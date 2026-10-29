VIDEO Alexandru Chiriță, CEO Electrica: Rețelele electrice trebuie pregătite înaintea investițiilor industriale

Alexandru Aurelian Chiriță, CEO al Electrica, a subliniat necesitatea corelării investițiilor industriale cu dezvoltarea infrastructurii energetice, astfel încât rețelele electrice să fie pregătite înainte de construirea fabricilor.

Chiriță a precizat că Grupul Electrica are planificate investiții de aproximativ două miliarde de euro în distribuție, dar necesarul ar putea fi mult mai mare. Compania urmărește să majoreze investițiile peste nivelul actual, pentru a susține dezvoltarea economică și creșterea consumului industrial, avertizând că amânarea modernizării rețelelor poate afecta competitivitatea României.

CEO-ul Electrica a cerut predictibilitate legislativă și de reglementare pentru parteneriatele dintre companiile energetice și marii consumatori industriali. Totodată, a evidențiat necesitatea unor soluții pentru reducerea costurilor energiei, inclusiv investiții în capacități de producție, baterii și sisteme de autoconsum.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Articolul cu sinteza ideilor de la eveniment și declarațiie tuturor speakerilor, aici: https://cursdeguvernare.ro/concluziile-conferinei-reindustrializarea-romniei-noul-context-i-redefinirea-prioritilor-regionale-i-europene.html

Chiriță s-a declarat optimist în privința unei posibile scăderi a prețurilor energiei după 2027, pe măsură ce noile investiții vor intra în funcțiune, precizând că evoluția efectivă a pieței va deveni mai clară în perspectiva anului 2030.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Chiar urmăream cu atenție discuția mai devreme și acum că nu mai este domnul Poșa aici ca să pot să-l contrazic direct, dar o notez și îi spun data viitoare. Am o altă perspectivă asupra promisiunilor: O promisiune, odată făcută, trebuie ținută.

Acum nu știu dacă este o chestie corporativă sau o chestie instituțională, dar, în momentul în care zic că fac ceva, ar trebui să o fac. Este ca o carte de vizită pe care o prezentăm. Și înțeleg că, din alte puncte de vedere, promisiunile au alte valori, dar, cel puțin la nivel de companie – că s-a menționat că, dacă se promite că o linie ajunge undeva –, să știți că facem tot posibilul și imposibilul să ne ținem de promisiune. Este un lucru asupra căruia eu insist, cel puțin personal, foarte mult: dacă promit ceva, trebuie neapărat să mă țin de cuvânt.

O să fiu eficient energetic și o să trec direct la subiect. În discuțiile pe care le-am avut în ultima perioadă, și pot să zic că devine puțin diferit, până acum, nu știu, să zicem că fiecare acționa pe palierul lui: industria lui și cu problemele lui, toate cam aceleași, toate cu statul, toate cu partenerii.

Cred că este cazul să ne așezăm cumva mai concentrați la masă și să discutăm despre un aspect destul de interesant, cel puțin pentru sectorul de energie, respectiv: planificarea.

Ar trebui să facem deja un transfer de informații dinspre industrie către zona energetică, pentru a înțelege mai clar ce și unde se face. Pentru că rețeaua electrică, cel puțin – și la asta mă refer în principal –, ar trebui să fie realizată înaintea fabricii. Și să nu fie reactivă.

Să se discute înainte un plan. Bineînțeles, ar trebui să existe acest plan. Chiar dacă el nu este, să spunem, foarte clar la nivel național, că se vorbește de reindustrializare, de industrializare, cred că, până la urmă, ar trebui să acceptăm realitatea că responsabilitatea ne aparține. Și sunt anumite aspecte pe care putem să le rezolvăm singuri. Acesta fiind unul dintre ele.

Așteptările pe care le-am auzit până la momentul acesta sunt, să zicem, optimiste. Lucrurile probabil o să meargă spre mai bine, chiar dacă anul acesta am observat o scădere și a consumului, și a dezvoltării în zona industrială. În următorii ani, dacă ne ținem totuși de cuvânt și de promisiuni, ar trebui ca lucrurile să meargă mult mai bine.

Aveam 15 minute. Dar pot să-i dau din timpul meu Danei Daraban, în mod oficial, să completeze, având în vedere că suntem parte a aceluiași întreg, ca să zic așa.

Întrebare moderator:

Și, pentru că domnul Chiriță a fost atât de generos încât să vă dea cuvântul, am să fac un ping-pong, să zicem așa – de fapt, în trei va fi cumva –, pentru că aș vrea să revin și la domnul Chiriță cu câteva întrebări și după aceea și la dumneavoastră, doamna Dărăban. Ce investiții în rețele, domnule Chiriță, în digitalizare, în flexibilitate, în stocare ar fi necesare, esențiale, pentru ca infrastructura critică din energie să poată susține o nouă etapă de industrializare, adică ceea ce ne dorim noi și despre care vorbim cu toții aici, nivelul următor?

