire a veniturilor? Alte aspecte importante sunt: cum se raportează veniturile agricole la nivelul general al veniturilor din economie? Acestea reprezintă 23,5% din salariul mediu, un nivel scăzut, mult sub cel înregistrat în restul Uniunii Europene. De asemenea, în ceea ce privește investițiile, este important de remarcat că randamentul investițiilor, în special în cazul fermelor mici, este relativ scăzut, în timp ce pentru exploatațiile mari este destul de bun. Aș dori să subliniez și provocările cu care se confruntă tinerii fermieri și femeile implicate în agricultură. Veniturile relativ scăzute reprezintă o dificultate majoră și cred că acesta este un domeniu în care trebuie să ne gândim în mod special la măsurile de politică agricolă care pot fi adoptate.

Aș dori să adaug, în ceea ce privește provocările, întregul domeniu al investițiilor, despre care ați discutat deja în această dimineață. Constatăm existența unui deficit considerabil de finanțare. Evaluăm acest deficit la nivelul economiei agricole europene împreună cu Banca Europeană de Investiții. În 2022, am identificat un deficit de finanțare de 11,4 miliarde de euro. Acest lucru înseamnă că fermierii încearcă să obțină un împrumut, dar nu reușesc. Desigur, uneori există motive întemeiate pentru care o bancă refuză să acorde un credit unui fermier, însă acest indicator reflectă și numărul proiectelor care nu ajung să fie implementate. În prezent, refacem aceste evaluări împreună cu Banca Europeană de Investiții, pentru a avea o imagine clară asupra nevoilor de finanțare ale agriculturii europene în perspectiva următoarei perioade de programare.

Un alt subiect abordat atât în discuțiile dumneavoastră din România, cât și de domnul Vanni, a fost valoarea adăugată, nevoia de a investi în procesare și de a adăuga valoare produselor de bază obținute în agricultura românească. În strânsă legătură cu acest aspect se află și provocarea organizării. De exemplu, în sectorul fructelor și legumelor, unde acordăm un sprijin considerabil organizațiilor de producători, știm că nivelul de organizare este relativ scăzut, în ciuda eforturilor importante depuse. Această situație se regăsește, de fapt, și în alte sectoare ale economiei: un grad relativ scăzut de organizare. Anterior, a fost inițiată și o discuție privind competențele și educația. Consider că investițiile în competențe și educație ar putea contribui, de asemenea, la o mai bună organizare.

Ultimul element dintre principalele provocări, un subiect care preocupă în permanență pe toată lumea în aceste zile la Bruxelles, dar în special în România, este expunerea la fenomene meteorologice extreme. Pierderile asociate secetei, grindinei, înghețului și inundațiilor sunt considerabile. Cred că aceasta este una dintre principalele provocări cu care ne confruntăm în prezent: cum să devenim mai rezilienți în fața schimbărilor climatice. Această problemă nu va dispărea. Am avut deja mai multe veri foarte călduroase și am văzut inundații care au revenit în numeroase regiuni. Poate că nu se întâmplă anul acesta, dar se va întâmpla anul viitor. Prin urmare, reziliența este esențială.

Așadar, și în ceea ce privește orientarea pentru viitor, cred că acesta este unul dintre domeniile în care trebuie să ne gândim serios la capacitatea noastră de a utiliza resursele disponibile pentru investiții. Am discutat deja despre plățile directe. 87% din sprijinul pentru venituri ajunge la 20% dintre beneficiari, ceea ce înseamnă că o mare parte din bani este direcționată către exploatațiile agricole mari. Întrebarea este: reprezintă aceasta cea mai bună modalitate de utilizare a fondurilor? Aici trebuie să direcționăm sprijinul pentru a asigura competitivitatea și reziliența viitoare a agriculturii românești? Mă refer acum la România, însă, evident, este o întrebare relevantă pentru întreaga Uniune Europeană.

În prezent, acordăm sprijin pentru investiții prin granturi. Desigur, suntem interesați și de dezvoltarea instrumentelor financiare, cum ar fi subvenționarea dobânzilor la credite, garanțiile și alte modalități de stimulare a investițiilor, prin care să putem obține rezultate mai bune cu mai puțini bani. Este important să continuăm în această direcție.

