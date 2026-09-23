Video / Discursul României la ONU: Nicușor Dan acuză explicit războiul hibrid al Rusiei și marșează pe poziția României drept hub strategic la Marea Neagră

Președintele României Nicușor Dan a folosit discursul susținut la Adunarea Generală a ONU pentru a reafirma sprijinul României pentru Ucraina și Republica Moldova, avertizând că amenințarea Rusiei se extinde dincolo de frontul ucrainean prin atacuri hibride, dezinformare și sabotaje asupra infrastructurii critice.

Șeful statului a declarat că susține creșterea cheltuielilor de apărare în cadrul NATO până la ținta de 5% din PIB și a prezentat România drept un actor strategic la Marea Neagră, hub regional pentru energie, transport și securitate, precum și drept un partener deschis investițiilor.

În plan internațional, președintele a susținut implementarea planului de pace al administrației Trump pentru conflictul din Gaza, a afirmat că Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară și a pledat pentru diplomație, libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz și respectarea principiilor Cartei ONU.

El a subliniat totodată rolul României în sprijinirea tranzitului cerealelor ucrainene, securitatea maritimă în Marea Neagră și consolidarea rezilienței energetice a regiunii.

Discursul integral al președintelui Dan

Prezentăm în cele ce urmează discursul integral al președintelui Nicușor Dan din cadrul celei de-a 81-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite:

România împărtășește o lungă istorie de prietenie cu Statele Unite, o națiune pe care românii o privesc cu respect și recunoștință, inclusiv pentru contribuția sa esențială la căderea Cortinei de Fier și la deschiderea drumului țării mele către democrație și libertate.

Ne aflăm la Organizația Națiunilor Unite și voi vorbi despre relațiile dintre națiuni.

Dar permiteți-mi mai întâi să vă atrag atenția asupra unei amenințări la adresa democrațiilor noastre despre care nu cred că beneficiază de atenția pe care o merită. Manipularea prin intermediul rețelelor sociale. Principiul fundamental al democrației este: o persoană, o voce, un vot. Dar dacă mii de conturi false se exprimă în mod coordonat, vocea individului nu mai este auzită, iar libertatea de exprimare este anulată. Iar dacă mii de conturi false lansează un atac coordonat împotriva ideilor exprimate de o persoană, îi descurajează pe ceilalți să se alăture cauzei acesteia, iar libertatea de asociere este anulată.

Reafirm angajamentul României față de principiile Cartei ONU, iar acestea nu sunt angajamente abstracte.

Aceleași principii care stau la baza dreptului internațional, drepturilor omului, statului de drept și guvernării democratice sunt cele care au transformat țara noastră. Evoluția României din ultimii 37 de ani demonstrează importanța crucială a respectării acestor principii. Milioane de români cunosc din proprie experiență diferența dintre un sistem comunist care oprima și ne înăbușea inițiativa și libertatea de alegere și o democrație care recompensează munca, inovația și responsabilitatea personală.

Această alegere a transformat România într-una dintre cele mai dinamice destinații din Europa pentru investiții și dezvoltare. România s-a aliniat standardelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE. Companii globale de top și-au stabilit centre de producție, inginerie, tehnologie și servicii în țara mea, atrase de mediul nostru de afaceri favorabil și de forța de muncă înalt calificată.

Cel mai important avantaj strategic al nostru îl reprezintă oamenii. Oameni de știință, ingineri, medici, specialiști în tehnologie modelează industriile viitorului: inteligența artificială, securitatea cibernetică, tehnologiile de apărare, producția avansată și robotica. De asemenea, România consolidează reziliența Europei. Dezvoltăm rezerve semnificative de gaze naturale, minerale critice și alte resurse strategice, esențiale pentru securizarea lanțurilor de aprovizionare și pentru reducerea dependenței de surse de energie impredictibile.

Anul viitor începem exploatarea a 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale în Marea Neagră. România reprezintă o poartă de legătură între Europa și restul lumii. Suntem la intersecția dintre Dunăre, Marea Neagră și principalele coridoare comerciale.

Țara mea servește drept hub strategic pentru comerț, energie și transport. Dezvoltarea economică este cu atât mai puternică atunci când se bazează pe parteneriat. Mesajul nostru este simplu.

România este deschisă afacerilor și inovației. Suntem un partener credibil și de încredere, gata să contribuim la o prosperitate comună.

Doamnelor și domnilor, ne aflăm în al cincilea an al războiului de agresiune ilegal, neprovocat și nejustificat, purtat pe scară largă împotriva Ucrainei de către un membru permanent al Consiliului de Securitate.

Acest membru, căruia întreaga comunitate a Organizației Națiunilor Unite i-a încredințat responsabilitatea menținerii păcii și securității internaționale, a renunțat în mod deliberat la obligația sa fundamentală și urmărește o agendă revizionistă.

În calitate de stat membru cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina, România a simțit direct efectele acestui război prin încălcări repetate ale spațiului nostru aerian. În urmă cu câteva luni, o dronă s-a prăbușit peste o clădire rezidențială de pe teritoriul nostru, rănind persoane și provocând pagube materiale.

A fost un episod dintr-o serie continuă de astfel de incidente. Am mai spus-o și o spunem din nou: România va fi alături de Ucraina și de poporul său, care acționează în legitimă apărare, atât timp cât este nevoie. Mai mult decât atât, România acționează responsabil pentru stabilizarea regiunii.

Am oferit asistență refugiaților din Ucraina. Ca răspuns la atacurile Rusiei asupra porturilor și infrastructurii de cereale, care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare cu alimente și au accentuat insecuritatea alimentară pentru milioane de oameni, România s-a coordonat cu Ucraina pentru tranzitul cerealelor prin România, pe cale feroviară și pe cale navigabilă.

