Victor Negrescu: Constanța ar putea găzdui hubul european de securitate la Marea Neagră

Eurodeputatul Victor Negrescu (S&D) a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că a inițiat o scrisoare adresată conducerii instituțiilor europene prin care, alături de alți eurodeputați români, susține candidatura României pentru găzduirea viitorului Hub European de Securitate Maritimă pentru Marea Neagră la Constanța.

„Toți eurodeputații PSD, PNL, USR, UDMR, Verzi, dar și un coleg din grupul ECR au semnat pentru a susține această inițiativă. Este o dovadă clară că, atunci când este vorba despre interesele României și despre securitatea europeană, putem acționa împreună. Am fost și rămân un partizan al consensului politic în jurul proiectelor de interes național”, a menționat Victor Negrescu, care este și vicepreședinte al Parlamentului European, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, demersul are loc într-un moment important pentru Uniunea Europeană – discursul privind starea UE, prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – și constituie un apel pentru recunoașterea rolului strategic al României și al Mării Negre pentru întreaga Uniune Europeană.

„Mulțumesc colegilor mei pentru sprijin și pentru consensul obținut în jurul acestui obiectiv major. Sunt mândru că am reușit să facem acest pas împreună și că am colegi cu care putem construi inițiative comune. Împreună facem România mai puternică și mai influentă în Uniunea Europeană!”, a mai scris eurodeputatul român.

La începutul săptămânii trecute, președintele României, Nicușor Dan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că își dorește ca hub-ul european de securitate să fie în Constanța.

„Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaționalizăm cât mai curând și, în cadrul acestei strategii, ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbește să fie localizat în România, la Constanța, la Marea Neagră”, a afirmat el.

Șeful statului român a remarcat că actuala perioadă este una „complicată, cu o presiune din partea rusă”, și atunci solidaritatea europeană este importantă. În acest context, el a adăugat că a discutat cu șefa executivului comunitar despre capacitatea Europei de a se apăra și de a colabora în sensul acesta.

„Am discutat de programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a programului ReArm, în care România a propus deja niște proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanța, pe care l-am vizitat azi, de asemenea. Programul SAFE o să fie și o oportunitate de dezvoltare a industriei românești de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România și, de asemenea, o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară, cât și zona civilă”, a arătat șeful statului.

***