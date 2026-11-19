Liderii Statelor Unite ale Americii, Chinei și Rusiei s-au întâlnit joi, la summitul APEC din Shenzhen, pentru ce se anunță a fi prima trilaterală dintr-o serie. Reuniunea s-a încheiat cu o declarație oficială în patru puncte, prin care cele trei state se angajează să poarte un dialog privind reducerea riscurilor nucleare, să crească producția și livrările de produse petroliere și să sprijine reformarea ONU, cu o mențiune critică la adresa Curții Penale Internaționale.

Notă: În finalul articolului regăsiți atașate declarațiile integrale ale celor trei lideri, din debutul reuniunii.

Reuniunea vine în contextul în care SUA au reluat medierea în procesul de negociere a păcii din Ucraina, cu o Rusie vlăguită de război, ruptă economic de foștii parteneri din Uniunea Europeană și dependentă total de China atât pentru continuarea războiului, cât și pentru vânzarea/exportul de hidrocarburi și evitarea unui colaps economic.

Totodată, Donald Trump e interesat să-și asigure sprijinul lui Xi Jingping și Putin în ceea ce privește abandonarea programului nuclear de către Iran și renunțarea la solicitarea de a controla de jure Strâmtoarea Ormuz prin taxe de tranzit. De menționat că SUA, prin forțele sale navale din Orientul Mijlociu și zona Golfului Persic, controlează de facto strâmtoarea și tranzitul petrolier prin Ormuz, într-o perioadă în care statele producătoare de petrol din Golf realizează investiții în diversificarea rutelor de export dincolo de această cale maritimă.

Xi reia ideea ”stabilității strategice”, Putin vorbește despre cooperare pe baza ”egalității și a unui echilibru al intereselor”, Trump spune că ”SUA se ocupă în Iran” de neproliferarea armelor nucleare

De notat că Trump a divulgat că a avut miercuri seară, în contextul galei culturale organizate de chinezi, o discuție de două ore cu liderul chinez Xi Jingping, în cadrul căreia au fost discutate aspecte comerciale, dar și războiul din Iran și programul nuclear iranian.

”Am stat împreună aseară și, timp de două ore, am discutat foarte multe lucruri. (…) Atât Statele Unite, cât și China au interesul de a asigura continuitatea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz și de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Amândoi avem convingeri foarte ferme în privința acestor două aspecte”, a spus Trump, joi, în debutul bilateralei cu Xi Jingping.

În ceea ce privește întâlnirea trilaterală, ea a debutat cu Xi care a subliniat caracterul fără precedent al întâlnirii și responsabilitatea celor trei puteri pentru stabilitatea mondială. Mesajul său central a fost că relațiile de cooperare dintre marile puteri contribuie la pace, în timp ce confruntarea dintre acestea generează instabilitate.

Totodată, subiectul prevenirii proliferării armelor nucleare a fost abordat pe scurt la începutul reuniunii trilaterale, când Xi Jinping a descris armele nucleare drept „o sabie a lui Damocle deasupra omenirii”, potrivit presei de stat chineze. Sabia lui Damocle este o referire la o parabolă din Grecia antică și este folosită frecvent ca metaforă pentru amenințările permanente asociate cu deținerea unei mari puteri sau bogății.

„Acestea trebuie interzise în totalitate și distruse complet. Un război nuclear nu poate fi câștigat și nu trebuie declanșat niciodată”, a declarat Xi.

La rândul său, Trump a declarat în timpul reuniunii trilaterale că cele trei țări trebuie să coopereze pentru a „combate amenințarea proliferării armelor nucleare în alte țări din întreaga lume”. Trump a ridicat și subiectul reducerii arsenalelor nucleare ale SUA, Rusiei și Chinei, recunoscând însă dificultatea dezarmării: „Odată ce ai arme nucleare, este foarte greu să renunți la ele”.

„Este extrem de important să colaborăm pentru a combate amenințarea proliferării armelor nucleare în alte țări din întreaga lume”, a declarat Trump, adăugând că Statele Unite „se ocupă” de această problemă în Iran.

„Asta facem în Iran. Iranul nu va obține niciodată arme nucleare”, a spus Trump. O altă țară care a obținut arma nucleară este Coreea de Nord, stabilitatea în Peninsula Coreeană fiind un alt subiect abordat de lideri, potrivit presei chineze.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a subliniat, la deschiderea reuniunii, responsabilitatea comună a Rusiei, Statelor Unite și Chinei pentru menținerea păcii și securității internaționale, evocând statutul celor trei țări de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și rolul acestora în înființarea organizației după cel de-al Doilea Război Mondial.

