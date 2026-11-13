VIDEO Adrian Codirlașu: România trebuie să redirecționeze investițiile publice către sectoarele productive și să asigure stabilitate fiscală

România trebuie să renunțe la modelul economic bazat pe împrumuturi și stimularea consumului și să orienteze banii publici către investiții care cresc competitivitatea, a declarat Adrian Codirlașu, președintele CFA România și profesor asociat la ASE. Acesta a avertizat că economia riscă o contracție de aproximativ 1%, în timp ce continuarea actualei politici ar amplifica datoria publică și inflația.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 11 noiembrie în cadrul conferinței în cadrul conferinței „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice ASE București.

Articolul extins cu informațiile prezentate la eveniment poate fi găsit aici (LINK). Transmisia video integrală poate fi văzută AICI-VIDEO-INTEGRAL_LINK.

Printre sectoarele prioritare indicate se numără energia, IT&C, procesarea agroalimentară, industria de apărare și logistica. Codirlașu a atras atenția asupra costurilor ridicate ale energiei și instabilității fiscale, care descurajează investițiile, oferind Bulgaria drept exemplu de predictibilitate fiscală.

Președintele CFA a criticat utilizarea incompletă a fondurilor PNRR și a cerut o ancoră fiscală, cu modificări ale Codului fiscal cel mult anual și un termen de minimum șase luni înainte de aplicarea taxelor. De asemenea, a susținut îmbunătățirea colectării TVA, reducerea cheltuielilor statului și reformarea companiilor publice.

Redăm în continuare principalele declarații:

Prezentarea mea se referă la unde ar trebui să mergem cu banii publici și cu investițiile publice, astfel încât să creștem competitivitatea economiei românești.

Ce am văzut în ultimii ani? Practic, modelul economic pe care l-am folosit, adică să ne împrumutăm și să aruncăm cu banii din elicopter în consum, nu mai merge. Ce s-a întâmplat în 2024 și în 2025: anul ăsta creșterea (economică) va fi pe minus, adică va fi recesiune, undeva poate spre -1%. Deci vedem că nu mai merge. Dacă tot insistăm cu politica asta, nu o să facem decât să creștem și mai tare datoria publică și nu o să facem decât să generăm inflație, cum vedem că inflația este mare. Deci, cumva, trebuie să ne uităm la un alt mod de a crește economia, nu doar să aruncăm cu banii luați pe credit în consum.

PNRR e un factor care ar fi putut contribui mult mai mult decât a contribuit la creșterea economică, dar, dacă ne uităm care a fost PNRR-ul inițial, care a fost rezultatul, cam jumătate din bani nu i-am luat. Deci aș spune că e un fel de „epic fail” – niște bani gratuiți sau extrem de ieftini, pe care nu am reușit să îi folosim ca să ne creștem competitivitatea și reziliența economiei.

Acum, normal, trebuie să mergem și să ajutăm acolo unde chiar face sens să ajutăm, prin politici publice, adică acolo unde chiar economia noastră poate să contribuie. Și, dacă ne uităm la ce sectoare sunt cele mai profitabile din economie, IT-ul e primul pe listă, deci cumva acolo ar trebui să țintim.

Însă, ce vedem în ultimii ani? A venit inteligența artificială. Inteligenței artificiale ce îi trebuie? Pe lângă cipuri – pe astea nu le avem și nu le vom avea vreodată –, îi mai trebuie energie ieftină. Noi suntem cei mai scumpi, deci probabil ne vom irosi un atu important în IT din cauza prețului foarte mare al energiei electrice.

Finanțele, iarăși, sunt un sector care poate contribui și poate genera venituri, dar, la cum impozităm, iarăși s-ar putea să ne împușcăm singuri în picior. Serviciile profesionale. Dacă ne uităm la ce aduce cea mai mică valoare adăugată, este agricultura.

Deci zonele unde chiar se justifică alocarea de bani, fie că sunt publici, fie că sunt privați – un astfel de sector e energia. Cum spuneam, avem unele dintre cele mai ridicate costuri ale energiei din UE. Asta omoară industria și, dacă ne uităm la industrie, industria a tot scăzut în ultimii ani.

Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat vara asta, practic vara asta ne-a arătat unde suntem. Dacă până la începutul anului ăsta ne vedeam hub energetic, cred că trebuie să dispară discursul ăsta. Am văzut, de fapt, unde suntem cu energia. Deci suntem departe tare de a visa să fim hub.

