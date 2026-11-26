Agricultura României a înregistrat progrese importante după aderarea la UE, însă persistă provocări legate de productivitate, valoarea adăugată a exporturilor și polarizarea exploatațiilor, a declarat Francesco Vanni, analist de politici agricole în cadrul Direcției pentru Comerț și Agricultură a OCDE.

Potrivit raportului „Policies for the Future of Farming and Food in Romania”, exporturile agroalimentare sunt concentrate în continuare în produse primare, cu valoare adăugată redusă, iar participarea fermierilor la cooperative este sub 1%. Deși productivitatea totală a factorilor a crescut în ultimul deceniu, productivitatea muncii rămâne printre cele mai scăzute din UE.

Declarațiile au fost făcute la conferința România recoltelor: „Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare miercuri, 25 noiembrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Vanni a atras atenția și asupra diferențelor dintre fermele mici și exploatațiile mari, susținând politici adaptate categoriilor distincte de beneficiari. Printre recomandările OCDE se numără direcționarea mai strategică a fondurilor PAC către fermele mici și mijlocii viabile comercial, stimularea asocierii și cooperării, facilitarea accesului tinerilor fermieri la terenuri și creditare, precum și investiții în consultanță, cercetare, tehnologie și formare profesională.

Oficialul a subliniat că nu volumul finanțărilor este singurul determinant al progresului, ci modul în care sunt cheltuiți banii, astfel încât aceștia să genereze valoare adăugată, productivitate și reziliență pe termen lung. Totodată, a recomandat monitorizarea mai bună a pieței funciare și integrarea subvențiilor într-un pachet coerent de măsuri care să asigure viabilitatea fermelor și după încheierea perioadelor de finanțare.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Intervenția mea se va baza pe acest raport, care a fost publicat la începutul acestui an, Policies for the Future of Farming and Food in Romania. Cred că obiectivele și conținutul acestui raport sunt foarte relevante pentru discuția de astăzi. Raportul a fost pregătit în contextul procesului de aderare a României la OCDE, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Este disponibil pe site-ul OCDE. Poate că unele dintre informațiile pe care le prezint aici nu sunt cele mai actualizate, dar sper că obiectivul raportului este foarte apropiat de discuția noastră de astăzi. Așa că sper că acesta poate oferi câteva elemente de reflecție.

Raportul are peste 200 de pagini, voi prezenta câteva date și poate voi încheia cu o serie de recomandări din partea noastră, legate de cum consideră OCDE că ar trebui reorientate politicile agricole din România pentru a ne asigura că sectorul devine mai productiv, mai rezilient și mai sustenabil? Aceasta va fi ideea prezentării mele.

Începând cu datele privind comerțul, comerțul agroalimentar a înregistrat o evoluție foarte pozitivă în România, atât exporturile, cât și importurile fiind în creștere. Dar, așa cum puteți vedea în graficul din dreapta, exporturile sunt destul de concentrate în produse cu valoare adăugată redusă, deci în principal produse primare. Aș spune, așadar, că exporturile agroalimentare rămân concentrate în produse cu valoare adăugată redusă.

Avem și indicatori suplimentari pe care îi prezentăm în raport, din baza de date privind comerțul cu valoare adăugată, care arată legăturile cu lanțurile valorice globale. Aceștia arată că România se situează considerabil sub media Uniunii Europene. Așadar, confirm ceea ce s-a discutat astăzi, și anume dificultatea României de a crea, uneori, valoare adăugată pentru produsele sale, exportând în principal produse primare.

Dar tendințele privind comerțul sunt foarte pozitive, iar acest lucru este și rezultatul unor evoluții foarte bune și interesante ale productivității. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu productivitatea totală a factorilor de producție, dar aceasta reprezintă capacitatea sectorului de a produce mai mult folosind mai puține resurse. Și vedeți că în ultimul deceniu România a reușit să producă mai mult folosind mai puține resurse. Avem mai mult capital, mai multe inputuri variabile, dar puteți observa că forța de muncă utilizată s-a redus. Așadar, România a reușit să producă mai mult cu mai puține resurse, după decenii în care creșterea producției a avut o evoluție negativă.

