Directorul Direcției Agricole din cadrul CEC Bank, Bogdan Alexandrescu, a arătat că soldul creditelor acordate agriculturii la nivelul sistemului bancar a crescut de la 23 de miliarde de lei în 2021 la 33 de miliarde în 2024, stagnând ulterior la 33-34 de miliarde de lei. CEC Bank își propune o creștere de aproape 20% a finanțărilor agricole în 2027, în condițiile în care sectorul reprezintă o prioritate pentru bancă.

Alexandrescu a evidențiat diferențele de profitabilitate între sectoare: producția vegetală și creșterea păsărilor înregistrează evoluții pozitive, în timp ce sectorul porcin se confruntă cu vânzări sub costurile de producție.

Declarațiile au fost făcute la conferința România recoltelor: „Agricultura – competitivitate, producție internă, poziție regională” organizată de CursDeGuvernare miercuri, 25 noiembrie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Acesta susține utilizarea instrumentelor de finanțare cu dobânzi subvenționate și garanții de stat, inclusiv programul cu marjă de 1,95% plus ROBOR. Totodată, consideră că asocierea fermierilor, comasarea terenurilor și orientarea către produse cu valoare adăugată pot crește finanțarea agriculturii de la nivelul actual de 33 de miliarde la peste 70 de miliarde de lei.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Aș vrea să încep așa, un pic optimist, să vă spun că eu fac creditare în domeniul agriculturii și coordonez această activitate de peste 10 ani, iar acum 12–13 ani, când mergeam pe teren să vizitez clienți, să știți că nu vedeam atât de multe utilaje performante, nu vedeam atât de multe ferme performante, nu vedeam antreprenori cu o educație foarte bună, cum au ajuns acum. Deci vreau să spun că, din perspectivă bancară, clienții au făcut foarte multe progrese în ultimii ani.

O să vă spun un pic și cum a evoluat soldul creditelor pe agricultură în tot sistemul bancar. Dacă la finalul anului 2021 soldul creditului, adică toate băncile, aveau undeva la 23 de miliarde de lei, la final de 2024 a ajuns la 33 de miliarde și a stagnat în anii 2025 și 2026, undeva între 33 și 34 de miliarde de lei.

Noi, când facem finanțarea în agricultură, având o linie dedicată, luăm fiecare segment în parte și îl studiem. De exemplu, cultura mare. În 2021, cheltuiala medie pe hectar pe care o calculam noi era undeva la 2.500 de lei. În 2022, când gazul s-a dus în sus, s-a dus undeva la aproape 6.000 de lei, ajungând acum, anul ăsta, la o medie de aproape 4.000 de lei. Deci o linie dedicată de agricultură înseamnă să studiezi foarte bine.

Producția totală de cereale a fost afectată și de secetă în ultimii doi ani, practic și indicatorii financiari ai agricultorilor au fost un pic deteriorați. Dar anul acesta vedem un reviriment. Dacă anul trecut s-au recoltat undeva între 25 și 26 de milioane de tone de cereale, anul acesta estimăm că vor fi undeva între 30 și 31 de (milioane) de tone de cereale.

Deci înseamnă că zona de cultură mare, cumva, anul ăsta va avea un an bun. Dacă prețul la recoltare, dau un exemplu la grâu, era undeva între 0,8 și 0,9 lei, acum a depășit 1 leu. Deci vedem lucruri pozitive în zona de cultură mare, care, repet, a trecut prin doi ani de secetă, adică niște ani mai grei.

Puiul e vedeta. Adică antreprenorii cumpără în medie cu trei lei un pui mic, îl duc la între 2,5 și trei kilograme și vând cu șase lei kilogramul. Media marjei este în creștere, nu numai la noi, românii, să știți că noi am studiat, este în toată Uniunea Europeană marja în creștere. Zona de vacă de carne, iarăși, prezintă o creștere și o profitabilitate foarte bună.

