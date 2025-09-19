VIDEO / Friedrich Merz: Germania și Spania „doresc să ajungă la o soluție în acest an” în privința avionului de luptă european FCAS/ Sursa blocajului și soluțiile analizate

Berlinul și Madridul „doresc să ajungă la o soluție până la sfârșitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferințe de presă împreună cu premierul spaniol Pedro Sanchez.

„Împărtășim aceeași opinie: situația actuală nu este satisfăcătoare. Nu avansăm în acest proiect”, a declarat cancelarul german alături de omologul său spaniol la Madrid. „Amândoi suntem în discuții cu guvernul francez și amândoi vrem să găsim o soluție cât mai repede posibil”, a continuat el.

Lansat în 2017 de Berlin și Paris, căruia i s-a alăturat ulterior Madridul, FCAS, cel mai mare proiect de apărare din Europa menit să consolideze autonomia strategică a continentului, nu mai avansează din cauza tensiunilor dintre producătorul francez Dassault și grupul european Airbus – care reprezintă interesele Germania. Partenerul industrial al Spaniei este Indra.

„Interesul Spaniei în acest proiect este sincer. Este total, dar efectiv, cu condițiile pe care cele trei țări – Germania, Franța și Spania – le-au stabilit anterior”, a spus Sanchez.

FCAS nu este doar un singur avion, ci este gândit ca un „sistem de sisteme” numit Next-Generation Weapon System (NGWS), care combină un avion de luptă de generație următoare (NGF), drone și o conexiune la un cloud militar.

O reuniune trilaterală a miniștrilor apărării din Spania, Germania și Franța este programată pentru octombrie.

Între timp, întâlniri tehnice între industrie, oficiali guvernamentali și agenții de achiziții de armament au loc în mod regulat, în ciuda crizei politice din Franța, pentru a elabora opțiuni ce vor fi prezentate miniștrilor.

Împărțirea sarcinilor, principala problemă

Una dintre principalele probleme este modul de împărțire a lucrărilor, care inițial trebuiau să fie distribuite în mod egal între Franța, Germania și Spania.

În timpul verii, publicația germană de specialitate Hartpunkt a relatat că Dassault a cerut 80% din lucrările pentru NGWS, spre nemulțumirea Berlinului. Oficialii francezi au negat că Dassault Aviation dorește 80% din lucrările pentru NGWS.

La o conferință de presă de miercuri, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Friedrich Merz, Stefan Kornelius, a spus că Berlinul și Parisul încă își aliniază pozițiile, dar a subliniat că cererea Berlinului este clară.

„Distribuția sarcinilor și a lucrărilor în acest proiect de înarmare trebuie să se facă în conformitate cu contractul”, a spus el, adăugând că „nu există divergențe” între Berlin și Madrid.

Deși oficialii francezi au negat că Dassault Aviation dorește 80% din lucrările pentru NGWS. compania franceză insistă că dorește mai multă putere de decizie în privința NGWS pentru a evita necesitatea de a consulta Airbus și Indra la fiecare pas al dezvoltării avionului. Aceasta susține că actualul flux de lucru riscă să provoace întârzieri.

Un scenariu ar putea fi păstrarea actualei împărțiri a lucrărilor — aproximativ 33% pentru fiecare țară — dar ajustarea guvernanței pentru a permite luarea unor decizii mai rapide.

„Putem evolua această guvernanță pentru a asigura decizii mai rapide și mai clare? Nu există o soluție evidentă, dar toți actorii sunt destul de flexibili,” a precizat un oficial francez, potrivit Politico, subliniind că Parisul este pe deplin angajat în găsirea unui acord. „Există un singur plan: implementarea FCAS. Trebuie să găsim o cale de a-l implementa.”

Planul B analizat de Berlin

Deși nu a fost luată nicio decizie formală, la Berlin este analizat și un plan B.

Oficialii germani urmăresc cu atenție cum se poziționează nou premier francez Lecornu.

Dacă acesta își folosește noua influență pentru a impulsiona un compromis cu Airbus, FCAS ar putea avansa în următoarea fază. Însă dacă va sprijini linia dură a Dassault privind împărțirea lucrărilor și conducerea proiectului, opțiunile alternative ale Berlinului cu Marea Britanie și Suedia — sau chiar un program solo — ar putea câștiga teren.

Marea Britanie conduce programul rival Global Combat Air Programme (GCAP) prin BAE Systems, având o bază industrială solidă în proiectarea de avioane stealth și integrarea sistemelor.