Referindu-se la războiul din Ucraina, Putin a confirmat că a discutat miercuri subiectul cu Xi Jinping, iar joi a avut o întrevedere bilaterală cu Donald Trump, organizată la inițiativa președintelui american. „Țările noastre au numeroase interese comune în soluționarea conflictelor regionale, inclusiv, evident, a conflictului din Ucraina”, a declarat Putin.

Președintele rus și-a încheiat intervenția exprimându-și convingerea că Rusia, Statele Unite și China pot contribui semnificativ la securitatea mondială, dacă vor coopera „pe baza respectului reciproc, a egalității și a unui echilibru al intereselor”.

În privința Ucrainei, Donald Trump a confirmat că discuția bilaterală cu Putin s-a concentrat în principal asupra războiului. „Cred că lucrurile încep să se miște. Cred că el și cu mine, și sper că și cealaltă parte, am dori să vedem sfârșitul acestui război”, a afirmat Trump.

Donald Trump a mai afirmat că adoptă o „direcție diferită” în politica externă prin participarea, pentru prima dată, la o reuniune cu liderii Rusiei și Chinei. Vorbind pe un ton cordial despre Xi Jinping și Vladimir Putin, căruia i s-a adresat folosindu-i prenumele, Trump și-a exprimat convingerea că dialogul cu adversarii Statelor Unite poate produce rezultate.

În plus, în calitate de gazdă a reuniunii trilaterale, Xi Jinping a prezentat o propunere în patru puncte privind „relațiile dintre marile puteri”, potrivit postului public chinez de televiziune CCTV. Xi a declarat că marile puteri trebuie să respecte patru principii: respectul reciproc, coexistența pașnică, cooperarea în beneficiul tuturor părților și menținerea dialogului și a comunicării. Liderul chinez a avertizat că „în absența comunicării, suspiciunile se vor răspândi, iar neînțelegerile minore ar putea degenera în conflicte majore”. În ultimii ani, China și Statele Unite au avut numeroase divergențe privind viitorul Taiwanului.

Notă: În finalul articolului regăsiți atașate declarațiile integrale ale celor trei lideri, din debutul reuniunii.

Declarația oficială a reuniunii trilaterale

Trilaterala s-a încheiat după o oră si 20 de minute, iar în urma reuniunii a fost adoptată o declarație a șefilor de stat ai Rusiei, Chinei și SUA, intitulată ”Declarația către Pace”.

Textul integral al ”Declarației către Pace”:

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-au întâlnit la Shenzhen pe 19 noiembrie 2026. Șefii de stat ai Rusiei și ai SUA au exprimat recunoștința față de China pentru organizarea și desfășurarea acestui summit trilateral istoric. Șefii celor trei state au avut un schimb de opinii detaliat cu privire la situația internațională actuală și și-au exprimat angajamentul față de menținerea stabilității strategice și a securității internaționale.

1. În calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, Rusia, China și SUA și-au exprimat angajamentul față de reformarea ONU, pentru ca aceasta să poată răspunde mai eficient provocărilor globale și să-și îndeplinească misiunea fundamentală în domeniul păcii și securității internaționale.

2. Cele trei state intenționează să crească producția și livrările de produse petroliere în beneficiul tuturor țărilor. Acestea au confirmat importanța aprovizionării stabile cu energie.

3. Șefii celor trei state subliniază că principiul consimțământului statelor și respectarea imunităților oficialilor statelor au o importanță fundamentală și sunt de acord că Curtea Penală Internațională și alte structuri similare nu trebuie să abuzeze de competențele lor.

4. Cei trei șefi de stat au confirmat că într-un război nuclear nu pot exista învingători și că acesta nu trebuie declanșat niciodată. Cele trei țări vor purta un dialog privind reducerea riscurilor nucleare și prevenirea proliferării armelor nucleare.

Creșterea producției și a fluxurilor petroliere – semnal pozitiv pentru Rusia sancționată de UE

Pe lângă subiectele menționate în declarația comună, postul public chinez de televiziune CCTV a relatat că cei trei lideri au făcut schimb de opinii „cu privire la criza din Ucraina, prevenirea proliferării armelor nucleare, situația din Orientul Mijlociu și Peninsula Coreeană”.

