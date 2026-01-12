Vicepremier USR: ”Guvernul își va angaja răspunderea pe reforma administrației” – Care este calendarul / Se lucrează la majorarea vârstei de pensionare pentru militari, personalul MAI și al Serviciilor secrete

Ministrul Apărării, vicepremierul USR Radu Miruţă, a anunţat luni că Guvernul va adopta săptămâna viitoare pachetul de reformă a administraţiei, cu tăieri de 10% din cheltuielile de personal, cu care va merge apoi în Parlament pentru angajarea răspunderii, în cadrul unei sesiuni extraordinare a legislativului.

El a mai spus că la MapN, MAI şi Servicii, până săptămâna viitoare se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare, acesta fiind compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu se taie din salariu, să nu se taie din numărul de angajaţi, dar să se contribuie la efortul bugetar prin creşterea vârstei de pensionare.

Pachetul de reformă a administrației va fi adoptat săptămâna viitoare. PSD a fost de acord cu calendarul

”Eu vă spun doar că, la nivel de Guvern, săptămâna viitoare, joi, când e şedinţa de Guvern, planul astăzi este ca joi să fie adoptat pachetul pe administraţie, care generează reducerea acestor cheltuieli pentru ca cei de la Ministerul de Finanţe să poată da a doua zi care sunt limitele bugetare pentru fiecare minister în parte. Bugetul acestei ţări se poate concepe doar ştiind pe ce să te bazezi. Şi discuţia a fost să fie bazat, după ce trece acest pachet, astfel încât să ştim că sunt reduse cheltuielile”, a spus Miruţă, luni, într-o intervenție la Antena 3, citat de News.ro.

Întrebat dacă PSD este de acord cu această decizie, ministrul Apărării a răspuns:” Domnul vicepremier Neacşu a fost astăzi la această discuţie cu vicepremierii. Deci au fost de acord în unanimitate toţi vicepremierii cu acest calendar care presupune ca săptămâna viitoare să avem trecut pachetul pe administraţie”, a menţionat Miruţă.

El a arătat că este ultima etapă în care acest guvern mai are posibilitatea să rămână cu ”obrazul curat”.

”Înţelegerea din partea populaţiei a fost foarte elastică. S-a întins, a explicat, prima oară nu avem cum, daţi-ne voi că până ne organizăm noi, până recuperăm din datorii, până creştem gradul de colectare…au fost legitime explicaţiile, dar s-au terminat. Şi pentru că în anul 2026 încep strângeri de curea din partea statului, s-a pus problema astăzi că nu putem să începem cu conceperea bugetului, până nu trecem pachetul pe administraţie, cu acele tăieri de 10% din anvelopa bugetară pentru salarii, şi până nu trecem cumulul pensiei cu salariu, că e o altă componentă care reduce din nişte cheltuieli. Nu poţi să ai pensie şi salariu, în acelaşi timp, la stat”, a declarat Radu Miruţă, la Antena 3.

Ministrul Apărării a precizat că acest lucru se va face prin asumarea răspunderii în Parlament. ”Nu se taie salarii, este obligaţia fiecărui ordonator principal de credite să reorganizeze entitatea pe care o conduce, astfel încât să scad,ă la final, cu 10% fără a tăia de la oameni. Adică unii trebuie să plece acasă. Pe ce criteriu, cine va face, cum va face, este atributul fiecărui ministru”, a mai spus el.

Radu Miruţă a arătat că termenul este săptămâna viitoare.

”Săptămâna viitoare este o provocare să trecem, prin asumarea răspunderii guvernului, aceste modificări legislative”, a afirmat Miruţă.

Se lucrează la un proiect pentru majorarea vârstei de pensionare la militari și personalul MAI și al Serviciilor, pe modelul magistraților

Ministrul Apărării s-a referit şi la Ministerul Apărării şi celelalte instituţii de forţă. ”Guvernul strânge foarte tare cu aceste condiţii. Trebuie ca miniştrii să se încadreze în aceste reguli. Cum vor face? Care-i cea mai bună metodă să facă? Asta ei o ştiu. Sigur, la Ministerul Apărării şi la Ministerul de Interne este o chestiune mai specială. Am explicat şi în coaliţie, cred cu toată tăria, avem 600 de kilometri de graniţă cu o ţară care are război, nu poţi să spui că reduci armata”, a explicate l.

Ministrul a anunţat că la aceste ministere se lucrează pentru majorarea vârstei de pensionare.

”La Ministerul Apărării se lucrează începând de astăzi, tot până săptămâna viitoare, la un proiect de lege, împreună cu Ministerul de Interne, pentru creşterea vârstei de pensionare. Ăsta este compromisul pe care l-a acceptat coaliţia, să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajaţi, dar să contribui şi tu la efort, prin creşterea vârstei de pensionare”, a anunţat ministrul, precizând că în acest calcul vor fi incluse şi serviciile de informaţii.

Întrebat ce vârstă se ia în calcul, Miruţă a spus: ”Deocamdată e 48 de ani, discutăm despre un proiect de lege pe care trebuie să-l aducem pe masa Guvernului la finalul săptămânii viitoare, care să crească vârsta de pensionare. Se fac nişte simulări, cam cât trebuie să creşti vârsta de pensionare, ca să reduci cheltuielile cu 10%. Poate nu până la 65, poate până la 60, poate până la 55, dar azi e 48”, a spus el.

Radu Miruţă a mai spus că la sănătate este o aşteptare ca Ministerul să vină cu nişte propuneri care să reducă cheltuielile prin alte metode şi a dat ca exemplu rangul spitalelor.

Ministrul a menţionat că la educaţie s-a făcut un efort anul trecut. ”S-a redus un pic, cam cu 4-5%. Se ţine cont de asta, adică nu i se cere 10% de anul ăsta. 10% cu ce ai făcut anul trecut cu tot”, a comentat el.

”Trebuie ruptă pisica asta într-un fel. A merge mai departe cu aceleaşi cheltuieli nu este ceva ce poate fi susţinut bugetar. Dacă cineva din coaliţie, vreunul dintre partidele de coaliţie, în faţă spun că susţin şi pe la spate n-ar susţine, trebuie ca acest lucru să ajungem în situaţia de a-l vedea. Bugetul real şi responsabil nu poate fi conceput în acest an fără aceste reduceri de cheltuieli. Nu suntem un guvern şi eu nu mă văd într-un guvern în care ştiu că nu se poate altfel şi spun la televizor că s-ar putea, păcălind. Asta s-a întâmplat până acum în ultimii şapte, opt ani de zile. S-au spus lucruri care nu erau în concordanţă cu realitatea. Dacă guvernul ăsta ar aplica aceeaşi metodă, ar veni în faţa dumneavoastră şi ar spune că a găsit sub brad o metodă minune şi că nu reduce nicio cheltuială şi că la final deficitul va fi foarte frumos şi nu va fi nici o problemă financiară. Nu! Suntem oameni raţionali, ne uităm pe cifre, e previzibil cum se vor întâmpla lucrurile, nu ai vreo soluţie să reduci deficitul bugetar decât reducând aceste cheltuieli”, a mai spus ministrul.

