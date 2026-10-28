VIDEO Adriana Record, director executiv CCIFER: România trebuie să se concentreze pe creșterea valorii adăugate, dezvoltarea furnizorilor locali și îmbunătățirea productivității

România dispune de o bază industrială solidă, însă trebuie să se concentreze pe creșterea valorii adăugate, dezvoltarea furnizorilor locali și îmbunătățirea productivității, a declarat Adriana Record, director executiv al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceze din România (CCIFER).

Potrivit unui studiu realizat în rândul membrilor organizației, 100% dintre respondenți intenționează să rămână în România și să continue investițiile, în timp ce 80% sunt îngrijorați de contextul macroeconomic și geopolitic.

Record a subliniat necesitatea dezvoltării lanțurilor de furnizori și a parteneriatelor globale, precum și a unei mai bune colaborări între companii, sistemul de educație și stat pentru formarea competențelor necesare industriei. Totodată, a evidențiat birocrația, lipsa de predictibilitate și absența unei strategii industriale pe termen lung drept obstacole în calea investițiilor.

Declarațiile au fost făcute marți, 27 octombrie la Conferința „Reindustrializarea României – noul context și redefinirea priorităților regionale și europene” organizată de Curs De Guvernare la Senatul României.

Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Articolul cu sinteza ideilor de la eveniment și declarațiie tuturor speakerilor, aici: https://cursdeguvernare.ro/concluziile-conferinei-reindustrializarea-romniei-noul-context-i-redefinirea-prioritilor-regionale-i-europene.html

Franța este al treilea investitor străin în România, cu investiții de aproape 14 miliarde de euro și peste 4.000 de companii prezente pe piața locală, a precizat reprezentanta CCIFER, pledând pentru consolidarea ecosistemelor industriale și integrarea companiilor românești în lanțurile europene de valoare.

Redăm în continuare cele mai importante declarații:

Am ascultat cu interes intervențiile precedente și una dintre concluzii cred că mi se pare destul de evidentă: România astăzi nu pornește de la zero în industrie. Lucrul acesta se confirmă și din întâmplarea care face ca astăzi să fiu online cu dumneavoastră. Suntem spre Timișoara, am oprit în Slatina, am oprit în Craiova. Există facilități industriale moderne, există competențe, există investiții, există furnizori. Întrebarea pe care cred că trebuie să o punem astăzi este cum folosim această bază industrială pentru a crea valoare adăugată.

Camera de Comerț Franceză reprezintă 600 de companii, iar dintre acestea peste 25% activează în industrie, iar unele dintre ele au 30 de ani de când funcționează în România.

Recent am făcut un studiu în rândul membrilor noștri și aș vrea să interpretăm această tematică a industrializării prin prisma răspunsurilor primite. 100% dintre respondenți au fost foarte fermi în a afirma că intenționează să rămână în România și să continue investițiile.

Însă, 80% din respondenți sunt îngrijorați de context, fie că vorbim despre contextul macroeconomic, fie că vorbim despre cel geopolitic. Și, așa cum menționa și antevorbitorul meu, este vorba despre încredere. Încrederea există, însă condițiile practice pentru investiții sunt decisive.

De aceea mă întorc la aceste condiții și aș vrea să menționez trei din aceste condiții importante pentru membrii comunității noastre. Și aș începe cu această bază industrială existentă. Avem în comunitate exemple de succes, companii care au investit de-a lungul celor 30 de ani, fie că vorbim despre auto, fie că vorbim despre industria aeronautică. Iar cheia succesului acestor investiții a fost dezvoltarea lanțurilor de furnizori și a ecosistemelor.

Trebuie continuată și trebuie stimulată această direcție. Noi credem că o hartă a furnizorilor și a capacităților industriale ar crea, pe de o parte, un acces mult mai rapid al investitorilor către comunități din România și ar deschide posibilitatea jucătorilor români de a accesa parteneriate globale.