Acesta este un aspect important, iar câștigurile au fost obținute prin creșterea capacității fermelor de a produce, concomitent cu reducerea forței de muncă, ceea ce reprezintă o tendință importantă. Dar, în același timp, datele arată că productivitatea muncii în România este una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Așadar, sunt câteva lucruri de ținut minte aici.

Trebuie însă să recunoaștem această schimbare structurală a agriculturii, care este în desfășurare și care, cred eu, este relevantă pentru evaluarea și discuția noastră de astăzi. În special fermele mai mari au crescut, putem vedea datele din 2010 până în 2020, vedem o reducere a producției standard și a numărului exploatațiilor agricole în cazul fermierilor mici. În schimb, exploatațiile medii și mari înregistrează creșteri semnificative atât ca număr, cât și ca dimensiune.

Alte date pe care le-am prezentat în raport arată și tendințe pozitive în ceea ce privește reînnoirea generațională. România este unul dintre puținele state membre ale Uniunii Europene în care numărul tinerilor fermieri crește atât în termeni absoluți, cât și relativi.

Așadar, există câteva tendințe foarte bune, dar trebuie să recunoaștem și dificultățile, de exemplu în ceea ce privește cooperarea și asocierea. Numărul fermierilor asociați este foarte redus, printre cele mai scăzute din UE. Potrivit datelor noastre, mai puțin de 1% dintre fermieri fac parte din asociații cooperatiste. Acest lucru poate reprezenta o limitare importantă în ceea ce privește creșterea valorii adăugate a produselor și, de asemenea, o provocare pentru fermele mici și mijlocii.

Există tendințe pozitive, dar, în același timp, așa cum știți, cred că știți, structura agriculturii românești este foarte polarizată. Avem un sistem dual, în care foarte multe ferme mici, de sub cinci hectare, gestionează o parte redusă a terenurilor agricole. Iar mai puțin de 1% dintre ferme, pe datele de la momentul respectiv, gestionează peste 50% din suprafața agricolă. Așadar, acest sistem dual, polarizat, reprezintă o problemă și în ceea ce privește implementarea și adoptarea politicilor publice.

Și sunt de acord cu multe dintre perspectivele de până acum privind necesitatea de a direcționa bine intervențiile către anumite categorii de ferme. Pentru că o singură soluție nu poate ajuta toate aceste tipuri foarte diferite de exploatații agricole/ Acesta este, așadar, un element important, mai ales în cazul fermelor foarte, foarte mici. În analiza noastră am constatat că fermele de subzistență au un nivel tehnologic redus, acces limitat la creditare, acces limitat la terenuri și nu sunt orientate către piață. Așadar, există un număr foarte mare de ferme în România care întâmpină dificultăți reale în a intra pe piața europeană sau globală, ori chiar pe piața națională. Este un aspect important asupra căruia cred că experții în agricultură și colegii din această sală pot reflecta.

În ceea ce privește politicile publice, sprijinul acordat prin Politica Agricolă Comună reprezintă, ca în multe alte state, o parte importantă a cheltuielilor. Cred că acestea sunt date europene, dar, desigur, există date mai detaliate la nivelul agențiilor naționale, APIA și așa mai departe. Puteți vedea că 60% din fondurile planurilor strategice PAC sunt concentrate în plăți directe, ceea ce este în regulă, dar o pondere redusă a beneficiarilor și a suprafețelor primește aceste plăți.

Și, din cauza caracteristicilor structurale ale sectorului agricol românesc, fermele mici nu pot accesa aceste plăți, pentru că nu ating pragul minim. Ceea ce este în regulă, dar credem că este important ca autoritățile române să înceapă să se gândească la modul în care pot utiliza mai bine, într-un mod mai strategic, flexibilitatea pe care Comisia Europeană le-a oferit-o statelor, pentru a direcționa sprijinul mai eficient către anumite categorii de ferme. Și să folosească întreaga flexibilitate disponibilă pentru a direcționa mai bine plățile. Numărul în creștere al fermelor medii și mari ar putea reprezenta, de exemplu, o categorie-țintă potrivită, pentru a ne asigura că aceste plăți nu ajung doar la exploatațiile foarte mari, ci și la cele mici și mijlocii.