Declarația e relevantă atât în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei, cât și în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, unde Iranul continuă să solicite controlul de jure asupra Strâmtorii Ormuz și taxe de tranzit – o solicitare pe care Trump și Xi au convenit să o respingă la summit-urile lor din acest an.

Punctul al doilea al declarației vorbește despre ”creșterea producției și a livrărilor de produse petroliere”, un semnal în favoarea Rusiei, cei trei subliniind inclusiv ”importanța aprovizionării stabile cu energie”, o referire la situația din Strâmtoarea Ormuz produsă de Iran.

Următoarea întâlnire a celor 3 lideri, posibil la summitul G20 din 14-15 decembrie. Declarațiile lui Putin de după trilaterală – ”Realitățile de pe terenul din Ucraina vor trebui acceptate”

Liderul rus a declarat într-o conferință de presă că analizează posibilitatea de a participa la summitul liderilor G20 din SUA, din Florida, programat pe 14-15 decembrie, după ce a discutat acest subiect cu Donald Trump în timpul întâlnirii ad-hoc pe care au avut-o joi. Potrivit Reuters, Putin a afirmat că decizia de a efectua această deplasare, care ar fi extrem de controversată în condițiile în care la reuniune sunt așteptați și aliații europeni, va depinde de „situația din Rusia”.

În ceea ce privește formatul discuțiilor trilaterale, președintele rus Vladimir Putin a declarat presei ruse că „a început o discuție liberă” după ce cei trei lideri au rămas singuri. Putin a mai spus că discuția cu Xi Jingping și Donald Trump a fost „foarte utilă”, descriind întâlnirea drept o nouă „pagină în istoria diplomației”.

Președintele Putin a evitat să participe la recentele summituri ale G20, având în vedere mandatul de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională în legătură cu războiul din Ucraina, precum și poziția clară a membrilor europeni ai G20, care au transmis că nu doresc să se afle în aceeași încăpere cu el. Trump l-a invitat însă pe Putin să participe la summitul G20 de la Miami. Statele Unite nu sunt parte la Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, astfel că nu au obligația, în baza acestui tratat, de a-l aresta pe președintele rus.

Potrivit declarațiilor relatate de agenția rusă RIA Novosti, Putin a afirmat despre reuniune:

„Știți ce mi-a plăcut și ce mi-a lăsat o impresie foarte pozitivă? Faptul că, după declarațiile oficiale, când dumneavoastră, reprezentanții presei, și colegii dumneavoastră vă aflați în sală, și după discursurile noastre oficiale pregătite în prealabil, a început o discuție liberă. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare. Dar mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să aibă o continuare, cel puțin în sensul că, în urma schimbului de opinii asupra mai multor domenii esențiale, în opinia mea, dacă nu s-a ajuns la un acord, atunci cel puțin s-a ajuns la o înțelegere reciprocă”, a spus Putin.

Președintele rus a comentat și sugestiile potrivit cărora cei trei lideri s-ar fi reunit în China pentru „a împărți lumea”, în contextul în care reuniunea a fost pe larg comparată cu Conferința de la Ialta din 1945 în care Uniunea Sovietică a primit în sfera sa de influență/”în administrare”, până la căderea comunismului în 1989 și a URSS în decembrie 1991, țările din Estul Europei.

„Nimeni nu a împărțit lumea la Ialta. Conferința nu a făcut decât să consfințească realitățile apărute după Al Doilea Război Mondial. Iar când vine vorba despre conflictele actuale, realitățile de pe teren vor trebui acceptate”, a declarat Putin, făcând o referire la războiul din Ucraina.

Bilaterala Trump-Xi: „Ne dorim să contribuim la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina”

De notat că Donald Trump și delegația americană s-au întâlnit joi atât cu Xi Jingping și delegația chineză, într-o bilaterală oficială, cât și cu președintele Vladimir Putin și delegația rusă într-o reuniune ad-hoc, menită ”să pregătească terenul” pentru trilaterală, după cum a spus Trump la întâlnirea cu Xi. Bilaterala cu chinezii a început de altfel cu întârzierea din cauza reuniunii, anterior neprogramate, cu Putin.

În cadrul bilateralei cu Xi, liderii SUA și Chinei au decis să prelungească armistițiul comercial dintre cele două țări și au vorbit despre comerț, situația din Iran și Strâmtoarea Ormuz – acestea fiind o parte din subiectele ridicate de Donald Trump. De partea chinezilor, comunicatul Beijingului conține un avertisment privind Taiwanul și un apel la consolidarea comunicării în domeniile comerțului și inteligenței artificiale.