Am menționat deja și aspectul cooperării. România utilizează sprijinul pentru cooperare, însă, în opinia noastră, se pot face mai multe lucruri. De asemenea, există Parteneriatul European pentru Inovare: o modalitate de a testa idei noi în ferme, prin combinarea cercetării cu aplicarea practică în exploatațiile agricole. Există 26 de grupuri operaționale. Se pot face mai multe. Am menționat deja importanța AKIS – Sistemul de cunoștințe și inovare în agricultură – precum și investițiile în cunoaștere și inovare prin Programul de Dezvoltare Rurală. În comparație cu nivelul mediu al investițiilor în acest domeniu la nivelul UE, în cadrul celui de-al doilea pilon, care este de 3,5% sau 3,4%, procentul înregistrat în România este mult mai mic. Prin urmare, și în acest domeniu trebuie analizat modul în care pot fi direcționate mai multe resurse.

În ceea ce privește reziliența, asigurările sunt esențiale. La nivelul UE, analizăm în prezent modalitățile prin care putem îmbunătăți sistemul de asigurări agricole. Oferim subvenții pentru asigurări, de care beneficiază și România, însă gradul de utilizare este încă relativ limitat. Se pot face mai multe lucruri? Și cum putem proceda cel mai eficient? Știu că există deja discuții în desfășurare, dar cred că, în perspectivă, aceasta va fi o întrebare importantă, inclusiv în legătură cu plățile directe. Dacă doriți să direcționați mai bine plățile directe și să utilizați plafonarea și degresivitatea pentru a reduce plățile acordate exploatațiilor foarte mari, care ar putea avea o nevoie mai redusă de sprijin direct pentru venit, acestea ar putea avea în continuare nevoie de protecție în fața riscurilor climatice. Prin urmare, poate fi instituit un sistem de asigurări care să garanteze că fenomenele extreme nu vor afecta competitivitatea acestor exploatații mari?

Un alt aspect al rezilienței îl reprezintă plățile pentru mediu. Este vorba despre retenția apei în sol, îmbunătățirea calității solului și asigurarea biodiversității în zonele agricole. Toate acestea sunt importante nu doar pentru valoarea lor intrinsecă, ci și pentru că îmbunătățesc reziliența sistemului de producție. Prin urmare, finanțarea măsurilor de agromediu și a ecoschemelor este esențială pentru creșterea rezilienței exploatațiilor agricole.

În încheierea prezentării mele, aș dori să analizez pe scurt direcția în care ne îndreptăm. De fapt, multe dintre instrumentele pe care le-am menționat și pe care le-ați regăsit deja în prezentarea mea vor continua să existe și în viitor, însă statele membre vor beneficia de mai multă flexibilitate pentru a le adapta și transforma în instrumente utile și eficiente, în funcție de circumstanțele specifice fiecărei țări. În viitor, dacă toate propunerile vor fi aprobate, PAC va deveni parte a programelor de parteneriat naționale și regionale, programe mai ample, care vor permite mai multe sinergii, dar care vor include un buget protejat pentru agricultură și vor oferi mai multă flexibilitate statelor membre.

Solicităm statelor membre să direcționeze mai eficient plățile. De fapt, plățile degresive de sprijin pentru venit, calculate în funcție de suprafață, reprezintă o nouă formă de sprijin de bază pentru venituri. Acestea sunt denumite degresive și urmăresc direcționarea sprijinului către tinerii fermieri și către exploatațiile agricole mai mici. Ideea este să direcționăm plățile de sprijin pentru venit către cei care au cea mai mare nevoie de ele, iar această decizie aparține României și celorlalte state membre. Evident, principiul este că exploatațiile cu venituri foarte mari pe lucrător au o nevoie mai redusă de sprijin pentru venit decât fermele mici și mijlocii, care au perspective de viitor.

Revenind la investiții, consider că este esențial să privim noul CFM – Cadrul Financiar Multianual – ca pe o agendă de investiții a Uniunii, în cadrul acestor programe de parteneriat naționale și regionale. Așadar, în cadrul politicii agricole, cum putem investi prin granturi, dar și, într-o măsură importantă, prin instrumente financiare? Cum putem utiliza Fondul european pentru competitivitate și programul Orizont Europa, fondul pentru cercetare și inovare, pentru a contribui la o veritabilă agendă de investiții destinată creșterii valorii adăugate a producției agricole?

