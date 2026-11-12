VIDEO Alex Milcev, EY România: Reducerea deficitului presupune îmbunătățirea colectării TVA, reforma taxelor locale și atragerea capitalului privat

Alex Milcev, partener și lider al departamentului de Asistență fiscală și juridică din cadrul EY România, a identificat trei direcții prin care statul poate crește veniturile și susține investițiile: reducerea decalajului de colectare a TVA, reforma impozitelor locale și dezvoltarea parteneriatelor public-private.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

România înregistrează un decalaj de TVA de aproximativ 30%, de peste trei ori mai mare decât media UE de 9,5%, ceea ce indică un potențial important de îmbunătățire a veniturilor bugetare. Milcev a susținut accelerarea digitalizării și automatizării ANAF, dar și reforma taxelor pe proprietate, ale căror venituri reprezintă doar 0,4% din PIB, față de media europeană de 0,9%.

O altă oportunitate este atragerea capitalului privat în proiecte publice. În 2025, la nivel european, au fost realizate 42 de tranzacții de tip PPP, în valoare totală de 17,6 miliarde de euro, în timp ce România nu a înregistrat nicio tranzacție. Oficialul EY a pledat pentru preluarea modelelor funcționale din regiune, în special din Grecia, și pentru o planificare bugetară multianuală. În acest sens, reprezentantul BERD a precizat că există deja un grup de lucru dedicat PPP-urilor și proiecte în pregătire, inclusiv două spitale.

Redăm în continuare principalele declarații:

Vreau să discut despre trei idei: colectarea viitoare la bugetul de stat și probleme cu TVA gap, reforma taxelor locale și un element legat de cum poate să intervină sectorul privat și capitalul privat în realizarea investițiilor publice.

Aș începe cu acest decalaj de conformare la TVA. Toată lumea știe deja ce înseamnă în engleză, VAT gap, un capitol la care știm cu toții că România este pe ultimul loc în UE. Această afirmație calitativă, sigur că are și o latură cantitativă, vedem în date că România are un decalaj de 30%. Să fac o mică paranteză metodologică. Dacă discutăm cu reprezentanții ANAF sau ai Ministerului Finanțelor, cu siguranță o să comenteze că procentul este exagerat de mare, că, de fapt, în realitate este mai mic, că ține de felul în care este calculat, de excepțiile pe care le avem.

Adevărul important este că diferența între ceea ce se colectează și ceea ce, în teorie, trebuie să se colecteze, acel 30%, nu reprezintă în totalitate fraudă și evaziune fiscală. Sunt și insolvențe și tot felul de alte fenomene. Indiferent de metodologia aplicată, România tot o să rămână pe ultimul loc. Deci este clar că avem o problemă. Dar să ne uităm și la jumătatea plină a paharului: avem și o oportunitate.

Dacă ne uităm la pierderea estimată, Polonia pierde mai mulți bani, peste 10 miliarde de euro, conform estimării. Noi suntem la 9 miliarde de euro. Să nu uităm că economia Poloniei este aproape dublă, de fapt mai mult decât dublă față de cea a României, de aici și diferența procentuală. Important este să ne uităm și la media europeană: 9,5%. Deci noi suntem la un nivel de aproximativ trei ori mai mare. Menționez că datele pe care le avem sunt din 2023, deci nu avem informații mai noi din 2024 și 2025.

Părerea mea, din tot ceea ce am văzut cu măsurile de automatizare, digitalizarea ANAF și diversele știri și raportări ale ANAF privind gradul sporit de colectare, este că o să vedem o îmbunătățire a acestei statistici atunci când vom avea datele pentru 2024 și 2025. Dar realitatea este că nimeni nu stă pe loc. Peste tot se fac aceste reforme, peste tot se fac aceste îmbunătățiri. Și, dacă nu accelerăm ritmul îmbunătățirii colectării, tot o să rămânem la coada clasamentului.

Ce înseamnă banii aceștia? Sunt spitale neconstruite, drumuri neconstruite, autostrăzi neconstruite și chiar siguranță energetică, care ar putea fi la un alt nivel față de unde suntem acum. Deci este o oportunitate mare aici. Este evident că toată lumea știe. Orice guvern promite îmbunătățirea, orice echipă de la ANAF, care periodic se schimbă, declară că acest aspect este prioritar pentru dânșii. Și cred că au și KPI în acest sens. Dar, pentru mine, este o rază de speranță că în următorii ani o să vedem scăderea acestui procent, ceea ce înseamnă o presiune mai redusă asupra bugetului de stat.