La începutul conferinței, doamna Icătoiu vorbea despre o anumită temere sau rezistență a IMM-urilor românești în a adopta inovația ca un factor de diferențiere. Și tocmai de aceea accesul la parteneriate globale trebuie corelat cu această stimulare, cu această accelerare a adoptării inovației.

Deci, ideea centrală este că România nu pleacă de la zero, dar nu trebuie să ne uităm doar la numărul investițiilor, ci trebuie să ne uităm la cum creăm valoare adăugată care să rămână în România.

A doua concluzie a studiului era că resursa umană este un avantaj. Însă competiția bazată exclusiv pe costul mâinii de lucru nu mai este azi o realitate economică. Companiile evoluează, așa cum s-a spus, într-un context de automatizare, digitalizare, inteligență artificială, eficiență energetică și așa mai departe, și lucrurile acestea schimbă paradigma.

Suntem în concurență cu alte țări, unele dintre ele din Europa și care au o tradiție industrială la fel de puternică precum România. Ce facem, cum ne diferențiem în această paradigmă? Da, există un moment în care poți să crești atractivitatea unei țări față de alta, dar, dacă ne gândim la oameni, trebuie să ne gândim mai degrabă la productivitate și la cum facem ca acest avantaj pe care l-am avut, competența, resursa umană, să devină avantajul productivității în industrie? Iar aici, bineînțeles, cheia rămâne parteneriatul dintre companii, educație și stat, pentru a anticipa competențele de care vom avea nevoie în viitor și pentru a putea da timp, o generație – două, pentru a forma aceste competențe și a se adapta la nevoia pieței de mâine.

Și a treia idee ce reiese din acest studiu corelează faptul că România are potențial, nu mai trebuie să dovedească, investițiile din ultimii 30 de ani o demonstrează, dar există în continuare un deficit major pe partea de execuție. Un deficit major care este dat de birocrație, de lipsa de predictibilitate, de această relație complicată pe care mediul privat o are cu cel public. Și așteptarea ce reiese din această concluzie este că predictibilitatea trece și prin predictibilitate politică, predictibilitate economică, dar și predictibilitate strategică.

Cineva spunea că planul industrial al României nu ne prea onorează. Da, probabil că lipsește o strategie industrială pe termen lung și că nu ne putem permite să credem că putem produce orice. Ar trebui identificate sectoarele în care putem avea acea productivitate despre care vorbeam și ar trebui stimulate aceste sectoare pentru a atrage investiții cu valoare adăugată.

Și, în sfârșit, ideea pe care vreau să închei este laitmotivul pe care-l auzim în ultima perioadă peste tot și anume sustenabilitatea industrială europeană. România are o oportunitate industrială în acest lanț de valoare, prin sectoare cu valoare adăugată și cu tradiție, așa cum sunt industria auto sau industria aeronautică. Dar, pentru aceasta, companiile românești ar trebui să integreze aceste lanțuri valorice europene și toate instrumentele financiare puse la dispoziție, fie că vorbim despre finanțări europene, fe naționale. Ar trebui să încurajeze întărirea ecosistemelor locale, păstrarea acestei valori adăugate în România, ca un capăt de pod pentru această industrie europeană pe care ne-o dorim cu toții.

Investitorii francezi sunt un partener în această discuție. Așa cum știm, Franța este al treilea investitor străin, cu aproape 14 miliarde de euro investiții și peste 4.000 de companii prezente în România. Există un potențial foarte mare de a dezvolta aceste investiții în viitor pe industriile strategice. Comunitățile de business, cum este și a noastră, sunt la dispoziția partenerilor publici pentru dialog și pentru a găsi împreună soluții pentru a crește valoarea adăugată și productivitatea necesare reindustrializării pe care ne-o dorim.

PARTENER INSTITUȚIONAL

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Senatul României

PARTENERI

BCR

ELECTRICA

Banca Transilvania

IRUM

Rombat

ROMGAZ

ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie

ZENTIVA

Asociația Cronica Europeană

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Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză din România (CCIFER)

Confederația Patronală CONCORDIA

Federația pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM)

EM360 Studio

RFI Romania

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