A fost deja menționată reînnoirea generațiilor în agricultură. Avem nevoie de mai mulți tineri fermieri în Europa. Avem nevoie ca fermele să fie preluate, iar tinerii fermieri să preia conducerea acestora. Aceasta înseamnă că trebuie să le oferim tinerilor fermieri o perspectivă economică viabilă. Activitatea agricolă trebuie să fie atractivă din punct de vedere economic. Acest lucru poate fi sprijinit, desigur, prin subvenții, dar și prin numeroase alte măsuri și acțiuni care pot fi adoptate la nivel național. Mă refer aici la accesul la competențe, servicii în mediul rural și accesul la terenuri – aspecte care țin mai degrabă de competența națională decât de cea a UE.

Am vorbit deja despre reziliență și gestionarea riscurilor, precum și despre importanța acestora în viitor, având în vedere presiunea enormă exercitată de schimbările climatice și necesitatea adaptării la acestea. Aceasta reprezintă o prioritate. În final, pentru a sintetiza, principalele provocări pentru România sunt: stabilirea unor obiective clare, asigurarea cooperării, reînnoirea generațiilor și creșterea rezilienței. Cred că este important să încheiem cu următoarea idee: competențele, cunoștințele și inovarea sunt esențiale pentru a transforma potențialul extraordinar și resursele importante de care dispuneți în România în domeniul agriculturii în rezultate concrete.

Cred că și domnul Vanni de la OCDE a menționat deja acest lucru. Acest potențial poate fi valorificat astfel încât agricultura să contribuie mult mai mult la bunăstarea societății europene. Aștept cu interes continuarea dialogului cu dumneavoastră și colaborarea pentru dezvoltarea unei Politici Agricole Comune care să contribuie în continuare la prosperitatea agriculturii românești. Vă mulțumesc foarte mult!

Întrebare moderator: Ați vorbit despre competitivitate. Care vor fi criteriile pe baza cărora fermierii români sau europeni vor putea fi competitivi în raport cu importurile din diferite țări și cu relațiile comerciale cu state care nu fac parte din Uniunea Europeană? Mercosur este primul exemplu, dar mai avem și alte acorduri, cu Mexic, India și Indonezia. Vă rog.

Răspuns: Cred că primul lucru pe care aș dori să îl subliniez este că competitivitatea înseamnă capacitatea de a opera pe piețe. Este vorba despre orientarea către piață. În ceea ce privește acordurile comerciale pe care UE le încheie cu țările terțe, acestea sunt benefice și pentru agricultură. Reușim să exportăm volume considerabile către aceste țări. Prin urmare, abordarea privind creșterea valorii adăugate presupune și valorificarea oportunităților oferite de acordurile comerciale pe care UE le încheie cu statele terțe.

În același timp, trebuie să ne asigurăm că există condiții concurențiale echitabile. Tocmai de aceea, în cadrul politicilor noastre comerciale și al negocierilor acordurilor cu țările terțe, urmărim să obținem condiții favorabile. De asemenea, în politicile pe care le implementăm aici, la Bruxelles, în domeniul pesticidelor și al bunăstării animalelor, încercăm să ne asigurăm că legislația noastră prevede condiții clare pentru importuri. De exemplu, în ceea ce privește pesticidele, cele mai periculoase substanțe nu pot fi utilizate pentru produsele importate. Prin urmare, avem o abordare dublă: pe de o parte, să exportăm și să valorificăm oportunitățile comerciale, iar pe de altă parte, să ne asigurăm că există condiții concurențiale echitabile, prin adoptarea unor măsuri la nivelul Uniunii Europene.

Întrebare Jean VALVIS, Președinte, Valvis Holding: Sunt Jean Valvis. Nu sunt fermier, ci investitor în agricultură. Familia mea este însă implicată acum în activități agricole. Domnule Schilthuis, permiteți-mi, doar pentru consemnarea unor aspecte istorice, să vă informez că România a dus, în ultimii 15–20 de ani, o luptă importantă pentru a evita ineficiența generată de fragmentarea terenurilor agricole. Există un cuvânt în limba română, „comasarea”, care înseamnă reunirea unor parcele mici de teren pentru a crea exploatații agricole competitive.

