Video / Cum arată administrația României: Integral, ultimul discurs de premier al lui Ilie Bolojan

În ultimul discurs susținut de la tribuna Parlamentului în calitate de premier, Ilie Bolojan a atacat dur PSD și modul de a face politică și de a administra statul practicat de acest partid, acuzând social-democrații că au inițiat demersul tocmai pentru a continua practicile prin care aleșii locali primeau finanțare pentru investiții inutile, iar companiile de stat au acumulat datorii uriașe pentru că posturile de conducere ale acestora au fost doar o recompensă politică.

Ilie Bolojan este al optulea premier demis după Revoluție, după ce 281 de parlamentari au votat marți demiterea Guvernului.

În cele ce urmează redăm ultimul discurs, integral – video și transcript – al premierului Ilie Bolojan:

”Domnilor președinți, stimați colegi, doamnelor și domnilor parlamentari, am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au consemnat-o sau au citit-o, știți de unde? Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? N-ați fost în guvern?

Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva. Acum 10 luni am acceptat această funcție și am venit, într-o situație dificilă, să fac ce trebuie, nu ce e popular, ci ce e necesar. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, 9,3% din PIB; nu eu l-am produs, l-am găsit și nu-l puteam ascunde iar coaliția a decis să-l rezolve, dacă vă aduceți aminte.

Am ajuns în această situație pentru că guvernele anterioare au amânat reforme, au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Iar agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor, știți foarte bine, că nu s-a întins mai mult de luna iulie, până la primul ECOFIN.

Unii dintre cei care astăzi semnează moțiunea știu exact ce au lăsat în urmă, știau cifrele, pentru că au fost în guvernare, dar PSD nu și-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-și asume riscurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcțiile și vor profita de avantajele guvernării, așa cum fuseseră obișnuiți venind în tura a doua.

Mi-am asumat funcția de premier, fiind conștient că vine la pachet cu o presiune uriașă și că nu voi primi aplauze din partea cetățenilor, dar am ales să fac ce era urgent și necesar pentru țara noastră.

Cu toate dificultățile, cu toate problemele care au fost, cu 4 partide plus Grupul Minorităților, în cele 10 luni am făcut câteva lucruri și pentru asta, indiferent că sunt în bancă sau în sală, trebuie să le mulțumesc tuturor miniștrilor cu care am colaborat, pentru că aceste rezultate reprezintă un rezultat de echipă, acesta este adevărul. Am coborât deficitul la 7,9 din PIB.

Cel mai important lucru, am recâștigat încrederea piețelor în Guvernul României, iar în primul trimestru al acestui an se confirmă acest trend. Veniturile statului au crescut în această perioadă, cu peste 15%, am colectat mai bine, am promis ordine în finanțe și asta am făcut. Să știți că, pentru prima dată, din câte știu, șefii de la ANAF și de la Vamă n-au mai fost negociați politic și nu erau numiți de premierul României pe post de umbrele pentru diferite sectoare, pentru prima dată i-a numit ministrul de Finanțe. Am menținut investițiile, pentru că ați vorbit de investiții.

Totuși, ne uităm la cifre. Investițiile, anul acesta, sunt de 165 de miliarde. Sigur, o componentă importantă sunt fondurile europene, dar sunt 8% din PIB și nu e ușor să faci asta, în condițiile în care trebuie să și reduci deficitul, și vedeți asta când vă uitați la cifre.

Am renegociat PNRR-ul – n-a fost o treabă ușoară- pentru a recupera banii, pentru că eram în aer cu el când am preluat acest mandat.

Am plătit datoriile restante față de constructori. Să știți că ,anul acesta, toate datoriile în zona de sănătate, unde aveam arierate de ani de zile, în zona de constructori, au fost achitate și nu am mai prelungit acest sistem.

Am început să corectăm nedreptățile, adoptând reforma pensiilor magistraților, pensionare la 65 de ani, nu la 48 sau la 50, plafonul la pensie de 70%; toți o cereau, dar niciun guvern nu s-a legat de problema asta. Și să știți că atunci când trebuia să cobori la briefing, să prezinți acest subiect, coborai singur, pentru că inițiatorii nu doreau să coboare.

