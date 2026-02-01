Vicepremierul Oana Gheorghiu, bilanț la trei luni de mandat: „Pot fi companiile de stat restructurate? Cu siguranță, da. Am început să săpăm, să punem bazele”

Vicepremierul Oana Gheorghiu (foto) declară, după trei luni de la preluarea mandatului, că, în opinia sa, companiile de stat pot fi restructurate, dar că acest lucru nu se face prin gesturi bruşte sau decizii luate pe genunchi.

„Se împlinesc 3 luni de când am devenit membră a Guvernului. În aceste trei luni am auzit des întrebări directe: Ce ai făcut? Câte companii ai închis? Câte sinecuri ai eliminat? Sunt întrebări fireşti. Oamenii nu mai au răbdare. Au auzit de prea multe ori, de-a lungul anilor, acelaşi cuvânt: reformă”, a scrie Oana Gheorghiu pe Facebook.

„Pentru mulţi dintre noi, reforma a devenit aproape un mit, aşa cum bine spunea un coleg din Guvern, un fel de tunelurile dacice din Munţii Bucegi: se vorbeşte mult despre ele, dar nimeni nu le-a văzut cu adevărat. Realitatea este însă mult mai concretă: zeci de ani de ineficienţă, pierderi şi blocaje în sectorul public au produs incertitudine pentru mediul privat şi servicii publice tot mai slabe pentru oameni. Companiile de stat neperformante trag în jos competitivitatea economiei, iar birocraţia înseamnă pentru noi toţi costuri mai mari, timp pierdut şi oportunităţi ratate”, subliniază vicepremierul.

Oana Gheorghiu arată ce a făcut împreună cu echipa alături de care lucrează, în aceste trei luni: ”Am început cu fundaţia. Am început să săpăm, să punem bazele, să ne asigurăm că ceea ce construim acum nu se va prăbuşi peste un an. În aceste 3 luni, asta a însemnat peste 100 de întâlniri de lucru şi şedinţe tehnice cu ministere, agenţii şi experţi, zeci de ore de analiză pe date reale şi un dialog constant cu partenerii instituţionali”.

Potrivit Oanei Gheorghiu, România are peste 1.500 de companii de stat. „Mult prea multe după părerea mea, dar și după practica altor țări. Am început cu un proiect pilot care vizează 22 dintre ele, companii analizate în profunzime, pentru care Guvernul lucrează la a lua decizii de restructurare, închidere, listare sau atragere de parteneri”, a precizat ea.

„Pot fi companiile de stat restructurate? Cu siguranță, da. Dar acest lucru nu se face prin gesturi bruște sau decizii luate pe genunchi. Este nevoie de timp, de analize serioase făcute de specialiști și de o aliniere reală a celor care, azi, fac parte din Guvern. În aceste luni am înțeles foarte clar că lucrurile ar putea funcționa mult mai bine în România”, a adăugat vicepremierul.

Oana Gheorhiu menţionează că, în paralel cu reforma companiilor de stat, coordonează, împreună cu echipa din cabinet, debirocratizarea şi digitalizarea.

„Am reluat, alături de ministrul Irineu Darău, discuţiile despre democratizarea semnăturii digitale şi sper ca normele mult aşteptate să fie publicate curând. Am redeschis consultările privind portofelul digital, care trebuie să devină funcţional până la finalul anului şi care va simplifica viaţa tuturor, oferind acces într-un singur loc la documente esenţiale şi un control mai bun asupra propriilor date”, a precizat vicepremierul.

