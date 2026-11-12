VIDEO Antonio Vencesla, JTI: Politica fiscală inteligentă trebuie să urmărească o colectare eficientă și sustenabilă a veniturilor

Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Comms în cadrul JTI, a susținut că România are nevoie de o politică fiscală predictibilă, axată pe eficiența colectării veniturilor, nu pe majorarea accelerată a taxelor. Într-un context economic marcat de incertitudine, schimbările bruște de reglementare afectează atât companiile, cât și comportamentul consumatorilor, a subliniat acesta.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Vencesla a dat exemplul pieței ilicite a țigaretelor, care, potrivit datelor Novel Research, a ajuns la 13,9% din consumul total în iulie 2026, față de 10,5% în mai. Industria estimează că acest nivel generează pierderi anualizate de aproximativ 3,7 miliarde de lei la bugetul de stat, prin accize și TVA neîncasate.

În opinia sa, măsurile fiscale trebuie evaluate în funcție de veniturile colectate efectiv, iar digitalizarea, controlul și conformarea bazată pe analiza datelor pot susține o colectare mai bună. Totodată, a evidențiat angajamentul JTI față de România, reflectat în investiția de 300 de milioane de dolari într-o nouă fabrică la Ștefăneștii de Jos.

Redăm în continuare principalele declarații:

Traversăm o perioadă în care guvernele și companiile trebuie să ia decizii dificile într-un ritm tot mai rapid, adesea având mai puțină certitudine cu privire la consecințele acestor decizii. Tensiunile geopolitice, inflația, presiunea asupra finanțelor publice și schimbările în comportamentul consumatorilor au făcut ca multe dintre ipotezele tradiționale să devină mai puțin fiabile. Într-o lume incertă, predictibilitatea devine un atu economic.

Și tocmai pentru că certitudinea este din ce în ce mai greu de obținut, predictibilitatea devine cu atât mai valoroasă. Companiile se pot adapta la costuri mai mari, la noi reglementări și la presiunea concurențială. Ceea ce este mult mai dificil de gestionat sunt incertitudinea și schimbările bruște.

Același lucru este valabil și pentru consumatori. Atunci când politicile se schimbă brusc, oamenii își adaptează comportamentul, uneori în sensul anticipat de autorități, alteori în moduri la care acestea nu se așteaptă. Predictibilitatea nu înseamnă că politicile nu se pot schimba niciodată. Înseamnă că direcția este clară, schimbările sunt introduse treptat, iar efectele lor concrete sunt atent monitorizate. Într-o lume în care certitudinea nu mai poate fi considerată un dat, predictibilitatea nu este doar un avantaj pentru mediul de afaceri. Este și un atu economic pentru stat.

În ceea ce privește colectarea inteligentă și sustenabilă, cea mai potrivită abordare nu este cea a creșterii mai rapide a taxelor, ci o colectare mai eficientă a veniturilor. Aceasta mă aduce la provocarea fiscală cu care se confruntă România și multe alte țări europene.

Nu există nicio îndoială că statele au nevoie de venituri. România trebuie să finanțeze infrastructura, educația, apărarea și serviciile publice esențiale, gestionând în același timp presiuni fiscale cât se poate de reale. Prin urmare, dezbaterea nu ar trebui să fie despre nevoia statului de a obține venituri. Adevărata întrebare este cum pot fi generate și colectate aceste venituri într-un mod sustenabil.

De prea multe ori, dezbaterile fiscale sunt reduse la o singură pârghie: nivelul de taxare. Atunci când sunt necesare venituri suplimentare, răspunsul imediat este creșterea taxelor. Însă o cotă de impozitare mai mare, în teorie, nu se traduce automat într-o creștere proporțională a veniturilor în practică. Guvernele au la dispoziție un set mai larg de instrumente: consolidarea mecanismelor de control, digitalizarea, conformarea bazată pe analiza datelor, cadre fiscale multianuale predictibile și structuri de taxare atent concepute.

Prin urmare, obiectivul nu ar trebui să fie cel mai ridicat nivel posibil de taxare, ci cea mai sustenabilă metodă de colectare a veniturilor. Aceasta înseamnă că măsurile fiscale trebuie evaluate în funcție de veniturile care ajung efectiv la bugetul de stat, nu doar pe baza estimărilor unui model teoretic.

De exemplu, cazul industriei tutunului, cu comerț ilegal de 13,9%. Problema care apare sunt pierderile la buget.

Taxarea produselor din tutun reprezintă o sursă importantă de venituri pentru statul român. În același timp, vorbim despre o piață în care comportamentul consumatorilor este deosebit de sensibil la accesibilitatea produselor din punctul de vedere al prețului.

Atunci când accesibilitatea se modifică prea rapid, consumatorii reacționează. Unii se îndreaptă către produse mai ieftine disponibile pe piața legală. Alții pot ajunge să părăsească în totalitate piața legală.

Potrivit datelor Novel Research făcute publice, piața ilicită a țigaretelor a ajuns la 13,9% din consumul total în iulie 2026, în creștere de la 10,5% în luna mai. La acest nivel, estimările industriei indică o pierdere anualizată de aproximativ 3,7 miliarde de lei pentru bugetul de stat al României.

Acesta nu este, în primul rând, un argument al industriei, ci un argument privind eficiența colectării veniturilor. Fiecare produs care migrează din economia legală către cea ilegală înseamnă accize și TVA pe care statul nu le mai colectează. În același timp, acest fenomen afectează comercianții legitimi, companiile care respectă legea și integritatea generală a pieței.

Prin urmare, atunci când evaluăm o măsură fiscală, întrebarea esențială nu este doar ce venituri suplimentare se estimează că va genera pe hârtie. Adevărata întrebare este: cât din aceste venituri va fi colectat efectiv? Pentru că cea mai inteligentă politică fiscală generează venituri sustenabile în timp.

România are nevoie de venituri publice sustenabile. Mediul de afaceri are nevoie de un cadru competitiv și predictibil. Aceste obiective nu sunt contradictorii. Un cadru fiscal inteligent le poate susține pe ambele, combinând colectarea eficientă a veniturilor cu mecanisme solide de control, digitalizare și predictibilitate.

Lucrez pentru o companie japoneză, iar unul dintre lucrurile pe care le-am învățat la JTI este valoarea gândirii pe termen lung. Decizia noastră de a investi 300 de milioane de dolari într-o nouă fabrică la Ștefăneștii de Jos reflectă angajamentul nostru pe termen lung față de România.

Companiile înțeleg că guvernele nu pot elimina incertitudinea geopolitică sau volatilitatea economică globală. Și nici nu ne așteptăm să o facă. Însă guvernele pot evita să creeze incertitudine suplimentară pe plan intern prin schimbări bruște de politică. De asemenea, pot concepe măsuri fiscale pornind de la nivelul real al colectării și de la comportamentul concret al consumatorilor.

Așadar, mesajul este simplu: cea mai inteligentă politică fiscală nu este neapărat cea care majorează cel mai rapid taxele. Este cea care generează cele mai sustenabile venituri pe termen lung.

PARTENER INSTITUȚIONAL

Academia de Studii Economice din București – ASE

PARTENERI

BCR

Banca Transilvania

Raiffeisen Bank Romania

EY Romania

JTI Romania

ARPIM

Biriș Goran LEGAL + TAX

Asociația Cronica Europeană

***