Am redus sporurile și cheltuielile de personal. Da, dacă ne uităm, o să vedem că au scăzut cu aproximativ 5%, dar tocmai pentru că cheltuielile au scăzut cu mult mai puțin decât au crescut veniturile, trebuie continuată reducerea de cheltuieli în așa fel încât costul echilibrării să fie corect împărțit. Am venit cu reducerea de 10% în administrație. Am făcut-o cu mare greutate, după luni de zile, cu frâna de mână trasă, știu asta toți cei care au fost la negocieri.

Am realizat un program de relansare economică – care trebuie închis, și e în lucru – până la sfârșitul lunii mai.

Și, în fine, Comisia Europeană ne-a validat această traiectorie. Dobânzile au început să scadă. E adevărat, a venit războiul din Golf și a venit moțiunea și hărmălaia de dinainte de moțiune.

Acum aș vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici, că, totuși, această moțiune este mincinoasă, este cinică și artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale și pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi și n-au participat la toate deciziile. Este cinică pentru că nu ține cont de contextul în care ne găsim. Orice țară, într-o sumedenie de crize fie ele externe sau interne, ar încerca să-și consolideze guvernările, nu să le dărâme și să nu pună nimic în loc.

Orice schimbare de guvern s-ar presupune că trebuie să vină cu o gândire legată de cine vine, de ce se întâmplă mai departe, a doua zi, pentru că e problemă de credibilitatea țării, de menținerea deficitelor, e vorba de absorbția de fonduri europene și de a nu pierde bani din PNRR. Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social Democrat a ales să joace rolul opoziției din interiorul Guvernului și sunt oameni aici care veneau la ședințele de coaliție.

E foarte neplăcut să participi la o ședință de coaliție, să plece după aceea, pe surse, ce nu s-a discutat sau doar parțial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13:000 sau la ora 14:00, sperând că, în fața măsurilor care au fost luate, care n-au fost ușoare, așa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat, iar alții vor scăpa de nota de plată în așa fel încât să recupereze, eventual, electoratul pierdut.

Dar nu a reușit asta, pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 și 2025, când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, din care și noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care n-au putut fi onorate și în care le-am creat niște așteptări în care statul le poate da ce nu are.

În toată această perioadă, stimați colegi, am răbdat, m-am făcut că nu văd ce vede toată lumea, că nu aud, sperând și crezând că, pentru țara noastră, pentru ca să meargă lucrurile înainte, merită să suporți, merită să pierzi, dar n-a fost suficient.

După ce am luat primul val de măsuri care era necesar, am început să lucrăm la reducerea cheltuielilor statului și am generat supărarea baronilor locali, care n-au mai putut folosi pușculița statului ca rezervă pentru proiecte fără acoperire, pentru incompetență. Haideți să discutăm foarte deschis și despre asta.

Unii au o mentalitate că, dacă în județul lor sunt jupâni, asta trebuie să se întâmple și la nivel de țară. Așa era în alte guvernări, dar n-a mai mers acum. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți.

În 2024, Electrocentrale Craiova a primit un credit de la Exim Bank, de 75 de milioane de euro. Credeți că s-a facut vreo investiție? Nu. L-a primit pentru că s-a ratat investiția pe fonduri europene și nu Bolojan a numit conducerea Electrocentralei. Doamna care era în poză parca era într-o campanie electorală cu primarul din Craiova, poate nu știm asta. În următorul an, în 2025, din nou, Consiliul Județean Dolj nu termină aeroportul. Ce să facem? Trebuie să il mai ajutăm o dată. 50 de milioane de euro HG din fondul de rezervă, direct către aeroport, în timp ce alte consilii județene și-au luat credite ca să-și termine lucrările la timp, ca să nu le plătească altcineva. Normal că în următorul an – și colegii știu asta -, când din nou trebuia să dăm zeci de milioane, n-a mai mers, și sigur că a deranjat foarte mult.

Dar, stimați colegi, poate și primarul de la Brăila vrea 50 de milioane de euro, și colegul primar de la Galați, și cel de la Botoșani, nu doar unii, pentru că unii care își fac treaba par fraierii de serviciu ai celor care s-au obișnuit să folosească bugetul de stat ca pușculiță. N-a mai mers asta, e clar.