În ceea ce privește reuniunea cu Putin, care a durat între 35 și 45 de minute, președintele american a spus că speră ca din „această întâlnire pot rezulta multe lucruri extraordinare – sau cel puțin că aici să înceapă”.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin: "We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start." pic.twitter.com/9AqJyvuaTi — Shalinder Wangu (@Wangu_News18) November 19, 2026

Principalele declarații ale lui Donald Trump din cadrul bilateralei cu Xi:

Vă mulțumesc pentru primirea incredibil de călduroasă la revenirea mea în China. Este uimitor ce s-a întâmplat aici într-o perioadă de 40 de ani. Vorbim despre 40 de ani aici, dar și despre foarte mulți ani de dezvoltare a Chinei și despre summitul APEC de aici, de la Shenzhen.

De la prima mea vizită de stat în China, din 2017, și până la această călătorie, eu și președintele Xi am construit o relație personală extraordinară. (…) Această relație a servit foarte bine interesele popoarelor ambelor noastre țări și continuăm să dezvoltăm această prietenie. Am devenit din ce în ce mai apropiați. (…) Așadar, de la comerț la investiții, de la probleme regionale la pacea mondială, Statele Unite și China au fost în frunte. Nu există nimeni, nicăieri în altă parte, care să poată face ceea ce putem face noi. Avem o țară care a devenit foarte, foarte puternică în ultimii doi ani, iar dumneavoastră aveți o țară care a fost puternică și care, în opinia mea, va rămâne puternică.

Dar, în ultimul an și jumătate, am făcut progrese semnificative în îmbunătățirea relațiilor economice. În timpul vizitei mele la Beijing, din luna mai, am înființat ceea ce este cunoscut drept Consiliul pentru Comerț (Board of Trade), care a adus un echilibru mai mare într-o relație care era foarte dezechilibrată. Relația comercială inițială cu China era foarte dezechilibrată. Președinții noștri nu și-au făcut treaba. Dar noi am transformat-o într-o relație echitabilă, și asta ne dorim. Asta este tot ceea ce cerem. Echipele noastre s-au întâlnit permanent. În timpul vizitei de stat a președintelui Xi la Washington, în septembrie, care a fost spectaculoasă, Consiliul a prezentat prima sa propunere. După cum știți cu toții, în baza așa-numitului acord „30 pentru 30”, fiecare parte a acceptat să reducă tarifele vamale pentru schimburi comerciale în valoare de 30 de miliarde de dolari.

Am împărțit reducerile tarifare și am făcut acest lucru într-un mod foarte echitabil. Noi am avut de câștigat și dumneavoastră ați avut de câștigat. Fermierii, fermierii noștri, au avut foarte mult de câștigat. Și vă voi cere să faceți puțin mai mult pentru fermierii noștri, pentru că aveți… China are un apetit insațiabil, vă pot spune asta, iar noi putem satisface acest apetit.

Dar sunt sigur că eu și președintele Xi vom discuta și unele dintre lucrurile despre care am vorbit aseară. Am stat împreună aseară și, timp de două ore, am discutat foarte multe dintre aceste subiecte. Iar spectacolul de aseară a fost incredibil. A fost extraordinar de urmărit, cu adevărat special. Dar am stat împreună și am discutat foarte multe lucruri, inclusiv unele dintre subiectele pe care le vom aborda chiar acum. Și cred că discuția va fi foarte productivă. Atât Statele Unite, cât și China au interesul de a asigura continuitatea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz și de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Amândoi avem convingeri foarte ferme în privința acestor două aspecte.

Există multe alte domenii de posibilă cooperare pe care eu și președintele Xi le putem discuta, inclusiv încheierea crizei fentanilului. Acesta s-a redus foarte, foarte mult, traficul de fentanil pe cale maritimă a scăzut cu 97%, pentru că am luat măsuri foarte ferme. Și vreau să îi mulțumesc încă o dată președintelui Xi pentru că ne găzduiește. A fost o întâlnire incredibilă. Cred că va fi, de fapt… Mulți oameni nu erau siguri dacă va rezulta ceva din această întâlnire. Eu cred că va rezulta ceva. Sunt foarte, foarte convins că vom obține un rezultat.

