VIDEO Daniela Dărăban, director executiv Federația ACUE: Investițiile în rețelele energetice trebuie dublate, iar România are nevoie de un plan cu termene clare

Daniela Dărăban, director executiv al Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), a declarat că România are nevoie de o planificare coerentă a dezvoltării sectorului energetic și a industriei, avertizând că întârzierile în investiții și lipsa dialogului eficient dintre stat și mediul privat afectează competitivitatea economică.

Dărăban a subliniat că prețul energiei nu este singurul factor care determină competitivitatea industrială și că acesta trebuie să acopere în mod rezonabil costurile necesare funcționării sectorului. În opinia sa, statul trebuie să analizeze problemele de management și strategie din sectorul energetic, în condițiile în care deține aproape 80% din producția de energie electrică.

Reprezentanta ACUE a atras atenția asupra necesității creșterii investițiilor în infrastructura de transport și distribuție, în contextul schimbărilor din producție și consum. Ea a arătat că, de doi ani, sunt discutate soluții de finanțare, inclusiv suplimentarea cu 900 de milioane a fondurilor din Fondul pentru Modernizare, fără ca măsura să fie implementată.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Articolul cu sinteza ideilor de la eveniment și declarațiie tuturor speakerilor, aici: https://cursdeguvernare.ro/concluziile-conferinei-reindustrializarea-romniei-noul-context-i-redefinirea-prioritilor-regionale-i-europene.html

Totodată, Dărăban a semnalat că datoriile către mediul privat se ridică la cinci miliarde, iar evaluarea de către ANRE a dosarelor furnizorilor privind reducerile de preț ajunsese, potrivit acesteia, la luna mai 2024.

În privința competitivității energetice, ea a susținut că aceasta presupune nu doar un preț adecvat, ci și stabilitate, acces la rețea și reducerea timpului și costurilor de racordare. Dărăban a pledat pentru investiții anticipate în rețele și pentru o strategie asumată în termen scurt, cu responsabilități și termene clare, care să nu fie schimbată odată cu modificările politice.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Voi puncta câteva chestiuni concrete pe ceea ce a menționat domnul Chiriță. Aș zice în felul următor: totul pleacă de la o planificare. Și, dacă tot vorbim de reindustrializarea României, eu recunosc că sunt, de felul meu, puțin mai rezervată vizavi de cuvintele noi. Acest termen cred că îl aud în punctajele Guvernului României… Prima dată îmi amintesc, dar cu siguranță s-a menționat și înainte – undeva din 2007-2008. Foarte onest, atunci s-a lansat pentru prima dată, cel puțin din câte știu eu, această idee, că avem nevoie de o nouă strategie, de o strategie de reindustrializare.

Eu sunt puțin mai pragmatică, mai, să spunem așa, mai de acțiune. Nu spun că nu e nevoie de foarte multă chibzuință, gândire în spate, dar cred că, totuși, 20 de ani deja se dovedesc a fi prea mult. Și aș spune că este mult mai util, exact cum spunea și Alex, să punem împreună niște planuri.

De exemplu, sectorul energetic. Bun, sectorul energetic – aproape 80% din producția de energie electrică este deținută de statul român. Totuși, avem o problemă pe partea de preț. Deși sunt total de acord cu colegul meu din Concordia, cu Iulian (Lolea), să știți că, industrial, nu prețul energiei va rezolva problema. Adică, chiar dacă – și chiar vă rog să faceți această modelare – duceți prețul cât de jos ar fi posibil, o să vedeți că sunt alți factori care afectează competitivitatea. Pentru că avem multe alte elemente care trebuie luate în calcul.

Deși, nu spun nu, România trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru a se asigura că prețul energiei este unul competitiv. Eu nu spun că trebuie să fie jos, nu trebuie să fie sus. Trebuie să fie un preț care acoperă, într-un mod rezonabil, toate costurile necesare bunei funcționări a acestui sector.