Aveam HG-urile prin care, an de an, dacă vă aduceți aminte – HG-urile de sezon – acopeream pe sprânceană, ca să vă citez, pe sărite, unde mai trebuia ceva, să ne mai bifăm, să ne mai fidelizăm o primărie. N-a mai mers, că nu mai aveam de unde, nu se mai putea. Normal că a fost un alt deranj.

Vă rog să vă gândiți la Compania Națională de Investiții, cum ne batem noi joc de primari. Avem vreo 1.250 de proiecte în lucru din tomberonul de peste 11.000 de proiecte, pe care mulți de aici, știm asta și noi, depunem proiecte la CNI, la Cornul Abundenței, care nu există. Și știți cât e bugetul de investiții într-un an? 2,5 miliarde.

Știți cât costă cele 1200 de șantiere fără actualizări, fără indexări? Vreo 12,5 miliarde. Deci, dacă nu mai începem alte lucrări, atunci ne trebuie cinci ani de zile ca să le terminăm pe cele care sunt în lucru. Dacă am mai fi deschis – cum se doreşte – încă o lucrare, încă una, încă alta, știți ce făceam? Ne băteam joc de cele 1.200 care erau în lucru, pentru că nu se terminau, că bani mai mulți n-aveam. Doar cream senzația că se lucrează, șantiere care nu mai sunt terminate, costuri umflate și constructori care intră în cap.

Normal că a deranjat pentru că n-am mai început alte lucrări. Ba da, acolo unde există finanțare, unde vrei să faci stadioane, am pus o cofinanțare care este corectă, pentru că fiecare trebuie să și le regleze, funcție și de capacitatea de finanțare ca dimensiune. Altfel, avem stadion ca la Târgu Jiu, cu 12.000 de locuri, fără echipă de fotbal, sau ca la Târgoviște, cu două stadioane, cu echipă într-o ligă inferioară. Nu ne mai putem permite să facem asta! Asta a supărat rău de tot baronii locali, ştiți asta foarte bine.

Dar acum să mă refer la companii, stimaţi colegi, că acesta e deranjul, înțeleg și din moțiune. După câteva luni de zile, mi-am dat seama unde sunt problemele statului pentru că nu m-a informat nimeni. Avem niște probleme serioase, avem niște conducte sparte ca la termoficare. Și chiar dacă ridici prețul la gigacalorie, chiar dacă crești subvențiile, dacă aceste pierderi enorme – nu din cauza ruginii, ci din cauza găurilor care sunt date – nu sunt corectate, vă dați seama că țara asta nu-și va putea echilibra bugetele.

Și atunci, știți, moțiunea “stinge lumina”, ca să o simplific, e una de genul “nu ne vindem companiile, le mulgem noi” şi o să vă dau niște exemple ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Transelectrica – dragilor, ca să avem energie ieftină, cum vă doriți cu toții, cum vrem cu toții și cetățenii noștri, trebuie să avem mai multă producție de energie. Dar ce să vezi, avem 19.000 de megawați capacitate totală, la care avem ocupat 9.000 megawați, și noi am eliberat ATR-uri pentru 80.000 de megawați și încă 30.000 sunt în lucru. E adevărat că megawații aceștia nu sunt unu la unu, dar oricum am eliberat mai multe autorizații decât capacitatea totală a rețelei și am blocat tot.

Cum am făcut asta? Am permis unor băieți deștepți – nu toți, dar o parte sunt, evident, speculativi – să facă hârtii, i-am consiliat, i-am ajutat și am blocat accesul în sistemul energetic. De aceea, dacă nu corectăm aceste lucruri, nu vom putea avea, pe termen scurt, un preț la energie ieftină. Și am zis că nu plec din acest guvern până când, în această dimineață, n-am venit cu ordonanță să impun garanții ferme ca să terminăm cu aceste ATR-uri în bătaie de joc. V-ați gândit, probabil, că, dacă vă mișcați repede cu moțiunea, nu mai putem corecta ce este de corectat. Și poate nu știți cine e director la Transelectica sau știți asta?

