Guvernul României analizează posibilitatea unui parteneriat între compania de stat TAROM și o companie aeriană din regiunea Golfului, precum și o eventuală fuziune cu Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), care înregistrează profit, pentru a preveni falimentul operatorului aerian național, a declarat, marți, vicepremierul Marian Neacșu.

„Au existat discuții (…) și cu companii din zona Golfului. Acestea sunt cele mai avansate în acest moment și, din punctul meu de vedere, avem șanse să ajungem la un acord”, a spus Neacșu.

El a precizat că sunt încă în discuție mai multe aspecte ale unui eventual acord, printre care menținerea unui nivel sustenabil al personalului, înnoirea flotei în funcție de angajamentele de investiții și stabilirea relației dintre TAROM și Compania Națională Aeroporturi București.

„A doua măsură care ar putea ajuta la salvarea companiei ar fi creșterea participației statului la TAROM, împreună cu un investitor autohton. Am putea să fuzionăm CNAB și TAROM”, a afirmat vicepremierul, într-o intervenție la Antena 3.

O delegație guvernamentală a fost recent în Qatar pentru a atrage investiții

CNAB administrează cele două aeroporturi internaționale ale Capitalei: Henri Coandă (Otopeni) și Aurel Vlaicu (Băneasa), acționarii săi fiind Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea, în timp ce TAROM e deținută de stat prin intermediul Ministerului Transporturilor.

De notat și faptul că ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a condus recent, în perioada 15-18 noiembrie, o delegație guvernamentală și de afaceri care a vizitat Qatarul pentru a atrage investiții și a dezvolta parteneriate în domenii precum energia, infrastructura portuară, transporturile, turismul și digitalizarea. Din delegație au făcut parte 8 companii românești din sectorul public și privat, active în domenii precum energia, industria de apărare, transporturile, turismul și tehnologia, iar delegația românească a avut întâlniri cu oficiali qatarezi și reprezentanți ai mediului de afaceri.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, agenda delegației a inclus întâlniri cu reprezentanți ai Autorității pentru Investiții a Qatarului (QIA), ai Camerei de Comerț și Industrie a Qatarului și ai Asociației Oamenilor de Afaceri din Qatar (QBA), dar și întrevederi cu ministrul Comerțului și Industriei din Qatar și cu ministrul Turismului din această țară. Agenda delegației a inclus și discuții cu reprezentanții grupului Barzan Holdings, activ în industria de apărare și securitate.

Guvernul caută o soluție pentru ajutorul de stat primit de TAROM

Potrivit lui Marian Neacșu, statul trebuie să găsească în acest moment o modalitate de a returna ajutorul primit de TAROM de la Uniunea Europeană pentru planul de restructurare, menținând în același timp compania în activitate, în condițiile în care anumite obligații asumate prin schema de ajutor nu au fost îndeplinite.

„Să ne amintim că, în urmă cu un an și jumătate, una dintre abordările pentru atingerea profitabilității era vânzarea unora dintre cele mai bune sloturi de transport. Aceasta nu este soluția. Vom continua, de asemenea, discuțiile cu Comisia Europeană privind o infuzie de capital; în același timp, însă, trebuie să asigurăm cea mai bună și mai competentă conducere pentru TAROM. Resurse pot fi găsite chiar în interiorul companiei, dar, în mod evident, ele trebuie să vină și de la stat”, a declarat vicepremierul.

În 2024, Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor pentru restructurarea TAROM, în valoare de până la 473,7 milioane de lei (118 milioane de dolari, respectiv 107 milioane de euro), destinată sprijinirii companiei afectate de pandemie.

Planul de restructurare al operatorului aerian avea patru obiective principale: înnoirea flotei, optimizarea rutelor de zbor, îmbunătățirea eficienței organizaționale și optimizarea costurilor.

TAROM, pierdere de 288 mil. lei în 2025 – Aeroporturi București, profit de 0,8 mld. lei

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, TAROM a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei, în scădere față de cele 1,2 miliarde de lei din anul precedent. Rezultatul net al companiei s-a deteriorat puternic: de la un profit de 286,9 milioane de lei în 2024, TAROM a trecut la o pierdere netă de 288,1 milioane de lei în 2025.

În schimb, Compania Națională Aeroporturi București a raportat rezultate financiare în creștere. Cifra sa de afaceri a ajuns la 1,6 miliarde de lei în 2025, față de 1,4 miliarde de lei în anul anterior, iar profitul net a crescut la 789,7 milioane de lei, de la 608,8 milioane de lei. În iulie, CNAB a anunțat că aeroporturile Otopeni și Băneasa au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primul semestru din 2026, în creștere cu 5,1% față de aceeași perioadă a anului trecut.

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