Pentru a fi competitivi în Europa, stimate domn, și pentru a putea concura cu modelul american de producție a cerealelor, de exemplu, este nevoie de exploatații agricole de mari dimensiuni. Susțin în totalitate ideea dumneavoastră de a sprijini tinerii fermieri. Da, însă faptul că sunt tineri nu înseamnă că nu pot deține sau administra suprafețe mari de teren, care trebuie să beneficieze, în mod democratic, și ele de subvenții. Prin urmare, limitarea subvențiilor pentru suprafețele mari înseamnă subminarea competitivității unui efort pe care România l-a depus de-a lungul istoriei.

În loc să limitați suprafețele, aș dori să vă adresez o întrebare foarte pertinentă, la Bruxelles: în prezent, acordați subvenții în funcție de numărul de animale sau de suprafața terenului agricol. Aveți un model prin care să stimulați fermierii care organizează un proces vertical de producție agricolă? Astfel, am putea spune că valoarea adăugată nu este doar un slogan teoretic, ideologic, al vremurilor noastre, ci un sistem concret. Atunci când dezvoltați un model de producție integrată pe verticală, cei care reușesc să îl implementeze cu succes ar trebui să beneficieze de stimulente consistente din partea Politicii Agricole Comune. Aceasta este întrebarea și perspectiva pe care doresc să le aduc în discuție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, care demonstrează că Uniunea Europeană acordă atenție și problemelor de la nivel național.

Răspuns: Într-adevăr, suntem profund interesați și implicați în toate discuțiile naționale, inclusiv în cele privind agricultura, chiar dacă, prin flexibilitatea suplimentară acordată, o responsabilitate mai mare revine statelor membre. Permiteți-mi să răspund direct la această întrebare, deoarece consider că este una dintre întrebările esențiale și în ceea ce privește agricultura românească. Sunt un susținător ferm al exploatațiilor agricole competitive, indiferent de dimensiunea lor. O afacere agricolă poate avea succes chiar dacă este mică, prin crearea unei valori adăugate ridicate. La fel, o afacere care exploatează suprafețe mari de teren poate fi competitivă, printr-un model de afaceri diferit. Consider că alegerea acestor modele de afaceri trebuie să aparțină în totalitate antreprenorului. Desigur, Uniunea Europeană are interesul de a sprijini agricultura, având în vedere importanța majoră și strategică a acestui sector pentru securitatea alimentară și pentru alte aspecte conexe. Atunci când acordăm sprijin, întrebarea este cum îl putem utiliza cât mai eficient. Cred că aceasta este o întrebare esențială. Dacă analizăm indicatorii economici ai exploatațiilor agricole mari din România, dar și din alte state membre, observăm că veniturile pe lucrător sunt mult mai mari în cazul fermelor mari. Acest lucru este, desigur, perfect în regulă. Întrebarea este însă: trebuie să acordăm sprijin public suplimentar acestor exploatații?

Acesta este motivul pentru care Comisia a introdus conceptul de plafonare, susținând că, în cazul exploatațiilor agricole de o asemenea dimensiune încât nu mai au nevoie de sprijin public suplimentar, fondurile respective ar putea fi utilizate în alte scopuri. Desigur, următoarea întrebare este cum putem utiliza aceste fonduri în mod eficient. În opinia mea, ele ar putea fi folosite pentru sprijinirea veniturilor fermelor mici și mijlocii, care au perspective și potențial de dezvoltare. De asemenea, fondurile ar putea fi utilizate pentru alte domenii pe care le-am discutat: scheme de mediu și măsuri de asigurare. Consider că elementul esențial al propunerii noastre este următorul: în trecut, o mare parte dintre măsurile PAC erau destinate sprijinirii veniturilor, iar ulterior am adăugat anumite condiții.

Acum am stabilit existența mai multor tipuri de scheme. Avem o schemă de sprijin pentru venituri, iar în cadrul acesteia, dacă o exploatație agricolă mare nu are nevoie de sprijin pentru venit, propunem aplicarea unei plăți degresive și plafonarea acesteia la un anumit nivel. În schimb, dacă dorim să atingem un obiectiv de mediu, de exemplu creșterea rezilienței sau îmbunătățirea nivelului de carbon și a capacității de retenție a apei în sol, putem institui o schemă distinctă, care nu este plafonată. Motivul este că obiectivul acestei scheme nu este sprijinirea veniturilor, ci atingerea unor obiective de sustenabilitate a mediului. Sau obiectivul poate fi asigurarea unor investiții, de exemplu în creșterea valorii adăugate. Sau poate fi asigurarea unor randamente și a unui nivel de producție mai ridicat, la scară mare, având în vedere schimbările condițiilor climatice și impactul major al acestora.

