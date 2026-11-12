VIDEO Ciprian Dascălu, BCR: România are nevoie de surplus primar și de reducerea costurilor de finanțare pentru a stabiliza datoria publică

Ciprian Dascălu, economist-șef și director de cercetare al BCR, a avertizat că România se confruntă cu o combinație dificilă de deficit bugetar ridicat, datorie publică în creștere și costuri de finanțare nesustenabile. Stabilizarea datoriei publice ar necesita un surplus primar, în timp ce reducerea deficitului sub 3% din PIB presupune și diminuarea cheltuielilor cu dobânzile, prin recâștigarea încrederii piețelor și ancorarea așteptărilor inflaționiste.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Potrivit estimărilor BCR, dobânzile ar putea reprezenta aproximativ 3,2 puncte procentuale din ținta de deficit de 6,2% pentru acest an, iar datoria publică ar putea ajunge la 68% din PIB în 2029.

Dascălu a subliniat că instabilitatea politică și lipsa consecvenței fiscale majorează prima de risc, afectează investițiile și cresc costurile de finanțare ale companiilor, cu efecte asupra competitivității economiei.

Consolidarea fiscală ar trebui să se bazeze în principal pe lărgirea bazei de impozitare și pe venituri suplimentare, fără a sacrifica investițiile în educație și sănătate. Totodată, un calendar credibil de adoptare a euro ar putea contribui la reducerea dobânzilor și la stabilizarea datoriei.

Redăm în continuare principalele declarații:

„Between the rock and the hard place”, care ar fi ciocanul și care nicovala. Un deficit bugetar mare și o datorie publică deja mare, și aceasta după standardele regiunii cu care ne comparăm. Deficitul bugetar mare alimentează datoria publică.

Pe simulările noastre, o stabilizare a traiectoriei ascendente a datoriei publice raportate la PIB ar presupune un surplus primar bugetar. Ca să ajungem și mai jos, cu deficitul sub 3% din PIB, ar presupune și o reducere a cheltuielilor cu dobânzile. Reducerea cheltuielilor cu dobânzile presupune ancorarea acestora la așteptări inflaționiste mai reduse.

Dacă ne uităm la un grafic cu țările cu care ne comparăm din regiune, vedem că România este – excluzând Serbia, care nu este membră a Uniunii Europene – pe cea mai joasă treaptă de investment grade, cu perspectivă negativă. Povestea agențiilor de rating, de-a lungul timpului, până la COVID, când România avea și atunci deficite prociclice, era că noi tindeam să țintim acel 3%. Acel 3% nu reprezenta neapărat o țintă, ci un threshold maximal. Povestea lor, când discutam cu agențiile de rating, spunea că România are strong fiscal metrics prin faptul că are datoria publică raportată la PIB încă destul de redusă. Aceasta era stock story, în pofida faptului că flow story, care era deficitul, arăta o ciclicitate mare și o deteriorare destul de rapidă.

Dacă ne uităm la cum arătau fiscal metrics ale României înainte de COVID, aveam o datorie publică undeva la 33–35% din PIB. Evident, a urmat șocul COVID, am sărit undeva la 44–46%, iar între timp suntem peste 60% din PIB și această datorie ne costă. Practic, din ținta de deficit pentru anul acesta, de 6,2%, noi estimăm că undeva la 3,2% reprezintă costul cu dobânzile. De aceea am menționat acel surplus primar care este necesar pentru a aduce deficitul sub 3%.

Ce spun agențiile de rating. Principalul highlight este faptul că ar trebui să avem o stabilitate politică de care nu ne-am bucurat în ultimii doi ani sau de care ne-am bucurat prea puțin și care ar permite continuarea procesului de ajustare fiscală conform calendarului agreat cu Comisia Europeană.

Dacă ne uităm în graficul cu ratingurile, acum vreo zece ani acopeream și Croația. Croația atunci se finanța undeva cu două puncte procentuale mai scump decât România și era și cu vreo două trepte de rating mai jos. Între timp, noi suntem la același rating, chiar cu perspectivă negativă. Croația a avut un plan bine stabilit de adoptare a euro și foarte bine executat, indiferent de ciclurile politice. Și, după cum se vede din grafic, ratingul Croației începe acum cu litera A.

