Stiri

Video / De marți se circulă continuu pe autostradă de la București la Adjud pe A3 și Autostrada Moldovei (A7)

De Iulian Soare

23 decembrie, 2025

Un nou tronson al autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, cu o lungime de 50,5 de kilometri, a fost deschis circulaţiei marţi. Astfel, se circulă continuu pe autostradă de la Bucureşti la Adjud, arată reprezentanţii CNAIR.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, începând de marţi, se deschide un nou tronson al autostrăzii A 7 (Autostrada Moldovei), între Focşani şi Adjud, judeţul Vrancea, pe o distanţă de 50,5 kilometri, pe tronsonul 144+500 metri – 195.

Potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), odată cu deschiderea acestui tronson, se circulă continuu de la Bucureşti la Adjud (aproximativ 250 de kilometri pe A7 şi A3).


„Odată cu acest sector, infrastructura rutieră de mare viteză din România atinge borna de 1.418 km. Este o investiţie vitală pentru economia Moldovei, care primeşte o şansă istorică la dezvoltare. Lucrările continuă pe restul de 124 km ai A7.Anul viitor vom circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani (335 km)”, au transmis reprezentanţii CNAIR.

Autostrada „Moldovei” A7 este o șosea de mare viteză de aproape 450 de km de la Ploiești la Siret, granița cu Ucraina. Autostrada A7 se află în diferite stadii de implementare: 145 km în folosință, 190 kilometri în lucru și aproape 115 km în licitație, din totalul de circa 450 km Ploiești – Siret.

Din A7, până acum s-au deschis circa 145 de kilometri, tot tronsonul Ploiești (A3/Dumbrava) – Buzău (63 km) și tot tronsonul Buzău – Focșani Nord (82 km).

De la Focșani spre Bacău sunt așteptate spre deschidere în acest an măcar încă două alte tronsoane (circa 53 km), în timp ce ultimul tronson spre Bacău și alte trei tronsoane de la Bacău la Pașcani sunt programate spre finalizare, cu întârziere, abia la anul. 

Din cele 14 loturi contractate până acum pe A7, 11 sunt semnate cu UMB (5 tronsoane finalizate), toate în regiunea Moldovei. 

Cititi si: Ultimele contracte pentru secțiunile montane de pe Autostrada A8 (Moldova-Ardeal) au fost semnate


***

