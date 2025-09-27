VIDEO Benjamin Netanyahu, primit cu huiduieli și aplauze la ONU. Premierul israelian a venit cu pancarte și a declarat că „va termina treaba în Gaza”

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu (foto), şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU, unde au fost auzite atât huiduieli, cât și aplauze. Mai multe delegații au părăsit sala chiar înainte să își înceapă discursul.

Benjamin Netanyahu şi-a început discursul solicitând de la tribuna ONU să fie instituite sancţiuni împotriva Iranului. Totodată, el a precizat că Israelul îşi va continua ofensiva în Gaza, spunând că a „distrus cea mai mare parte a maşinăriei teroriste a Hamas” şi a promis să „termine treaba” de eliminare a Hamas din Gaza.

Potrivit CNN, discursul său la ONU a fost, de asemenea, transmis prin difuzoare la graniţa cu Gaza, ca parte a ceea ce biroul său numeşte „un efort de diplomaţie publică”.

Premierul israelian a respins cu fermitate noțiunea de stat palestinian în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU, calificând recentul val de recunoașteri drept „rușinos, pur nebunesc și nesănătos”. La câteva zile după ce Franța, Marea Britanie, Canada, Australia și alte țări occidentale au anunțat inițiativa diplomatică palestiniană, Netanyahu a atacat liderii mondiali și i-a acuzat că cedează sub presiune.

„Decizia voastră ruşinoasă va încuraja terorismul împotriva evreilor şi împotriva oamenilor nevinovaţi de pretutindeni. Va fi un semn de ruşine pentru voi toţi”, a spus el, potrivit news.ro „Ceea ce faceţi este să oferiţi recompensa supremă fanaticilor intoleranţi care au comis şi susţinut masacrul de Sabat. A le oferi palestinienilor un stat la o milă de Ierusalim, după 7 octombrie, este ca şi cum ai oferi Al-Qaeda un stat la o milă de New York după 11 septembrie”, a arătat premierul israelian.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a folosit recuzită, hărţi şi teste grilă în timpul discursului său de la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite. De pildă, el a purtat o insignă mare, albă, pe care era afişat un cod QR. „O mare parte a lumii nu-şi mai aminteşte de 7 octombrie, dar noi ne amintim”, a spus Netanyahu, arătând spre insignă şi rugând oamenii să folosească codul QR care ducea la un site web despre atacurile Hamas.

Apoi a scos un accesoriu de anul trecut de la ONU: o hartă care prezenta ceea ce el a numit „blestemul axei terorii iraniene”, cu Iranul, Irakul, Siria şi Libanul evidenţiate cu roşu.

A urmat un test surpriză. A scos o foaie mare. „Să facem un test surpriză şi ridicaţi mâna dacă ştiţi răspunsul”, a spus Netanyahu. „Iată prima întrebare. Cine strigă „Moarte Americii”? A. Iranul? B. Hamas, C. Hezbollah? D.Houthi sau E. toate cele de mai sus?” După o pauză, Netanyahu a continuat. „Toate cele de mai sus – corect, toate cele de mai sus”.

Netanyahu se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, care a promis să blocheze orice încercare a Israelului de a anexa Cisiordania – un mesaj care vine în urma unui nou plan de pace propus de SUA şi discutat recent cu liderii arabi.

***