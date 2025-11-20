VIDEO / Cătălin VASILE, Consilier AI – Compartiment Inteligență Artificială și Tehnologii Emergente.Direcția Generală Comunicatii Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare: Interoperabilitatea bazelor de date este una din priorități în privința digitalizării, laolaltă cu introducerea unui standard minim similar standardului pentru securitatea informației

Interoperabilitatea bazelor de date este una din prioritățile Ministerului Economiei în privința digitalizării, laolaltă cu introducerea unui standard minim de digitalizare similar standardului pentru securitatea informației, a afirmat Cătălin Vasile, Consilier AI – Compartiment Inteligență Artificială și Tehnologii Emergente. Direcția Generală Comunicații Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare.

Declarațiile au fost făcute la conferința ”Un cincinal de digitalizare – unde au ajuns Statul și Economia. Dar industria IT?”, organizată marți de Conferințele CDG la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaților. Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

„Am vorbit de decalaje, de lipsa arhitecturii comune, de fragmentare. Într-adevăr, interoperabilitatea este una din probleme și este una din prioritățile noastre. Încercăm să rezolvăm problema asta, pentru că fiecare minister, fiecare agenție, fiecare entitate a considerat de la sine să își facă propria soluție. Care, într-adevăr, costă mai mult, are probleme tehnice, nu corespunde întotdeauna cerințelor tehnice și creează probleme. Ce încercăm să facem: să luăm sub cloudul guvernamental și să îi punem pe toți. Reticență există. Toată lumea vrea să își țină jucăria acolo, în spațiul lui, în camera lui tehnică și tot așa. Se va rezolva și lucrul acesta, mergem treptat”, a declarat Cătălin Vasile.

Redăm în continuare principalele declarații:

Aș vrea să schimb puțin registrul. Eu sunt mai optimist și ca să aduc o încurajare, la bază, eu sunt unul din cei care după 24 de ani de corporație, de 1 an de zile am decis să vin în administrația publică. Bineînțeles cu o schimbare majoră, deja s-a discutat – salariul meu pe o săptămână a devenit salariul meu pe o lună. Asta este o situație pe care am acceptat-o din dorința de a face ceva și de a trece peste toate barierele pe care le-am auzit și pe care le știm cu toții. Nu suntem la întâmplare în această discuție.

Titlul discuției noastre începe de la ideea unui cincinal digitalizare – unde a ajuns statul și economia, industria IT. Sper ca discuția asta să nu rămână doar la capitolul trecut – unde am ajuns, unde suntem și să nu discutăm nimic despre ce dorim și am putea să facem. Cred că toate aspectele negative au un fundament și știm că sunt oameni în administrația publică de foarte mult timp, oameni cu multă experiență, care au trecut prin multe guverne și tot felul de administrații. La fel, colegii din mediul privat – vă înțeleg durerile, vin de acolo, știu care sunt provocările și barierele pe care le aveți și acum înțeleg și partea cealaltă.

Ce aș vrea să vă spun, ca reprezentant al Guvernului României – mai exact al Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, un minister imens. După cum spunea dl. Pavel Popescu, Digitalizarea a avut o transformare și ajuns acum o componentă într-un minister foarte mare, dar care nu a murit încă – o veste bună. Și nu va muri. Îmi pare rău să spun că, într-adevăr, multe lucruri puteau fi altfel. Am fi putut depăși cu mult alte țări – de ex. Estonia. Toată lumea o dă exemplu. Într-adevăr, am fost acolo, am văzut cu ochii mei, lucrând într-un mediu multinațional am văzut ce fac alții. Inclusiv Bulgaria, Israel și alte țări care conduc lumea aceasta în tot ce privește tehnologia. Eu sunt în Ministerul Economiei și conduc departamentul acesta foarte nou de Inteligență Artificială, în care credem cu toții că putem face ceva și investim și suntem gata, ca oameni cu maturitate, să cedeze din beneficii și să facă un pas ca să lase ceva în urmă pentru țara asta. Suntem o echipă de oameni care ne-am asumat lucrul acesta.

Toată lumea am blamat perioada Covid. Bineînțeles, pe lângă faptul că am fost nevoiți să împingem niște lucruri la limita extremă, să împingem niște soluții la care societatea poate nu era pregătită, unele le-am făcut pe genunchi, dar vreau să spun următorul beneficiu: ne-am dat seama că suntem într-o situație în care trebuie să facem ceva. Iar starea aceasta de a face ceva rămâne în continuare. A fost un trigger care ne-a făcut totuși să ne miște.

Un alt trigger este PNRR-ul. Pe lângă că ne aduce niște fonduri, mai are un rol foarte simplu: e biciul din spate care ne aduce aminte că trebuie să facem aia, asta și cealaltă. Multe discuții sunt în zona PNRR-ului, că dacă nu facem, pierdem (bani) și ne ajută și lucrul acesta. Avem nevoie de asemenea factori care să ne împingă de la spate.

În administrația publică au fost și sunt totuși progrese. Chiar dacă sunt minore. Rolul Ministerului Economiei, al dl. Ministru, cu echipa din care fac și eu parte, împreună cu ADR-ul, care lucrează cu noi – facem tot ce putem astfel încât să mergem mai departe. Pașii aceștia minori pe care i-am făcut de-a lungul ultimilor 5 ani sunt pe cale să se dezvolte și să avem într-adevăr niște pași uriași de acum încolo. Mai ales că dl. Ministru vine chiar din zona asta. Nu vorbim de oameni care nu știu cu ce se mănâncă digitalizarea.