Dacă ne uităm pe un grafic, cred că România, în ceea ce privește cheltuielile pentru dezvoltare rurală, adică al doilea pilon al PAC, în special măsurile legate de inovare, putem vedea că la rata generală de cheltuire a fondurilor pentru dezvoltare rurală România este destul de apropiată de media UE, dacă ne uităm la cadrul financiar multianual 2014-2022. Dar, dacă analizăm rata medie de cheltuire a fondurilor pentru măsurile legate de inovare, România se află printre statele cu cele mai scăzute niveluri. Acesta este un aspect important.

Cred că nu am discutat suficient astăzi despre rolul important al inovării, al tehnologiei, al adoptării tehnologiilor, al educației și al competențelor fermierilor. Este un domeniu în care România ar trebui să investească puțin mai mult. Știm că sistemul AKIS, Sistemul de Cunoștințe și Inovare în Agricultură, se află într-un stadiu incipient de dezvoltare în România. Măsurile PAC legate de inovare sunt foarte complexe. Este important să se investească în capacitatea instituțională necesară absorbției acestor finanțări, pentru că nu poți absorbi fondurile dacă nu ai un sistem pregătit să le absoarbă.

Dar, din perspectiva OCDE, inovarea este esențială, iar reorientarea plăților către măsuri care sprijină serviciile de consultanță, cercetarea, tehnologia și competențele. Formarea fermierilor este crucială. Din păcate, fermierii români au unul dintre cele mai scăzute niveluri de educație din UE, deci este un aspect important de luat în considerare.

Pentru a rezuma puțin principalele mesaje ale raportului nostru. O evoluție importantă de la aderarea României la Uniunea Europeană. Într-adevăr, PAC a oferit un impuls semnificativ, foarte multe resurse financiare, iar indicatorii arată îmbunătățiri extraordinare în multe privințe, inclusiv socio-economice și de mediu. Și, de asemenea, politicile naționale, măsurile naționale încearcă în permanență să îmbunătățească viabilitatea fermelor, competitivitatea și orientarea către piață. Există un efort de a combina fondurile europene cu cele naționale pentru a îmbunătăți profitabilitatea și productivitatea sectorului.

Dar, în același timp, trebuie să recunoaștem că există încă provocări foarte mari. Exporturile cresc, dar sunt concentrate în produse cu valoare adăugată redusă. Sectorul se dezvoltă pe două direcții, cu foarte multe ferme mici și puține ferme mari. Lipsa competențelor, a educației și a formării profesionale a fermierilor. Acestea sunt cele trei elemente.

Și, din perspectiva OCDE, am încercat să formulăm o serie de recomandări de politici publice pentru fiecare dintre aceste aspecte. Puteți găsi în raport foarte multe detalii. Nu am timp acum să trec prin toate. Dar pe un singur slide am inclus câteva puncte-cheie pe care cred că este important să le evidențiez în discuția de astăzi.

Autoritățile române ar trebui să se gândească la modul în care pot crea un cadru de politici publice favorabil integrării mai bune a fermelor în lanțurile valorice, prin stimularea asocierii și cooperării, accelerarea adoptării instrumentelor de gestionare a riscurilor și investiții în capacitatea administrativă.

Discutăm astăzi despre digitalizare, reducerea birocrației și, de asemenea, despre îmbunătățirea implicării părților interesate, în special a organizațiilor de fermieri. Știm că la nivel național există un efort important.Planul Strategic PAC a fost rezultatul unui proces amplu de consultare. La nivel local, uneori constatăm că poate ar trebui făcute mai multe lucruri pentru implicarea unui număr mai mare de fermieri în procesul decizional.

Apoi, este nevoie de o combinație de politici care să accelereze cu adevărat transformarea structurală. Direcționarea sprijinului către fermele mici și mijlocii comerciale, viabile. Trebuie să ne gândim și la surplusul de forță de muncă, la modul în care acesta poate fi redus treptat dacă fermele nu sunt foarte competitive, și să promovăm antreprenoriatul, facilitând accesul la terenuri și accesul la creditare.

Trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt orientate spre viitor și că nu ne gândim doar la urgențele momentului, la volumul de bani, ci și la direcția în care sunt orientați acești bani și la beneficiarii către care sunt direcționați. Trebuie să ne gândim la viitorul sectorului agricol.