Dar, ca să putem să ajungem aici, noi trebuie să recunoaștem schimbările. Și, nerecunoscând schimbările, dacă noi nu recunoaștem schimbările, dacă nu recunoaștem nevoia, dacă refuzăm să lucrăm cu cifre, nu vom avea nicio problemă rezolvată. În 20 de ani ne vom întâlni – nu eu, altcineva – la aceeași masă și va spune că acum 20 de ani se discuta despre această chestiune, la fel cum vă spun eu că acum 20 de ani se vorbea despre reindustrializarea României.

În momentul de față vă dau câteva elemente. Prețul energiei, bineînțeles că depinde de disponibilitatea mărfii – a energiei. România – și acesta este motivul pentru care, la începutul intervenției, și nu vreau să fiu înțeleasă greșit, eu recunosc foarte bine și știu foarte bine să definesc rolul statului într-o societate. Problema mea este când statul se întinde mai mult decât trebuie sau intervine într-o zonă în care nu ar trebui să intervină.

Când tu ai 80% din producție și, în ultimii 10-15 ani, ai acest deficit între cerere și producție, nu poți să nu-ți pui problema: cum am gestionat eu atât partea de management al companiilor, cât și partea de strategie? Deci este o problemă pe care statul trebuie să o admită și, unde nu a fost eficient, trebuie să facă ceva. Dacă nu poate să o rezolve cu structura sa, trebuie să o delege mediului privat.

Cum se poate delega? Prin disponibilitatea de a asculta de cifre, studii, date, experți din zona privată. Vă pot spune cu toată responsabilitatea că nu există această disponibilitate. Se fac studii, se pun pe masă date, se aduc în discuție cifre. Și vă invit să evaluați notele de fundamentare ale oricărei decizii guvernamentale și să-mi spuneți dacă cifrele, datele, vă invocă o analiză foarte diligentă a impactului unei decizii guvernamentale. Cele mai multe, și o să vedeți, sunt date pe ultima sută de metri, sunt bifate consultările publice, cifrele nu se duc în profunzimea impactului. Asta este o problemă reală.

Eu, în general, consider că, odată ce te apleci cu responsabilitate asupra unei probleme, poți să găsești și soluții. Dar dacă îți petreci 99% din timp ascunzând problema și încercând să invoci orice altceva, dar nu motivul real, nu vei rezolva absolut nicio problemă și vei, de fapt și de drept, accentua o criză.

Să revenim punctual la o situație. Vă dau un alt exemplu. Noi spunem de doi-trei ani că, pentru a duce, în beneficiul clientului, pentru a integra schimbările reale din sectorul energetic – am vorbit despre problema din producție –, dar, pentru a integra transformările, modificările dintre producție, consum, noile tehnologii, modul în care noi producem și consumăm și cum ne raportăm la energie, la sectorul energetic astăzi, trebuie să creștem investițiile în infrastructură. Și o spunem cu toată responsabilitatea, cu date, cu cifre, avem cel puțin două-trei studii făcute și știu că se vor prezenta și astăzi, în cadrul conferinței, concluziile unui studiu actualizat.

Dacă noi nu vrem să înțelegem că aceste modificări țin de posibilitatea de acceptare, că trebuie să facem niște investiții… Uitați-vă: în toată Europa se vorbește despre majorarea semnificativă a nivelului investițiilor în infrastructură, transport, distribuție. Și nu vorbim de o majorare, nu știu, cu 20-30%. Vorbim de dublarea, de triplarea nivelului existent. Este aceeași situație și în România. Unele state o fac, altele nu.

Noi, în România, avem acest du-te-vino între operatori și stat, încercând să găsim, de cel puțin doi ani de zile, soluții prin care să majorăm sumele disponibile. De doi ani de zile discutăm despre posibilitatea de suplimentare a acestor fonduri din Fondul pentru Modernizare. Vorbim de doi ani de zile despre suplimentarea cu 900 de milioane a fondurilor care au fost puse la dispoziție – nu s-a făcut. Vorbim despre posibilitatea de a găsi instrumente de finanțare prin alte scheme – nu s-a făcut. Noi pierdem timp.