Așadar, propunerea noastră de politică agricolă urmărește, într-un fel, să stabilească următorul principiu: în ceea ce privește nevoile de venit, trebuie să analizăm necesarul de sprijin al exploatațiilor agricole. În opinia noastră, exploatațiile mari nu au nevoie de același nivel de sprijin pentru venit pe care îl primesc în prezent. În același timp, trebuie să continuăm să investim în alte domenii. Deciziile generale privind aceste aspecte, în cadrul conceperii politicii agricole, vor reveni statelor membre, prin intermediul planurilor lor. Desigur, acestea vor trebui aprobate de Bruxelles, însă o mare parte din responsabilitate revine statelor membre. Comisia va veni cu recomandări adresate statelor membre, pentru a le orienta în ceea ce privește principalele probleme pe care considerăm că trebuie să le abordeze. Aceasta este perspectiva mea asupra subiectului.

În ceea ce privește ultimul dumneavoastră punct, referitor la sprijinul pentru integrarea verticală, nu sunt sigur că am înțeles în totalitate la ce vă referiți, însă consider că orice inițiativă care contribuie la dezvoltarea unor lanțuri valorice integrate și competitive este binevenită. Nu promovăm în mod special acordarea unor subvenții specifice pentru fiecare animal sau cultură, deoarece o astfel de abordare limitează și fixează o mare parte a sprijinului în funcție de un anumit produs și nu reprezintă neapărat cea mai bună modalitate de orientare către piață. Prin urmare, susțin dezvoltarea unor lanțuri de producție mai integrate, care să genereze valoare adăugată și investiții, dar fără a impune alegerea unui anumit produs sau a unei anumite orientări. Această alegere trebuie să rămână în responsabilitatea antreprenorilor din statele membre.

Întrebare Florian CIOLACU, Clubul Fermierilor Români: Aș dori să continui ideea prezentată de domnul Valvis, oferindu-vă mai întâi o scurtă imagine asupra modului în care funcționează lucrurile în România, după care voi formula întrebarea. Suntem o organizație care reprezintă fermierii performanți. De ce ne considerăm o organizație reprezentativă pentru fermierii performanți? Pentru că am constatat că în România avem o problemă de securitate, nu neapărat de securitate alimentară.

În ceea ce privește fragmentarea terenurilor agricole, avem aproximativ 4.500 de companii și exploatații agricole care realizează aproximativ 75% din producția totală de cereale a României. Această evoluție reprezintă un răspuns la problema fragmentării terenurilor agricole. Dacă analizăm o exploatație agricolă, observăm că, în medie, poate doar 20% din teren este deținut în proprietate de fermier, în timp ce celelalte 80% aparțin unor mici proprietari, unor persoane care dețin suprafețe reduse de teren. Aceasta este introducerea.

Dumneavoastră susțineți plafonarea, iar Comisia a propus o plafonare obligatorie, nu voluntară. Noi susținem plafonarea și degresivitatea voluntare, însă pentru Pilonul I, respectiv pentru plățile directe, pe care noi le considerăm forme de compensare. Dar compensare pentru ce? Compensare pentru cerințele și condițiile pe care am convenit să le respectăm, deoarece sunt benefice pentru terenuri, biodiversitate și fermieri. Asta înseamnă că limita propusă de dumneavoastră, respectiv propunerea Comisiei, conduce la limitarea plăților directe și, implicit, la limitarea compensațiilor pentru respectarea condițiilor necesare unei agriculturi mai bune și mai sustenabile. Acest lucru va afecta cele mai competitive companii agricole.

Prin urmare, există o contradicție între această măsură și ceea ce ați afirmat anterior, și anume că sustenabilitatea agriculturii va fi îmbunătățită prin această limitare. Plafonarea subvențiilor îi afectează în principal pe fermierii care implementează ecoscheme și practici agricole sustenabile, eliminând compensațiile pentru respectarea condițiilor impuse de Comisie în acest scop.

