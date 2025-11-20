VIDEO / Edward CREȚESCU, Președinte, ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii: „Să avem mai multe produse IT Made in Romania, exportate în alte țări, și să reușim nu doar la nivel regional”

2025 a fost, probabil, cel mai turbulent an de când există IT în România, dar această industrie s-a dovedit rezilientă, un lucru remarcabil pentru un sector cu mai puțin de 250.000 de profesioniști, a declarat Edward Crețescu, președintele Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Declarațiile au fost făcute la conferința ”Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaților. Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

„Contribuim cu aproape 7% la economie, ceea ce este remarcabil pentru o industrie cu aproximativ 200.000 – 250.000 de profesioniști, cu care ne mândrim, și reușim să începem să construim cât mai multe produse pe care să le trimitem la export”, a spus Edward Crețescu.

„Impactul nostru indirect este susținut, dacă ne uităm și la partea de e-commerce. Estimăm că este undeva la 14% din PIB, în acest moment. Tot ceea ce atinge industria de IT în România se duce undeva spre 15% și sperăm ca acest lucru să crească, pentru că nu ne dorim să mai fim o industrie insulară. Vrem ca în fiecare sector al economiei să avem câte o componentă principală de IT și de digitalizare”, a mai spus președintele ANIS.

Redăm în continuare principalele declarații:

2025 a fost, probabil, cel mai turbulent an de când există industria IT în România. S-au scris articole, s-au făcut intervenții legate de criza din IT, de cât rău este acum, ce se va întâmpla pe viitor etc. Realitatea este că, deși au fost unele momente delicate pentru noi, suntem în continuare o industrie rezilientă, noi contribuim cu aproape 7% la economie, ceea ce este remarcabil pentru o industrie cu aproximativ 200.000 – 250.000 de profesioniști, cu care ne mândrim, și reușim să începem să construim cât mai multe produse pe care să le trimitem la export.

Avem și companii de mai multe miliarde. Deci la partea de valoare pe care industria noastră o aduce, ea există și suntem motorul principal al economiei românești, în ultimii ani. Noi tragem România după noi. Asta este realitatea și încercăm să insuflăm acest spirit, de expediție și de a trage țara după noi, și către celelalte industrii.

Ce ne interesează pe noi în următorii ani, ca și industrie, ca și țară, este să construim mai mult la noi, în Români . Să avem mai multe produse care sunt Made in Romania, care sunt exportate în alte țări, și să reușim nu doar la nivel regional, unde România este lider, cel puțin în partea noastră de estul Europei, România și Polonia sunt liderii în IT, dar ne dorim să devenim lideri și la nivel european și la nivel global.

Partea cea mai importantă pentru noi, în perioada următoare, este să ne asigurăm că, la nivel educațional continuăm parteneriatele pe care le avem cu universitățile tehnice din România, pentru că toți acei absolvenți care sperăm noi să facă parte din companiile noastre, vor veni și nu vor pleca în afară. Companiile din străinătate sunt mai mult decât interesate să ia colegii noștri români, nu doar în România, cât și în afară, și doar așa o să putem să ne asigurăm că industria IT va crește la un nivel de 14 – 15, chiar și 20% din PIB. Până la urmă, impactul nostru indirect este susținut, dacă ne uităm și la partea de e-commerce. Noi estimăm că este undeva la 14%, în acest moment. Tot ceea ce atinge IT-ul și industria de IT în România se duce undeva spre 15% și sperăm ca acest lucru să crească, pentru că nu ne dorim să mai fim o industrie insulară. Vrem ca în fiecare sector al economiei să avem câte o componentă principală de IT și de digitalizare.

În ultimii ani, noi am discutat îndeaproape cu Guvernul și cu entitățile guvernamentale , ne-am văzut în sute de evenimente, discuții organizate, ca să încurajăm să vină cu anumite propuneri fiscale pentru industria IT. Nu mă refer la acelea care au fost scoase, și a căror scoatere a fost o mare problemă pentru noi, pentru a încuraja cercetarea și dezvoltarea în România. Acele propuneri de R&D sunt, până la urmă, în beneficiul oricărei companii care produce și inovează în România. În următoarea perioadă încercăm să ajungem la un consens politic pe această parte, pentru că ne dorim să ajutăm companiile să construiască și să producă în România.

Per total, deși anul acesta a fost de departe cel mai dificil an pe care noi l-am avut, suntem în continuare o industrie rezilientă. Companiile au avut probleme și s-a văzut la implicarea și la contribuția noastră către economie, dar noi vedem un viitor puternic, în special dacă ne uităm la partea de Inteligență Artificială și sperăm ca în următorul cincinal să putem să avem mai multe companii românești listate la bursă, internațional, să putem să avem mai multe produse, care vor veni și în sprijinul statului. Până la urmă, ne interesează foarte mult să dezvoltăm și industria locală. Fără statul român care să cumpere produse Made in Romania, făcute de companii românești, pentru partea de digitalizare, nu o să putem să avem o industrie domestică puternică.

În acest moment, majoritatea industriei noastre se duce către export, ceea ce este foarte bine, dar când e vorba de industria domestică și utilizarea domestică a ceea ce produce industria de IT, din păcate acest lucru nu este la nivelul pe care ni-l dorim. Așa încât, pentru următoarea perioadă, pentru următorul cincinal, ne dorim ca acest lucru să crească și, dacă tot suntem aici, cu mai mulți lideri politici la masă, ne bazăm foarte mult pe acest sprijin.

Da, a fost un an foarte dificil pentru noi, dar suntem o industrie puternică, contribuim mult, tragem România după noi și în următorii ani vrem să atingem și noi un nivel mult mai înalt.

În continuare avem probleme cu achizițiile, pentru că se insistă pe detalii care nu mai au legătură cu actualitatea.

Declarațiile au fost făcute la conferința ”Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaților. Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Partener instituțional:

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Camera Deputaților, Parlamentul României

Parteneri:

eMAG

Zitec

Catena

Edge Institute

Essensys

Asociația Cronica Europeană

***