Dacă vorbim de IMM-uri – noi ne ocupăm și de partea aceasta de antreprenoriat care poate suferă cel mai mult în ziua de astăzi. Ei sunt cei mai chinuiți cu noile taxe, când trebuie să scaneze documente, să le încarce pe platforme… Și aici avem de lucru. Inclusiv oamenii care își deschid un IMM trebuie să înțeleagă că digitalizarea nu înseamnă doar un site – ci și un ERP, un CRM… Noi avem câteva proiecte pe care le avem în această zonă – Start-Up Nation, care a fost relansat de curând și care într-adevăr merge.

Dacă vorbim de comunicații electronice, dezvoltăm în continuare infrastructura. La ce înseamnă 5G încă stăm bine. (…) Cu foarte puține resurse și oameni. Dar avem mâna tare a digitalizării, care este ADR-ul și care într-adevăr face cele mai multe lucruri din domeniul acesta. (…) Dacă vorbim doar de Digitalizare, cel puțin în Departamentul de Comunicații, suntem în momentul de față 10, încă avem posturi la Concurs. Aș zice că până la sfârșitul anului vom ajunge până la 16 sau 17 persoane.

Am vorbit de decalaje, de lipsa arhitecturii comune, de fragmentare. Într-adevăr, interoperabilitatea este una din probleme și este una din prioritățile noastre. Încercăm să rezolvăm problema asta, pentru că fiecare minister, fiecare agenție, fiecare entitate a considerat de la sine să își facă propria soluție. Care, într-adevăr, costă mai mult, are probleme tehnice, nu corespunde întotdeauna cerințelor tehnice și creează probleme. Ce încercăm să facem: să luăm sub cloudul guvernamental și să îi punem pe toți. Reticență există. Toată lumea vrea să își țină jucăria acolo, în spațiul lui, în camera lui tehnică și tot așa. Se va rezolva și lucrul acesta, mergem treptat.

Mai mult, dacă vorbim despre digitalizare și finanțare. Am vrea ca finanțarea aceasta către IMM-uri, către zona aceasta care poate fi motorul digitalizării – pentru că multe din aceste companii mici fac o grămadă de lucruri –, să nu fie doar de tip one-shot, ca deobicei. Adică doar pentru că mai apare aici un proiect, sau vorbim la anul ceva. Vrem să fie o chestie continuă, dacă se poate, iar asta încearcă Ministerul să facă.

Introducerea unui standard minim de digitalizare. Așa cum pe securitatea informației avem un standard minim, ar trebui să avem și pe digitalizare așa ceva, care să facă lucrurile să funcționeze.

Ce ne dorim în continuare este să rezolvăm toate problemele acestea pe care le-ați auzit mai devreme, probleme care există, dar care se pot rezolva. Printr-o viziune comună, de exemplu – când vorbim de chestii tehnice, nu e loc de politică. (…) Nu e cazul să aruncăm cu acuze, să scoatem în evidență lucrurile negative… Într-adevăr lucrurile se puteau face mai bine – și mie mi-ar fi convenit să lucrez într-un sistem în care lucrurile să meargă. Dar suntem la momentul acesta, 18 noiembrie, și dacă discutăm numai despre trecut putem scoate în față 1.000 de lucruri negative. Haideți să ne uităm puțin și în față. Suntem o echipă de oameni, suntem tineri, încă ne mai putem baza pe inteligența aceasta nativă pe care o are România – avem niște oameni pregătiți și școlile românești tehnice pregătesc oameni, pe care îi putem atrage, îi putem motiva.

Apoi, cu atragerea de investiții, cu convingerea de la agenție, la om, de la director, de la președinte la președinte – toți trebuie să vină sub o umbrelă, care să fie securizată, să fie un singur punct de contact. Asta se poate face în primul rând printr-o viziune comună, lăsând orice diferență de politică, de mod de a vedea trecutul, o viziune concretă pe ce înseamnă viitorul digital.

În ce privește AI-ul, atâta timp cât eu voi fi aici și voi coordona, cel puțin din partea Ministerului Economiei, zona aceasta de AI, vom trage și vom atrage tot ce se poate astfel încât România să aibă și Gigafactory, resurse și mai ales finanțare.

Întrebare moderator: Ce instrumente de sprijin sau de finanțare sunt disponibile pentru companiile mici și mijlocii pentru a adopta soluții digitale mai avansate, sau măcar acel standard minim de care vorbeați?

Răspuns:

Cel mai cunoscut este Start-Up Nation. Este un program mai vechi, care a fost reinițializat, cu alte condiții, în care companiile mici sunt încurajate să acceseze finanțare. Este doar unul. Mai există și alte idei, nu le pot încă spune, pentru că vreau să fie chestiuni concrete, nu să dăm speranțe. Cel puțin în momentul la care suntem acum în România, în starea asta de recesiune, știți cum este: speranțele, planurile, toți avem o listă cu foarte multe idei despre cum să aducem bani. Parteneriatul public-privat (PPP) este, să știți, obligatoriu. Nu am vrea să reinventăm noi roata, să ne luăm angajați specialiști în tehnică, ingineri programatori și experți la firul ierbii, dar ca să putem să finanțăm și să încurajăm resursele acestea care ne pot ridica la un alt nivel… AI-ul de exemplu, aici avem nevoie de finanțări. Este ca o lansare, iar dl. Ministru și împreună cu cabinetul se gândesc și sunt câteva idei în zona aceasta, de finanțare pentru proiecte noi, iar aici componenta de PNRR este poate cea mai importantă.

