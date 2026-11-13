VIDEO Gabriel Biriş: Taxarea inversă generalizată ar putea elimina frauda carusel și reduce semnificativ gap-ul de TVA

Gabriel Biriş, co-managing partner al Biriș Goran SPARL și fondator al The Tax Institute, susține reformarea sistemului de colectare a TVA prin introducerea taxării inverse generalizate, peste un anumit prag, măsură care ar putea elimina frauda carusel și pierderile generate de insolvențe, precum și necesitatea rambursărilor de TVA în tranzacțiile dintre companii.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Potrivit acestuia, România pierde anual peste 10 miliarde de euro din necolectarea TVA, iar o parte importantă a deficitului provine din tranzacțiile B2B. Biriş afirmă că actualul sistem afectează competitivitatea firmelor locale, care trebuie să finanțeze temporar TVA-ul și să aștepte rambursările, în timp ce furnizorii din alte state UE pot avea un avantaj de preț.

El a criticat și utilizarea resurselor ANAF pentru verificarea rambursărilor, deși 97% din sumele solicitate sunt confirmate, susținând că personalul ar putea fi folosit mai eficient pentru controale țintite și îmbunătățirea conformării fiscale. În opinia sa, simplificarea regulilor și introducerea taxării inverse, inclusiv în relația cu statul, ar reduce costurile administrative și ar sprijini competitivitatea economiei.

Redăm în continuare principalele declarații:

Insist și o să vedeți de ce insist și de ce îmi asum să continui să insist asupra reformării modului de colectare a TVA-ului, nu numai în România, dar și la Bruxelles.

Am făcut eforturi. Am fost trei ani de zile, împreună cu colegul Sorin Biban, membri în grupul experților de TVA și am pus schimbarea modului de colectare. Până la urmă, ce e TVA? Un impozit pe consum, neutru pentru business, la capătul lanțului. Se studiază acest subiect acum. Am văzut recent și iarăși mi-a dat un pic de curaj să continui să vorbesc fără să par nebunul satului: Parlamentul European a somat Comisia să vină cu măsuri concrete de prelungire a aplicării taxării inverse pe anumite produse, e drept, nu pe toate.

Noi am ales anul trecut, a fost foarte sus pe agendă, să insistăm pe o derogare pentru taxare inversă generalizată. Evident, peste un anumit prag. Nu-i nimeni nebun să propună taxare inversă de la zero, știind că pusul cheltuielilor personale pe firmă este sport național, din păcate. Similar cu ce avem în momentul de față la telefoane mobile, laptopuri și console de jocuri, adică 22.500 de lei fără TVA. Pentru că altfel creezi un risc suplimentar de fraude.

Am convingerea fermă că viitorul nu numai al României, dar și al Europei, și creșterea competitivității pe care ne-am pierdut-o, este procesul de simplificare. De fapt, ăsta este și cel de-al doilea nume al taxării inverse: măsură de simplificare. Avem mult prea multe reglementări, mult prea multe costuri de conformare pentru companii, care ce fac? Reduc competitivitatea companiilor europene în fața competiției, în special din Asia și din Statele Unite. Noi cheltuim mult prea mult cu respectarea regulilor pe care noi ni le facem.

Revenind la TVA, ce este TVA-ul? TVA-ul este un impozit pe consum, neutru pentru business. De aici am plecat. De ce se bazează el pe plăți fracționate? Pentru că, în ’54, un funcționar, un birocrat francez, a avut o idee genială la vremea aia: să împartă riscul statului pe lanț. Maurice Lauré îl cheamă. Și a avut succes, 180 de țări îl aplică. Practic, este tot sales tax-ul american, numai că se ia pe lanț.

El a devenit însă o invitație la fraudă în momentul în care Uniunea Europeană s-a lărgit – că în ’54 erau trei state care aveau Comunitatea Europeană redusă așa – și au dispărut vămile. Frauda carusel este posibilă datorită actualului design al regimului tranzitoriu, cu existența plăților fracționate pe teritoriul statelor, cu taxarea inversă, care este regula generală în ceea ce privește achizițiile de bunuri și servicii intracomunitare.