Întrebarea mea este următoarea: Principala slăbiciune a României în prezent este lipsa unei strategii naționale pentru dezvoltarea agriculturii pe termen lung, care să țină cont de capacitatea reală și de specificul României de a dezvolta acest sector. Ia Comisia în considerare particularitățile fiecărei țări atunci când propune plafonarea obligatorie și nu plafonarea voluntară?

Răspuns: Răspunsul este da. Da, luăm foarte mult în considerare circumstanțele specifice ale statelor membre. Desigur, am analizat cu atenție situația. Știm că există mai multe state membre care au exploatații agricole de mari dimensiuni și am analizat cu atenție și datele acestor state înainte de formularea propunerii.

Fac aici o paranteză. Probabil că ați urmărit cu toții, poate chiar mai îndeaproape decât mine, discuțiile de la nivelul Consiliului European. Știți, de asemenea, că cea mai recentă propunere a Consiliului European prevede plafonarea la un nivel mult mai ridicat decât cel propus de Comisie și aplicarea degresivității în mod voluntar. Prin urmare, discuțiile pe această temă sunt încă în desfășurare. Însă, chiar dacă unele dintre elementele propunerii noastre de politică agricolă vor deveni voluntare în viitor, întrebarea fundamentală rămâne aceeași.

Având în vedere resursele financiare limitate disponibile pentru agricultură, chiar dacă agricultura reprezintă o componentă foarte importantă a viitorului buget al Uniunii Europene, trebuie să ne întrebăm: ce alegeri facem în privința utilizării acestor resurse pentru atingerea obiectivelor strategice ale României?

Ați menționat că României îi lipsește o strategie pe termen lung. Cred că aceasta este o oportunitate reală pentru România și sunt sigur că există deja numeroase analize și reflecții în această direcție: să identifice care este propria strategie și cum poate utiliza cel mai bine resursele Politicii Agricole Comune.

Aș dori să fac o precizare și în legătură cu piața funciară și fragmentarea terenurilor. După cum știți, piața funciară ține în mare măsură de competența națională. Fragmentarea reprezintă o provocare majoră și înțeleg foarte bine că modul în care s-au dezvoltat aceste exploatații agricole mari a presupus și încercarea de a soluționa problema fragmentării terenurilor, prin exploatarea unor suprafețe mai mari, aparținând unor proprietari diferiți, într-un mod mai competitiv. Este un lucru pe deplin de înțeles. Întrebarea care rămâne este dacă nevoile de sprijin pentru venit ale acestor exploatații mari justifică nivelul sprijinului public pe care îl primesc în prezent. Aș dori să revin și la afirmația dumneavoastră potrivit căreia plățile directe reprezintă o formă de compensare. Inițial, dar vorbim despre o perioadă foarte îndepărtată, plățile directe au fost introduse pentru a compensa reducerea prețurilor instituționale. Acesta a fost scopul inițial al primelor plăți directe. Desigur, între timp, lucrurile au evoluat. Au trecut 30 de ani. Condițiile privind bunele practici agricole și respectarea legislației, asociate anterior condiționalității încrucișate și în prezent condiționalității, au fost introduse pentru a stabili că fermierii care primesc sprijin pentru venit trebuie să depună și un efort suplimentar în ceea ce privește sustenabilitatea. Aceste condiții nu presupun, de altfel, un nivel foarte ridicat de ambiție. Acest principiu continuă să se aplice.

În discuțiile noastre privind viitorul Politicii Agricole Comune și continuarea sprijinului pentru venituri, am precizat că, dacă vom continua să acordăm sprijin pentru venituri – iar propunerea noastră este să continuăm acest sprijin –, atunci trebuie să menținem și o serie de condiții aferente. Este vorba despre condiții relativ moderate, precum cele privind acoperirea solului și altele similare. Ceea ce am făcut acum a fost să preluăm ecoschemele și schemele de mediu mai ambițioase, pe care le considerăm cu adevărat importante pentru reziliență, și să le transformăm în măsuri distincte. Aceste măsuri sunt voluntare pentru fermieri, dar obligatorii pentru statele membre în ceea ce privește oferirea lor. Cu alte cuvinte, statele membre trebuie să le pună la dispoziție, însă fermierii aleg dacă participă sau nu. Plățile aferente acestor măsuri se bazează pe evaluarea costurilor necesare implementării lor și nu sunt plafonate și nici degresive.

