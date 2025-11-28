Victor Orban rupe din nou rândurile și se întâlnește cu Vladimir Putin, la Moscova. Aprovizionarea cu energie, dar și pacea în Ucraina, pe agenda discuțiilor

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că se va întâlni, vineri, la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre aprovizionarea cu țiței și gaze a Ungariei, precum și despre eforturile de pace privind Ucraina.

Orban a menținut relații strânse cu Moscova în ciuda războiului din Ucraina vecină, iar Ungaria este încă în mare măsură dependentă de energia din Rusia, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependența.

Premierul ungar și-a dezvăluit planul de a se întâlni cu Putin într-un interviu video pe pagina sa de Facebook, adăugând: „Mă duc să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă și anul viitor”.

Întrebat dacă eforturile de pace privind Ucraina vor fi, de asemenea, pe agendă, Orban a spus: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Kremlinul a confirmat că Putin se va întâlni în cursul zilei de vineri cu Orban, conform agenției ruse de presă TASS, citată de Agerpres.

SUA au acordat Ungariei o scutire de la sancțiuni luna aceasta pentru a utiliza petrolul și gazele rusești, după ce Orban a insistat asupra unei amânări în timpul unei întâlniri amicale cu președintele Donald Trump la Washington. Ungaria a semnat, de asemenea, un pact privind cooperarea în domeniul energiei nucleare cu Statele Unite.

Acordul prevede ca Ungaria să cumpere combustibil nuclear și tehnologie din SUA pentru depozitarea combustibilului uzat la o centrală nucleară construită de Rusia, cunoscută sub numele de Paks I. Compania rusă Rosatom construiește o extensie a centralei, un proiect din 2014 care a fost amânat semnificativ.

Orban a declarat anterior că dorește să relanseze planurile pentru un ‘summit de pace’ la Budapesta între Trump și Putin pe tema Ucrainei, care au fost amânate anul acesta.

Spre deosebire de majoritatea liderilor din NATO și UE, Orban a menținut relații cordiale cu Rusia, punând la îndoială logica ajutorului militar occidental pentru Kiev.

Ungaria a importat 8,5 milioane de tone de țiței și peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia în acest an, a precizat Ministerul său de Externe într-un comunicat de vineri.

