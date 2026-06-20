Adrian Veștea s-a retras din cursa pentru șefia PNL și nu îl va mai contracandida pe Bolojan la congresul de duminică: „Eu am propus, ca viziune pentru PNL, un parteneriat politic cu președintele Nicușor Dan”. Dan Motreanu: „Direcția e clară – nu mai colaborăm cu PSD”

Adrian Veștea, prim-vicepreședinte PNL și premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze un guvern cu PSD, a anunțat vineri seară pe Facebook că nu va mai candida împotriva lui Ilie Bolojan pentru șefia PNL la congresul extraordinar de duminică.

Anunțul a venit la doar o zi după ce tot Veștea spusese că îl va contracandida pe Bolojan, el cerând amânarea Congresului pe 28 iunie, adică după votul de învestitură din Parlament, așteptat săptămâna viitoare.

Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu o majoritate de 85% dintre voturile exprimate de membrii Consiliului Național al PNL, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanţi liberali în Consiliul Naţional Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanţi ai partidului în Consiliul Naţional Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abţinut de la vot. Propunerea pentru organizarea duminică a congresului a venit de la Ilie Bolojan, iar la congress se va vota o nouă echipă de conducere și va fi validat noul statut al formațiunii.

”Update: Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”, a transmis Veștea pe Facebook.

Şedinţă tehnică a PNL, înainte de Congresul Extraordinar de duminică: Până la ora 17.00 se pot depune moţiunile candidaţilor – Bolojan a anunțat că va candida la șefia PNL

Liberalii organizează, sâmbătă, la Romexpo, de la ora 14:00, o şedinţă tehnică înainte de Congresul Extraordinar al partidului de duminică, la care urmează să fie modificat şi Statutul formaţiunii. Tot sâmbătă, până la ora 17.00, se pot depune moţiunile de candidatură.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, vineri, că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

”Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că îşi doresc un PNL puternic, credibil şi respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie ruşine că sunt membrii unui partid politic ca PNL. Până mâine după-amiază îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenţi principiilor noastre şi vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acţiune pentru a-i reprezenta pe cetăţenii care îşi doresc o Românie modernă”, a susţinut Bolojan, citat de News.ro.

Veștea: Eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu președintele Nicușor Dan

Anterior anunțului retragerii din cursa pentru șefia PNL, într-o postare separată, Veștea s-a declarat ”întristat” vineri după ce Consiliul Național al PNL a decis cu un vot de 85% să organizeze congresul extraordinar duminică, adică înainte de un potențial vot în Parlament pentru guvernul său.

Veștea a declarat că ”lucrurile merg într-o direcție profund greșită” în PNL. El l-a acuzat pe Ilie Bolojan că vrea să concentreze toată puterea din partid.

El a mai spus că a propus un parteneriat între PNL și președintele Nicușor Dan.

”Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului. Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL”, a scris Veștea pe Facebook.

Motreanu: Direcția echipei conduse de Ilie Bolojan este clară: nu mai colaborăm cu PSD și nu mai facem politică după modelul PSD

În același timp, Dan Motreanu, secretarul general al PNL, a avertizat vineri că tentativele unor ”actori politici” de a de a utiliza ”instituțiile statului” în lupta politică sunt ”nedemocratice și sortite eșecului”.

Declarația lui Motreanu vine după ce 16 membri ai grupării Veștea au blocat în instanță o decizie a partidului, dar și după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să consulte partidul.

”Democrația înseamnă partide puternice, care își iau singure deciziile și dau socoteală doar în fața cetățenilor pentru hotărârile luate. Deciziile PNL se iau în PNL. Nu la sediul PSD. Nu în birourile altor partide. Nu în alte instituții. Încercările altor actori politici de a folosi instituțiile statului în lupta politică sunt nedemocratice și sunt sortite eșecului. Voința membrilor de partid nu poate fi anulată prin decizii luate în afara partidului”, a spus Motreanu într-o postare pe facebook.

El a anunțat că direcția pe care echipa lui Ilie Bolojan o va urma – din care probabil va face parte și Motreanu – e despărțirea de PSD.

”Direcția echipei conduse de Ilie Bolojan este clară: nu mai colaborăm cu PSD și nu mai facem politică după modelul PSD. Susțin cu toată fermitatea această direcție și am încredere că va fi validată de colegii din teritoriu. Știu că au muncit mult pentru partid și că își doresc ca PNL să fie credibil în fața cetățenilor. Sunt convins că vor respinge tentativa de preluare ostilă a partidului”, a spus Motreanu.

”Consiliul Național a decis cu 85% din voturi convocarea Congresului Extraordinar al PNL pentru 21 iunie. Alegerile în partid se vor desfășura pe bază de moțiuni, astfel încât PNL să fie condus de o echipă formată din oameni care susțin același program”, a mai spus liderul liberal.

”Ilie Bolojan a demonstrat că politica se poate face cu respect față de cetățean și luptând pentru reforme în beneficiul oamenilor. Această direcție trebuie continuată, iar decizia de a nu colabora cu PSD este un pas necesar în acest sens. Membrii PNL care consideră că partidul trebuie să fie o anexă a PSD pot depune propria moțiune și pot solicita votul colegilor pentru această direcție”, a mai declarat Motreanu.

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