Cum spuneam, printre îngrijorările agențiilor de rating – și aici este un sumar cu ceea ce au spus – se află fiscal metrics, care nu mai sunt atât de bune. Datoria publică este proiectată de agențiile de rating să ajungă undeva peste 68–69% din PIB, în unele cazuri, ceea ce înseamnă cam zece puncte procentuale peste mediana țărilor cu rating similar.

Și, evident, avem deficitele gemene. Principala problemă în ajustarea fiscală și, implicit, a deficitelor gemene este stabilitatea politică. Și aici vedem cum reacționează piețele. În ultimii doi ani am avut mai multe episoade de risc politic, de escaladare a riscului politic. Practic, vedem că prima de risc a reacționat. Spread-ul obligațiunilor în euro ale României față de Bund-urile germane a reacționat la fiecare episod de escaladare a riscului politic. De asemenea, vedem și volumele tranzacționate pe piața valutară, care indică practic ieșiri de capital, outflow-uri de capital, ca urmare a acestor escaladări ale riscului politic. Nu mai este mult până la următoarele alegeri, doar vreo doi ani. Să sperăm că lucrurile se vor mai liniști.

Dacă ne uităm la ancorarea dobânzilor la așteptări inflaționiste mai joase, așa cum a reușit Croația, ar presupune ancorarea pe un plan credibil de adoptare a monedei euro. Pentru aceasta este necesar acel criteriu de la Maastricht: deficit bugetar de 3%. Dacă ne uităm pe graficul din stânga, practic, în era post-COVID, acel 3% s-a transformat mai degrabă într-un 6%, care abia a fost atins în două cazuri. Păcatul inițial vine din politicile prociclice pre-COVID, când am avut o creștere semnificativă a cheltuielilor rigide – vedeți în graficul din dreapta pensii, salarii – într-o perioadă în care economia mergea destul de bine și creștea peste potențial. Trebuie amintit și faptul că atunci estimam un potențial de creștere economică a României undeva la 3–3,5%. S-a văzut apoi, la șocul COVID, că cheltuielile rigide au consumat 100% din veniturile fiscale și cele din contribuții sociale.

Înghețarea unei părți din cheltuielile rigide în ultimii doi ani, cel puțin pensiile și salariile, a dus la o ajustare semnificativă a ponderii acestora în veniturile fiscale. Dar acest spațiu a fost offsetat sau „mâncat” de creșterea semnificativă a cheltuielilor cu dobânzile, care, desigur, sunt și ele tot rigide. Per total, cheltuielile rigide din România, raportate la veniturile fiscale, sunt undeva la 10–15 puncte procentuale peste cheltuielile rigide din țările din regiune, dacă tot ne place să ne comparăm cu aceste țări.

Avem, în același timp, venituri fiscale reduse. Aceleași politici prociclice pre-COVID, modificările fiscale, introducerea diferitelor scutiri, loopholes și așa mai departe, într-o perioadă în care economia creștea peste potențial, au erodat baza fiscală undeva cu aproximativ două puncte procentuale din PIB. Nu știu dacă era foarte necesar, având în vedere că economia mergea peste potențial. De asemenea, avem o colectare fiscală destul de precară. Dacă ne uităm doar la gap-ul de TVA, de aproximativ 30%, față de media UE de 9,5%, reducerea acestuia ar presupune peste două puncte procentuale din PIB în venituri suplimentare.

Pe estimările noastre, ca să mergem spre un surplus primar, ar mai fi necesară o ajustare fiscală pe partea de venituri undeva de aproape două puncte procentuale din PIB. Desigur, partea de colectare ar trebui să fie privită mai degrabă ca un bonus. Dacă ne uităm la ultimele date, încasările din TVA merg ceva mai bine decât vânzările cu amănuntul, retail sales, deci am putea să bănuim o îmbunătățire acolo. Dar încă nu avem date detaliate. Probabil oficialii le au, dar nu le-am văzut prezentate.

Deficitul bugetar ridicat sau politicile fiscale prociclice s-au văzut și aici. Vedem soldul bugetului structural. Practic, mare parte din lărgirea deficitului a însemnat o lărgire structurală, pe cheltuieli permanente, și s-a văzut automat în contul curent. Chiar și după ajustarea din 2025, România iese din grafic, este undeva un outlier din perspectiva deficitelor gemene. Menționam anterior că principala îngrijorare a agențiilor de rating ține de deficitele gemene. În ultimii 20 de ani am avut o politică fiscală prociclică, în ambele sensuri, în 15 din 20 de ani. Practic, relaxare fiscală în momente de expansiune, când economia creștea peste potențial, și oarecum strângere fiscală în perioadele de recesiune.

