VIDEO/ Gabriela Popescu, general manager, Microsoft Romania, Moldova & CIS: Trei direcții principale în care AI schimbă modul în care noi funcționăm, ca țări, ca organizații

Inteligența Artificială nu mai este doar un instrument, ci o forță care aduce economie și infrastructură, a declarat Gabriela Popescu, general manager Microsoft România, Moldova & CIS.

„Trebuie să vedem trei direcții principale în care Inteligența Artificială schimbă modul în care noi funcționăm, ca țări, ca organizații. Fiecare dintre ele are o importanță extraordinar de mare în activitatea noastră”, a spus Popescu.

Declarațiile au fost făcute la la Conferința CDG ”Inovația în economia românească – adecvarea companiilor la trendurile tehnologiei globale” organizată de CursDeGuvernare marți, 10 martie, la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Ea a subliniat importanța productivității, explicând că instrumentele AI pot prelua sarcinile repetitive, permițând angajaților să se concentreze pe activități cu valoare adăugată.

Un alt impact esențial este inovația: combinarea expertizei umane cu automatizările AI permite organizațiilor să rămână competitive. „Valoarea pe care instrumentele de Inteligență Artificială o pun pe masă ne ajută ca organizații să inovăm și să nu pierdem competitive advantage față de competitorii noștri”, a adăugat Popescu.

Ultima direcție, a schimbării mentalității, presupune adaptarea modului în care companiile abordează modelele de business.

„Suntem într-un moment în care nu mai dezbatem dacă Inteligența Artificială există sau dacă o folosim, ci trebuie să ne schimbăm mentalitatea pentru a deveni competitivi acolo unde trebuie”, a explicat managerul Microsoft.

Popescu a accentuat și necesitatea unui cadru de reglementare responsabil și etic pentru utilizarea AI, menționând legislația Cloud First Policy din România ca exemplu de bune practici pentru adoptarea tehnologiilor digitale.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

M-am bucurat să aud reprezentanții autorităților din România, domnii miniștri, vorbind despre necesitatea digitalizării, despre importanța digitalizării în România și despre cum o digitalizare făcută corect și cu strategie poate să ajute țara noastră și să poziționeze România acolo unde trebuie să fie poziționată. Și am speranța că aceste lucruri vor deveni realitate. Sunt astăzi aici, așa cum ați spus dumneavoastră, în calitatea mea de vicepreședinte al Camerei Americane de Comerț din România, iar în viața civilă, ca să spun așa, reprezint compania Microsoft. Și am să vorbesc în următoarele minute despre importanța utilizării instrumentelor de Inteligență Artificială în activitatea de zi cu zi a companiilor.

Cât este de important acest subiect? Aș spune, pe de-o parte, din punctul de vedere al Camerei Americane de Comerț, că este atât de important încât săptămâna trecută, vineri, am organizat un eveniment dedicat AI și Big Data, un eveniment organizat cu participarea a 5 țări și 3 organizații AmCham, care a adunat peste 600 de participanți. De mult timp nu am văzut un eveniment unde să fie atât de multă lume și discuții atât de aprinse. De ce? Pentru că suntem într-un moment în care nu mai putem să ne punem problema dacă ne place Inteligența Artificială… o folosim, nu o folosim, dacă o folosim, unde o folosim. Cred că trebuie să realizăm că Inteligența Artificială este aici, că ea există, că ea se întâmplă, că o folosim și fără să știm că o folosim, în fiecare zi. Și că trebuie să fim în momentul în care să fim informați și să luăm decizii referitoare la folosirea Inteligenței Artificiale informate, documentate, că nu mai putem să ne întrebăm dacă o folosim sau nu, ci să fim conștienți că o folosim și atunci să vedem ce se întâmplă dacă nu o folosim, unde ne poziționăm ca țară sau în companiile în care lucrăm.

Inteligența Artificială nu mai este doar un instrument. Inteligența Artificială aduce după sine o economie, o infrastructură și atunci când vorbim despre utilizarea ei, trebuie să vedem trei direcții principale în care Inteligența Artificială schimbă modul în care noi funcționăm, ca țări, ca organizații. Și am să le prezint nu într-o listă a importanței, ci într-o ordine oarecare, fiecare dintre ele având o importanță extraordinar de mare în activitatea noastră.

