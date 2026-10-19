Vicepremierul Tánczos Barna: Ministerul Agriculturii are nevoie de o suplimentare a bugetului cu 1,2-1,5 mld. lei

Ministerul Agriculturii are nevoie de o suplimentare a bugetului cu 1,2-1,5 miliarde de lei până la sfârșitul anului, pentru a putea efectua plățile aferente schemelor de sprijin destinate fermierilor, inclusiv celor pentru care România a primit deja fonduri europene, a declarat luni vicepremierul Tánczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Ministerul Agriculturii are în derulare, în diferite etape de implementare și aprobare, opt programe de finanțare a fermierilor, însă nu dispune de fondurile necesare pentru a asigura toate plățile, inclusiv cofinanțarea unor scheme pentru care România a primit deja bani de la Comisia Europeană.

„Ministerul va avea nevoie, până la sfârşitul anului, de o sumă cuprinsă între 1,2 şi 1,5 miliarde de lei. Este discuţia pe care am purtat-o de nenumărate ori cu ministrul Finanţelor, pentru a-l convinge ca, la apropiata rectificare bugetară, aceste sume să fie puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii. Multe dintre cereri sunt deja depuse, schemele sunt pregătite, plăţile pot fi făcute, dar este nevoie de bani, este nevoie de o completare a bugetului ministerului în vederea susţinerii fermierilor”, a declarat luni Tánczos Barna, într-o conferință de presă.

Vicepremierul a explicat că, în lipsa rectificării bugetare, ministerul nu poate operaționaliza toate schemele de sprijin, deși unele dintre ele au parcurs deja etapele administrative necesare, iar cererile de finanțare au fost depuse.

Ministrul a mai precizat că, începând din luna mai, Ministerul Agriculturii nu a primit fonduri suplimentare, în lipsa rectificării bugetare, situație care afectează inclusiv proiectele cu finanțare europeană.

„Toate aceste programe europene, care trebuie operaţionalizate prin plăţi, trebuie să treacă prima dată printr-o rectificare bugetară. Toată lumea lucrează în limita posibilităţilor”, a spus oficialul.

Opt scheme de sprijin, în diferite etape de aprobare

Printre programele de finanțare aflate în derulare se numără schemele pentru compensarea creșterii prețurilor la motorină, energie electrică și îngrășăminte chimice, ajutoarele de minimis pentru producția de legume în spații protejate și pentru cultivatorii de usturoi, precum și sprijinul destinat producătorilor de cartofi.

Lista include și măsuri pentru crescătorii de bovine și de porci, precum și un program pentru susținerea producătorilor de cereale prin finanțarea îngrășămintelor.

„Avem următoarele proiecte de legi prezentate Parlamentului şi adoptate: 68 de euro/cap de animal pentru sectorul de bovine (cererile sunt depuse), pentru sectorul de suine avem 12-14 euro pe loc de cazare, proiect de lege adoptat, cereri depuse. Pentru sectorul de cereale, avem proiectul de hotărâre de guvern pentru îngrăşăminte, unde jumătate din bani sunt fonduri europene pe care le-a primit România, dar nici în ziua de astăzi nu avem cealaltă jumătate de la Ministerul Finanţelor. Mai avem proiectul de lege pentru gospodăriile populaţiei pentru sectorul de suine”, a precizat ministrul.

Tánczos Barna a adăugat că măsurile se află fie în ultima etapă de aprobare parlamentară, fie au fost deja aprobate și publicate în Monitorul Oficial. Potrivit acestuia, impactul bugetar al programelor este cunoscut, iar necesarul de finanțare a fost comunicat oficial Ministerului Finanțelor.

În cazul crescătorilor de bovine, sprijinul este de 68 de euro pe cap de animal, în baza Legii nr. 176/2026, pentru compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Pentru această schemă au fost depuse cereri pentru aproximativ 750.000 de capete, iar necesarul de finanțare se ridică la 54 de milioane de euro.

În sectorul suin, sprijinul este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași și de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, potrivit detaliilor prezentate de ministru.

Pentru producătorii de cereale, proiectul de hotărâre de guvern privind finanțarea îngrășămintelor prevede acoperirea a jumătate din necesar din fonduri europene deja primite de România. Cealaltă jumătate trebuie asigurată de la bugetul de stat.

Crescătorii de animale, sub presiunea costurilor cu energia

Ministrul interimar al Agriculturii avertizează că sectorul avicol și cel al creșterii porcilor se confruntă cu riscuri majore din cauza scumpirii energiei electrice și a gazelor.

„Provocările sunt uriaşe în următoarea perioadă pentru aceste două sectoare care au nevoie urgent de intervenţia statului pentru a limita efectul creşterii preţurilor în producţie. Vor pierde competitivitatea de care dispun astăzi şi pe piaţa internaţională lucrurile depind de câteva procente, nu de 10-20%. În aceste două sectoare, creşterea preţului la energie electrică şi la gaze poate să aducă pierderi uriaşe. Intervenţia este absolut necesară şi trebuie să fie imediată”, a declarat Tánczos Barna.

