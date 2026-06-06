Video / Diana Șoșoacă, în fața lui Vladimir Putin: „România nu are președinte și e condusă de la Bruxelles”

Președinta partidului SOS, europarlamentara Diana Șoșoacă, a luat cuvântul în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt-Petersburg, în fața președintelui rus Vladimir Putin, susținând că România nu are un președinte și că românii nu doresc să ajute Ucraina.

Șoșoacă a mai spus că România este condusă de la Bruxelles și s-a lăudat că l-a împiedicat pe președintele Volodimir Zelenschi să se adreseze Parlamentului României, în timpul vizitei pe care a efectuat-o la București.

Intervenția Dianei Șoșoacă în cadrul sesiunii de întrebări și răspunsuri ale președintelui rus:

„Numele meu este Diana Iovanovici-Şoşoacă, sunt membră a Parlamentului European şi sunt din România. Cred că sunt singura româncă prezentă aici. Aş dori să vă spun că poporul român nu vă urăşte. Poporul român doreşte pace cu Rusia.

Nu vrem să îi ajutăm pe ucraineni. Nu vrem să le oferim bani şi arme. Dar, din păcate, România este condusă de la Bruxelles.

Şi nu vă pot transmite un salut călduros din partea preşedintelui nostru, pentru că nu avem un preşedinte. Din punctul nostru de vedere, eu sunt preşedinta partidului politic S.O.S. România, un partid politic parlamentar şi europarlamentar şi singura opoziţie din România.

Domnule preşedinte, aş dori să vă spun că am fost senator în Parlamentul României în 2023, cred, când Zelenski a vrut să vorbească în Parlamentul României.

Şi nu l-am lăsat, iar eu l-am scos din Parlamentul meu românesc. Şi aş dori să vă transmit, din adâncul inimii poporului român şi al oamenilor europeni care gândesc mult şi au minte, că noi vrem să cooperăm cu Rusia. Nu suntem duşmani.”

Cu o zi în urmă, președinta SOS s-a declarat „foarte bucuroasă” că autoritățile ruse nu-l recunosc pe Nicușor Dan drept președintele României și a mulțumit Rusiei pentru poziția diplomatică adoptată în acest caz.

„Avem 100-200 de persoane arestate pentru că și-au exprimat dreptul la libera exprimare și care au spus câteva lucruri care l-au deranjat pe actualul președinte, dar vă spun că (Nicușor Dan) nu este președintele României și sunt bucuroasă că, la ONU, reprezentantul Rusiei l-a numit pe fostul președinte, Klaus Iohannis, nu pe Nicușor Dan. Am fost foarte bucuroasă și vă mulțumesc că nu-l recunoașteți pe acest președinte”, a spus Diana Șoșoacă.

Președinta SOS a fost invitată de Vladimir Putin la forumul economic de la Sankt Petersburg. Șoșoacă a participat miercuri la un panel intitulat „Media în era AI în Regiunea Eurasiatică. Cum pot supraviețui țările în războiul informațional cu ajutorul tehnologiilor AI”.

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