Ne dorim, de asemenea, să contribuim la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Am vrea să vedem sfârșitul acestuia. Cred că pot vorbi în numele amândurora când spun asta. 25.000 de oameni, în mare parte soldați, sunt uciși în fiecare lună. Iar președintele Putin va veni aici puțin mai târziu, așa că vom avea o întâlnire în trei, o reuniune trilaterală, cum i se spune. Aștept cu interes această întâlnire. Tocmai am avut o scurtă întâlnire cu președintele Putin, pentru a pregăti terenul. Și cred că am putea avea o reuniune încununată de succes.

Dar este o onoare să fiu alături de dumneavoastră. Sunteți prietenul meu și avem o relație foarte specială. Și cred că, atât timp cât dumneavoastră și cu mine vom conduce lucrurile, nu vom avea niciodată probleme.

Declarațiile integrale ale liderilor din cadrul reuniunii trilaterale:

Xi Jingping:

Sunt foarte încântat să organizez, împreună cu președintele Putin și președintele Trump, summitul China–Rusia–SUA, aici, la Shenzhen. Aceasta este prima întâlnire din istorie între liderii de cel mai înalt nivel ai celor trei țări. Este, într-adevăr, un pas fără precedent.

Vom purta discuții pe tema menținerii păcii mondiale și a promovării stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri. Pacea a reprezentat dintotdeauna una dintre aspirațiile fundamentale ale omenirii. Planeta noastră a trecut prin peste 10.000 de războaie. Obiectivul fundamental al luptei antifasciste a fost obținerea păcii și liniștii pentru întreaga lume. Istoria este cel mai bun profesor. Trebuie să ne amintim istoria și să învățăm din ea pentru a modela viitorul.

Vremurile în care lumea era alcătuită din insule izolate au apus de mult. Spun adesea că suntem o echipă care trăiește în același sat global, iar ascensiunea și declinul nostru sunt interconectate. Formăm o comunitate cu un viitor comun.

În acest sat global, marile puteri au responsabilități speciale. Interacțiunea pozitivă dintre noi nu este opțională, ci o necesitate. În ultimii ani, China a promovat parteneriatul strategic cuprinzător de coordonare pentru noua eră cu Rusia și a dezvoltat o relație constructivă, orientată spre stabilitate strategică, cu Statele Unite.

Obiectivul nostru este să promovăm un model al relațiilor dintre marile puteri caracterizat prin coexistență pașnică, stabilitate generală și dezvoltare echilibrată, în beneficiul reciproc al țărilor noastre și al întregii lumi.

Astăzi, transformările globale fără precedent în ultimul secol se accelerează. Trebuie să oferim un exemplu, să colaborăm pentru a face față provocărilor globale, să susținem împreună pacea și stabilitatea mondială și să aducem o contribuție mai mare la progresul omenirii.

Vladimir Putin:

Distinse președinte Xi Jinping, distinse președinte al Statelor Unite ale Americii, domnule Trump, în primul rând, aș dori să îmi exprim recunoștința față de partea chineză și față de președintele Republicii Populare Chineze pentru organizarea întâlnirii de astăzi, care are loc pentru prima dată în acest format, reunind liderii a trei state membre permanente ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite: Rusia, Republica Populară Chineză și Statele Unite ale Americii.

Cele trei state ale noastre se numără printre învingătorii celui de-al Doilea Război Mondial și avem o responsabilitate comună pentru menținerea păcii și securității internaționale. Am stat la baza înființării Organizației Națiunilor Unite. De aceea, sarcina noastră este să păstrăm și să consolidăm sistemul de drept internațional instituit odată cu crearea acestei organizații universale, inclusiv Carta ONU și principiile consacrate de aceasta. Ar trebui să adăugăm aici și securitatea alimentară și securitatea energetică.

Țările noastre au numeroase interese comune în soluționarea conflictelor regionale, inclusiv, evident, a conflictului din Ucraina. Am discutat despre acest lucru ieri cu președintele Chinei, iar astăzi, la inițiativa președintelui Statelor Unite ale Americii, ne-am concentrat asupra acestui subiect în cadrul întâlnirii noastre bilaterale.

Avem interese comune în combaterea amenințărilor și provocărilor contemporane, precum terorismul internațional, criminalitatea organizată transnațională și altele. Sunt convins că Rusia, Statele Unite și China, popoarele noastre, pot aduce o contribuție semnificativă la consolidarea păcii și securității în întreaga lume, dacă vom coopera constructiv, pe baza respectului reciproc, a egalității și a unui echilibru al intereselor. Vă mulțumesc.