La zona de porc nu este chiar atât de bine. Vă dau un exemplu. În 2023, când am finanțat o maternitate foarte mare, prețul unui kilogram de porc în viu era între 10 și 11 lei. Acum prețul este undeva între 5,5 și șase lei. Din calculele noastre, ca să îngrași un porc, un kilogram de porc te costă undeva între 6,5 și șapte lei. Deci acești antreprenori vând în pierdere. Statistic vorbind, dar nu știu să vă spun, tot timpul, înspre final de an, prețul de obicei crește, probabil că datorită Crăciunului, că vor fi vânzări mari. Zona de oaie, cum am spus, tot așa, este un pic afectată din lipsa de exporturi.

Fiind o bancă de stat, noi, la CEC Bank, încercăm tot timpul să promovăm toate instrumentele pe care statul le pune la dispoziția fermierilor. Când zic de instrumente, mă refer ori la o dobândă subvenționată, ori la o garanție, cum a zis domnul Valvis, că nu au ce să pună garanții, că nu au terenurile, ori la o perioadă mai lungă, ori la o structură de finanțare mai adecvată, cu perioadă de grație în cazul creditelor de investiții.

În acest moment, cele mai folosite programe pe care le avem și pe care antreprenorii pot să le acceseze, nu vorbesc de creditele APIA, de exemplu, nu știu dacă ați auzit de programul guvernamental OUG 43. Care este un program cu o convenție prin care dobânda este fixă, adică marja este fixă, 1,95. Vă spun, marja de 1,95 pentru toți clienții din agricultură, fie mic, fie mare, este o marjă competitivă. Tot acest program are și o componentă de garanție de stat, prin FGCR, adică clientul vine, ia un credit cu ROBOR plus 1,95 și, dacă nu are ce să pună garanții, prin intermediul FGCR, o instituție care aparține tot de CEC, clientul poate să acceseze un credit.

Alte programe care există în acest moment, avem convenții semnate cu BID, cu Banca de Investiții și Dezvoltare, care, dacă, de exemplu, la un client, în funcție de bonitatea lui, mergi cu ROBOR plus trei sau ROBOR plus patru, ai un ajutor de dobândă acolo, iarăși, dobânda scade. În afară de dobândă, ai și o garanție tot de stat, prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare. Avem credite cu garanții europene, FEI se numesc, iarăși, cu o dobândă, cu un ajutor de dobândă la care clientul are acces. Deci fiecare antreprenor, cred eu, trebuie să aibă un contabil de încredere, poate un avocat de încredere, poate un preot, poate un medic, dar și un bancher de încredere, astfel încât acel bancher să-l sfătuiască ce credite să ia, când să ia și ce programe să folosească.

Vă dau un exemplu, dacă cumperi un teren agricol, să zicem, dacă dai 10.000 de euro pe un hectar, cumperi un teren cu 10.000 de euro, poate tu economisești doar arenda, dar tu îți scoți banii pe acel teren, din calculele noastre, în medie, pe toată România, undeva la 25 de ani. Deci, dacă tu iei un credit să cumperi un teren agricol pe o perioadă foarte scurtă, riști să nu mai ai lichiditate, adică să-ți folosești banii din activitate. Și atunci, important e să te poți duce pe o perioadă mai lungă. Noi dăm pe 15 ani, de exemplu. Sunt foarte mulți clienți care, din nevoia de a se dezvolta, poate din activitatea curentă au folosit banii pentru investiții. Și atunci, iarăși, dacă au o bancă cu o linie dedicată de agricultură, care poate să-i înțeleagă.

