Vicepreședintele BEI – vizită la București: România este un partener cheie – Finanțări de 2,5 mld. euro acordate în 2024

România a beneficiat, în anul 2024, de finanţări totale de 2,49 miliarde euro din partea Grupului BEI, care au sprijinit investiţii totale de 5,27 miliarde euro, a transmis, joi, la Bucureşti, vicepreşedintele Băncii Europene pentru Investiții (BEI), Ioannis Tsakiris. Oficialul s-a întâlnit în România cu reprezentanţii mai multor ministere pentru a discuta noi proiecte strategice și cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

”Grupul BEI a susținut în 2024, în România, acţiuni climatice, infrastructură, tranziţia energetică şi IMM-uri, concentrându-se, de asemenea, pe dezvoltarea urbană şi inovare, a spus Tsakiris.

Grupul BEI a avut finanțări record în țara noastră în 2024

„România este un partener cheie pentru Grupul Băncii Europene de Investiții. Angajamentul nostru față de creșterea și dezvoltarea durabilă a țării nu a fost niciodată mai puternic, acesta este mesajul pe care doresc să-l transmit partenerilor noștri, piețelor și publicului, în special în aceste vremuri dificile. După cum bine știți, 2023 a fost un an record pentru Grupul BEI în România. Atingerea acestui succes a fost o provocare, dar în 2024 am construit pe acest elan și am obținut rezultate remarcabile: noi finanțări în valoare de 2,49 miliarde de euro, ceea ce a dus la deblocarea unor investiții totale în valoare de 5,27 miliarde de euro, impulsionând economia României cu aproximativ 1,5% din PIB”, a spus Ioannis Tsakiris (foto), într-o declarație de presă susținută la Ministerul de Finanțe, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, parteneriatul băncii cu autoritățile române rămâne unul dinamic. Tsakiris a menționat că s-a întâlnit joi cu ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, pentru a-i prezenta rezultatele instituției și a discuta pașii următori. De asemenea, acesta a avut joi și o întâlnire cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

BEI anunță două proiecte de finanțare a modernizării căilor ferate din România – 600 de milioane de euro

„Mâine voi discuta cu Asociația Română de Private Equity (ROPEA) pentru a explora noi oportunități de creștere a afacerilor și pentru a obține perspectivele lor. Mobilitatea durabilă este o altă prioritate principală. Astăzi anunțăm două proiecte majore de modernizare a căilor ferate, în valoare de 600 milioane de euro, care vor îmbunătăți timpii de călătorie, siguranța și conectivitatea în întreaga Românie.

Aceste proiecte sunt cofinanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al UE. De asemenea, extindem suportul nostru consultativ. Mâine, vom semna un acord cu municipiul Ploiești pentru a ajuta la dezvoltarea proiectelor de transport durabil. Consultanța BEI continuă să ajute orașele să dezvolte proiecte viabile din punct de vedere financiar, care atrag investiții”, a susținut Ioannis Tsakiris.

Oficialul BEI a precizat că un moment important din 2024 a fost fabrica Nokian din Oradea, prima fabrică de anvelope net-zero din lume, ce reprezintă un punct de referință pentru România, demonstrând modul în care inovația și sustenabilitatea pot stimula creșterea economică.



„Am anunțat recent o co-investiție în capitalul propriu al BEI, alături de CIP, pentru Proiectul Peștera II, care contează pentru rezultatele noastre din 2024. Acesta întărește poziția României în domeniul energiei regenerabile. Securitatea energetică și tranziția rămân esențiale. În întâlnirea mea cu ministrul Energiei, domnul Sebastian Burduja, vom discuta despre modul în care Grupul BEI poate sprijini în continuare obiectivele energetice ale României. Suntem mândri de angajamentul nostru din 2024 – peste 780 milioane de euro în finanțare pentru energie durabilă și resurse naturale.

Dincolo de cifre, impactul nostru este real. De la transportul public modernizat la energie mai verde, modernizarea rețelelor și transformarea digitală, finanțarea BEI face o diferență reală în viața oamenilor. Ministrul Boloș a anunțat recent că România a primit din partea UE fonduri europene transformatoare în valoare de peste 100 de miliarde de euro”, a declarat vicepreședintele BEI.

BEI a acordat României finanțări de peste 21 mld. euro din 1991 încoace

El a afirmat că BEI a jucat un rol esențial încă din 1991, banca finanțând România cu peste 21 de miliarde de euro. Mai mult de două treimi din această sumă a fost direcționată înspre transporturi, linii de credit, energie, sănătate și industrie.



„Privind înainte, sprijinul nostru va continua. Primele acorduri din 2025 sunt deja în derulare, focalizându-se pe linii feroviare, sprijin municipal și noi servicii de consultanță. Doresc să mulțumesc partenerilor noștri – Guvernul României, sectorul privat și autoritățile locale – pentru încrederea acordată. Grupul BEI este aici pentru a sprijini ambițiile României. Împreună, construim o Românie mai verde, mai puternică și mai competitivă,” a mai spus vicepreședintele BEI.