Vă rog să vă gândiți la altă problemă. Hidroelectrica, o companie importantă, care merge relativ bine – pentru că apa curge în România, pentru că vechile regimuri ne-au lăsat niște hidrocentrale pe care trebuie să le exploatăm – dar care în loc să facă investiții, preferă să stea pe profit, în loc să montăm lângă fiecare hidrocentrală, care este pe cursul apei, o baterie de stocare – e nevoie de 1.500 de MW – și să punem asta în contractele de management la directori, explicit, i-am lăsat să facă profit, le-am pus niște condiții foarte grele, să facă o ședință de CA sau de Comitet de supraveghere regulat. I-am stresat foarte mult pe acești oameni și, în felul acesta, în afară de a face profituri, nu și-au făcut investițiile care ce ar fi permis? Ar fi permis ca la prânz, atunci când prețul energiei este foarte jos, să stocăm tot ce se produce, aproape ieftin, aproape gratis, ca să ne înțelegem bine. Iar seara, când este de 3-4 ori mai mare, să echilibrăm prețurile, să câștige mai mult și să avem o energie mai ieftină.

Și mi-am dat seama că avem o grămadă de probleme la Metrorex, la Aeroportul București, la Portul Constanța, peste tot și știți de ce am luat corecție pe Ministerul Transporturilor, pe Ministerul Energiei, pe AMEPIP? Pentru că n-am făcut concursurile cum trebuie, pentru că nimeni nu e atâta de naiv să credă că secretarul de stat care coordonează Aeronautica pregătește un concurs și ies membri din conducerea Aeroportului, după care, acești membri fac un concurs și – surpriză – cine câștigă concursul? Secretarul de stat care a făcut asta. Ori asta se vede, știți, și de la Bruxelles, nu doar din București.

Și, atunci, știți cum i-am deranjat? Trebuie să-și aprobe bugetele în ședința de guvern și le-am spus de la începutul anului – anul acesta nu vă mai trecem bugetele dacă miniștrii nu vă pun indicator de performanță, pe cinstite. Și bun, v-au numit acolo prin concursuri, așa cum le știm, pentru că toți au niște filiații, dar măcar să vă pună să lucrați pentru grămada de bani pe care o încasați, măcar asta să facă. Și doar cei care au fost în regulă au trecut prin guvern. E clar că asta a deranjat pentru că trebuiau să vină toți și să treacă acest examen în care lor – care, de fapt, au contracte în care nu pot fi deranjați – să le modificăm contractele ca să facă ceva pentru țara asta.

Pentru că așa cum i-am pus acolo, vechile guvernări toate – ca să ne înțelegem bine ce discutăm – suntem în situația în care oamenii aceștia tratează postul acela ca o recompensă, nu ca o provocare. Bun, i-au pus, dar nu asta e problema, hai să-i punem să și lucreze și asta a deranjat pentru că nu mai puteau să meargă lucrurile cum au mers.

Asta apropo de companii de stat, gândiți-vă ce pierderi sunt la companiile care primesc subvenții, sute de milioane aproape la fiecare companie, an de an, Combinatul Oltenia – 200 de milioane de euro pierdere doar anul trecut, și așa mai departe. Dacă nu vom reduce aceste pierderi, dacă nu vom administra bine companiile, de unde ne pot veni resurse importante, profituri sau economii importante, subvenții mai mici, indiferent cine va fi în guvernare, dacă nu va acoperi acest lucru, nu va putea performa. Și am început să facem asta.

Deci, această moțiune vorbește despre companii și cred că am lămurit-o pe asta, da? Cei care știu cum se listează o companie – și sunt aici oameni care se pricep la asta, din tot spectrul politic – știu că o informare despre o posibilitate în ședința de guvern n-are nicio valoare economică și că orice fel de vânzare pe care ai vrea să o faci înseamnă de la șase luni la un an de zile.

Deci, baza acestei moțiuni nu există, este o minciună totală, dar trebuia să vă agățați de ceva. În această moțiune se vorbește despre sărăcirea populației, despre creșterea TVA-ului, despre CASS și așa mai departe. Păi nu le-am hotărât pe acestea împreună? Nu știm asta, stimați colegi? Cât sunteți de ipocriți? Dar cum să vă spun, eu înțeleg greutățile cetățenilor noștri pentru că, oameni buni, încă nu s-a văzut nicăieri în lume o corecție de deficit fără o constrângere economică, fără un efort, nu există nicăieri așa ceva, dar veți avea ocazia, poate, să demonstrați cum le veți face pe toate fără să deranjați pe nimeni.