Nu știu dacă înțelegem ce înseamnă doi ani de zile să stai să tot discuți cum putem să finanțăm această nevoie de investiții. Se pierde o oportunitate. Colegii din sectorul industrial au perfectă dreptate să ridice probleme pe care noi, și dacă am vrea, nu putem să le adresăm.

Cum se limitează discuția în spațiul public, pe partea guvernamentală? Discuția pe partea guvernamentală, în spațiul public, se limitează efectiv la nivelul unui tarif. Adică tu vorbești despre necesar de investiții dublate și, în același timp, vrei să reduci impactul tarifului de distribuție (din care se finanțează investițiile în rețelele de distribuție – n.r.). Domnule, este imposibil. Nivelul nu va permite automat o scădere. Poți să duci la o eficientizare. Și există analiză făcută, tot în dialogul dintre stat și privat, între operatorii de distribuție și reprezentanții statului, prin care s-au identificat soluții pentru eficientizarea costurilor existente. Adică să reducem din ceea ce credem că astăzi este ineficient și se duce într-un cost care se recunoaște în tarif, cu înlocuirea unor costuri necesare, astfel încât să putem să integrăm toate aceste modificări și necesarul de actualizare a tehnologiilor în acest sector.

Calitatea dialogului dintre stat și privat este problema. Eu nu neg că există oameni de foarte bună-credință și foarte bine pregătiți. Eu neg eficiența sistemului în întregime. Adică rezultatul, dacă ne uităm, este problematic.

Deci revin chiar și la ultimele decizii. Dacă vă uitați, tu ai o datorie de cinci miliarde față de mediul privat, de doi ani de zile. Adică, la nivelul furnizorilor, dosarele în evaluare la autoritatea de reglementare au ajuns (abia) la nivelul lunii mai 2024.

Efectiv, ce înseamnă? Că ANRE evaluează în momentul de față reducerile de preț pe care furnizorii le-au refinanțat pentru luna mai 2024. Este o lentoare. Este o problemă. Nimeni nu se apleacă asupra soluțiilor. Cum putem să rezolvăm această problemă? În cât timp se poate rezolva? Să comunice transparent și coerent cu mediul privat și să spună: „Dragi furnizori, vă promitem că am luat în analiză această problemă, o să avem nevoie de un an, doi, să o analizăm. Până atunci am găsit următoarele soluții, astfel încât să vă facilităm, cum să spunem, să treceți cât mai ușor peste această problemă pe care v-am creat-o prin modul în care am implementat legislația respectivă”.

Nu există acest dialog. Este această pasare de la o instituție la alta. Deci asta este problema pe care eu o ridic.

Vorbim despre legislația europeană. Să știți că foarte multe dintre temele care se discută la Bruxelles pot fi abordate dintr-o perspectivă constructivă pentru România. Sunt oameni de foarte bună-credință în instituțiile statului român de la Bruxelles, dar care nu primesc la timp inputul tehnic necesar, astfel încât România să poată să stea la masă în timp real, cu informațiile necesare, ca să susțină sau să facă coaliții cu state care să poată să ne susțină și poziția, adică să putem să susținem împreună poziția noastră. Astea sunt probleme de fond. Se știe despre ele, se vorbește despre ele. Din păcate, nu reușim nicicum să le închidem.

Știm cu toții, și cred că toți de la această masă și poate marea majoritate a celor care ne urmăresc, că nu este pentru prima dată când vorbim despre aceste lucruri. Dar nu reușim, într-un mod pe care eu nu pot să mi-l explic decât prin faptul că neglijăm sau ascundem problema, să avem o discuție reală vizavi de problema reală și să nu ne tot fofilăm după tot felul de punctaje sau tagline-uri mai mult sau mai puțin politice.

Întrebare moderator pentru Dana Daraban:

Când vorbim despre energie competitivă, ce înseamnă asta pentru o fabrică, de exemplu, în mod concret? Preț mic, stabilitate pe termen lung, acces la rețea? Și care dintre aceste condiții este cel mai greu de asigurat, după dumneavoastră?

