Video / Emmanuel Macron, discurs în fața Europei: Rusia a transformat deja conflictul ucrainean într-un conflict mondial / Vom extinde umbrela noastră nucleară la alte țări europene

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat miercuri seară, într-un amplu discurs în fața națiunii și a Europei Unite, că Parisul este deschis să extindă umbrela sa de securitate nucleară la partenerii europeni, în contextul în care „Rusia a devenit o amenințare pentru Europa”.

Macron a spus că am intrat „într-o nouă eră” în care „securitatea noastră este amenințată” de planurile Rusiei.

„Dincolo de Ucraina, amenințarea rusă este prezentă, afectează țările Europei, ne afectează pe noi. Rusia a transformat deja conflictul ucrainean într-un conflict mondial.

A mobilizat pe continentul nostru soldați nord-coreeni, echipamente iraniene, aceste țări sprijinind în același timp Rusia să se înarmeze și mai mult. Rusia președintelui Putin ne încalcă granițele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile în România, în Moldova, (…) Ne testează limitele cu o agresivitate care pare să nu cunoască limite”, a spus Emmanuel Macron.

Liderul francez a mai anunțat că joi, la Bruxelles, în cadrul Consiliului extraordinar care va reuni cei 27 de șefi de stat și de guvern din Europa, se vor face pași decisivi pentru ca statele UE să își mărească cheltuielile militare fără ca acestea să fie luate în calculul deficitului bugetar.

Discursul integral al lui Emmanuel Macron, președintele Franței (sublinierile și intertitlurile aparțin redacției):

„Dragi francezi, dragi compatrioți, mă adresez vouă în această seară din cauza situației internaționale și a consecințelor sale asupra țării noastre și asupra Europei, după mai multe săptămâni de acțiune diplomatică. Știu că sunteți, pe bună dreptate, îngrijorați de evenimentele istorice în desfășurare care zdruncină ordinea mondială.

Războiul din Ucraina, care a provocat aproape un milion de morți și răniți, continuă cu aceeași intensitate. Statele Unite ale Americii, aliatul nostru, și-au schimbat poziția față de acest război, sprijină mai puțin Ucraina și lasă să planeze incertitudinea asupra viitorului. În același timp, aceleași State Unite ale Americii intenționează să impună tarife vamale produselor provenite din Europa. În fine, lumea continuă să fie din ce în ce mai brutală, iar amenințarea teroristă nu slăbește.

”Intrăm într-o nouă eră. Rusia președintelui Putin ne încalcă granițele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile în România, în Moldova, organizează atacuri cibernetice”

În ansamblu, prosperitatea și securitatea noastră au devenit mai nesigure. Și trebuie să o spunem clar: intrăm într-o nouă eră. Războiul din Ucraina durează acum de mai bine de trei ani. Încă din prima zi, am decis să sprijinim Ucraina și să sancționăm Rusia. Și am făcut bine, pentru că nu doar poporul ucrainean luptă cu curaj pentru libertatea sa, ci este și securitatea noastră cea care este amenințată. Într-adevăr, dacă un stat poate invada nepedepsit vecinul său în Europa, atunci nimeni nu mai poate fi sigur de nimic, și se va aplica legea celui mai puternic, iar pacea nu va mai putea fi garantată nici măcar pe continentul nostru. Istoria ne-a învățat acest lucru.

Dincolo de Ucraina, amenințarea rusă este prezentă, afectează țările Europei, ne afectează pe noi. Rusia a transformat deja conflictul ucrainean într-un conflict mondial. A mobilizat pe continentul nostru soldați nord-coreeni, echipamente iraniene, aceste țări sprijinind în același timp Rusia să se înarmeze și mai mult.

Rusia președintelui Putin ne încalcă granițele pentru a asasina opozanți, manipulează alegerile în România, în Moldova, organizează atacuri cibernetice împotriva spitalelor noastre pentru a le bloca funcționarea. Rusia încearcă să ne manipuleze opiniile prin minciuni difuzate pe rețelele sociale. Și, în esență, ne testează limitele.

O face în aer, pe mare, în spațiu și în spatele ecranelor noastre. Această agresivitate pare să nu cunoască limite. Și Rusia, în același timp, continuă să se rearmeze, cheltuind peste 40% din bugetul său în acest scop. Până în 2030, intenționează să-și extindă și mai mult armata, să adauge 300.000 de soldați, 3.000 de tancuri, 300 de avioane de vânătoare în plus. Cine poate crede, în acest context, că Rusia de astăzi se va opri la Ucraina? Rusia a devenit, în acest moment și pentru anii ce vin, o amenințare pentru Franța și pentru Europa. Îmi pare profund rău pentru acest lucru. Și sunt convins că, pe termen lung, pacea se va realiza pe continentul nostru cu o Rusie redevenită calmă și pașnică. Dar situația pe care v-o descriu este aceasta, și trebuie să facem față. Așadar, în fața acestei lumi periculoase, a rămâne spectator ar fi o nebunie. Este momentul să luăm decizii fără întârziere pentru Ucraina, pentru securitatea francezilor, pentru securitatea europenilor.