Practic, în B2B, acolo de unde vine estimarea noastră, că statul nostru încă nu știe care este structura gap-ului de TVA, nu știe pe unde pierdem cele nouă miliarde de euro – care după creșterea cotelor a trecut mult de 10 miliarde de euro, iar asta înseamnă 55 de miliarde de lei. În B2B, el circulă circulă precum apa în natură, de la cumpărător la vânzător, la buget și înapoi la cumpărător. Este doar cash-flow, nu este venit la buget.

TVA este un impozit pe consum. Cine sunt consumatorii finali? Este statul, consumul guvernamental, B2G, care este cam un sfert. Sunt companiile scutite fără drept de deducere, adică bănci, societăți de asigurări, școli, spitale și ONG-uri, după care avem restul, puțin mai mult de jumătate, care este consumul gospodăriilor. Dacă scoatem utilitățile și retailul modern, unde primești mereu bon sau factură, rămâne retailul mic. Dacă presupui că din cei 10% de la retailul mic jumătate nu dau bon, îți rămân 5%, puțin sub media europeană. De unde este diferența de 30% la TVA gap? Păi este clar că nu poate să fie decât în B2B. Cum poți să reduci necolectarea de la B2B? Că parte sunt fraude carusel, parte insolvențe, multe frauduloase.

Am avut o bază legală, o directivă care permitea tuturor statelor membre, în anumite condiții, să ceară derogare pentru taxare inversă generalizată și noi n-am aplicat-o. De ce n-am aplicat-o? Pentru că argumentul a fost că frauda carusel la noi nu este atât de mare încât să ne permită să aplicăm. Acum a expirat oricum directiva aia.

Dacă ne comparăm cu Bulgaria, Ungaria și Polonia, putem vedea cum au evoluat ei și unde am stat noi. Oare ce or fi făcut ei și n-am făcut noi? Noi am făcut chiar mai multe decât ei. Niciun stat din UE nu și-a permis să scoată toate firmele din comunitatea europeană, să spună că codul lor de TVA nu mai este valabil și să le oblige să se înregistreze într-un registru special, Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI). Cât o fi costat economia ca sute de mii de companii să se înregistreze, să depună documentația? Cât o fi costat administrația să proceseze toate cererile de acordare a ROI-ului? L-am eliminat, că era complet ineficient. Cooperativa „Munca în Zadar”.

Noi ce am făcut? Aproape toate măsurile luate până acum au fost din categoria joc de glezne. Știți ce este jocul de glezne, nu? Pare că alerg, dar de fapt stau pe loc, mă fac că alerg. Ne facem că facem. Nimic din ce spun acum, apropo de criticile astea cu „ne facem că facem”, nu se aplică ultimelor luni, unde vedem, într-adevăr, că lucrurile au început să se îmbunătățească puțin.

În 2024, când s-au dus să renegocieze la Bruxelles planul de ajustare a deficitului, au mers cu un fel de declarație de neagresiune împotriva marilor hoți. Dacă tu spui că până în 2031 nu vrei să scazi gap-ul sub 30% și îl pui pe grafice, transmiți un mesaj că n-aveți de ce să vă temeți, noi n-avem treabă cu voi, cei care furați mult.

De ce taxarea inversă? În primul rând, noi discutăm despre taxarea inversă ca un instrument de reducere a gap-ului de TVA. Elimină complet frauda carusel, elimină complet TVA-ul pierdut în insolvențe, elimină complet rambursările de TVA. Pe lângă reducerea semnificativă a gap-ului, că practic te concentrezi doar la cei care vând la consumatorul final, avem două alte mari beneficii.