Statele membre au libertatea de a concepe aceste măsuri de mediu, deoarece ele nu urmăresc un obiectiv de sprijinire a veniturilor. Obiectivul lor este creșterea rezilienței exploatațiilor agricole și îmbunătățirea sustenabilității de mediu a agriculturii noastre.

Întrebare Alina CREȚU, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR): Cred cu tărie că, prin plafonare, vom afecta cei mai competitivi fermieri români, tinerii fermieri și femeile implicate în agricultură. Această categorie de exploatații a investit foarte mult și a depus eforturi considerabile pentru dezvoltarea fermelor. De altfel, și cifrele pe care ni le-ați prezentat arată că angajații cel mai bine plătiți din agricultură lucrează în aceste exploatații ceva mai dezvoltate și mai competitive.

Întrebarea mea este următoarea: Pentru a ne putea menține competitivitatea actuală și pentru a continua eforturile de dezvoltare, într-o perioadă dificilă, după cum știți, pentru Europa în general, doresc să clarific dacă plafonarea propusă se referă exclusiv la veniturile provenite din plățile directe, așa cum are în vedere Comisia în prezent, propunere pe care am confirmat că nu o susținem. Sau plafonarea va lua în calcul și plățile aferente salariilor, care ar putea fi compensate din plățile directe, așa cum era prevăzut într-o propunere anterioară a Comisiei? Sau se va aplica și ecoschemelor, precum și schemelor de mediu și de sustenabilitate propuse de Comisie?

Răspuns: Referitor strict la întrebarea dumneavoastră, plafonarea și degresivitatea pe care le-am propus afectează doar o parte din totalul plăților directe. Mai exact, afectează exclusiv ceea ce numim, în terminologia viitoarei PAC, „sprijinul degresiv pentru venituri, calculat în funcție de suprafață”. Așadar, este vizată doar această componentă a sprijinului pentru venituri. Și subliniez: nu sunt afectate ecoschemele, plățile pentru măsurile de agromediu, plățile pentru zonele cu constrângeri naturale și nici sprijinul cuplat. Plafonarea afectează exclusiv componenta de sprijin direct pentru venituri, în forma sa pură.

Principiul este că, dacă dorim să acordăm o subvenție pentru venituri, trebuie să ne asigurăm că aceasta ajunge la persoanele care au cu adevărat nevoie de un astfel de sprijin. Acesta este motivul pentru care am realizat analiza privind veniturile pe lucrător. Datele arată că exploatațiile agricole foarte mari nu au aceleași nevoi de sprijin pentru venituri ca celelalte exploatații. Desigur, se poate discuta și despre pragurile de la care ar trebui să înceapă degresivitatea și plafonarea. Această dezbatere are loc în prezent la Bruxelles, atât în Parlamentul European, prin amendamentele depuse, cât și în cadrul Consiliului. A existat argumentul potrivit căruia plățile ar trebui plafonate la un nivel mult mai ridicat decât cel propus de Comisie. De asemenea, s-a susținut că degresivitatea ar trebui să înceapă de la un alt prag, deoarece numeroase state membre au subliniat că au exploatații agricole de o anumită dimensiune care sunt, de fapt, ferme mijlocii, ferme aflate la început de drum, administrate de tineri fermieri sau de tinere femei implicate în agricultură. Statele membre nu doresc ca aceste exploatații să fie plafonate sau ca plățile lor să devină degresive încă de la acel nivel. Discuțiile continuă, iar eu consider că aceste argumente au multă greutate.

Într-adevăr, atunci când tinerii fermieri își încep activitatea, avem tot interesul să îi sprijinim corespunzător și să îi încurajăm să se implice în agricultură. Însă exploatațiile mari, având în vedere datele privind veniturile pe care vi le-am prezentat și pe care le-am analizat pentru diferitele state membre, nu se află în aceeași situație. De asemenea, nu susținem deducerea salariilor, deoarece aceasta ar anula complet principiul fundamental al politicii propuse. Plățile pe lucrător sunt deja destul de ridicate și nu considerăm că este necesară deducerea salariilor pentru a continua acordarea sprijinului pentru venituri acestor exploatații. Aceasta nu este o abordare pe care am susține-o.