Donald Trump:

Vă mulțumesc foarte mult, președinte Xi, pentru primirea atât de călduroasă la revenirea mea în China. Am fost aici de mai multe ori de-a lungul anilor. Este incredibil ce s-a realizat aici. Dar aceasta este a doua mea vizită din acest an, după frumoasa noastră vizită de stat la Beijing, din luna mai. A fost ceva extraordinar. Am realizat multe lucruri atunci, de fapt. Este o onoare să fiu aici, la Shenzhen, și vreau să îl felicit pe președintele Xi pentru organizarea unui summit APEC foarte reușit. A fost un mare succes. Au fost foarte multe idei valoroase în acea sală. Foarte, foarte bine.

Sunt încântat că această călătorie ne-a oferit și oportunitatea de a organiza prima întâlnire trilaterală din istorie între liderii Statelor Unite, Rusiei și Chinei. Așadar, din acest punct de vedere, și cred că și din multe alte puncte de vedere, chiar facem istorie. Noi trei avem foarte multe lucruri de discutat și am discutat deja multe. În calitate de președinți ai trei dintre cele mai mari țări ale lumii, avem o responsabilitate specială de a menține un dialog deschis, respectuos și productiv asupra problemelor care afectează nu doar popoarele noastre, ci întreaga planetă.

Mult prea des, liderii din trecut au evitat să discute cu țările cu care aveau divergențe. Noi avem o abordare opusă și suntem convinși de acest lucru. Dar nicio problemă nu a fost rezolvată prin vechea abordare, aceea de a refuza să discuți despre ea. Nicio pace nu a fost obținută prin refuzul oportunităților de dialog și comunicare. Împreună, alegem o cale diferită. Acest summit istoric ne oferă șansa de a identifica noi oportunități și abordări pentru o serie de probleme foarte importante, pe care majoritatea celor din această sală le cunosc, și, sperăm, de a crea un viitor mai bun pentru noi toți, un viitor mult mai bun și mai sigur.

În calitate de cele mai mari trei puteri nucleare ale lumii, de departe, Statele Unite, Rusia și China se află într-o poziție unică pentru a discuta despre reducerea numărului de arme nucleare de pe Pământ și, de asemenea, despre diminuarea riscului ca aceste arme să fie vreodată utilizate. Puterea lor este incredibilă, de neimaginat. Pe lângă explorarea posibilităților de reducere a armamentelor în propriile noastre țări, trebuie să spun că, sincer, este un lucru foarte dificil de realizat. Pentru că, odată ce ai arme nucleare, este foarte greu să renunți la ele. Este foarte greu să renunți la ele atunci când ești liderul unei țări. Este un lucru foarte greu chiar și de spus, pentru că așa funcționează lucrurile. Ai mii de arme și ar trebui să renunți la ele. Și totuși există și alte țări, în afară de noi, care dețin arme nucleare, chiar dacă în număr mult mai mic. Așadar, nu este un lucru ușor să renunți la ele.

Dar este, de asemenea, esențial să cooperăm pentru a combate amenințarea proliferării nucleare în alte țări din întreaga lume. Asta facem în Iran. Nu vom permite Iranului să dețină o armă nucleară. În acest scop, astăzi vom discuta despre toate problemele importante care sunt dezbătute în lume.

Vom discuta despre războiul dintre Rusia și Ucraina și am făcut-o deja. Președintele Putin și cu mine am avut astăzi o discuție lungă, care a durat destul de mult. Acesta a fost, în mare parte, subiectul discuției noastre. Și cred că lucrurile încep să se miște. Cred că el și cu mine, și sper că și cealaltă parte, am dori să vedem sfârșitul acestui război.

Un alt domeniu în care ar putea exista o cooperare între noi este protejarea suveranității țărilor noastre împotriva unor organizații globaliste scăpate de sub control, precum Curtea Penală Internațională. Voi propune modalități prin care să facem acest lucru. Curtea Penală Internațională a scăpat de sub control și cred că suntem cu toții de acord că și-a depășit cu mult jurisdicția.

Așadar, astăzi are loc prima întâlnire trilaterală din istoria țărilor noastre. Este o onoare să fiu alături de Vladimir. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră, domnule președinte. Ce realizare extraordinară ați avut aici! Gândiți-vă: vorbim despre 40 de ani și cred că cea mai mare parte a dezvoltării a avut loc în ultimii 20 sau 25 de ani. Și au construit un oraș uriaș, unul dintre cele mai mari orașe din lume, și este impecabil. Ce realizare extraordinară! Așadar, este o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră. Este o onoare să fiu alături de dumneavoastră. Și să vedem dacă putem realiza ceva.

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