Trecând mai departe, am menționat cheltuielile cu dobânzile. Până acum am dat exemplul Croației, dar un exemplu recent este Ungaria, care și-a asumat un plan credibil – sau cel puțin, după reacția piețelor financiare, pare a fi credibil – de adoptare a monedei unice undeva în jurul anului 2030. În cazul Ungariei, undeva la peste două treimi, dacă nu chiar trei sferturi, din deficitul bugetar sunt cheltuielile cu dobânzile. Nici noi nu suntem foarte departe. Datele sunt ultimele disponibile pentru toate țările, din 2025. Pentru anul acesta, practic, menționam că din ținta de deficit de 6,2%, cam 3,2 puncte procentuale vor fi cheltuielile cu dobânzile.

În ceea ce privește datoria publică, ceea ce a ajutat până acum – și se vede în graficul din dreapta – este așa-numitul debt deflation, inflația. Dacă ne uităm la proiecțiile viitoare, acest lucru nu va mai fi de atât de mare ajutor, și nici creșterea reală a PIB. În schimb, se observă cheltuielile cu dobânzile și, de asemenea, expunerea la riscul de curs de schimb. Undeva peste jumătate din datoria publică este în valută. Orice depreciere a leului cu 1% adaugă cam 0,3 puncte procentuale la datoria publică raportată la PIB.

De ce trebuie să reducem costurile cu dobânzile? Este vorba despre sustenabilitate. În economie există acest raport între R, care reprezintă dobânda nominală pe care o plătește statul la datoria publică, și G, creșterea nominală a PIB. Pentru a inversa această relație, cum am menționat și mai devreme, este necesar să se ajungă la un surplus primar. Dacă ne uităm la România, dobânda medie la datoria existentă este undeva la 5%. Dacă ne raportăm la următorii zece ani, probabil creșterea nominală a PIB va fi estimată undeva între 5% și 6%. În schimb, dacă ne uităm la costurile curente de finanțare, de aproximativ 7%, este clar că, din perspectiva raportului R față de G, costul de finanțare este nesustenabil.

Datoria, cum spuneam, nu mai este mică. Pentru 2025, unde sunt date pentru toate țările din UE, este la 59%, dar deja, după ultimele date, la august, suntem la 61%. Și, pe estimările noastre, într-un scenariu de ajustare, să spunem, liniară, în linie cu ceea ce s-a agreat cu Comisia Europeană, vedem un vârf al datoriei publice raportate la PIB la 68% în 2029.

De aceea vorbeam despre ciocan și nicovală. Trebuie ajustări în ambele sensuri: și reducerea deficitului, dar și eforturi pentru reducerea costurilor de finanțare, care, la rândul lor, alimentează creșterea datoriei publice raportate la PIB.

Am făcut și unele estimări diferențiate de multiplicatori fiscali. Planul foarte necesar de ajustare fiscală, adoptat anul trecut în august – orice ajustare are un cost – pe estimările noastre, costul cumulat, în termeni de creștere economică sau de impact negativ, este undeva la 1,3 puncte procentuale.

Și ajungem din nou la costuri. Vedem spread-ul față de Germania, undeva la peste 300 de puncte de bază, chiar mai mare cu vreo 130 de puncte de bază față de Serbia, care are investment grade doar la două dintre cele trei agenții de rating. Față de Ungaria suntem la peste 200 de puncte de bază. Costurile mari de finanțare ale companiilor românești este un alt factor care ne influențează competitivitatea. Și da, costurile acestea pornesc de la acest risk-free rate. Pe lângă faptul că avem un proces de crowding out generat de nevoile de finanțare ale statului, în momentul în care un finanțator decide să acorde un credit pleacă de la un risk-free rate, la care adaugă o primă de risc asociată sectorului de activitate al companiei și o primă idiosincratică, în funcție de activitatea companiei respective. Dacă plecăm de la acești 7%, probabil ajungem la costuri de finanțare aproape de double digits sau chiar în două cifre. Și acum trebuie să ne gândim în câte sectoare de activitate se face un return on equity de double digits. Pentru că atunci când îți iei un credit, probabil vrei să-l dai înapoi, iar cine te finanțează vrea să-l primească înapoi și se uită la acest ROI. Deci este destul de dificil, din perspectiva finanțării, dacă pui costurile pe hârtie, să acoperi un cost atât de mare de finanțare. Din nou, este o problemă de competitivitate pentru companiile românești și se vede mai ales în sectoarele cu marje mici de profit și, implicit, se vede și la raft, prin importuri, în cazul produselor cu marje mai mici de profit.