Mai sunt ani pe cultură mare în care iei un credit, cumperi semințe, inputuri și, fiind secetă, tu nu scoți, nu vinzi nimic sau vinzi mult mai puțin. Atunci, iarăși, un bancher trebuie să știe foarte bine procesul și ce face clientul, nu neapărat o balanță.Noi, de exemplu, studiem umiditatea în sol zilnic. Noi știm că anul 2026–2027 a început foarte bine pentru cultura mare. Există umiditate în sol și, cred eu, pentru culturile de toamnă, previziunea noastră este foarte bună la anul. În echipa de la bancă avem și ingineri agronomi angajați, și ingineri horticoli, și specialiști în industria agroalimentară, astfel încât să ne ajute să înțelegem care-i plusvaloarea pe care o aduce o investiție.

Întrebare moderator: Și asta s-ar traduce și printr-un optimism în a acorda fermierilor credite pentru anul următor?

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

Noi, ca strategie pentru anul viitor, ne-am propus o creștere de două cifre pe soldul creditelor pe agricultură. Dacă soldul total pe sistemul bancar nu prea a crescut în ultimii doi ani, a stagnat un pic, au fost și defaulturi, adică clienți care nu au putut să plătească, noi ne-am propus o creștere de aproape 20% în 2027.

Întrebare moderator: Și defaulturile în ce procent?

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

Păi, pe tot sistemul bancar, cred că au ajuns undeva, la luna aprilie cred că am datele, undeva la 11%. Deci un pic mai mare decât restul.

Întrebare Jean VALVIS: Creditele pentru agricultură ce reprezintă din totalul creditelor pe care le dați?

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

20%.

Deci noi, când zicem agricultură la CEC, spunem producția primară, adică cei care fac cereale, legume, creșterea animalelor. Mai spunem zona de procesare, adică cei care din grâu fac pâine și mai spunem și zona de trading, adică cei care fac comerț. Dacă facem un calcul pentru clienți mici, vă pot da și cifre pe această industrie, pentru clienți mici avem undeva la 2 miliarde de lei expunere, cu tot cu clienții mari avem undeva la 6,4 miliarde de lei expunere în această industrie.

Cred eu că, în următoarea perioadă, dacă s-ar comasa terenurile și dacă ne-am duce spre produse cu valoare adăugată, adică să știm să fructificăm inclusiv gunoiul de grajd, să știm să fructificăm și panourile, și zona de energie, soldul creditelor pe agricultură n-ar mai fi 33 de miliarde lei, din calculele noastre ar putea să ajungă undeva la peste 70 de miliarde de lei.

Deci, dacă clienții ar face calcule și ar investi în lucrurile cu plus-valoare, atunci toți ar avea de câștigat din acest lucru. Așa cum v-am spus că au fost progrese mari față de acum 10 ani, cred eu că în continuare vom vedea progrese, dar, cumva, sunt prea mulți agricultori mici. Cumva, acolo ar trebui poate să se strângă într-o asociație. Din 100 de hectare nu poți să faci un profit să-ți cumperi o combină performantă, dar din 2.000–3.000 de hectare poți să faci și nu trebuie să le lucrezi tu pe toate, poți să le lucrezi împreună cu alții.

Am observat, vreau să vă dau și niște exemple pozitive, de exemplu chiar pe zona de porc, unde am văzut cooperative agricole care fiecare factură pe care o au, o vând prin cooperativă, și un procent din acea factură rămâne în cooperativă pentru zile negre, adică dacă cineva are pestă porcină, dacă prețul e mai jos. Adică am văzut și cooperative de succes și aș vrea ca lucrul ăsta să fie, aș vrea să-l văd mai des în toată industria agroalimentară.

Noi, la CEC, mai pregătim și alte programe guvernamentale. O să avem un program dedicat și pentru producția primară, cu BID-ul, la care vom putea, în afară de creditele obișnuite de capital de lucru sau linii de credit și credite de investiții, vom putea și refinanța, poate, datorii mai vechi pe o perioadă mai lungă. Că, de fapt, asta este problema cea mai mare. De fiecare dată când un antreprenor din industria agroalimentară/agricultură, vine la o bancă, el are nevoie de bani de azi pe mâine. De fapt, are o lipsă de lichiditate și această lipsă de lichiditate poate fi corectată printr-un credit pe o perioadă mai lungă, astfel încât, din profitabilitatea pe care o face clientul, să-și scadă mai ușor datoriile.