IT&C, dar, cum spuneam, aici depindem foarte mult de energie. Fără energie va decădea și acest sector. Agroalimentar: agricultura, da, produce puțin, dar pe partea de procesare acolo ar fi o soluție de creștere mai departe.

Industria de apărare. Aici avem banii SAFE, iarăși o mare oportunitate. Să sperăm că nu o ratăm cum nu am reușit să utilizăm complet PNRR-ul. Dar, da, și aici este o mare oportunitate pe care o avem anul acesta și anul viitor.

Și logistică. În contextul războiului din Ucraina, faptul că am intrat în Schengen iarăși ne ajută, dar, cu investițiile corespunzătoare și cu politicile corespunzătoare, ne poate ajuta. Mai ales că probabil, la un moment dat, se va termina și războiul din Ucraina și putem să contribuim și noi pe partea de logistică. Mă gândesc doar pe partea de logistică, pentru că suntem aproape. Și Ucraina, probabil, când va decide cum să repartizeze investițiile, se va uita la cine sunt primii care au ajutat-o. Totuși nu știu dacă noi suntem printre primii pe listă.

Acum, pentru că suntem lângă Bulgaria și am avut și situația cu energia, face mult mai mult sens, inclusiv pentru o companie românească, să investească în soluții de stocare în Bulgaria, nu în România. Și o să vă arăt de ce: de exemplu, să luăm impozitul pe dividende, cum a evoluat în ultimii zece ani. În Bulgaria a stat pe loc la 5%. La noi l-am redus și noi la 5%, acum este 16%. Deci vedem volatilitatea.

Dacă ne uităm la impozitul pe dividende și la impozitarea capitalului, face mult mai mult sens să mergi acolo să investim, decât aici. Mai ales că mai avem și surprize: mai vine Guvernul și spune că este profit nemeritat, așa că hai să ți-l luăm noi, de parcă s-ar cuveni Guvernului acel profit. Caută diverse motive să ia banii din energie. Deci discreționarismul este extrem de ridicat și nu are cum lucrul acesta să ducă la investiții, ci, din contră, să plece investițiile.

Și aici: am avut 554 de modificări ale Codului fiscal între 2016 și 2023. Da, asta spune tot.

Ce spune regula? Că, normal, ar trebui, cu șase luni înainte, să anunțăm modificarea unui impozit. În practică sunt zile. TVA de la 19% la 21%. Și taxa bancară, când s-a introdus cu 2%, cu promisiunea ca anul următor să scadă la 1%, nu a scăzut la 1%, ci s-a dublat la 4%. Adică una se spune și cu totul alta se face.

Taxa pe stâlp, cu care ne-am tot jucat. Iar acum, o comparație cu Bulgaria, pentru că Bulgaria este lângă noi – tocmai a intrat și în zona euro și, de aceea, orice investitor, când se uită la regiunea asta, cred că face comparația între noi și Bulgaria.

Și atunci să ne uităm la impozitul pe profit. Noi avem 16%, Bulgaria are 10%. Impozitul pe venit, mă rog, suntem acolo, dar dacă vom crește din nou… (…) Impozitul pe dividende: la noi, 16% și volatil; Bulgaria, 5% și am văzut că în ultimii zece ani a fost fix la 5%.

TVA-ul e, mă rog, cu un punct mai mic decât la noi.

Contribuțiile sociale: la noi 37,25%, neplafonate, în Bulgaria 32,7% plafonate la 2.300 euro/lună. Schimbările celor patru cote: în România de opt ori, în Bulgaria zero în ultimii zece ani.

Am investit mai mult, dar ne costă mult. De ce? Pentru că noi cât plătim la titlurile de stat? Undeva la 6%, 7%, 7,25%. Am plătit și 7,75% în ultima perioadă. Problema este că, dacă din acei bani noi facem investiții, acele investiții chiar ne aduc un randament de 7%? Trebuie să ne punem întrebarea, că altfel sunt bani aruncați. Pe când Bulgaria, fiind și în zona euro acum, plătește undeva la 4%, la ce se împrumută.

Și, în final, partea de ancoră fiscală: adică Codul fiscal să se modifice, nu știu, o dată pe an maximum și cu șase luni înainte de a aplica o taxă. Nu spunem ceva, facem exact opusul, după care ne mirăm că au scăzut investițiile cu 80% anul ăsta.