”Odată ce pacea va fi semnată, pentru ca Ucraina să nu fie din nou invadată de Rusia, trebuie să ne pregătim. Acest lucru va presupune sprijinirea armatei ucrainene pe termen lung. Vreau să cred că Statele Unite vor rămâne alături de noi. Dar trebuie să fim pregătiți în cazul în care nu va fi așa”

În primul rând, pentru Ucraina: toate inițiativele care sprijină pacea sunt binevenite. Și în această seară, vreau să le salut. Trebuie să continuăm să îi ajutăm pe ucraineni să reziste până când vor putea negocia cu Rusia o pace solidă pentru ei și pentru noi toți. De aceea, drumul către pace nu poate trece prin abandonarea Ucrainei. Dimpotrivă. Pacea nu poate fi obținută cu orice preț și sub dictatul Rusiei. Pacea nu poate însemna capitularea Ucrainei. Nu poate însemna prăbușirea sa. Și nici nu poate lua forma unui armistițiu care ar fi prea fragil. De ce? Pentru că, și aici, avem experiența trecutului. Nu putem uita că Rusia a început să invadeze Ucraina încă din 2014 și că, la acea vreme, am negociat un armistițiu la Minsk. Și aceeași Rusie nu a respectat acel armistițiu. Iar noi nu am fost capabili să menținem echilibrele, din lipsa unor garanții solide.

Astăzi, nu mai putem crede Rusia pe cuvânt. Ucraina are dreptul la pace și securitate pentru ea însăși. Iar acesta este și interesul nostru. Este în interesul securității continentului european. Și acesta este interesul pentru securitatea continentului european. În acest sens lucrăm împreună cu prietenii noștri britanici, germani și mai multe alte țări europene. De aceea, în ultimele săptămâni m-ați văzut adunând mai mulți dintre ei la Paris, mergând să îi întâlnesc acum câteva zile la Londra pentru a consolida angajamentele necesare Ucrainei. Odată ce pacea va fi semnată, pentru ca Ucraina să nu fie din nou invadată de Rusia, trebuie să ne pregătim. Acest lucru va presupune, cu siguranță, sprijinirea armatei ucrainene pe termen lung. Acest lucru va presupune, de asemenea, poate desfășurarea unor forțe europene. Acestea nu vor merge să lupte. Nu vor merge să lupte pe linia frontului. Dar, dimpotrivă, ele vor fi prezente odată ce pacea va fi semnată pentru a-i garanta respectarea deplină. Săptămâna viitoare vom reuni la Paris șefii de stat-major ai țărilor care doresc să își asume responsabilități în această privință. Astfel, avem un plan pentru o pace solidă, durabilă, verificabilă, pe care l-am pregătit împreună cu ucrainenii și mai mulți parteneri europeni și pe care l-am susținut în Statele Unite acum 15 zile și în întreaga Europă. Și vreau să cred că Statele Unite vor rămâne alături de noi. Dar trebuie să fim pregătiți în cazul în care nu va fi așa.

Indiferent dacă pacea în Ucraina va fi obținută rapid sau nu, statele europene trebuie, având în vedere amenințarea rusă pe care tocmai v-am descris-o, să fie capabile să se apere mai bine și să descurajeze orice nouă agresiune. Da, indiferent de ceea ce se va întâmpla, trebuie să ne dotăm mai mult, să ne ridicăm postura de apărare și să facem acest lucru chiar pentru pace, pentru a descuraja. În acest sens, rămânem atașați de NATO și de parteneriatul nostru cu Statele Unite ale Americii. Dar trebuie să facem mai mult, să ne consolidăm independența în materie de apărare și securitate. Viitorul Europei nu trebuie să fie decis nici la Washington, nici la Moscova. Și da, amenințarea revine din Est.

Inocența, într-un fel, a ultimilor 30 de ani de la căderea Zidului Berlinului, s-a încheiat. Mâine, la Bruxelles, în cadrul Consiliului extraordinar care va reuni cei 27 de șefi de stat și de guvern, împreună cu Comisia și președintele Consiliului, vom face pași decisivi. Vor fi luate mai multe decizii pe care Franța le propunea de câțiva ani. Statele membre vor putea să își mărească cheltuielile militare fără ca acestea să fie luate în calcul în deficitul lor. Se vor decide finanțări comune masive pentru achiziționarea și producerea pe teritoriul european a munițiilor, tancurilor, armelor, a echipamentelor dintre cele mai inovatoare.

Am cerut guvernului să fie mobilizat astfel încât, pe de o parte, acest lucru să consolideze rapid armatele noastre, iar pe de altă parte, să accelereze reindustrializarea în toate regiunile noastre. Voi reuni împreună cu miniștrii responsabili actorii industriali din acest sector în zilele următoare. Europa apărării, pe care o susținem de opt ani, devine astfel o realitate. Aceasta înseamnă țări europene mai pregătite să se apere și să se protejeze, care produc împreună echipamentele de care au nevoie pe propriul lor teritoriu, care sunt pregătite să colaboreze mai mult, să își reducă dependența față de restul lumii. Și acest lucru este unul bun. Germania, Polonia, Danemarca, statele baltice și mulți dintre partenerii noștri au anunțat eforturi fără precedent în materie de cheltuieli militare.