Un alt factor care influențează este deficitul mare și nevoia mare de finanțare. Să nu uităm că această nevoie de finanțare acoperă și celălalt deficit geamăn, deficitul de cont curent, care este finanțat doar parțial prin așa-numitele flow-uri sau inflow-uri de capital negeneratoare de datorie. O parte semnificativă, peste 30%, din deficitul de cont curent este acoperită din finanțări externe și se vede și în asset swap spread, dar se vede și în spread-ul față de Germania. Desigur, piețele sunt conștiente că este necesară această finanțare, nu doar a deficitului bugetar, ci și a deficitului de cont curent, și implicit solicită o primă de risc semnificativ mai mare decât în cazul altor țări care au fost ceva mai atente cu finanțele publice.

Concluziile ar fi că avem un cost nesustenabil de finanțare. Am avut cea mai rapidă creștere a datoriei publice raportate la PIB dintre țările din regiune în era post-COVID. Pentru a opri traiectoria ascendentă a datoriei publice nu este necesară doar țintirea unui excedent primar fiscal, ci și, probabil, o reducere a dobânzilor, care ar implica un calendar credibil de adoptare a euro. Am văzut cazul Croației și cazul Ungariei, mai recent. Am avut și noi, la un moment dat, un plan de adoptare a euro, în 2018–2019, cu țintă 2024, dacă îmi amintesc bine. Nu prea a fost credibil, mai ales că măsurile fiscale din acea perioadă mergeau în direcția inversă planului de adoptare a euro.

Consolidarea fiscală pare că trebuie să vină, în mare parte, pe partea de venituri, mai ales că, dacă ne uităm la partea de cheltuieli, unele elemente de cheltuieli ar trebui să aibă alocări mai mari – educația, sănătatea.

Avem constrângeri: ratingul, datoria mare – spuneam, cu zece puncte procentuale peste țările cu rating similar –, volumul mare de emisiuni, care practic pune spread-ul față de Germania peste ceea ce ar sugera, să spunem, prima de risc măsurată prin CDS.

Riscul retrogradării ratingului rămâne în continuare și este legat de stabilitatea politică și, implicit, de consecvența politicilor fiscale.

Inflația nu mai ajută atât de mult la stabilizarea datoriei publice.

Competitivitatea este afectată de acest risk-free rate, care afectează într-o mare măsură inclusiv investițiile și limitează creșterea potențială a PIB. Și avem și efectul de crowding out, care, din nou, afectează sectorul privat și finanțarea economiei.

Participant din sală: În ceea ce privește consolidarea, spuneți că ar trebui să fie în principal pe venituri, dar că veniturile dintr-o colectare mai bună ar trebui văzute ca un bonus. Unde vedeți atunci că ar trebui să obținem venituri suplimentare, având în vedere că nu mai avem fonduri europene atât de multe?

Ciprian Dascălu: Prin lărgirea bazei de impozitare. A vorbit doamna decan mai devreme despre acel studiu. Nu s-au implementat toate măsurile, chiar nu știu dacă jumătate – sub jumătate. Era estimat un potențial total de îmbunătățire de patru și ceva puncte procentuale și cred că s-au generat undeva la două puncte procentuale cel mult, maximum. Deci sunt mai multe soluții pe masă. Se vorbește de ani de zile despre ele. Se vorbea în lumea noastră, cel puțin, și în perioada în care se adoptau măsuri în sens contrar – acele loopholes –, când economia, din nou, mergea peste potențial și se creșteau în același timp cheltuielile rigide, pentru că economia putea să le acopere din creșterea peste potențial. În schimb, și acest potențial… Noi acum estimăm potențialul de creștere undeva la 2–2,3%. Deci nu mai vorbim de aceeași creștere care să acopere datoria când se făcea datorie la un deficit de 3% din PIB – pentru că așa se stabilise ținta, deși, la ciclicitatea economiei, ținta ar fi trebuit să fie sub 1%, poate aproape de zero în perioada aceea –, s-au angajat cheltuieli rigide într-o anumită măsură care nu mai pot fi acoperite de un PIB potențial semnificativ mai mic și de rate ale dobânzii semnificativ mai mari decât erau anticipate în momentul în care s-au creat acele deficite. Dar soluțiile sunt acolo. Și acel studiu îl mai deschid din când în când. Când mă mai întreabă lumea, este foarte bun.