În sfârșit, și cel mai important, considerăm noi, competențele. Educația este foarte importantă. Așadar, îmbunătățirea nivelului de competențe. Serviciile de consultanță, uneori, par să nu fie adecvate, în ceea ce privește numărul sau resursele disponibile, în raport cu nevoile sectorului. Prin urmare, trebuie investit în acest sector, în sistemul AKIS, iar în acest fel poate fi îmbunătățită capacitatea sectorului de a absorbi finanțările pentru inovare.

PAC dispune de instrumente interesante, grupuri operaționale, EIP-AGRI și rețele care reunesc cercetători, factori de decizie și fermieri. Așadar, o țară agricolă mare și importantă precum România poate beneficia mult mai mult, în viitor, de oportunitățile oferite de PAC pentru stimularea inovării și tehnologiei și pentru a se asigura că sectorul devine tot mai rezilient, sustenabil și productiv.

Întrebare moderator: Care credeți că sunt cele mai importante trei recomandări pentru agricultura românească, astfel încât să avem modificări structurale în următorii ani? Vedem că următoarea perioadă va fi foarte complicată din punct de vedere financiar.

Răspuns Francesco Vanni:

Cred că s-a spus deja în discuția anterioară că uneori nu este vorba despre volumul de bani, ci despre modul în care îi cheltuiești. Așadar, existența unei strategii, a unei strategii orientate spre viitorul sectorului, înseamnă și direcționarea banilor către companiile sau fermierii care au cel mai mare potențial de a contribui la dezvoltarea sectorului agricol.

Atunci când am analizat datele și opțiunile de implementare, am observat că uneori alegerile politicilor agricole din România sunt foarte apropiate de media Uniunii Europene. Se încearcă acoperirea foarte multor obiective. De exemplu, în cazul ecoschemelor, România alocă 25%, adică minimumul cerut de Comisia Europeană. Unele dintre politici se bazează foarte mult pe cadrul european. Recomandarea noastră ar fi să utilizați flexibilitatea și pârghiile pe care le aveți la dispoziție pentru a folosi intervențiile prevăzute de PAC într-un mod mai strategic, mai orientat spre viitor, gândindu-vă la modul în care pot fi stimulate anumite componente care ar putea avea o relevanță mai mare.

Un exemplu ar fi facilitarea accesului tinerilor fermieri la creditare și la terenuri. Știu că există deja inițiative interesante în acest domeniu și poate că merită să continuați în această direcție, pentru a vă asigura că fermele mai orientate către piață au un viitor în România și că pot avea acces la credite și terenuri. Și trebuie continuate investițiile în consultanță, cercetare și tehnologie și trebuie să vă asigurați că fermierii au competențele necesare pentru a adopta această tehnologie.

Pentru că aceasta este o altă problemă importantă, o limitare pe care am identificat-o și care are legătură inclusiv cu structura duală a agriculturii românești. Politica agricolă ar trebui să încerce să înțeleagă cum poate gestiona această situație, în loc să accentueze diferențele dintre fermierii care sunt în sistem și cei care se află în afara sistemului.

Întrebare – Jean VALVIS, Președinte, Valvis Holding: Ați menționat, atunci când întrebarea era ce trebuie făcut concret în trei ani, am auzit două cuvinte: strategie, metodologie, și o propunere concretă privind acordarea de terenuri noilor fermieri. Există ceva mai tangibil și mai ușor de înțeles pentru noi, fără să folosim termeni generici, ceva ce România ar putea face într-un mod foarte concret? Având în vedere volumul investițiilor, efortul care a fost depus, nivelul absorbției, care nu este rău, venind din partea dumneavoastră, ca specialist neutru, din exterior, care ar fi măsurile pe care le considerați prioritare și care ar trebui adoptate imediat?

Răspuns – Francesco VANNI:

Cred că este o întrebare foarte bună, una dificilă, pentru că, așa cum v-am spus, uneori este dificil pentru o organizație internațională să cunoască toate detaliile măsurilor naționale. Cunosc unele dintre măsurile bune pe care le aveți, dar mă gândesc, în primul rând, la investiții în date, de exemplu, pentru a vă asigura că aveți o imagine foarte bună asupra a ceea ce se întâmplă în țară.