În primul rând, crește competitivitatea economică. Astăzi, când faci o investiție, trebuie să te asiguri că ai și o linie separată de finanțare a TVA-ului, care este revolving. Te folosești de ea până primești rambursarea, o dai înapoi, o iei din nou. Asta costă. Gândiți-vă că toți exportatorii depind de rambursările de TVA. Pentru că ei au input TVA, plătit la achiziții de bunuri și servicii pe plan local, și nu au TVA colectat.

În aceeași situație sunt însă și producătorii de bunuri pentru care se aplică taxarea inversă pentru că sunt considerate de risc, cum sunt, de exemplu, cerealele. Fermierii stau la mâna ANAF-ului pentru rambursări. Da?

Iarăși avem o situație de nici nu mai înțelegi ce vorbim de piață comună, de condiții egale. Păi actualul sistem îi defavorizează pe vânzătorii locali. În special vorbesc de echipamente scumpe. Să zicem că sunt un fermier și vreau să-mi cumpăr un tractor care este 100.000 de euro. Păi, dacă mă duc la dealerul din țară, trebuie să scot din buzunar nu 100.000, trebuie să scot din buzunar 121.000 și să aștept ca statul să-mi dea 21.000 ceva mai târziu. Și atunci se întâmplă următoarea chestie. Mi-l aleg, eventual mă duc la reprezentanță aici, dar factura îmi vine din Szeged sau de la Ruse. Și nu mai plătesc TVA-ul.

Deci dealerii români sau producătorii români sau importatorii români au un dezavantaj competitiv față de concurența dintr-un alt stat UE. Este drept că este valabil și viceversa, dar noi, cum avem o balanță comercială așa cum este, este mai mare dezavantajul la noi.

50% din forța de inspecție a statului român lucrează să soluționeze cererile de rambursare. 97% din sumele cerute la rambursare sunt confirmate. Deci 50% din forța de inspecție lucrează pentru 3% din TVA-ul cerut la rambursare. Evident că nu ceri rambursare dacă te știi în neregulă, că știi că vine control. Nu spune nimeni, că oamenii ăștia sunt foarte importanți. Au cunoștințe care pot fi folosite și la controale targetate, dar și la îndrumare și creșterea conformării. Sunt oportunități ratate.

Anul trecut, în iunie, taxarea inversă a ajuns foarte sus pe agendă, dar au venit deontologii să spună că sunt riscuri, că gap-ul de finanțare. Cât este gap-ul de finanțare? Într-adevăr, avem câteva luni, trei-șase luni, până se închide un ciclu economic, când statul nu mai stă pe banii companiilor. Cât este gap-ul ăsta de finanțare? Eu am avut o curiozitate, noi am avut o curiozitate. Am cerut de la ANAF cât a fost soldul total al deconturilor negative solicitate și nesolicitate la rambursare în noiembrie 2025. Vreo 3 miliarde de euro. Hai să presupunem că ăsta este gap-ul. Dar nu este gap-ul, pentru că în momentul în care vii cu taxarea inversă și ai și split payments, statul nu mai plătește TVA pe bunuri și servicii. Mai scad un miliard și jumătate.

Noi nu avem nici măcar discuție pe introducerea de split payments în B2G, unde avem exemple de succes în cazul Italiei și Poloniei. Dar noi nu vrem. Lasă, de ce, că nu este bine. Că sunt riscuri. Plus că nu te împiedică nimeni să accelerezi plățile. Să nu mai fie pe 25 luna următoare tot ce colectează luna dinainte. Să faci plăți anticipate săptămânal și să reglezi la sfârșit.

Deci cine câștigă și cine pierde? Trebuie să ne punem întrebarea asta. Cine câștigă și cine pierde din păstrarea actualului status quo? Vă las să vă răspundeți singuri.

Întrebare din sală: Cât ar fi gap-ul de finanțare?

Răspuns Gabriel Biriș: Estimările mele sunt, dacă s-ar implementa toate măsurile, undeva la 700 de milioane de euro și 1 miliard de euro. Costul finanțării este 6-7%, împărțit la 12, adică vorbim de câteva milioane de euro. Iar beneficiul ar fi de minimum 7 miliarde de euro pe an.

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