Aș începe cu productivitatea. Cred că nu mai este un semn de întrebare pentru nimeni că Inteligența Artificială ne poate ajuta în acel tip de activități, de task-uri, de procese repetitive în organizațiile pe care le reprezentăm. Cu niște instrumente, aș spune, simple de Inteligență Artificială putem să acoperim aceste activități care nu aduc neapărat valoare, dar care sunt acolo, care trebuie făcute în fiecare zi, în așa fel încât timpul pe care l-am petrece dedicându-ne acestor activități să-l putem petrece în activități unde putem să venim cu educația noastră, cu liberul nostru arbitru, cu cunoștințele pe care le avem și să aducem valoare în organizațiile pe care le reprezentăm.

Aș continua cu domeniul inovației. Evident că nu se poate face inovație fără participarea noastră, a persoanelor. Dar valoarea pe care noi putem să o aducem împreună cu automatizările și cu valoarea pe care instrumentele de inteligență artificială o pun pe masă, toate acestea ne ajută ca organizații să inovăm, să fim competitivi, să nu ieșim din piețele în care funcționăm și să nu pierdem competitive advantage față de competitorii noștri.

Iar al treilea element pe care aș vrea să-l menționez se poate numi, dintr-un punct de vedere, transformarea modelelor de business, dar eu aș vrea să-l numesc – și să provoc puțin cu această denumire – schimbarea mentalității. Modelele de business se schimbă în momentul în care noi, ca reprezentanți ai organizațiilor, decidem să mergem într-o anumită direcție, iar aceasta este în principal o schimbare de mentalitate. Am spus acum câteva minute că nu mai suntem în momentul în care dezbatem dacă există Inteligența Artificială, dacă o folosim sau nu. Suntem într-un moment în care ea există și dacă noi nu suntem conștienți de acest lucru și nu o folosim, dacă nu ne schimbăm mentalitatea în organizațiile pe care le reprezentăm, o să pierdem în fața acelora care sunt mai agili, mai ageri și care vor folosi instrumentele de Inteligență Artificială în așa fel încât să inoveze, să devină mai competitivi, iar noi vom pierde.

Aș vrea să rămân puțin la discuția despre schimbarea mentalității. Instrumentele de Inteligență Artificială, discuțiile despre Inteligența Artificială vin automat și cu discuții despre ce o să mai facem noi: o să vină inteligența artificială și o să ne ia joburile, noi o să fim toți dați afară, o să pierdem în fața Inteligenței Artificiale. Este un punct de vedere, dar eu aș provoca și aș spune că ar trebui să ne uităm la acest lucru dintr-un alt punct de vedere. Acela al schimbării paradigmei și de a deveni competitivi acolo unde trebuie să devenim competitivi.Da, Inteligența Artificială va lua niște roluri. În evenimentul de săptămâna trecută, am discutat și despre acest lucru și despre impactul acestor instrumente asupra rolurilor colegilor care își încep cariera, așa-numiții juniors, care atunci când vin într-o organizație învață cum funcționează lucrurile și primesc acel gen de activități care sunt repetitive. Da, acolo probabil Inteligența Artificială va interveni și va prelua din aceste roluri. Dar atunci vom putea să folosim colegii, vom putea să-i provocăm să folosească cunoștințele lor. Este o schimbare de paradigmă să folosim inteligența lor, liberul arbitru în domenii unde pot să adauge valoare.

Din experiența companiei pe care o reprezint, care este una dintre companiile care produc Inteligență Artificială, instrumente de Inteligență Artificială și care promovează instrumentele de Inteligență Artificială, aș vrea să fac o paranteză despre acest lucru. În cazul nostru, acest instrument se numește Copilot și este un instrument care este integrat în suita Microsoft 365, deci are acces la toate informațiile, la toate produsele pe care le folosiți, este un beneficiu extraordinar.

Și am vorbit despre o modalitate foarte simplă de a folosi acest instrument de Inteligență Artificială. În pregătirea evenimentului de săptămâna trecută, au fost evident întrebări, au fost teme de discuție pentru care a trebuit să mă prezint. Unele dintre ele, teme cu care mă simțeam confortabil, deci mă simțeam confortabil să vorbesc despre ele, dar unele foarte tehnice. Metoda clasică de pregătire pentru un eveniment de felul acesta ar fi fost să iau foarte multe speech-uri, prezentări ale colegilor mei care au vorbit pe subiecte similare, să le adun, să le citesc și să-mi dedic probabil acestei pregătiri câteva ore bune.

