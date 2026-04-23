VIDEO Andrei Gemeneanu, președinte ROPEA & managing partner Morphosis: România are potențial mare în private equity, dar depinde de mobilizarea capitalului instituțional și dezvoltarea fondurilor de tip „fund-of-funds”

Președintele ROPEA și managing partner Morphosis, Andrei Gemeneanu, a susținut necesitatea accelerării dezvoltării industriei de private equity și venture capital în România, prin atragerea capitalului instituțional, în special din fondurile de pensii, și prin operaționalizarea unor instrumente de tip „fund-of-funds”.

Explicațiile au fost oferite la Conferința "Finanțarea Dezvoltării: (re)capitalizarea României și utilizarea tuturor instrumentelor de irigare financiară a economiei", organizată de CursDeGuvernare – în paralel cu criza politică – la Parlamentul României, Comisia de Buget-Finanțe din Senat, în data de 22 aprilie.

„Trebuie să nu uităm că, la nivelul OECD, 6% din activele aflate sub managementul fondurilor de pensii sunt direcționate către piața de private equity și venture capital — asta pentru România, în momentul de față, ar însemna undeva spre 2,5 miliarde (de euro)”, a declarat Gemeneanu, subliniind că România ar trebui să urmeze gradual această direcție pentru a susține dezvoltarea industriei.

El a arătat că ROPEA susține crearea unui fond de fonduri în cadrul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), considerând modelul „încercat și testat în multe țări” și cu potențial de a genera un efect catalizator pentru IMM-uri și antreprenoriat.

În ceea ce privește impactul economic, Gemeneanu a afirmat că industria de private equity a investit aproximativ 3,3 miliarde de euro în România din 2007 până în prezent și susține circa 64.000 de locuri de muncă, cu o rată de creare de joburi „de șapte ori mai mare decât media economiei”. Gemeneanu a atras atenția că sectorul rămâne însă subdezvoltat în România, reprezentând „0,03% din PIB”, de circa 4 ori sub media Europei Centrale și de Est și de 18 ori sub media Uniunii Europene.

„Sectorul a demonstrat și demonstrează că poate atinge randamente superioare (…) dar îl vom putea scala numai dacă reușim să mobilizăm capitalul instituțional local”, a mai spus acesta, adăugând că la nivel global fondurile de pensii reprezintă aproximativ 27% din capitalul industriei de private equity.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Aș vrea în primul rând să mă întorc la remarcile domnului ministru (Alexandru Nazare) și să spun că noi, ca Asociație de Private Equity și Venture Capital, ROPEA, am salutat și susținem acest demers de creare a unui instrument de tip fund-of-funds (fond al fondurilor – n.r.) în interiorul Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID). Este un model cumva tried-and-tested (încercat și testat – n.r.) în multe țări, care a produs rezultate și care cred că și în România poate avea acest efect catalizator pentru IMM-urile românești, pentru antreprenoriatul românesc.

Vreau să subliniez importanța de a aduce capital din fondurile de pensii în aceste instrumente. Trebuie să nu uităm că, la nivelul OECD, 6% din activele aflate sub managementul fondurilor de pensii sunt direcționate către piața de private equity și venture capital — asta pentru România, în momentul de față, ar însemna undeva spre 2,5 miliarde (de euro – n.r.). Evident, n-o să mergem de la 0 la 6% direct, dar cumva, în mod organic, asta trebuie să fie direcția. Și doar așa putem da masă critică acestei industrii de private equity și venture capital, care la rândul ei poate avea un impact semnificativ pozitiv asupra dezvoltării antreprenoriatului, asupra dezvoltării economiei.

Așa, în general, vreau să mai fac una-două remarci. În primul rând, să vorbesc un pic despre industria de private equity și venture capital. Câteva cifre care mi se par relevante: dacă ne uităm la perioada din 2007 până acum, industria de private equity a investit 3,3 miliarde în economia din România. În momentul de față, ultima dată când am reușit să agregăm cifrele — probabil că între timp numerele astea au crescut — industria angajează în momentul ăsta, în România, 64.000 de oameni. Și, ceea ce este cel mai important, avem ceea ce numim noi net job creation, deci o rată de creare de locuri de muncă care este de șapte ori mai mare decât media pe economie.

Deci, cu siguranță, putem demonstra că industria are un efect pozitiv din punct de vedere al economiei. Acum, aș vrea să dau și fațeta randamentelor pentru industria de private equity, pentru că ceea ce spunem nu este că cerem să susținem industria doar pentru că ea are un impact economic pozitiv, ci și pentru că ea este dovedită ca având randamente foarte bune. Dacă luăm la nivelul Uniunii Europene — sunt date de la Invest Europe, care este asociația industriei de private equity și venture capital la nivel european — mediana randamentelor anuale de private equity sunt cu între 800 și 900 de puncte de bază peste public-market-benchmarks, adică față de etaloanele comparabile de pe piețele publice.

Și ce este foarte important de punctat este că această industrie de private equity are un comportament foarte bun în perioade de volatilitate, pentru că durata de viață a unui fond de investiții este, în general, de 10 ani — deci întotdeauna vei încerca să joci ciclul economic în favoarea ta, nefiind obligat să faci mutări bruște, cum se poate întâmpla în alte zone — și atunci, în general, companiile deținute de private equity sunt foarte reziliente.

În egală măsură, vreau să spun că această industrie în România este încă foarte, foarte la început. Din nou, niște cifre: dacă ne uităm la private equity ca procent din produsul intern brut, vorbim de 0,03% — adică simplul fapt că prima zecimală după 0 este tot 0 trebuie oarecum să ne alarmeze. Asta este de 4 ori sub media regiunii, sub media Europei Centrale și de Est, și este de 18 ori sub media Uniunii Europene.

Deci, cu siguranță, sectorul a demonstrat și demonstrează că poate atinge randamente superioare, a demonstrat și demonstrează că are un impact pozitiv în economie — prin creare de locuri de muncă, prin plata de taxe, prin a crea și a întoarce plus-valoare în economie — dar îl vom putea scala numai dacă reușim să mobilizăm capitalul instituțional local, numai dacă reușim să aducem în industrie o parte, fie ea și cât de mică, din capitalul fondurilor de pensii.

La nivel global, dacă ne uităm și cu asta închei — industria de private equity în momentul de față este de 9 trilioane (de dolari), iar 27% din aceste 9 trilioane vin din zona fondurilor de pensii. Iarăși, nu vom merge de la zero la aceste sume astronomice peste noapte, dar noi, ca Asociația Fondurilor de Private Equity și Venture Capital — și chiar ieri am avut un eveniment împreună cu BEI (Banca Europeană de Investiții – n.r.), la care au participat reprezentanți ai Ministerului de Finanțe, ai administrației prezidențiale, am avut alături de noi o delegație din Croația, de la reglementator, de la banca de dezvoltare locală din Croația, pentru că acolo este un ecosistem mult mai dezvoltat, un ecosistem care a reușit într-adevăr să mobilizeze capitalul instituțional local și să îl trimită în economia reală — și asta este ceea ce ne dorim să realizăm împreună. Și salutăm, după cum am spus, această inițiativă de care vorbea domnul ministru Nazare, de creare a unui instrument fund-of-funds la nivelul BID-ului.