Răspuns Alexandru Chiriță:

A menționat și Dana mai devreme. În momentul de față suntem într-o situație, să spunem, puțin ciudată, în care noi, cel puțin ca și companie – și este similar pentru toate companiile din sector –, avem asumate și, să spunem, negociate niște planuri. Pe zona de distribuție, de exemplu, sunt aproximativ două miliarde de euro investiți la nivelul Grupului Electrica doar în distribuție.

Necesarul poate să fie de patru, de șase miliarde, poate să fie și zece miliarde. Nu este o problemă să investim suplimentar. Bineînțeles că există o limită tehnică, dar este în funcție de cât de bine este sprijinită economia, per ansamblu, astfel încât să funcționeze. Rețeaua, în momentul de față, este la un nivel de funcționare optim, dar nu vom mai rezista foarte mult în această privință.

Noi am făcut propuneri, deja discutăm, spunem că trebuie să creștem acest nivel al investițiilor. Deci deja suntem, fiecare companie, la un prag diferit. Dar vă dau exemplul nostru. Suntem la peste 100%, deci peste planul minimal pe care ar trebui să-l facem (angajat în fața ANRE – n.r.). Ajungem la 120%, scopul ar fi să ajungem la 140-150%, astfel încât să creștem cât mai mult nivelul investițiilor în zona de distribuție.

De ce? Pentru că, pe fond, dacă stăm să ne gândim, energia este efectiv motorul întregii economii și trebuie să ne asigurăm că totul funcționează cum trebuie.

Este o discuție complicată. Dacă crește nivelul investițiilor, bineînțeles că crește tariful (de distribuție), iar în momentul de față, factura este la un nivel foarte ridicat. Ajungem, practic, să fim necompetitivi prin încercarea de a deveni competitivi, printr-un efect invers. Poate că suntem chiar în fața unui paradox în care investiția este necesară, însă și investiția poate să împiedice, în sine, gradul de competitivitate al pieței.

Însă sunt mecanisme pe care sunt convins că putem să le dezvoltăm, să le stabilim împreună și avem suficientă flexibilitate și suficientă inteligență încât să le punem în practică. Aceste amânări – și a menționat și doamna Daraban mai devreme că pierdem timpul… Timpul nu îl pierdem noi, companiile. Timpul îl pierdem noi, ca societate. Și, cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult o să constatăm că rămânem în urmă. Și în jurul nostru, haideți să ne uităm la alte state: cât de repede se mișcă în momentul de față, ce fac companiile și cum sunt sprijinite astfel încât să se extindă regional. Iar noi nu prea avem acești campioni regionali, deși chiar încercăm.

Întrebare moderator: Dar cum ar trebui să arate un parteneriat între companiile energetice și marii consumatori industriali, să zicem, pe următorii cinci-zece ani?Ce schimbare ar putea fi făcută chiar acum ca să-l accelereze?

Răspuns Alexandru Chiriță:

Primul lucru este o predictibilitate clară a reglementării. Pentru că nu putem să intrăm într-o înțelegere cu, să spunem, un consumator industrial mare și, pe urmă, să ne trezim că se schimbă ceva în reglementare care schimbă complet regulile jocului. Poți să treci de la o înțelegere echitabilă pentru ambele părți la o situație în care intrăm pe pierdere.

Situații de acest gen încă subzistă și, iarăși, s-a menționat: în continuare sunt sume foarte mari de recuperat din schema de compensare, sume care au impact direct în costul final la consumator. Trebuie să avem o predictibilitate.

Trebuie să ne asumăm împreună niște măsuri care să conducă la o scădere de preț. Că se face într-un fel sau altul, că se face investiție în producție, în baterii, într-un sistem de autoconsum, într-un sistem comun – da, putem să găsim soluții. Însă trebuie să avem mare grijă astfel încât aceste soluții să aibă ca scop unic dezvoltarea economiei românești și nu altceva.

Pentru că avem foarte multe măsuri luate doar ca să mulțumim o parte mai mică sau mai mare a consumatorilor, iar efectele le resimțim cu toții. Pentru că, la final, factura o plătim împreună, nu o plătim separat – cea care vine per total pe economie.

Sunt totuși optimist și țin să precizez: am sperat ca 2026 să fie anul de tranziție, nu este, dar iată că tot timpul se întâmplă ceva extraordinar… Cred că după 2027 putem să ne așteptăm, în mod rezonabil, la o scădere a prețului (a energiei). Din fericire, companiile mari, grupurile mari se țin de cuvânt și de promisiuni și își fac investițiile. Ceea ce este foarte important. Pe măsură ce aceste investiții, împreună cu ale celorlalți, vor intra în funcțiune, vom avea din ce în ce mai multă energie disponibilă în piață. Cât de mult o să scadă prețul este o dezbatere pe care cred că o să o mai avem în următorii doi ani, ca să ne dăm seama ce se va întâmpla în mod real pe piață din 2030 încolo.

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