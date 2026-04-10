VIDEO/ Damen Galați a lansat la apă prima navă militară europeană pentru operarea dronelor

Nava multifuncțională NRP „D. João II”, considerată prima platformă navală europeană dedicată operării dronelor, a fost lansată la apă săptămâna aceasta la șantierul naval Damen din Galați, potrivit companiei constructor.

Proiectul face parte din programul de modernizare al Marinei Portugheze și reprezintă unul dintre cele mai avansate tipuri de nave concepute pentru operarea sistemelor fără pilot.

Proiectul este evaluat la aproximativ 132 de milioane de euro și este finanțat în mare parte prin fonduri europene destinate redresării economice.

Potrivit companiei Damen, nava este construită pentru Marina Portugheză ca o platformă navală multifuncțională, capabilă să susțină o gamă largă de misiuni, inclusiv supraveghere maritimă, cercetare științifică, monitorizare ambientală, operațiuni de căutare și salvare sau intervenții în caz de dezastre.

„Având în vedere lunga coastă a Portugaliei, această navă reprezintă o completare valoroasă pentru marina portugheză și pentru operațiunile maritime europene”, a declarat Bram Langeveld, Chief Commercial Officer al Damen, potrivit unui comunicat al companiei.

NRP „D. João II” are aproximativ 107 metri lungime și un deplasament de circa 7.000 de tone. Nava este proiectată pentru misiuni de lungă durată și dispune de facilități pentru operarea simultană a mai multor tipuri de sisteme autonome. Platforma include o punte de zbor de mari dimensiuni, hangare și spații dedicate pentru drone aeriene, precum și infrastructură pentru vehicule maritime autonome de suprafață și subacvatice.

Potrivit Euronews, nava este considerată prima platformă navală dedicată operării dronelor construită în Europa, fiind concepută pentru a lansa și recupera drone aeriene, vehicule maritime fără pilot și sisteme subacvatice autonome.

Designul navei este modular, ceea ce permite adaptarea rapidă la diferite tipuri de misiuni. Platforma poate transporta containere standard cu echipamente specializate, inclusiv laboratoare de cercetare, sisteme pentru vehicule subacvatice sau facilități medicale. Autonomia operațională este estimată la aproximativ 45 de zile pe mare.

După lansarea la apă, nava va intra în etapa de echipare și testare înainte de livrarea către Marina Portugheză.

NRP „D. João II” poartă numele regelui portughez Ioan al II-lea, monarh care a domnit între 1481 și 1495 și este asociat cu perioada marilor explorări maritime ale Portugaliei.