Am ales să folosesc Copilot, să folosesc un prompt bun în care i-am explicat Copilotului care este scopul meu, care este evenimentul la care particip și care sunt întrebările la care trebuie să răspund. Am vorbit despre audiența pe care o am, am solicitat să mi se extragă informații din prezentările colegilor mei care au vorbit, reprezentanților Microsoft, care au vorbit despre aceste subiecte și să mi se facă un sumar, inclusiv am cerut să mi se facă pentru anumite răspunsuri, să fiu ajutată cu răspunsuri pe care le pot prezenta în 3 minute. Acest instrument de Inteligență Artificială a căutat în toate aceste informații, în toate aceste prezentări și în mai puțin de 20 de minute am avut o prezentare foarte informată, în baza unor informații reale, ale unor documente care există, ale unor prezentări care au mai fost făcute, un sumar pe care eu am putut să-l accesez, pe care am putut să-l citesc și am putut să mă pregătesc. Evident că dacă din aceste informații pe anumite teme am considerat că am nevoie de mai multe detalii, am solicitat și aceste detalii mi-au fost toate puse la dispoziție, inclusiv sursele din care aceste informații au provenit.

Evident că putem să întrebăm. Și am avut această discuție cu un grup de studenți, nu din România, din păcate. Eram într-o altă țară unde am discutat cu studenții despre folosirea Inteligenței Artificiale atunci când se pregătesc și una dintre întrebările pe care le-am primit a fost: dar nu trișez când fac acest lucru? Putem să ne uităm și din această perspectivă la utilizarea unor asemenea instrumente. Eu am primit niște informații care au fost sumarizate, puteam să nu le primesc, puteam să aleg să stau câteva ore și să citesc toate informațiile respective și să-mi fac sumarul. Eu am primit un sumar și întrebarea este: aici a intervenit liberul meu arbitru, educația mea, capacitatea mea de a citi, de a sumariza respectivele informații și de a-mi pregăti speech-ul meu și prezentarea mea pentru audiența pe care o am. Am dat acest exemplu pentru că știu că sunt foarte multe întrebări referitoare la faptul că trișez, că nu folosesc, că nu mai aduc valoarea pe care pot să o aduc și am ales acest exemplu tocmai pentru a arăta că lucrurile nu sunt atât de rele cum pot părea.

Am să mă întorc la ceva ce am spus acum câteva minute și aș vrea să vorbesc despre cât este de important să ne asigurăm că acele instrumente de Inteligență Artificială pe care le folosim sunt niște instrumente produse cu responsabilitate, cu un cadru de reglementare corect în spate, cu niște principii de etică și de integritate. Pentru că este foarte ușor ca fără aceste principii, instrumentele de Inteligență Artificială să nu fie doar un instrument, dar să poată fi transformate într-o armă.

Din nou, am să mă refer la ceea ce face compania pe care o reprezint și la principiile de Inteligență Artificială pe care le avem în spate, principiile de etică despre care vorbim, care sunt publice, și despre faptul că noi considerăm esențial ca toate aceste principii de etică, de responsabilitate să fie incluse în procesul de creare a unui instrument de Inteligență Artificială. Unul fără celălalt nu se poate.

Nu putem să vorbim despre Inteligența Artificială, în general, nu putem să vorbim despre utilizarea unor instrumente fără un cadru de reglementare corect, clar, pe care toată lumea să-l înțeleagă la fel, despre care să vorbim deschis în întâlniri de felul acesta cu autorități și să ne asigurăm că toată lumea înțelege același lucru despre cadrul de reglementare. Și aș vrea să menționez că România este un pionier și că suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană – sau din lume chiar – care avem o legislație care se cheamă Cloud First Policy. Deci noi avem această legislație în România de vreo 2 ani, care vorbește despre alegerea cu prioritate a instrumentelor de digitalizare poziționate în cloud față de cele on-prem, datorită beneficiilor pe care acestea le aduc. Și nu sunt multe țări care au o asemenea legislație, deci noi suntem într-o situație favorabilă. Ținând cont că avem această situație favorabilă, avem un cadru de reglementare, este foarte important să discutăm cu toții în jurul aceleiași mese deschis și să ne asigurăm că avem aceeași înțelegere despre acest cadru de reglementare și că putem folosi instrumentele de digitalizare corect.