Observăm însă că, în dezbaterile de la Bruxelles, există discuții privind nivelurile degresivității și ale plafonării. În calitate de Comisie, ne-am implicat în aceste discuții și am spus: să analizăm unde ar trebui stabilit pragul, astfel încât să ne asigurăm că atingem obiectivele politicii agricole, inclusiv în ceea ce privește sprijinirea tinerilor fermieri și a femeilor implicate în agricultură.

Întrebare Jean VALVIS, Președinte, Valvis Holding: Aș dori să vă adresez doar o ultimă întrebare. În prezent, suprafețele agricole mari se confruntă cu probleme mai importante legate de deșertificare. În sudul României există suprafețe extinse afectate de fenomenul deșertificării. Calculul dumneavoastră privind veniturile și profitabilitatea este greșit.

Vă rog să luați în considerare următoarea ipoteză: suprafețele mari nu ar fi profitabile în absența subvențiilor directe. Dacă opriți aceste subvenții sau le reduceți treptat, riscați să ajungeți în situația în care unele suprafețe, care au nevoie de mai mult sprijin pentru reziliență și pentru măsurile de mediu și pentru toate aceste principii teoretice promovate de Europa, să nu mai fie profitabile. Riscați astfel ca aceste suprafețe mari să nu mai poată beneficia de măsuri pentru combaterea deșertificării.

Prin urmare, vă rog să vă revizuiți analiza și cifrele sau, cel puțin, să lăsați decizia în sarcina parlamentelor naționale, la nivel național, în cazul în care se dorește introducerea unor restricții privind plățile directe. Analiza mea și sistemul SAP pe care l-am implementat în compania mea îmi arată că, fără subvenții, compania mea ar fi o organizație non-profit. Consider, așadar, că înțelepciunea Uniunii Europene ar trebui să permită parlamentelor naționale să ia deciziile corecte la nivel local în ceea ce privește acest subiect al plăților directe.

În al doilea rând, ar trebui să creați o schemă prin care un producător agricol care reușește să dezvolte un proces de producție integrat pe verticală, adică să își proceseze singur producția și să ajungă cu produsul finit direct la raft, să fie stimulat în acest sens. Vorbim permanent despre valoarea adăugată, însă nu avem o schemă concretă pentru crearea acesteia. Avem, practic, doar teorie, fără acțiuni simple, practice și concrete.

Răspuns: Aș dori să încep cu ultimul punct. Susținem procesarea și comercializarea produselor agricole. România are toată libertatea să conceapă o schemă care să sprijine exact acest tip de activitate. Sunt, așadar, pe deplin de acord cu punctul dumneavoastră de vedere și consider că trebuie să acordăm subvenții pentru acest domeniu. În ceea ce privește transferarea deciziilor către parlamentele naționale, oferim deja statelor membre o flexibilitate considerabilă în conceperea Politicii Agricole Comune, iar în viitor această flexibilitate va fi și mai mare.

În același timp, trebuie să ținem cont că vorbim despre o politică comună. Prin urmare, anumite reguli trebuie stabilite și la nivelul Uniunii Europene, deoarece, în caz contrar, nu am mai avea o politică comună. Consider că trebuie să păstrăm și acest principiu. În ceea ce privește deșertificarea, suntem, desigur, foarte conștienți de amploarea provocărilor cu care ne confruntăm. Întrebarea este însă: acordarea unor plăți mai mari pentru venituri reprezintă soluția? Desigur, o plată pentru venituri vă poate ajuta să traversați un an dificil. Însă această problemă ar putea fi abordată și prin intermediul unor sisteme de asigurări funcționale și eficiente.

Poate că adevărata întrebare în ceea ce privește deșertificarea și combaterea schimbărilor climatice este următoarea: putem sprijini fermierii prin plăți care să contribuie la creșterea rezilienței și la îmbunătățirea gestionării solului? Pentru că acesta este, de fapt, obiectivul pe care dorim să îl atingem. Trebuie, așadar, să ne gândim cum putem utiliza instrumentele disponibile pentru a aborda problemele reale, în loc să acordăm doar plăți pentru venituri, fără o utilizare clar direcționată a acestora. Dorim cu adevărat să ne asigurăm că exploatații agricole precum cea pe care o administrați pot continua să funcționeze și să contribuie la securitatea alimentară europeană și românească. În același timp, dorim să ne asigurăm că sprijinul pe care îl primiți contribuie la creșterea rezilienței sistemului de producție pentru viitor.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană

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