În acest timp al acțiunii care, în sfârșit, începe, Franța are un statut special. Avem cea mai eficientă armată din Europa. Și datorită alegerilor făcute de predecesorii noștri după cel de-al Doilea Război Mondial, dispunem de o capacitate de descurajare nucleară. Aceasta ne protejează mult mai mult decât pe mulți dintre vecinii noștri. Și, în plus, nu am așteptat invazia Ucrainei pentru a constata că lumea devine tot mai periculoasă. Prin cele două legi privind programarea militară pe care le-am decis și pe care parlamentele succesive le-au votat, vom fi dublat bugetul forțelor noastre armate în aproape 10 ani. Dar, având în vedere evoluția amenințărilor, această accelerare pe care tocmai am descris-o, va fi necesar să luăm noi decizii bugetare și să realizăm investiții suplimentare, care acum sunt indispensabile. Am cerut guvernului să lucreze la acest aspect cât mai repede posibil. Aceste noi investiții vor necesita mobilizarea unor finanțări private, dar și finanțări publice, fără ca impozitele să fie majorate. Pentru aceasta, vor fi necesare reforme, alegeri și curaj.

Forța noastră de descurajare nucleară ne protejează. Ea este completă, suverană, franceză de la un capăt la altul. Din 1964, în mod explicit, ea a jucat întotdeauna un rol în menținerea păcii și securității în Europa. Răspunzând apelului istoric al viitorului cancelar german, am decis să deschid dezbaterea strategică privind protecția oferită de forța noastră de descurajare aliaților noștri de pe continentul european. Indiferent de situație, decizia a fost și va rămâne în mâinile președintelui Republicii, comandantul suprem al forțelor armate.

”Soluțiile de mâine nu pot fi obiceiurile de ieri”

Să ne controlăm destinul, să devenim mai independenți, trebuie să lucrăm la acest lucru nu doar la nivel militar, ci și la nivel economic. Da, independența economică, tehnologică, industrială și financiară sunt necesități. Trebuie, de asemenea, să ne pregătim pentru eventualitatea ca Statele Unite să decidă impunerea unor taxe vamale asupra mărfurilor europene, așa cum tocmai au confirmat în privința Canadei și a Mexicului. Această decizie, de neînțeles atât pentru economia americană, cât și pentru a noastră, va avea consecințe asupra anumitor sectoare de activitate. Ea complică și mai mult situația actuală, dar nu va rămâne fără răspuns din partea noastră. Așadar, în timp ce pregătim răspunsul împreună cu colegii noștri europeni, vom continua, așa cum am făcut acum 15 zile, să încercăm totul pentru a convinge că această decizie ne-ar afecta pe toți. Și sper, da, să-l conving și să-l descurajez pe președintele Statelor Unite ale Americii.

În ansamblu, momentul cere decizii fără precedent așteptate de multe decenii încoace. În ceea ce privește agricultura noastră, cercetarea noastră, industria noastră, în toate politicile noastre publice, nu mai putem avea aceleași dezbateri ca altădată. De aceea, i-am cerut prim-ministrului și guvernului său, și invit toate forțele politice, economice și sindicale din țară să fie alături de ei, să facă propuneri în lumina acestui nou context. Soluțiile de mâine nu pot fi obiceiurile de ieri.

”Europa noastră are forța economică, puterea și talentul pentru a fi la înălțimea acestui moment”

Dragi compatrioți, în fața acestor provocări și schimbări ireversibile, nu trebuie să cădem în niciun exces, nici în excesul celor care doresc războiul, nici în excesul defetiștilor. Franța nu va urma decât o singură direcție, cea a voinței pentru pace și libertate, rămânând fidelă istoriei și principiilor sale. Da, asta este ceea ce credem, pentru securitatea noastră, dar și pentru a apăra democrația, o anumită idee despre adevăr, o anumită idee despre o cercetare liberă, despre respect în societățile noastre, o anumită idee despre libertatea de exprimare, care nu înseamnă revenirea discursurilor de ură, în esență, o anumită idee despre umanism. Aceasta este ceea ce apărăm și ceea ce este în joc.

Europa noastră are forța economică, puterea și talentul pentru a fi la înălțimea acestui moment. Și dacă ne comparăm cu Statele Unite ale Americii și, desigur, cu Rusia, avem mijloacele necesare. Prin urmare, trebuie să acționăm uniți ca europeni și hotărâți să ne protejăm. De aceea, patria are nevoie de voi, de angajamentul vostru. Deciziile politice, echipamentele militare, bugetele sunt un lucru, dar ele nu vor putea niciodată înlocui forța sufletului unei națiuni. Generația noastră nu va mai culege dividendele păcii. Depinde doar de noi ca generațiile viitoare să culeagă mâine dividendele angajamentului nostru. Așadar, vom înfrunta totul împreună. Trăiască Republica, trăiască Franța!”