A doua idee despre care discutăm este legată de reforma taxelor locale. Știm că se discută de mult timp. Există și o lege în Parlament care a fost prorogată de câteva ori, ideile sunt acolo. Ideea de bază este următoarea: taxele și impozitele locale pe proprietate reprezintă 0,4% din PIB în România, versus 0,9%, media UE. Nu este vorba despre toate veniturile autorităților locale, ci ponderea taxelor și impozitelor locale pe proprietate, terenuri, mașini și imobile, cum ar fi case, apartamente și așa mai departe. Suntem mult sub jumătatea mediei europene.

Ce înseamnă această diferență de aproximativ 0,5% din PIB, înmulțită cu PIB-ul nostru? Calculul simplu arată între 9 și poate 10 miliarde de euro. Deci acesta este potențialul de îmbunătățire a colectării dacă ajungem la media europeană. Nu mai spun că sunt țări din UE care au ajuns la 1,8%-2%, cum este Franța, de pildă. Nu neapărat trebuie să ajungem acolo, dar media arată cumva acest aspect.

Dacă ne uităm la transferurile care se fac de la bugetul central către bugetele locale, știm foarte bine că administrațiile locale nu se finanțează 100% din surse proprii. Evident că au niște venituri proprii, dar aproape jumătate din finanțarea necesară lor vine de la bugetul de stat. Gândiți-vă că aceste sume care vin de la bugetul de stat ar putea fi mai mici, teoretic cu 9 miliarde mai mici, ceea ce înseamnă că aceste sume poate ar putea contribui la reducerea deficitului bugetar și poate o să vedem, în câțiva ani, că ajungem și noi, odată și odată, la cei 3% din Tratatul de la Maastricht. Desigur, este mult mai complicată ecuația decât arată aici pe slide, este ușor de spus, greu de făcut. Sunt mult mai multe tensiuni între centru și teritoriu, cum ar veni. Sunt mai multe calcule politice, mult mai multe implicații. Dar mi se pare important să trecem peste detalii și să vedem imaginea de ansamblu.

Reforma nu este ușor de făcut. Cu siguranță vor fi și pierzători, pentru că noi toți, și persoane juridice, și persoane fizice, va trebui să scoatem mai mulți bani din buzunar. Este foarte simplu. Dar mi se pare că este o echilibrare care foarte, foarte mult timp a rămas în urmă. Și în 2026, 2027, 2028 este timpul când trebuie făcut acel lucru dificil și trebuie procedat la această reformă a taxelor locale.

Acum, o chestiune despre care se vorbește foarte puțin, mai mult în glumă, sincer, PPP-uri, adică parteneriate public-private. Știm că în România, cred că în București, avem o parcare care nici nu mai știu cât a fost investiția, câteva sute de mii de euro sau ceva de genul acesta, total nesemnificativ. Deci, în România, cumva nu ne-a mers cu PPA-urile, din diverse motive. În ultimii 30 de ani s-au făcut licitații, inclusiv pentru Comarnic–Brașov și tot felul de tronsoane din munți care trebuiau să meargă pe acest model și nu s-a întâmplat nimic.

În Europa, în 2025, au fost 42 de tranzacții PPA, în valoare totală de 17,6 miliarde de euro. Ce înseamnă asta? Investiții publice realizate cu bani privați. Iarăși, nu de la bugetul de stat, ci cu bani privați. Evident că privații nu dau banii degeaba. Există în spate un return on investment și așa mai departe. Sunt niște modele europene, câteva modele testate, la autostrăzi, utilități, telecom și așa mai departe.

88% din acești bani, cam 15,5 miliarde de euro, au venit din trei domenii: transport, telecom și educație. România, din păcate, este cu gloriosul zero. Nicio tranzacție de niciun fel și, din păcate, nu vedem nici proiecte în pipeline.

Acum să ne uităm la ceea ce se întâmplă în regiune. Am pus aici un top regional. Știu că scrie „european”, dar și Turcia putem să spunem că are o parte europeană, mai ales cine s-a dus până la Istanbul cu mașina și a văzut acele autostrăzi, inclusiv pe partea europeană, dintre care unele, inclusiv poduri, sunt construite în regim PPP.