De exemplu, în ceea ce privește achiziția de terenuri, știm că există investitori străini care investesc foarte mult, dar pentru facilitarea accesului la terenuri al fermierilor tineri sau noi, pentru a vă asigura că cei care intră în sector au acces la terenuri și la creditare, pentru mine primul pas este monitorizarea proprietății asupra terenurilor, a ceea ce se întâmplă acolo. Uneori ar fi util să ai acces la date și să vezi cum funcționează piața terenurilor și care sunt principalele constrângeri. Așadar, datele.

Și în ceea ce privește măsurile specifice, mă refer la faptul că avem, nu știu dacă ar putea fi luată în considerare utilizarea flexibilității oferite de viitoarea PAC, de exemplu în privința plafonării și degresivității plăților, pentru a vă asigura că fermele mici și mijlocii, cele care sunt mai orientate comercial, pot primi finanțare suficientă.

Și nu doar prin PAC, ci trebuie să vă asigurați că acestea sunt foarte bine integrate cu alte măsuri, cele care țineau de al doilea pilon, care să asigure sustenabilitatea sectorului pe termen lung. Pentru că uneori subvențiile pot crea un fel de dependență. Primești bani pentru tinerii fermieri, de exemplu, dar după aceea, când proiectul și perioada de finanțare se încheie, fermierii pot ieși din sector sau pot să nu mai fie sustenabili din punct de vedere economic, să nu mai fie viabili. Așadar, trebuie să vă asigurați că există un pachet de măsuri complementare, care îi însoțește cu adevărat pe fermieri pentru a deveni mai viabili, mai profitabili și mai orientați către piață.

Există câteva exemple bune. Cred că România lucrează deja la acestea. Există, de exemplu, schemele pentru tinerii fermieri, dacă îmi amintesc bine, prin care se încearcă utilizarea terenurilor aflate în proprietatea statului pentru a le pune la dispoziția tinerilor fermieri. Acest tip de inițiative poate fi bun, dar trebuie integrat într-un sistem în care toate stimulentele merg în aceeași direcție, în loc să fie dispersate între mai multe măsuri care nu au, în sine, o strategie.

Întrebare – Florian CIOLACU, Clubul Fermierilor Români: Dumneavoastră lucrați și aveți consultări aprofundate cu Comisia Europeană. Am văzut în propunerea Comisiei privind reforma PAC și noul buget că se propune prioritizarea alocării investițiilor către cei care au cea mai mare nevoie de ele. Așadar, pare foarte ciudat dacă analizăm această afirmație în raport cu cealaltă perspectivă, cea a companiilor performante, care investesc în creșterea competitivității. Cum vedeți dumneavoastră această situație? Și mai am o întrebare scurtă. Banca Mondială, în urmă cu un an, a menționat aici, la București, că România ar putea și ar trebui să fie un pilon foarte puternic al securității flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, prin includerea capacității agricole în această arhitectură de securitate. Cum vedeți acest lucru?

Răspuns – Francesco VANNI:

Da, este o întrebare foarte dificilă, dar vă mulțumesc foarte mult. Vreau doar să clarific faptul că nu pretind că am o viziune strategică asupra viitorului agriculturii. Aceasta este rezultatul unei evaluări despre care considerăm că poate fi utilă. Nu am putut intra în detaliile raportului. Reorientarea politicii agricole sau, cel puțin, sprijinirea Ministerului Agriculturii în a se gândi cum să structureze mai bine măsurile reprezintă, într-adevăr, o intervenție care privește imaginea de ansamblu. Înțeleg acest lucru.Voi împărtăși slide-urile cu dumneavoastră, dar vă recomand cu adevărat ca, dacă doriți să analizați detaliile, să consultați raportul.

Cred că acest lucru s-ar putea aplica ambelor întrebări, atât celei privind intervențiile, cât și celei privind rolul de pilon pentru securitatea frontierei. România are o capacitate de producție foarte mare, este una dintre cele mai importante țări agricole din Uniunea Europeană, dacă nu chiar cea mai importantă în ceea ce privește numărul fermelor. Așadar, cum valorificați acest potențial uriaș? Avem impresia că există o insuficientă direcționare a sprijinului sau, cel puțin, că trebuie să ne asigurăm că politicile stimulează cu adevărat acele categorii de ferme care au cel mai mare potențial de îmbunătățire a productivității.