Oficialul a făcut o paralelă cu situația din industria auto, după ce Dacia a anunțat că va reduce producția locală și va concedia angajați, argumentând că România trebuie să găsească soluții pentru menținerea unor costuri competitive cu energia.

Industria avicolă locală este dominată de producători români, în timp ce printre cei mai mari jucători din sectorul porcului se numără companii cu acționariat internațional. Comtim România, cel mai mare producător de carne de porc din țară, este deținut de grupul chinez WH Group, iar Premium Porc are acționariat danez.

„Sectoarele joacă pe o piaţă internaţională şi România o să piardă avantajul competitiv din cauza preţurilor la energie. Să nu ajungem în situaţia de la Dacia, unde CEO Renault a spus României că dacă este capabilă să ofere energie ieftină, va produce în continuare modele în România, dar dacă ţara nu este capabilă să ofere energie electrică şi gaze la un preţ rezonabil, o să producă maşini în altă parte. Aşa ar putea fi şi în sectorul agricol, o să se crească porci sau pui în altă parte”, a avertizat ministrul.

Tánczos consideră că Guvernul trebuie să identifice mecanisme de sprijin pentru costurile cu energia, astfel încât producătorii să își poată menține competitivitatea și să evite relocarea producției.

Prețul pâinii ar putea crește

Scumpirea energiei și a gazelor pune presiune și asupra industriei de panificație, unde costurile mai mari de producție ar putea face dificilă menținerea prețurilor actuale.

„Odată cu scumpirea energiei, cu siguranţă, sectorul de panificaţie o să aibă o problemă în a ţine preţurile la nivel actual. Dacă o să crească în continuare presiunea pe sectorul agricol, cu siguranţă, dincolo de preţuri de la raft pierdem competiţia în faţa celorlalte state membre”, a transmis ministrul interimar.

Avertismentul vine în contextul în care presiunile asupra producătorilor agricoli se propagă de-a lungul lanțului alimentar, de la cultivarea cerealelor și creșterea animalelor până la procesare și comercializare.

Procesatorii români vor cere cereale mai ieftine din Ucraina

O altă problemă semnalată de ministrul Agriculturii este legată de dificultățile întâmpinate de fermierii români în transportarea și comercializarea cerealelor, în condițiile în care procesatorii locali sunt interesați să cumpere marfă din Ucraina la prețuri mai mici.

Tánczos Barna a afirmat că agricultorii au nevoie de trenuri, vagoane și infrastructură adecvată, dar și de reguli clare privind operarea transporturilor și transbordarea cerealelor în porturi.

„Fermierii au nevoie de trenuri, de vagoane, de infrastructură, de reguli foarte clare cu privire la ce se întâmplă în port, prioritizare în port şi respectarea planurilor din partea tuturor. Avem nevoie de transparenţă în ceea ce priveşte operarea acestor transbordări şi modalitatea în care se fac transbordările în port pentru a elimina orice suspiciune că cineva ar favoriza pe cineva”, a declarat ministrul.

Acesta a precizat că România ar trebui să sprijine, în măsura posibilităților, tranzitul cerealelor ucrainene către piețele europene care au nevoie de aceste produse, însă transporturile trebuie organizate astfel încât să nu afecteze comercializarea producției autohtone.

„Tranzitul nu este o problemă neapărat pentru România. Sunt state membre, precum Franţa, care au nevoie de porumb şi cereale din Ucraina, dar trebuie create mecanismele şi logistica care permit ca marfa să ajungă acolo”, a explicat oficialul.

Ministrul a atras atenția că pe piață se observă deja o schimbare a provenienței cerealelor, iar unii oameni de afaceri din România au început să manifeste interes pentru importurile din Ucraina, în contextul prețurilor mai mici.

„Din păcate, pe piaţă se observă deja o schimbare a provenienţei cerealelor în zonă şi au apărut şi primele solicitări din partea unor oameni de afaceri din România care vor să aducă cereale ieftine din Ucraina, în condiţiile în care fermierii români stau cu marfa în silozuri şi nu pot transporta sau nu pot vinde pentru că toată lumea încearcă să cumpere cât se poate de ieftin”, a precizat Tánczos Barna.

România ar putea produce 23,6 milioane de tone de cereale

Până la 31 decembrie 2026, importul anumitor produse agricole din Ucraina, printre care grâul, porumbul, rapița și floarea-soarelui, se poate face numai în baza unor licențe de import acordate la cerere de Ministerul Agriculturii. Regimul vizează și unele produse procesate, precum făina și zahărul.

Potrivit celei mai recente prognoze a Comisiei Europene, România ar putea obține în acest an agricol o producție de 23,6 milioane de tone de cereale, ceea ce ar plasa țara înaintea Spaniei, pentru care producția este estimată la 21,3 milioane de tone.

În aceste condiții, dificultățile de transport și comercializare pot amplifica presiunea asupra agricultorilor români, care trebuie să facă față concurenței cerealelor importate la prețuri mai mici, dar și costurilor ridicate cu motorina, îngrășămintele și energia.

***