Dacă agricultura, să zicem așa, anii trecuți era vedeta sistemului bancar, creștea foarte mult, acum nu mai crește așa de mult, dar, zic eu, că indiferent de vreme, și agricultura, și antreprenorii de aici și-au arătat reziliența, și-au arătat adaptabilitatea, trecând prin pandemie, prin război, anul ăsta iarăși un război care a dus costurile la motorină mai sus. Adică, cumva, văd că ei se adaptează și, zic eu, că în următoarea perioadă, acel deficit de 4-5 miliarde de euro sau cât va fi anul acesta, dacă s-ar regla, toată lumea ar avea de câștigat. N-aș mai vrea să facem calculul câte tone de grâu ai la hectar, adică ai șase tone în medie pe toată România. Aș vrea să facem calculul, poate, câte fripturi de vită avem la hectar sau, poate, câte kilograme de brânză avem la câți litri de lapte. Adică să ne concentrăm mai mult pe zona de valoare adăugată, astfel încât toată lumea ar avea de câștigat, inclusiv mai multe taxe, mai mulți angajați și toată lumea ar câștiga.

Noi, la CEC, considerăm agricultura și industria agroalimentară un domeniu prioritar pentru noi și, indiferent că va fi vreme (nefavorabilă), război sau așa, noi tot timpul vom încerca să ajutăm antreprenorii din agricultură și sper eu ca următoarea dată când mă invitați să avem discuții despre profit mai mare la zona de porc, poate la zona de oaie să avem mai mult la carcasă și așa mai departe.

Întrebare – Alina CREȚU, Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România (Forumul APPR): Câte credite ați acordat în ultimii trei ani, n-aș spune anul acesta, pe perioadă de 15 ani sau mai mult? Aș vrea să știu numărul lor.

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

Nu știu să vă răspund exact, dar vă pot da un răspuns. Vă pot da exact câte au fost date pe acel program, OUG 43, unde sunt și 15 ani terenuri. Și, dacă luăm în calcul tot ce înseamnă subprogramul, cred că în 2024, au fost cele mai multe credite, undeva la 5.000 de credite, ca să știți.

Alina CREȚU: Eu v-am întrebat clar, pentru că ne interesează foarte mult acest aspect, pentru că se tot vorbește că asta este problema care, sau este cauza care împovărează cel mai mult agricultura românească, faptul că nu avem credite pe termen lung, ne îndatorăm pentru investiții majore, luăm credite pe 5–7 ani și asta duce la o disfuncționalitate majoră.

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

Vă pot răspunde ulterior, eu acum n-am datele, dar vă pot răspunde exact câte credite avem în sold, ca să vedeți, pe o perioadă mai lungă de sau de 15 ani. Da, vă pot răspunde.

Alina CREȚU: Și mai am o întrebare legată de faimosul credit cu dobândă de 1,95%, dacă el este efectiv sau, dacă nu, când va fi?

Răspuns – Bogdan ALEXANDRESCU:

Este efectiv. Eu v-am dat doar în 2024. CEC Bank a fost cel mai mare jucător de programe guvernamentale în perioada, cât au fost valabile. Condițiile de finanțare sunt: să fie pentru capital de lucru sau investiții, iar la terenuri se merge pe 15 ani, la restul investițiilor, în funcție de categorie. Dacă sunt utilaje, nu o să fie pe o perioadă de 15 ani, o să fie, nu știu, 7–8 ani, la investiții în fermă de 10 ani, așa, și condițiile sunt cele de eligibilitate ale creditului. (…) 1,95% plus ROBOR și dacă nu are garanții poate să pună FGCR, adică garanție de stat.

Partener instituțional:

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

Parteneri:

BCR

Agricover

Asociația Cronica Europeană

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