Răspuns Dana Daraban:

Cred că toate împreună și cred că ar trebui să ne uităm exact, cum spunea și Alex, la energie ca la o utilitate. În primul rând, trebuie să punem împreună planurile. Vă spun că astăzi, de exemplu, știm că se construiește o autostradă. Știm, de asemenea, că pe autostrada respectivă este absolut normal să ai în vedere niște stații de încărcare, dacă se poate, stații de încărcare pentru mașini electrice. Cred că ar trebui, nu? Așa ne planificăm.

În momentul de față, conform reglementării, eu, ca investiție și operator de distribuție, în primul rând, nu am integrat acest plan. În al doilea rând, tu nu poți să te duci înaintea investiției, pentru că la noi, cumva – deci intru într-un detaliu tehnic, dar cumva, filozofic –, limitările cadrului de reglementare sunt în felul următor: tu trebuie să faci o investiție asociată unei cereri ferme de racordare. Investițiile anticipative, cum sunt numite, sunt recunoscute cumva de reglementator ca fiind riscante și tu te duci în zona respectivă cu investiția, care ulterior se reflectă în tarif, și nu știi neapărat dacă operatorul respectiv se va racorda sau nu se va racorda.

Eu cred că trebuie să renunțăm la această logică destul de simplistă și cred că ar trebui să ne asumăm, prin cadrul de reglementare și prin discuții coerente cu alte instituții, printr-o planificare integrată, că rețelele trebuie să vină înaintea investiției, adică înaintea consumatorului. Pentru că timpul de așteptare – că m-ați întrebat ce înseamnă un preț competitiv – aș îndrăzni să pun în cadrul de analiză a competitivității inclusiv timpul de așteptare și costul pentru racordarea la rețea și la utilități. Cred că este foarte important pentru orice operator economic.

După care, dacă ne uităm la partea de cost al energiei, cred că vă uitați, de exemplu, pe partea de AI. Vedem că, de fapt și de drept, marii jucători din acest sector nu prea au cum să se plângă de prețul energiei. Mai mult, chiar sunt dispuși să investească și cred că, dacă ne uităm puțin mai în detaliu la ceea ce se întâmplă în Statele Unite, (companiile de AI) intră inclusiv în zona de producție.

Pentru că ne puneam această problemă și colegii din industria auto se întrebau dacă, într-adevăr, un operator din sectorul construcțiilor de mașini ar trebui să se preocupe și de partea de producție de energie. Eu aș spune în felul următor: n-aș refuza niciun scenariu. Aș analiza, din toate punctele de vedere, modul în care business-ul meu poate să fie competitiv. Și da, este foarte corect ceea ce spun dânșii. Rolurile puțin se amestecă.

Dar, dacă vedem, de exemplu, în AI că lucrurile se duc în această direcție, cred că ajungem la concluzia că energia este un element-cheie. Și cred că ar trebui să devină, cum să vă spun eu, primul lucru pe lista oricărui stat, oricărui Guvern, ca politică (publică). Adică ar trebui imediat să ne ocupăm de ceea ce se întâmplă în sectorul energetic, să asumăm ce trebuie făcut și să începem să facem, la modul real, ceea ce trebuie făcut în sectorul energetic, în paralel cu o gândire puțin mai coerentă pe zona de dezvoltare industrială.

Dar, dacă partea industrială nu vede un plan coerent în zona energetică, eu cred că, în continuare, zona prețului energiei va fi văzută ca o vulnerabilitate. În momentul în care noi vom asuma o strategie coerentă – și când spun strategie nu spun o discuție a unui grup de lucru pentru următoarele șase luni –, cred că toată lumea știe ce trebuie făcut. Spun de două săptămâni în care să punem pe hârtie, cât se poate de scurt, ce trebuie făcut, cu termene și responsabilități foarte clare.

Eu cred că, în momentul în care noi avem aceste acțiuni asumate, atunci vom da mult mai multă încredere consumatorilor industriali de energie. Și sunt de acord cu ceea ce spune colegul meu Alex: încrederea. Adică, odată ce le asumăm, domnule, nu le mai schimbăm pentru că, nu știu, ne-am hotărât să schimbăm, de exemplu, ministrul, că se schimbă foarte des ministrul Energiei, după cum știți.

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