Ca răspuns la afectarea libertății de navigație în Marea Neagră, împreună cu Bulgaria și Turcia, România face parte din grupul operativ pentru contra-măsuri împotriva minelor marine în Marea Neagră.

Prin misiuni de detectare și neutralizare a minelor și prin protecția infrastructurii critice submarine, această inițiativă protejează libertatea de navigație și securitatea energetică a regiunii. Iar pentru a spori securitatea în regiunea Mării Negre, România pune un accent deosebit pe abordarea strategică a Uniunii Europene. Astfel, împreună cu Bulgaria, înființăm un hub pentru securitate maritimă, menit să consolideze capacitatea de cunoaștere a situației din teren.

În fine, ca răspuns la perturbarea alimentării cu energie în zonă, România a extins interconexiunile energetice cu Ucraina și Republica Moldova.

România va continua să susțină capacitatea de rezistență a vecinului nostru, Republica Moldova, a doua țară cea mai afectată de acest război. Aceasta se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă susținută, constând în propagarea dezinformării, presiune energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice.

România este un susținător ferm al Republicii Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al Republicii Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, tehnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său european.

Amenințarea Federației Ruse nu se limitează doar la Ucraina.

Europa este ținta unui război hibrid, cuprinzând atacuri cibernetice, campanii de dezinformare, sabotaje și perturbări ale infrastructurilor critice, cu intenția de a submina încrederea cetățenilor în instituțiile democratice și de a descuraja sprijinul acordat Ucrainei.

Trebuie să descurajăm amenințarea rusă și, din păcate, nu o putem face decât prin creșterea cheltuielilor militare. România susține creșterea cheltuielilor militare și ținta de 5% din PIB, fiind în acest an la 3,7%.

Distinsă audiență, suntem preocupați în egală măsură de proliferarea conflictelor la nivel mondial. Este esențial să avansăm în implementarea planului de pace pentru Gaza, în conformitate cu rezoluția 2083 a Consiliului de Securitate, și să abordăm fără întârziere situația umanitară din teren.

În cadrul inițiativei Border Peace, România și-a oferit sprijinul și a contribuit până în prezent la evacuarea medicală a numeroși pacienți, în special copii.

Dezarmarea grupării Hamas rămâne o condiție prealabilă pentru o stabilitate durabilă în Gaza. Planul de pace al președintelui Trump reprezintă cea mai credibilă cale către pacea și prosperitatea regiunii, iar România susține implementarea sa deplină.

În același timp, evoluțiile recente din Cisiordania constituie un motiv de îngrijorare reală și riscă să submineze pacea pe care acest plan urmărește să o promoveze.

În ceea ce privește Iranul, poziția noastră este clară. Iranul nu trebuie să dețină arma nucleară. Iranul trebuie să respecte Tratatul de neproliferare nucleară, garanțiile de securitate ale Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și să restabilească transparența deplină a programului său nuclear.

Diplomația trebuie să fie prima opțiune pentru ajungerea la un acord cuprinzător, verificabil și durabil, care să deschidă drumul către un Orient Mijlociu mai stabil.

România va continua să promoveze securitatea maritimă și libertatea de navigație neîngrădită în Strâmtoarea Ormuz, precum și în Marea Neagră și în alte zone. Aceasta este o responsabilitate comună și o prioritate pentru țara mea.

Organisme specializate, precum Organizația Maritimă Internațională, pot avea o contribuție în acest demers. Suspendarea Inițiativei privind cerealele din Marea Neagră, în urma retragerii unilaterale a Rusiei în 2023, ne amintește că acordurile contează doar atunci când părțile își respectă angajamentele.

Reafirmăm sprijinul nostru pentru o pace justă și durabilă în Sudan, în Republica Democratică Congo, în Somalia, în Libia, în Sahel și în toate regiunile din Africa afectate de conflicte.

România contribuie la prevenirea conflictelor, la mediere, la consolidarea păcii și la reconstrucția economică, însă subliniem importanța soluțiilor africane, în respectul Cartei ONU. Prevenirea și medierea trebuie să joace un rol mai important. Operațiunile de pace trebuie să aibă mandate clare, să producă rezultate măsurabile, să asigure o finanțare responsabilă și să raporteze în mod regulat progresele.

Din anul 1991, România contribuie la misiunile de menținere a păcii ale Națiunilor Unite, cu sprijin politic, contribuții în trupe și echipamente, precum și prin formarea Căștilor Albastre și a agenților de protecție.

România acordă, de asemenea, o importanță deosebită rolului Organizației Internaționale a Francofoniei în promovarea păcii și securității. În condițiile în care majoritatea celor 90 de membri provin din Africa, OIF sprijină medierea, observarea electorală și consolidarea păcii în contexte fragile.

România a prezentat un candidat pentru postul de secretar general al OIF, un fost prim-ministru și o figură cu experiență în afacerile internaționale. Candidatura reflectă voința României de a pune această experiență direct în serviciul unei Francofonii mai puternice și mai eficiente. Contăm pe sprijinul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, intenționez să închei salutând inițiativele primelor doamne și ale primilor domni privind copiii și educația, inovația, educația digitală și siguranța copiilor.

România s-a alăturat conceptelor inițiate de Melania Trump, Emine Erdoğan și Olena Zelenska. Construind o educație accesibilă, construind un spațiu mai inovator și mai sigur pentru copiii noștri, construim un viitor mai bun pentru societățile noastre.

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