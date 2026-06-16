Al doilea premier desemnat nu a reușit obținerea celor 233 de voturi pentru formarea guvernului – ce ar putea urma

Adrian Veștea nu a reușit marți să obțină din partea partidelor promisiunea celor 233 de voturi necesare pentru învestitură, ceea ce anulează calendarul inițial al acestuia, de a se prezenta miercuri în Parlament, cu programul și lista miniștrilor.

Asta în ciuda faptului că a purtat discuții inclusiv cu partide considerate antioccidentale după evaluările președintelui Nicușor Dan.

Anunțul conducerii UDMR, care a decis să nu intre într-un Cabinet Veștea și le-a recomandat parlamentarilor Uniunii să nu voteze acest guvern, a închis orice demers de obținere a majorității, după ce premierul desemnat a declarat de mai multe ori că deține 240 de voturi.

Reamintim că marți dimineața, Veștea a discutat cu grupurile suveraniste, inclusiv cu Victor Ponta, acum membru al Uniți pentru România, și, conform unor surse politice, toți i-au cerut poziții în executiv. PACE, de exemplu, a solicitat posturi de secretar de stat.

Adrian Veștea se află, așadar, în situația primei nominalizări a președintelui Dan, Eugen Tomac, cel care și-a depus mandatul, duminică.

Cu mențiunea că el urmează să fie exclus din PNL, după ce nu a respectat ultimatumul dat de partid pentru renunțarea la mandat până marți dimineața, ora 10.00.

Conducerea PNL a transmis un comunicat în care afirmă că Adrian Veștea se situează în afara partidului, în condiţiile în care desemnarea s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale PNL, cu încălcarea Statutului partidului.

Pentru excludere, potrivit statutului PNL, trebuie convocat Consiliul Naţional al partidului, Veştea deţinând funcţia de prim-vicepreşedinte, votată în Congres.

Conducerea PSD și Adrian Veștea, discuții la Vila Lac, pentru a schimba strategia. Sorin Grindeanu și premierul desemnat, așteptați la Cotroceni

Marți, seara, liderii social-democrați și Adrian Veștea s-au întâlnit la Vila Lac pentru a discuta pașii următori, după ce UDMR a anihilat orice încercare de formare a unui Guvern.

Conform surselor Digi24, președintele i-a convocat la Cotroceni pe Sorin Grindeanu și Adrian Veștea. Deocamdată, nu există informații despre ce ar urma să decidă, în noua așezare politică, șeful statului.

În momentul publicării acestui material ședința de urgență nu se încheiase.

Scenariile posibile

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit și ei, marți dimineața, înainte de expirarea ultimatumului acordat de liberali lui Veștea.

Surse politice spun că, din acest punct, în care un guvern Veștea – PSD a devenit foarte puțin posibil (dacă nu se apelează la voturile AUR), PNL – USR -UDMR se pregătește să ceară consultări cu partidele și îi propune președintelui două variante de ieșire din criză:

un Guvern Grindeanu – votat de cele trei formațiuni, dar condiționat, pe baza unui acord politic strict, cu listă de reglementări pe care liberalii, USR și UDMR le vor stabili, pentru continuarea reformării statului și ținerea sub control a deficitului bugetar

un executiv minoritar format de aceste trei partide, votat de PSD în Parlament, cu trei nume din care Nicușor Dan să aleagă premierul: Alexandru Nazare – actualul ministru de Finanțe (independent), Mircea Abrudean – președintele Senatului (PNL) sau Dan Motreanu (PNL).

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