Și, de asemenea, de îmbunătățire a securității alimentare, de creștere a disponibilității alimentelor și a produselor alimentare de bază, dar și de creștere a valorii adăugate a ceea ce produc, pentru a deveni mai competitive pe piața internațională. Pentru a realiza acest lucru, cred că este nevoie de toate cuvintele-cheie pe care le-am menționat deja înaintea prezentării: avem nevoie de investiții, avem nevoie de diversificare, dar avem nevoie și de tehnologie, educație și competențe. Pentru mine, aceasta este prioritatea.

Dacă aveți acest pachet de măsuri, cred că toate celelalte lucruri se vor produce pe termen mediu și lung. Faptul că discutăm despre măsurile 22 și 23, care sunt destul de importante, dar sunt excepționale, despre ajutoarele pentru fertilizanți, care sunt foarte, foarte importante și cred că pe termen scurt și mediu acestea pot juca într-adevăr un rol, dar ideea noastră, prin acest raport și prin aceste recomandări, este de a contribui la reflecția asupra imaginii de ansamblu, pe termen mediu și lung. Cam aceasta este ideea. Așadar, poate că situația geopolitică se va schimba, PAC va avea măsuri noi, dar dovezile de până acum pot sugera cum să identificați mai bine, de exemplu, investițiile strategice și acele componente strategice ale sectorului care au un potențial mai mare de dezvoltare în viitor. Acestea sunt principalele noastre recomandări pentru România.

Întrebare – Alina CREȚU, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR): În viitoarea PAC, în următoarea perioadă de programare, Comisia propune o cofinanțare de 30% din partea statelor membre pentru diferite tipuri de măsuri și plăți destinate fermierilor. Credeți că acest lucru va accentua decalajul dintre România și cel puțin media statelor membre ale Uniunii Europene, ținând cont de ceea ce am spus deja noi, cei de la această masă, și anume că poate avem o lipsă de viziune și de strategie pe termen lung pentru agricultura românească, o problemă care ține de deciziile luate la nivel național?

Răspuns – Francesco VANNI:

Văd că avem și reprezentanți ai DG AGRI prezenți. Nu aș vrea să discut prea mult despre noua propunere, și pentru că nu am competența necesară și nu am reflectat suficient asupra acesteia, fiind atât de complexă. Am analizat datele privind perioada anterioară. Și, vă rog, nu vreau să spun că există o lipsă de viziune, că există o lipsă de strategie. Intervenția mea a fost mai degrabă despre faptul că ne aflăm într-un context în care bugetele probabil se reduc și va fi dificil să obținem mai mulți bani pentru sectorul agricol.

Există o nevoie de a direcționa mai bine plățile. Și cofinanțarea există deja. Din câte știu, prin ajutoarele naționale tranzitorii, acordate suplimentar plăților directe, România poate cofinanța sau poate adăuga resurse la plățile directe. Acest lucru se întâmplă deja. Există această propunere, dar cred că răspunsul va fi același. Folosiți banii într-un mod strategic. Asigurați-vă că banii nu merg către obținerea unor rente sau avantaje nejustificate, ci către proiecte care inovează, care creează valoare adăugată și care îmbunătățesc și capacitatea fermelor. Așadar, inclusiv competențele transversale.

Deci, din nou, nu este vorba despre procent în sine, iar cofinanțarea ar putea reprezenta o provocare, mai ales pentru o țară precum România, cu atât de multe ferme. Trebuie să facem alegeri. Nu cred că sunt în măsură să spun cine ar trebui exclus și cine ar trebui inclus. Dar, având în vedere, cred eu, aceste trei mari categorii de recomandări, trebuie să ne asigurăm că acest cadru de politici publice va conduce, pe termen mediu și lung, la mai multă cooperare, la dezvoltarea rețelelor, la mai multe instrumente de gestionare a riscurilor, care să îmbunătățească într-adevăr reziliența pe termen lung, mai degrabă decât intervențiile de urgență, și la dezvoltarea antreprenoriatului. Așadar, trebuie să ne asigurăm că acești bani merg către acea parte a sectorului care produce cu adevărat valoare adăugată și, totodată, să ne asigurăm că și ceilalți pot fi incluși în sistem, cât mai mulți posibil, prin inovare și educație.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană

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