Ați mai încercat asta în 2024 și nu v-a ieșit. Și atunci, foarte deschis, stimați colegi, eu înțeleg aceste lucruri și le mulțumesc românilor pentru aceste greutăți, dar nu pot să accept – cum să vă spun – și nu aveți nicio credibilitate, ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, din offshore-uri, și care sfidează bunul simț să vină să explice cum plâng pe umărul românilor, oameni care au mașini mai scumpe decât câteva apartamente să ne explice cât e de greu. Românii știu că oamenii aceștia nu suferă alături de ei, știu asta cât se poate de clar și nu mai merge asta, da?

Sărăcirea populației, așa cum se face vorbire, știți când a fost? Când am avut vârful de deficit maxim de 9,3% din PIB, dar de ce? Pentru că, vă dați seama, cineva care a spart banii familiei n-are nicio vină, are de vină cel care strânge cioburile, care repară, care curăță, care adună familia. Ceea ce s-a întâmplat în 2023-2024, plătim nota de plată acum și nu e normal ceea ce faceți. Ați văzut ca moțiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu!

Știți când a venit moțiunea? Când le-a crăpat măseaua, când nu se mai putea, când era clar că se intră într-o zonă care deranjează foarte mult. Mi s-a reproșat în aceste zile că m-am agățat de scaun. Eu mă țin de o direcție, de niște principii și vă rog să mă credeți că, dacă aș fi văzut un plan, o soluție care să rezolve problemele, m-aș fi dat la o parte.

Dar vă întreb pe toți, poate spune cineva cum va funcționa România de mâine? Aveți un plan? Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei țări rămân, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNRR și să ne întoarcem, prin ceea ce faceți, de unde am plecat. Eu știu un lucru sigur – nu știu cine va câștiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă, dar știu sigur că românii vor pierde din asta și e mare păcat. În același timp, asistăm la un paradox.

AUR, care a fost un efect al nemulțumirilor legate de ceea ce se întâmpla în sistemul nostru politic, pe care partidul care l-a întrupat cel mai mult este PSD-ul – aceasta este realitatea – e aliat acum la moțiune cu PSD-ul. Prin ceea ce face acum AUR, nu face decât să susțină și să perpetueze sistemul de fapt, da? Și invers, la rândul lui, Partidul Social Democrat, legitimează, prin această asociere, acțiunile AUR. Și atunci, “aprinderea luminii” are și un rol parlamentar. Măcar, cum să vă spun, PSD și AUR au semnat pe față un document oficial în Parlament și, practic, au oficializat această colaborare. Dacă acest guvern va pleca acasă, va lăsa niște lucruri extrem de importante.

Românii vor ști că se poate guverna și altfel, vor înțelege asta – că se poate guverna altfel. E foarte important! Românii vor vedea că se poate guverna cu respect față de banul public și nu o să mai puteți întoarce asta, cu atenție la cheltuieli, fără aroganțe, cu respect față de oameni. Și cum să vă spun, nu o să puteți stinge lumina, să înțelegeți foarte bine, oricât ați vrea. Nu se va mai putea face treaba asta!

La finalul acestei intervenții, vreau să spun că am încredere în țara noastră și în oamenii ei. Și am învățat un lucru din administrație, acolo unde am făcut câte ceva, că atunci când vrei să schimbi lucrurile, lucrurile se schimbă prin oameni, dar întotdeauna guvernările, că este primărie, că este un consiliu, că este guvern, trebuie să creeze condiții pentru ca oamenii să-și valorifice potențialul, să-și pună în valoare talentul și munca și asta trebuie să facem, în anii următori, și în România.

În ceea ce mă privește, indiferent de rezultatul acestei moțiuni, vă asigur că nu voi ceda de la valorile pentru care am luptat în acești ani și pe care le-am respectat în toată viața mea politică. Voi lupta până la capăt pentru reformele în care cred, pentru România modernă, pentru a crește calitatea vieții românilor.

Închei mulțumind tuturor românilor pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă și pe umerii cărora au căzut o parte dintre greutăți. E un efort pentru ca țara noastră să fie repusă pe calea modernizării și a creșterii. Mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în aceste zile, mă onorează, mă motivează și știu că am pentru ce să lupt. Dumnezeu să aibă în pază România! ”