Am să concluzionez prin a spune că Inteligența Artificială este aici. Dacă noi alegem să spunem că nu ne place, nu ne trebuie, atunci alegem să ne mințim și să amânăm un moment care nu ne va ajuta, care ne va pune într-un loc unde vom pierde din ceea ce putem să facem, competitive advantage-ul față de țările din jur. Folosită corect, folosită informat, Inteligența Artificială ne va ajuta în organizațiile din care facem parte și ne va ajuta ca țară să ne poziționăm corect față de țările din jur. E nevoie să facem lucrul acesta intenționat, în colaborare, în parteneriate. Și eu, așa cum am zis, văd aceste date publice despre unde ne aflăm acum ca oportunitate pentru noi toți să schimbăm și să ne îndreptăm în direcția corectă.

Moderator: Ce aș vrea să vă întreb, pentru că asta întreb furnizorii de AI în general, este: în momentul în care vindeți licențe fie către educație, fie către instituții publice, veniți inclusiv cu un training pe cum să folosească responsabil aceste instrumente?

Răspuns:

Mulțumesc mult pentru întrebare. Am să fac un disclaimer și o mărturisire. Deși sunt director general al Microsoft, profesiunea mea de bază este de avocat și până de foarte curând este ceea ce am făcut în cadrul Microsoft și este unul dintre subiectele pe care pot să vorbesc.

Eu aș spune așa. Prima dată, atunci când folosiți un instrument, o tehnologie, orice fel de tehnologie, trebuie să vă uitați la care sunt commitment-urile, obligațiile pe care furnizorul și le asumă prin contract. Prima dată. Pentru că eu mă pot uita acum la dumneavoastră și vă pot povesti ce cred eu, vă pot face toate promisiunile din lume. Dar dacă aceste promisiuni nu sunt incluse în contractul pe care eu îl atașez produsului pe care vi-l vând, evident, mâine o să spun că, de fapt, nu am vorbit niciodată despre acest lucru. Și atunci ne uităm: îmi garantează respectivul furnizor de tehnologie faptul că datele mele sunt protejate conform GDPR? Unde sunt datele mele? Ce se întâmplă cu datele mele? Unde sunt procesate? Unde sunt stocate? Care sunt principiile de etică pe care le are în spatele produsului? Sunt ele by design sau sunt doar povești? Ne uităm în contract. În mod normal, aceste contracte, dacă vorbiți cu un furnizor de tehnologie serios, toate aceste contracte sunt publice. Deci nu trebuie să mă duc, să mă rog, să mă străduiesc să-mi dea și mie contractul și să nu-l primesc. Nu. Pot să accesez site-ul respectiv și să obțin informația.

Apoi, atunci când folosesc un instrument de inteligență artificială, trebuie să verific ce se întâmplă cu datele pe care eu le pun în instrumentul de inteligență artificială când dau un prompt, când caut ceva. Se duc datele respective în internet și devin publice sau rămân în mediul meu? Marea majoritate a instrumentelor de Inteligență Artificială pun informațiile respective în outlier, în internet și dacă cineva vrea să afle exact ce a căutat Gabriela Popescu și știe cum să facă lucrul ăsta, poate să mă impresioneze și să găsească exact informațiile respective.

Copilot nu face acest lucru, o să menționez acest lucru. Copilot vi le păstrează. Atunci când un furnizor de tehnologie – și nu vorbesc doar despre cel pe care îl reprezint, ci în general despre furnizorii de tehnologie care au ținută – oferă instrumente, da, ele vin la pachet și cu training-uri, și cu workshop-uri, pentru a ne asigura că acele instrumente sunt înțelese și folosite. Pentru că este și în interesul nostru ca tehnologia pe care o punem la dispoziție să fie utilizată. Pentru că altfel vă veți întreba: de ce am cumpărat această licență sau acest produs?

Și aș vrea să mai menționez, inclusiv din experiența personală. Când adoptăm un instrument de Inteligență Artificială, el este un acquired taste. În momentul în care îl avem pentru prima dată la dispoziție, întrebăm: dar de ce îmi trebuie mie? Că până ieri nu l-am folosit și am trăit bine. În momentul în care începem să-l folosim și îl folosim corect și vedem că avem, câștigăm, ne recâștigăm niște timp pe care îl foloseam, ne dăm seama de utilitatea lui. Deci, trebuie să învățăm să-l folosim.

Mă întorc la întrebarea punctuală a dumneavoastră. Da, în momentul în care noi oferim respectivele instrumente sau tehnologii, există workshop-uri. Există workshop-uri care pot fi făcute personalizat pentru instituția care a achiziționat și există foarte, foarte multe tutoriale available în orice moment. În cazul nostru, ele sunt disponibile gratis pe site-ul Microsoft.

