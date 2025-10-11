VIDEO Gaza – prima zi fără război. Mii de palestinieni se întorc acasă. Urmează eliberarea ostaticilor israelieni, 20 sunt încă în viață

Mii de palestinieni strămutați au început să se întoarcă, vineri după-amiază, la locuințele lor din sudul Fâșiei Gaza, după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului încheiat între Hamas și Israel.

Palestinienii au început să se îndrepte spre nord, către orașul Gaza, cea mai mare zonă urbană a teritoriului. Aproape jumătate de milion de palestinieni care locuiau în nordul fâșiei au fost strămutați de operațiunea militară israeliană din orașul Gaza, iar mulți dintre ei erau nerăbdători să se întoarcă la casele lor. Imaginile au arătat mulțimi uriașe pe drumul de coastă, care fusese închis.

Armata israeliană a declarat că acordul de încetare a focului, care a fost aprobat de cabinetul israelian joi seara și care marchează începutul primei faze a unui plan elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului din Gaza, a intrat în vigoare vineri, la ora locală 12:00. Ca urmare, trupele israeliene au fost retrase până linia convenită anterior, pentru a pregăti eliberarea ostaticilor.

Conform termenilor planului de pace, Hamas trebuie să elibereze cei 20 de ostatici israelieni în viață în termen de 72 de ore, după care Israelul va elibera 250 de palestinieni care ispășesc pedepse lungi în închisorile israeliene, precum și alți 1.700 de palestinieni reținuți în Gaza în timpul războiului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului israelian, forțele israeliene vor păstra controlul a 53% din Gaza în faza inițială de retragere, înainte de eliberarea ostaticilor, scrie The Guardian. Trupele israeliene au fost văzute retrăgându-se din zone precum partea de est a Khan Younis, sudul Gazei și tabăra Nuseirat din centrul Gazei, dar erau încă vizibile în alte părți ale fâșiei.

🚨BREAKING: Tens of thousands of Palestinians are flooding back into Gaza City and the northern areas from central Gaza Strip, as the ceasefire takes effect and Israeli forces begin their withdrawal after two years of devastation. pic.twitter.com/oTLMDqauGX — Gaza Notifications (@gazanotice) October 10, 2025

Benjamin Netanyahu: 20 dintre ostaticii sunt în viaţă, iar 28 au murit

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat vineri, într-o declaraţie de presă, că 20 dintre ostaticii din Gaza sunt în viaţă, iar 28 au murit.

Israelul a publicat lista completă a celor 250 de deţinuţi palestinieni condamnaţi la închisoare pe viaţă care urmează să fie eliberaţi în cadrul acordului de încetare a focului şi eliberare a ostaticilor. Dintre cei 250 de deţinuţi, 15 vor fi eliberaţi în Ierusalimul de Est, 100 în Cisiordania şi 135 sunt programaţi pentru expulzare, relatează The Times of Israel.

Unele modificări de ultim moment ale listei au fost aprobate vineri dimineaţă, după ce negociatorii au convenit să schimbe 11 deţinuţi afiliaţi Fatah cu deţinuţi afiliaţi Hamas. Deşi Hamas a cerut eliberarea lui Marwan Barghouti, o figură proeminentă a Fatah, aflat în închisoare pentru planificarea unor atacuri teroriste mortale în timpul celei de-a doua Intifada, acesta nu este inclus pe lista publicată. Liderul Frontului Popular, Ahmad Sa’adat, precum şi figuri importante ale Hamas, Ibrahim Hamed şi Hassan Salameh, nu sunt nici ei programaţi pentru eliberare, în ciuda presiunilor raportate din partea negociatorilor Hamas.

În plus faţă de deţinuţii de securitate, alţi 1.700 de deţinuţi din Gaza arestaţi după atacul din 7 octombrie condus de Hamas, dar care nu au fost implicaţi în acesta, vor fi eliberaţi înapoi în Fâşia Gaza sau exilaţi în străinătate.

Printre cei ale căror nume apar pe lista celor eliberaţi se află Iyad Abu al-Rub, comandantul Jihadului Islamic Palestinian din zona Jenin din Cisiordania. El este responsabil de orchestrarea şi supervizarea unei serii de atacuri teroriste, inclusiv un atentat sinucigaş cu bombă în Shadmot Mechola în iunie 2003, un atentat sinucigaş cu bombă în Tel Aviv în februarie 2004 şi un atentat sinucigaş cu bombă în Hadera în 2005. În total, 13 persoane au fost ucise în cele trei atacuri.

Donald Trump – așteptat în Israel

Postul de televiziune israelian Channel 12 a anunţat că Donald Trump este aşteptat să aterizeze în Israel, în jurul orei 9.00. Preşedintele SUA urmează să sosească pe Aeroportul Ben Gurion, de lângă Ierusalim, unde va fi organizată o ceremonie oficială de întâmpinare.

După sosirea sa, se aşteaptă ca Trump să se îndrepte direct spre Knesset, în Ierusalim, pentru a ţine un discurs înainte de începerea sărbătorii evreieşti Simchat Torah – care începe luni seara. Joi, s-a confirmat că Trump nu va vizita Gaza în timpul deplasării sale în Orientul Mijlociu.

***