La TVA trebuie să ne uităm la colectare, nu la cote, pentru că, cu un gap de TVA de 30%, crescând TVA-ul, tot bunilor-platnici le pui o povară și mai mare. Normal, înainte să creștem o taxă, ar trebui să vedem dacă chiar o colectăm și după aceea să o creștem. Noi am crescut ceva ce nici măcar nu colectăm cum trebuie.

Statul – cum se comportă ca proprietar? Companiile de stat sunt extrem de mari consumatoare de resurse și aici este un loc de a reduce cheltuielile.

Finanțarea economiei. Practic, statul ia toți banii din economie, împrumutându-se atât de mult. Și, de exemplu, sectorul bancar împrumută economia privată undeva la 22% din PIB, cea mai mică pondere din Uniunea Europeană.

Energie și infrastructură. Soluțiile de stocare – mă rog, noi am fi avut bani din PNRR pentru soluții de stocare, dar nu i-am folosit, și s-a văzut rezultatul în această vară. Și, cum spuneam, face mult mai mult sens pentru o companie să stocheze în Bulgaria, inclusiv pentru o companie românească, decât în România, datorită fiscalității mult mai prietenoase.

Și administrație digitală, despre care tot vorbim, dar nu se întâmplă.

Participant din sală:

Adi, din toate cele șase puncte, ai spus ceva mai devreme despre statul care ar trebui să facă reformă teritorial-administrativă. Și dacă ați făcut vreo analiză legată de impactul, să spunem… Sunt două variante acum în discuție, ambele venite pe filiera PSD: cea cu 1.500, cu comasarea comunelor, și cealaltă care a fost scoasă acum două zile, pentru că explicația mea este simplă: își dau seama că nu au cum să finanțeze anul viitor și peste doi-trei ani, mai ales până în 2029, atâtea UAT-uri. Cam care este, să spunem, realist impactul în condițiile în care s-ar ajunge la undeva la 3.000 de locuitori minimum pe comună și toate orașele care sunt sub 10.000 de locuitori ar intra într-un asemenea mecanism de comasare?

Răspuns Adrian Codirlașu:

Cumva, un sistem care poate duce la comasare, un sistem echitabil, pentru că totuși plătim o grămadă de taxe și banii ăia se duc și se aruncă, efectiv. O soluție echitabilă ar fi ca subvenția dată de Guvern să fie per cetățean. Adică sunt 1.000 de cetățeni – pe toată țara, nu știu, 1.000 de lei, 10.000 de lei, cât iese pe fiecare locuitor – și aceea să fie subvenția. Și, în rest, să se descurce. Dacă vor mai mulți bani, să pună taxe locale mai mari. Dar nu este corect ca restul țării să finanțeze o asemenea risipă.

Intervenție Gabriel Biriș: În primul rând, mulțumesc pentru preluarea din studiul The Tax Institute a numărului de modificări. Să știi că le-am actualizat. Sunt 1.100 între timp. S-a dublat frecvența. Iar dacă adunăm și modificările la Codul de procedură și la diverse alte acte, în zece ani trecem de 2.000 de modificări. În ultimul număr din „Cronici”, care urmează să apară, am încercat să analizez puțin costul conformării. Este mind-blowing. Sunt zeci de miliarde de euro practic pierdute. Ai spus de PNRR – epic fail. Vreau doar să vă dau două informații. Pe perioada PNRR, dacă România ar fi colectat TVA la media europeană, am fi avut de trei ori mai mulți bani în buget decât toate granturile din PNRR. 12 miliarde versus 30 și nu le-am luat pe toate. Din creșterea de cote, pe anul acesta, după ce anul trecut au fost majorate cotele, vor fi în plus vreo 16 miliarde de lei. Dacă se mergea pe taxarea inversă, am fi avut la buget în plus nu 16, ci vreo 35 de miliarde de lei. Asta este realitatea.

Intervenție Radu Crăciun: Accentul pe care vreau să îl pun și eu, ca să ne dăm seama care este mărimea rezistenței la schimbare în România, este faptul că – ceea ce poate puțină lume înțelege – toate reformele din PNRR aveau sens economic să fie făcute și fără acest morcov, care erau banii din PNRR. Orice țară care dorea să progreseze ar fi trebuit să fie preocupată de aceste reforme. Noi nu le-am făcut nici măcar contra cost, ca să spun așa. Asta este trist.

Participant din sală: Așa, în general vorbind, ce constat eu, din păcate: nici Guvernul, nici partidele nu au trimis niciun reprezentant la conferința CursDeGuvernare. Asta am văzut.

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