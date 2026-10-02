Vicepreședintele Rezervei Federale avertizează că inflația rămâne ridicată, dar mai este nevoie de timp pentru a evalua nivelul dobânzilor

Philip Jefferson, vicepreședintele Rezervei Federale (Fed), a adoptat săptămâna aceasta o atitudine mai prudentă decât unii dintre colegii săi. El a recunoscut că inflația a rămas la un nivel prea ridicat, dar a subliniat că, în contextul în care randamentele obligațiunilor pe termen lung sunt în creștere, banca centrală ar trebui să monitorizeze situația și să evalueze dacă inflația va scădea într-un interval de timp previzibil.

„De la reuniunea noastră din septembrie, randamentele pe întreaga curbă a scadențelor au crescut și mai mult, un semn că investitorii își reevaluează perspectiva asupra evoluției contextului macroeconomic”, a declarat Jefferson joi, în cadrul unui discurs susținut la Universitatea din Virginia, în Charlottesville. „Eu și colegii mei va trebui să ne formăm propria opinie, proces care necesită mai mult timp”, a spus el citat de Yahoo Finance.

„Voi continua să evaluez dacă tendințele de fond indică faptul că inflația va reveni la nivelul-țintă cu o viteză rezonabilă. Având la dispoziție mai multe date, astfel de tendințe ar putea permite o evaluare mai precisă, la fel ca și stabilirea unei poziții adecvate a politicii monetare.”

Deși mai mulți oficiali ai Rezervei Federale (Fed) și-au exprimat săptămâna aceasta convingerea cu privire la necesitatea unor noi majorări ale ratelor dobânzii, Jefferson și un alt lider important al instituției pledează pentru răbdare.

Președintele Fed din New York, John Williams, a declarat marți că, după majorarea ratelor din septembrie, nu vede „nicio urgență” și că „avem timp să colectăm mai multe informații”.

La fel ca în cazul lui Williams, comentariile lui Jefferson vor alimenta probabil noile așteptări ale piețelor, conform cărora Fed nu va mai majora ratele în cursul acestei luni, ci va aștepta până la reuniunea din decembrie.

Jefferson a remarcat că economia este afectată de o serie de șocuri succesive, inclusiv creșterea prețurilor la energie, expansiunea rapidă a inteligenței artificiale (IA) și modificările politicilor comerciale. Totuși, el a precizat că Fed nu își permite „luxul” de a analiza fiecare șoc în mod izolat.

„Trebuie să luăm în considerare modul în care această succesiune de evenimente ar putea afecta întreaga economie atunci când stabilim politica monetară pentru a ne atinge obiectivele mandatului dual”, a spus el.

Privind spre viitor, Jefferson a afirmat că orice ajustare ulterioară a ratelor dobânzii ar trebui decisă în urma unei analize atente a tendințelor din datele statistice, a evoluției perspectivelor economice și a echilibrului riscurilor privind inflația și ocuparea deplină a forței de muncă.

El a susținut decizia de majorare a ratelor de luna trecută, considerând-o „un pas important pentru a ne asigura că așteptările inflaționiste pe termen lung rămân bine ancorate și pentru a confirma încrederea publicului că ne vom atinge obiectivul de inflație de 2% într-un interval de timp adecvat”.

El anticipează riscuri de creștere a inflației din cauza evoluțiilor geopolitice și a unei cereri agregate mai puternice decât se preconiza. Se așteaptă ca inflația să rămână ridicată pe termen scurt, urmând să scadă pe măsură ce efectele șocurilor asupra prețurilor la energie și a altor prețuri se disipează. A adăugat însă că este îngrijorat de riscul ca prețurile mai mari la energie să ducă la o creștere persistentă a inflației la nivel general.

Jefferson estimează că economia va continua să dea dovadă de reziliență, în ciuda prețurilor ridicate, și anticipează că investițiile în IA vor continua să susțină creșterea economică în acest an. El se așteaptă ca ritmul de creștere a PIB-ului real pe termen scurt să rămână aproximativ același ca în prima jumătate a anului.

El anticipează crearea de noi locuri de muncă în economie și afirmă… Dacă dezvoltarea domeniului IA generează o creștere economică și mai puternică decât anticipează acesta, rata șomajului ar putea scădea și mai mult, ducând la o piață a muncii mai tensionată.

Inițial, piețele au anticipat o probabilitate ridicată de majorare a dobânzii la următoarea reuniune a Rezervei Federale (Fed), programată pentru 27-28 octombrie. Luni, traderii estimau la 70% șansele unei majorări a dobânzii în octombrie; până joi, această probabilitate scăzuse la aproximativ 26%.

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