Grecia – 3,4 miliarde de euro doar anul trecut, iar în anul anterior aveau 3,9 miliarde de euro, deci nu au avut un singur proiect care s-a întâmplat într-un an și gata. Pentru cine a fost la mare în Grecia cu mașina, acele autostrăzi pe care ați mers, aceștia sunt banii. Aceasta este politica statului de a colabora cu sectorul privat și de a-i convinge că este în interesul lor să investească în acest domeniu.

Iarăși, autostrăzile sunt partea vizibilă. Mergem pe ele cu mașina, le simțim. Sunt multe alte lucruri mai puțin vizibile. Dar iată că există capacitatea statului și cred că, mai ales după acea criză financiară, când toată lumea credea că Grecia o să iasă din euro, uite unde au ajuns. Ceea ce înseamnă gândire strategică, planificare financiară și colaborare foarte strânsă, indiferent de guverne, cu sectorul privat.

Am spus de 42 de proiecte. Sunt 15 țări care s-au implicat în proiecte semnificative anul trecut. Deci nu sunt doar acestea trei în Europa, adică doar Turcia, Grecia și Portugalia. Mai sunt încă 12 țări în UE care au această strategie națională. Iarăși, pentru mine este încă un pilon care în România nu este doar subdezvoltat, este inexistent. Și este păcat.

Închid prezentarea mea cu speranță și cu un apel la Guvernul nostru, care va trebui să planifice și să impună legea bugetului pentru 2027 și să planifice nu doar pentru un an de zile. Să ia în considerare asemenea calcule, pentru că sunt niște zone de reducere a deficitului și de atragere a banilor și finanțării care, cu siguranță, nu pot decât să ne aducă beneficii.

Întrebare participant din sală: Care credeți că este motivul pentru care avem zero tranzacții PPP în România? Cauza ascunsă sau profundă, ori câteva dintre cauze?

Răspuns Alex Milcev:

Pot să vă spun din experiență personală. Am fost implicat în câteva proiecte care urmau sau, cel puțin, erau gândite ca PPP și, pur și simplu, pentru jucătorul privat, până la urmă, proiectul nu a rezultat într-un return on investment potrivit. Condițiile impuse de stat nu îi permiteau să obțină un randament (ARR) potrivit pe o perioadă de 10–20 de ani.

Din ce îmi amintesc, erau niște drumuri care trebuiau să fie construite de privat și, după 5, 10, 15, 20 de ani, date statului. Până atunci erau în regim de toll road. Cred că erau și niște poduri în acest regim. Este o chestiune de înțelegere comercială între stat și privat, de cum se asigură în timp acest return on investment. Deci asta, iarăși, este o experiență anecdotică, care până la urmă nu au ajuns să fie implementate. Asta din ce știu eu personal.

Întrebare participant din sală: Câțiva pași pentru a schimba această discuție?

Răspuns Alex Milcev:

Mi se pare foarte simplu. Grecia nu este departe de România. În ziua de astăzi, miniștrii de Finanțe, miniștrii Infrastructurii și așa mai departe se întâlnesc. Sunt best practices pe care le găsim. Nici nu este nevoie de Copilot sau de alt AI ca să cauți soluțiile. Soluții există. Deci trebuie văzut care sunt best practices la nivel european. Iarăși, nu mergem în Germania, Franța, Marea Britanie, nu știu unde. Este lângă noi. Atenție: Grecia are o economie mai mică decât a noastră.

Intervenție Radu Cracan, BERD:

Doar o clarificare pe partea de pipeline. Din partea BERD, lucrăm cu Ministerul Finanțelor de anul trecut. În cadrul Ministerului Finanțelor s-a creat un working group, sau așa-numita PPP Facility, deci o echipă dedicată revizuirii legislației și cadrului de reglementare și implementării PPP-urilor.

În același timp, am susținut foarte mult exemplul bun din Grecia, finanțat prin fondurile din PNRR. Și am facilitat acest schimb de experiență dintre Ministerul Finanțelor și unitatea lor de PPP din Grecia. Au avut multe întâlniri și au discuții regulate cu partea română. Pe partea de pipeline, BERD lucrează deja la două proiecte concrete. Sunt două spitale. De asemenea, știu că IFC lucrează la fel. Este într-un stadiu destul de avansat pregătirea unui proiect de spital în Timișoara. Pipeline-ul există. Este în curs de concretizare și posibilă extindere. Cred că în următorul an, următorii doi ani, vom avea o listă de proiecte mult mai consistentă.

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