VIDEO/ Ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale: 200 de specialiști în arta mozaicului bizantin au lucrat timp de 7 ani pentru a acoperi două treimi din pereții interiori ai catedralei

Duminică, începând cu ora 10:30, a avut loc ceremonia de sfințire a picturii interioare a Catedralei Naționale, cunoscută și sub denumirea de Catedrala Mântuirii Neamului.

Evenimentul a fost oficiat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, alături de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Ceremonia a marcat finalizarea lucrărilor de pictare în mozaic a interiorului catedralei, un proiect început în urmă cu 15 ani. Pictura acoperă aproximativ două treimi din suprafața interioară a lăcașului de cult, fiind realizată de o echipă de peste 200 de specialiști în arta mozaicului bizantin, care au lucrat timp de 7 ani.

Mozaicurile sunt realizate din tesere de sticlă, aur și pietre semiprețioase, provenind din diverse locații, inclusiv din Veneția. Printre elementele remarcabile se numără icoane cu foiță de aur și vitralii din mozaic de Murano.

Pictura mozaic acoperă diverse zone ale catedralei, inclusiv altarul, cupola centrală și pereții laterali. În centrul cupolei se află reprezentarea Pantocratorului, o imagine monumentală a lui Hristos, având un diametru de 12 metri și o înălțime de 4,5 metri. Această lucrare a fost realizată folosind aproximativ 2.400 de kilograme de tesere și a necesitat mai bine de șase luni de muncă.

Alte scene iconografice includ reprezentări ale Sfintei Treimi, ale Sfinților Apostoli, ale Sfinților Români și ale unor momente semnificative din istoria Bisericii Ortodoxe Române.

La eveniment au participat aproximativ 2.500 de invitați oficiali, printre care președintele României, Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și diplomați din diverse țări. Se estimează că peste 100.000 de pelerini au asistat la slujbă, unii dintre aceștia fiind prezenți pe esplanada din fața catedralei, unde au fost montate ecrane pentru a urmări ceremonia.

Programul liturgic al zilei a început la ora 07:30 cu Slujba Sfintei Liturghii, oficiată de un sobor de trei ierarhi din Capitală, 67 de preoți delegați de eparhiile din Patriarhia Română și 12 diaconi. La ora 10:15, au sosit la Catedrala Națională Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și Sanctitatea Sa Bartolomeu I. Slujba de sfințire a picturii a început la ora 10:30 și s-a încheiat la ora 12:30, fiind urmată de citirea Actului de sfințire, oficializând consacrarea picturii interioare a catedralei.

După încheierea slujbei de sfințire, credincioșii au avut posibilitatea de a se închina în Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului. Accesul a fost permis în mod organizat, începând cu invitații oficiali din interiorul catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei. În plus, în perioada 27–31 octombrie 2025, accesul pentru închinare este permis zi și noapte, oferind astfel tuturor credincioșilor ocazia de a participa la acest moment deosebit.

România are a patra cea mai mare comunitate ortodoxă din lume

Costurile de construcție a catedralei se ridică în prezent la 270 de milioane de euro. Conform calculelor bisericii, doar 10% din această sumă a venit din fondurile proprii. Restul provine din donații, de la primării și de la guvern, potrivit Bloomberg.

România are a patra cea mai mare comunitate ortodoxă din lume, după Rusia, Etiopia și Ucraina. Țara are aproximativ 27.000 de biserici, majoritatea ortodoxe, conform oficiului guvernamental pentru religie. Aproximativ 90% dintre români spun că cred în Dumnezeu, potrivit Inscop.

Catedrala este cea mai mare biserică ortodoxă din lume și cea mai înaltă construcție religioasă din România:

Înălțime totală: aproximativ 120 metri (până în vârful crucii centrale)

Suprafață desfășurată: peste 38.000 metri pătrați

Capacitate interioară: între 5.000 și 8.000 de persoane (până la 100.000 în exterior, la slujbe mari)

Turla Pantocratorului: atinge 106 metri

Iconostas: cel mai mare din lume, conform Cărții Recordurilor – 23,8 m lungime și 17,1 m înălțime

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de aşezare a pietrei de temelie şi sfințirea locului final destinat construirii Catedralei Naționale, pe terenul din Calea 13 Septembrie. Evenimentul a avut loc în 29 noiembrie 2007.

