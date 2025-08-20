Vicepremierul Tanczos Barna: Impozitele pe locuințe vor crește substanțial. Despre situația din Coaliție: „Lucrurile nu merg bine”

Impozitul pe locuințe, plătite administrațiilor locale, va crește cu un procent cuprins între 60 și 70%, a declarat, miercuri, vicepremierul Tanczos Barna, într-o intervenție la Digi24. Potrivit oficialului guvernamental, măsura urmează să fie inclusă în al doilea pachet de reforme fiscale care urmează a fi adoptat curând, prin asumarea răspunderii, de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Momentan, vorbim de un procent de 60-70%. E o discuție pe care o poartă România cu Comisia Europeană. Analizele Comisiei Europene, dar și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, așa cum ar trebui. În foarte multe situații, unitatea administrativă teritorială (UAT), primăria, se bazează foarte mult pe veniturile de la centru și foarte puțin pe veniturile proprii”, a spus vicepremierul la Digi24.

Majorarea va viza exclusiv persoanele fizice, unde nivelul impozitelor nu reflectă valoarea proprietății, conform vicepremierului.

Majorarea impozitelor pe proprietăți se va aplica de la 1 ianuarie 2026

Tanczos Barna a afirmat că această majorare „este necesară” pentru consolidarea bugetelor locale, „pentru ca primăriile să devină independente financiar și să asigure resursele pentru proiectele de dezvoltare”. Astfel, vicepremierul a argumentat că „sunt multe proiecte de la centru” pentru dezvoltarea zonei rurale, dar „de foarte multe ori, contribuția proprie a UAT e nesemnificativă sau nu e suficient de mare”.

Vicepremierul a spus de asemenea că și impozitul pe autoturisme, în special cele de lux, vor crește, iar mașinile electrice nu vor fi scutite.

„Au fost foarte multe discuții, inclusiv la mașinile electrice, dacă ele trebuie scutite 100% sau nu (de impozite – n.r.). Sunt mașini de 100.000 de euro, sau de 150.000 de euro – dacă e mașină electrică, nu mi se pare normal să nu se plătească niciun impozit, doar pentru că e mașină electrică. Pentru aceste mașini (considerate de lux – n.r.) trebuie stabilit un impozit, asta înseamnă echitate socială”, a spus vicepremierul Tanczos Barna.

Tanczos Barna, despre proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat: „Nu avem prevăzute excepții”

În ceea ce privește proiectul de OUG ce va interzice cumulul pensie-salariu pentru bugetari, vicepremierul a spus că măsura se va aplica și militarilor și foștilor polițiști și că nu sunt prevăzute excepții, iar măsura va fi aplicată „imediat”.

„Obiectivul nostru primordial este să reducem privilegiile, să construim o societate care se bazează pe muncă. Este elementul cel mai important al acestor reforme, astfel încât cheltuielile statului cu nemunca să scadă cât mai mult. Și aceste cheltuieli înseamnă primul și în primul rând acele ajutoare sociale care se duc către persoane capabile de muncă și care ar putea să contribuie la dezvoltarea unei societăți sănătoase în România. Al doilea element, la fel de important, este că acele persoane care primesc bani de la statul român sub formă de salariu, sub formă de indemnizație, sub formă de pensie specială, să primească sume raportate proporțional la munca depusă sau la activitatea depusă”, a explicat vicepremierul.

„Aici, desigur, este nevoie de o delimitare foarte clară a muncii și a beneficiilor sub formă de pensii și de aceea propunem ca aceste sume să nu se cumuleze”, a adăugat el.

”Lucrurile nu merg bine în Coaliție”

Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a recunoscut că situația din coaliția de guvernare nu este una normală. Acesta a explicat că lucrurile nu merg bine în acest moment, dar că există șanse ca partidele să ajungă la un numitor comun.

„Nu, nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normală, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal”, a declarat Tanczos Barna.

Din punctul lui de vedere, în prezent, cea mai mare problemă pe care o au partidele care formează coaliția de guvernare este lipsa dialogului în privința măsurilor din pachetul doi de reformă.

Tanczos Barna a mai spus că nu este corect ca politicienii din coaliție să afle din presă care sunt unele măsuri din pachet.

„Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor. Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a adăugat vicepremierul UDMR, Tanczos Barna.

Asumarea răspunderii pe pachetul doi, probabil săptămâna viitoare

În același timp, președintele Senatului Mircea Abrudean a declarat miercuri că asumarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri va avea loc cel mai probabil săptămâna viitoare.

„Aştept şi eu calendarul pe care îl va stabili coaliţia – înţeleg că săptămâna viitoare ar fi să se întâmple asta. Este un pachet extrem de aşteptat de români, care priveşte în mare parte eliminarea privilegiilor şi intervenţii asupra cheltuielilor statului, deci reforma cheltuielilor statului despre care prim-ministrul Bolojan a vorbit încă de la preluarea mandatului”, a spus Abrudean, citat de Agerpres.

