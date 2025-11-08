VIDEO Cel mai mare și mai performant portavion al Chinei, lansat în prezența lui Xi Jinping

China a lansat în serviciu activ cel mai mare și mai sofisticat portavion al său, Fujian, în prezența președintelui Xi Jinping.

Fujian este cel de-al treilea portavion al țării și primul proiectat și construit integral în China.

Peste 2.000 de persoane au participat, săptămâna aceasta, la ceremonie la o bază navală din Sanya, în provincia insulară Hainan din sudul Chinei, scrie Wall Street Journal. Xi Jinping s-a îmbarcat pe nava de războ pentru a vorbi cu echipajul și a activat sistemul de catapultare al portavionului ca parte a unei demonstrații.

Numit după provincia de coastă situată cel mai aproape de Taiwan, Fujian dispune de catapulte electromagnetice pentru lansarea avioanelor, inclusiv noi avioane radar de avertizare timpurie pe care celelalte două portavioane ale Chinei nu le pot utiliza.

China are cea mai mare marină militară din lume, cu peste 370 de nave de suprafață și submarine, potrivit estimărilor Pentagonului, deși SUA operează în continuare cele mai multe portavioane dintre toate țările.

De la preluarea puterii în 2012, Xi a coordonat un efort ambițios de modernizare a armatei chineze și de transformare a acesteia într-o forță de luptă a secolului XXI, capabilă să înfrunte puterile occidentale – în special pe mare, unde forțele chineze s-au confruntat cu omologii americani, afirmând pretențiile de suveranitate ale Beijingului asupra Taiwanului și în Marea Chinei de Sud.

Analiștii din domeniul apărării spun că Beijingul încă își dezvoltă capacitatea de a opera portavioane. Fujian va contribui la acest proces atât ca platformă de luptă, cât și ca banc de testare pentru perfecționarea tacticii și strategiei navale chineze.

Punerea în funcțiune a navei Fujian sporește, de asemenea, capacitatea Chinei de a-și proiecta puterea mai departe de coastele sale, cu trei portavioane care pot fi rotite pentru a susține operațiuni navale pe distanțe mai mari și pentru perioade mai lungi.

Beijingul „desfășoară deja exerciții mai complexe cu portavioane mai departe, în Pacificul de Vest”, a declarat Nick Childs, cercetător principal la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, un think tank cu sediul la Londra. „Caracteristicile noii nave îi vor permite să ofere o capacitate mai completă și să funcționeze mai eficient într-o gamă mai largă de scenarii.”

Fujian reprezintă o îmbunătățire semnificativă față de celelalte două portavioane ale Chinei, primul dintre acestea fiind renovat dintr-o carenă de fabricație sovietică cumpărată din Ucraina în 1998. Al doilea, pus în funcțiune în 2019, are un design bazat în mare parte pe primul.

Aceste două portavioane mai vechi nu dispun de catapulte, care sunt standard pe portavioanele americane, și utilizează în schimb rampe de tip „ski jump” pentru a lansa aeronave cu aripi fixe. Această metodă limitează tipurile de aeronave pe care un portavion le poate opera și încărcăturile utile pe care le pot transporta avioanele sale.

Datorită sistemelor sale de catapultare, Fujian poate opera aeronava de avertizare timpurie KJ-600 dezvoltată la nivel național, pe lângă noul avion de vânătoare stealth J-35 al Chinei și variantele actualizate ale J-15, principalul avion de vânătoare naval chinez dezvoltat pe baza modelelor rusești Sukhoi.

Mass-media de stat a informat, în septembrie, că Fujian a lansat și recuperat cu succes aceste trei modele de aeronave în timpul călătoriilor de antrenament. J-35, J-15 și KJ-600 au apărut toate pe puntea de zbor a portavionului în timpul ceremoniei de punere în funcțiune de portavionului, potrivit Xinhua.

Analistii spun că, odată cu Fujian, Beijingul poate acum să dispună de un portavion cu capacități proprii în domeniul radarului aerian de avertizare timpurie și al războiului electronic, similar cu ceea ce portavioanele americane oferă de mult timp.