Participant din sală: Avem, practic, două calendare. Un calendar pe care îl luați voi în calcul și toți economiștii de bună-credință – mai sunt și unii chiar prin ASE care nu sunt de bună-credință – și mai avem un calendar electoral. Și, având în vedere că 2027, din punctul meu de vedere, va fi un an mai greu economic decât 2026 și că principalul partid care conduce acum Guvernul României promite măriri de salarii și de pensii, ați făcut o analiză asupra impactului, să spunem, al unor măsuri similare celor adoptate recent în Bulgaria, de preluare a unei părți din Pilonul II de pensii pentru mărirea pensiilor în România? Și, în al doilea rând, asupra impactului posibil, din 2028 încolo, al introducerii impozitării progresive?

Ciprian Dascălu: Creșteri de salarii și pensii, dacă sunt… Cel puțin în cazul pensiilor indexate conform legii, cred că aceste creșteri vor fi ușor sub creșterea nominală a PIB. Deci, raportate la PIB, cheltuielile rigide nu ar trebui să aibă un impact negativ, cel puțin pentru anul următor. Legea salarizării, din păcate, lipsește și nu vom ști nivelul de indexare. Ideal ar fi să fie o formulă transparentă și, ideal, ar fi să vedem din nou ca, procent din PIB, aceste cheltuieli să fie cel puțin stabilizate, dacă nu reduse în continuare ușor.

Din perspectiva pensiilor private, cred că reacția piețelor va fi suficient de negativă încât să descurajeze acest lucru. Ce pot să spun, că derapajele fiscale sunt constrânse într-o măsură foarte mare de acel raport R versus G. Costul de finanțare este suficient de mare încât să constrângă sau să nu permită derapaje fiscale susținute pe o perioadă mai lungă. Dar, din nou, riscul politic… Dacă citim ultimele review-uri ale agențiilor de rating, absolut toate sunt conștiente că acest risc politic există. Istoria recentă, și nu chiar foarte recentă, a arătat că, de obicei, avem derapaje fiscale în perioadele preelectorale.

Radu Crăciun: Chiar și într-un scenariu de reducere a deficitului bugetar, având în vedere apropierea alegerilor despre care vorbeai, ți s-ar părea util un acord precauționar cu FMI?

Ciprian Dascălu: Nu știu. Ca decizie politică, pare foarte greu. De obicei, acordul preventiv vine după un acord inițial, după ce se face curățenie în casă. Aici nu sunt sigur dacă FMI-ul o să fie foarte fericit să vină cu precauțional când casa nu este tocmai în ordine. A funcționat în Serbia, de exemplu, care a avut o disciplină fiscală chiar și după încheierea acordului cu FMI. Chiar și la noi, după ce s-a încheiat acordul pe care l-am avut, am avut o disciplină fiscală relativ OK. Ne-a ajutat și foarte mult ciclul economic, ciclicitatea veniturilor. Acum, din păcate, dacă vorbeam despre deficite, am avut deficite de 8–9% în 2024 și 2025 și creștere economică de 0,1%, 1% și 0,8%. Mult sub potențial. Deci, practic, tot acest model – și a fost și prezentarea anterioară despre modelul de creștere economică –, acel model bazat pe creșterea salariilor și-a atins limitele. Nu mai funcționează. A funcționat la deficite de 8–9%, cu o creștere, în medie, ușor sub 1%. Este clar că trebuie să ne uităm în altă parte, din păcate. Suntem constrânși și de o creștere economică destul de redusă. Trebuie făcută o ajustare fiscală într-un context economic cu o creștere chiar sub potențial și cu un potențial destul de scăzut, din păcate.

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