Vicepreședintele american, vizită la Budapesta – JD Vance acuză UE de amestec în campania electorală din Ungaria

Vicepreședintele SUA a criticat, marți, la Budapesta, ceea ce a numit un amestec „rușinos” al Uniunii Europene în procesul electoral din Ungaria, unde duminică au loc alegeri legislative. Pe de altă parte, JD Vance l-a lăudat pe premierul Viktor Orban, pe care îl consideră un aliat al lui Donald Trump în apărarea civilizației occidentale.

Vizita lui JD Vance la Budapesta, cu doar câteva zile înainte de un scrutin pe care sondajele independente arată că Orban îl va pierde probabil, subliniază cât de crucială consideră mișcarea MAGA realegerea actualului premier ungar, scrie Reuters.

„Ceea ce s-a întâmplat în această țară, ceea ce s-a întâmplat în mijlocul acestei campanii electorale, este unul dintre cele mai grave exemple de amestec străin în alegeri pe care le-am văzut vreodată sau despre care am citit vreodată”, a declarat Vance într-o conferință de presă.

„Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei. Au încercat să facă Ungaria mai puțin independentă din punct de vedere energetic. Au încercat să crească costurile pentru consumatorii maghiari și au făcut toate acestea pentru că îl urăsc pe acest tip (Orban, n.r.)”, a mai spus vicepreședintele SUA.

Donald Trump l-a susținut deja personal pe Orban, în vârstă de 62 de ani, ca fiind „un lider cu adevărat puternic și influent”, iar Vance a lăudat pe larg politicile prim-ministrului maghiar în toate domeniile, de la energie până la războiul din Ucraina.

„Mă aflu aici datorită cooperării morale dintre cele două țări, deoarece ceea ce reprezintă împreună Statele Unite și Ungaria sub conducerea lui Viktor și sub conducerea președintelui Trump este apărarea civilizației occidentale”, a mai spus Vance.

Viktor Orban, care se confruntă cu cea mai dificilă campanie de realegere din cariera sa după 16 ani la putere, a salutat ceea ce a numit „o epocă de aur” în relațiile dintre Ungaria și SUA sub conducerea lui Trump.

Orban se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de probleme, inclusiv Ucraina. El a refuzat să trimită arme în Ucraina, a blocat un pachet de împrumuturi de 90 de miliarde de euro din partea UE către Kiev și afirmă că Ucraina nu se va putea alătura niciodată blocului.

De asemenea, el a acuzat UE și Ucraina că încearcă să se amestece în alegerile de duminică și afirmă că Ucraina dorește să perturbe aprovizionarea cu energie a Ungariei, lucru pe care Kievul îl neagă.

***