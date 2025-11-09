Vicepremierul Oana Gheorghiu, despre obiectivele sale: „Sper să avem timp suficient de mare încât să începem nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate”. Debirocratizarea și digitalizarea – printre priorități

Reforma companiilor, debirocratizarea şi digitalizarea sunt principalele obiective ale vicepremierului Oana Gheorghiu (foto). Ea admite că este posibil să nu aibă timp în Guvern pentru a implementa tot ceea ce şi-a propus, dar vrea ca actualul guvern să înceapă „nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate”.

În ceea ce priveşte reforma, Oana Gheorghiu a spus, la Digi24, că aceasta ţine de mai multe ministere, iar la nivelul Guvernului vor fi stabilite clar responsabilităţile cu privire la acest aspect, informează news.ro.

Despre debirocratizare, Oana Gheorghiu este de părere că „e un lucru care se poate întâmpla destul de repede”. „Noi avem de făcut o reformă a implementării, nu a legiferării, avem legislaţie, dar nu e implementată, sau implementată neunitar la nivel naţional. (…) Eu cred că sunt foarte, foarte multe lucruri de îmbunătăţit fără un efort care să ne ducă în Parlament”, explică Oana Gheorghiu, subliniind că va veni cu un plan pentru a realiza procesul de debirocratizare pentru ca „cetăţeanul să fie auzit”.

În ceea ce priveşte digitalizarea, vicepremierul susţine că înainte de a realiza digitalizarea trebuie puse la punct alte aspecte, pentru că, în caz contrar „s-ar digitaliza haosul”.

„Cred că digitalizarea nu trebuie să fie un obiectiv în sine, digitalizarea este un instrument de a simplifica viaţa cetăţeanului, cred că în acest termen trebuie să ne uităm la digitalizare. Şi dacă încercăm să facem digitalizare rapidă, imediată, vom digitaliza haosul. Noi trebuie să scoatem haosul din birocraţie, trebuie să scoatem absurdul din birocraţie, să simplificăm birocraţia şi apoi să digitalizăm nişte procese clare, corecte, care schimbă viaţa cetăţeanului şi a funcţionarului public pentru că să ştiţi că nu doar cetăţeanul suferă din haosul în care e birocraţia, şi funcţionarul public are o viaţă foarte grea. Cred că în aceşti termeni trebuie să ne uităm la digitalizare şi ne trebuie timp”, a apreciat Oana Gheorghiu.

„Eu nu vă pot promite că am venit în Guvern şi se va schimba totul peste noapte, cine promite asta păcăleşte. E un proces de durată. Eu sper să avem timp suficient de mare încât să începem nişte lucruri care nu mai pot fi schimbate, ăsta este obiectivul meu”, a adăugat Gheorghiu.

Aceasta a subliniat că premierul Ilie Bolojan i-a spus că are „mână liberă să facă lucruri” şi nu i-a cerut să nu facă ceva anume.

