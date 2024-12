Video / Ce au anunțat reprezentanții TikTok la audierile din Parlamentul European. Românii prezenți la discuții: Maria Grapini, Gheorghe Piperea și Gheorghe Falcă

Reprezentanții TikTok au susținut în cadrul unei audieri în Comisia pentru Piață Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European că, din septembrie până în prezent, rețeaua de socializare a închis 66 de mii de conturi false în legătură cu procesul electoral din România.

La audieri nu a participat CEO TikTok Shou Zi Chew, așa cum a cerut săptămâna trecută liderul grupului Renew, Valérie Hayer. Au venit însă Brie Pegum, Global Head of Product for Authenticity & Transparency TikTok, și Caroline Greer, principalul lobby-ist al companiei de la Bruxelles.

De la București nu a venit niciun oficial român pentru a asista la audierile de marți. La discuții au fost prezenți doar europarlamentarii români membri ai comisiei: Maria Grapini, Gheorghe Piperea și Gheorghe Falcă.

La audieri, Brie Pegum a afirmat că a fost destructurată, săptămâna trecută, o rețea de 78 de conturi, ”care țintea publicul român”. Ea a mai precizat că, în mod similar, a fost destructurată a rețea de 22 de conturi în luna septembrie.

TikTok precizează că ”se străduiește neîncetat să prevină dezinformarea”

”Am blocat 260 de mii de spam-uri și ne străduim neîncetat să prevenim dezinformarea și să avem un comportament cât mai autentic.

În septembrie am descoperit o rețea de 22 de conturi care țintea publicul român, pe care am destructurat-o. Am mai destructurat și 7 recidiviști și o altă platformă cu 78 de conturi săptămâna trecută, care încerca să țintească publicul român.

Rezultatul acțiunii de vineri a venit după o anchetă pe care noi am făcut-o. Am verificat și un alt candidat. Singura rețea care îl promova, de fapt, pe Călin Georgescu era o rețea mică, cu 17.000 de followeri”, a explicat Brie Pegum.

Caroline Greer a precizat că platforma „nu permite publicitate politică, dar aici este vorba despre conținutul care este declarat ca atare”.

„Am discutat cu autoritățile române în lunile premergătoare alegerilor. Am avut întâlniri inclusiv cu Autoritatea Electorală, chiar și cu partidele politice. Am primit la sediul nostru de la Dublin inclusiv o delegație a Guvernului român. Am fost în dialog cu autoritățile și continuăm să fim”, a mai precizat ea.

Români prezenți la discuții: Grapini, Piperea și Falcă

Autoritățile române au cerut Comisiei să analizeze conformitatea TikTok cu schema UE de moderare a conținutului (Legea privind serviciile digitale). Bucureștiul și-a manifestat îngrijorarea de amplificarea conținutului care a favorizat „disproporționat” un candidat și de etichetarea „insuficientă” a conținutului. Vineri, Comisia a extins o întâlnire preprogramată cu TikTok pentru a include întrebări legate de România.

